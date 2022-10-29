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Вибухи в Севастополі пошкодили щонайменше три російські кораблі-носії "Калібрів", - джерела в СБУ

севастополь

Щонайменше три російські кораблі, які є носіями "Калібрів", зокрема і фрегат "Адмірал Макаров", пошкоджені внаслідок вибухів у Севастополі.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерел в СБУ.

Існує значна ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.

Офіційного підтвердження причетності українських спецслужб до вибухів немає.

На сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").

Також читайте: Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО, - ОК "Південь"

Вибухи в Севастополі пошкодили щонайменше три російські кораблі-носії Калібрів, - джерела в СБУ 01

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.

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Топ коментарі
+87
начнем с классики :
шо с ****** русня ? ))))
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29.10.2022 15:38
+79
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29.10.2022 15:54
+70
Цусіма продовжується, бо кориту "мацквабад" сумно одному. Слава ЗСУ !! Знищемо вбивць до останнього !!!
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29.10.2022 15:38
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якраз покурили там де треба було
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29.10.2022 17:33 Відповісти
Новое название - Адмирал Дырявый
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29.10.2022 18:06 Відповісти
Тепер русня співає пісню "А на х#ра ви плотік потопілі, та било множество таінствєнних вєщей..."
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29.10.2022 18:12 Відповісти
Дивимося епічне відео, як наші ВМС топили кацапський металобрухт у Чорному морі:

https://streamable.com/3dd2x7

А ось те, чим топили русняві ночви:

https://streamable.com/601i5j
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29.10.2022 18:26 Відповісти
Зоряні війни !
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29.10.2022 19:06 Відповісти
Никак не пойму
А что в россии эксклюзивное право на бомбардировку наших городов ????
Только Хорошая ответ ка на 1000%
Развернет мозги россиян в правильном направлении
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29.10.2022 18:43 Відповісти
Там мозги вже не повернеш нічим
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30.10.2022 08:21 Відповісти
Завтра кацапи скажуть, що то масово налетіли бойові комарі виготовлені в натівських генетичних біолабораторіях, що рознашовані на території України скелет которих складається з тринітротолуолу, а замість крові в них нітрогліцерин )))
Потім вони причепляться на бойових гусей і попрямують Кремля.
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29.10.2022 18:45 Відповісти
Пора этому фрегату имя менять.
Был "Адмирал Ушаков" - будет "Адмирал Друшляков"
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29.10.2022 19:02 Відповісти
Пожежа на кораблі страшна весчь.
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29.10.2022 19:15 Відповісти
It's bavovna's time
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29.10.2022 19:18 Відповісти
Апостроф зайвий
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29.10.2022 22:04 Відповісти
Это повтор с крымским мостом. При всем желании, вряд ли Украина имеет к этому отношение.
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29.10.2022 19:29 Відповісти
Та да. Наверное, к этому Латвия имеет отношение.
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29.10.2022 19:53 Відповісти
Уже точно известно что мост был заминирован заранее. Латвия не обладает технологиями ударных подводных дронов. Возможно вы из тех людей кто верит в конспирологию. Жданов например: прекрасный военный специалист но тоже верит что миром управляют рептилоиды. Если сказать что я был шокирован сочетанием одного с другим, то это ничего не сказать.
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29.10.2022 21:14 Відповісти
Кому известно? И откуда известно? А корабли тоже біли заминированы заранее? А для чего??
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29.10.2022 22:39 Відповісти
На этом подводном дроне было фломасером написанно что сделано в Украине. Значит его сделали в Украине и НАТО не причем. Пусть НАТО не боится что Парашка по ним ударит. Я кстати так и не понял почему НАТО и США боятся парашки,почему боятся дать Украине оружие котрое разобьет армию парашки за 3 месяца максимум?
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30.10.2022 01:08 Відповісти
Він херовий військовий спеціаліст, можу легко довести. Єдине що він добре знає це про стрільбу гармати танку.
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30.10.2022 03:41 Відповісти
це була кооперація
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30.10.2022 00:43 Відповісти
ВОНИ САМОУТОПІЛІСЬ
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29.10.2022 20:07 Відповісти
Це ''жест доброї волі"
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29.10.2022 20:53 Відповісти
нужно оставшиеся боеготовые носители потопить. все-таки за дронами будущее, как за морскими, так и за воздушными, если бы еще подводный дрон с торпедой по макарову
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29.10.2022 21:21 Відповісти
Швидше за все були використані безпілотники, надводні і підводні дрони, вважає військовий експерт Світан. https://www.youtube.com/watch?v=iDzHnXdrNpc
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29.10.2022 23:59 Відповісти
звісно, бо важко уразити самими торпедами корабельні надбудови )

позаяк там не було торпедоносців - тільки високотехнологічний коригувальник

там навіть міг бути якийсь варіант НЛО ))
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30.10.2022 00:48 Відповісти
Та мні взагалі головне то результат,а хто там це зробив комари бойові ,чи дельфіни, добре попрацювали.
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30.10.2022 00:49 Відповісти
Ракетные удары по мирным городам Украины --- это ,,правильно,,
Удары по российским военным базам складам --- это ''неправильно''
Не обращать внимания на нижнюю трепологию
Делать своё дело до полной победы
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30.10.2022 08:20 Відповісти
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