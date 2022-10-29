Вибухи в Севастополі пошкодили щонайменше три російські кораблі-носії "Калібрів", - джерела в СБУ
Щонайменше три російські кораблі, які є носіями "Калібрів", зокрема і фрегат "Адмірал Макаров", пошкоджені внаслідок вибухів у Севастополі.
Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерел в СБУ.
Існує значна ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.
Офіційного підтвердження причетності українських спецслужб до вибухів немає.
На сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").
Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.
В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.
Будь ласка, зачекайте...
https://streamable.com/3dd2x7
А ось те, чим топили русняві ночви:
https://streamable.com/601i5j
А что в россии эксклюзивное право на бомбардировку наших городов ????
Только Хорошая ответ ка на 1000%
Развернет мозги россиян в правильном направлении
Потім вони причепляться на бойових гусей і попрямують Кремля.
Был "Адмирал Ушаков" - будет "Адмирал Друшляков"
позаяк там не було торпедоносців - тільки високотехнологічний коригувальник
там навіть міг бути якийсь варіант НЛО ))
Удары по российским военным базам складам --- это ''неправильно''
Не обращать внимания на нижнюю трепологию
Делать своё дело до полной победы