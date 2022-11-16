Вчерашний удар по Львовщине: все три объекта получили критические повреждения

Последствия ракетных ударов, которые произошли на Львовщине вчера, хуже, чем последствия тех, которые были в октябре, ведь два из трех ударов, которые зафиксировали вчера, это повторные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Львовщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все три объекта получили критические повреждения.

"Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8-12 месяцев. Энергетики работали всю ночь. По состоянию на этот час Львовщина заживлена на 95%. Но прошу каждого и каждую по-особому экономно потреблять электроэнергию, ведь питание происходит по временной схеме. Сейчас одновременно пользоваться электроэнергией может только 30% абонентов нашей области. Все профильные службы работают над тем, чтобы эта цифра выросла", – информирует он.

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Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.