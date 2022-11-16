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Новости Война
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Вчерашний удар по Львовщине: все три объекта получили критические повреждения

електроенергія

Последствия ракетных ударов, которые произошли на Львовщине вчера, хуже, чем последствия тех, которые были в октябре, ведь два из трех ударов, которые зафиксировали вчера, это повторные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Львовщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все три объекта получили критические повреждения.

"Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8-12 месяцев. Энергетики работали всю ночь. По состоянию на этот час Львовщина заживлена на 95%. Но прошу каждого и каждую по-особому экономно потреблять электроэнергию, ведь питание происходит по временной схеме. Сейчас одновременно пользоваться электроэнергией может только 30% абонентов нашей области. Все профильные службы работают над тем, чтобы эта цифра выросла", – информирует он.

Смотрите: Киевщина готовится к длительным отключениям электроэнергии, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.

обстрел (27685) ракеты (3599) Тарифы на электроэнергию (2173) Козицкий Максим (98) Львовская область (2930)


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Топ комментарии
+5
Тобто від 10 жовтня на Львівщині ніхто палець об палець не вдарив відносно захисту енергетичних обєктів і рашисти знову їх знистили.А чи не пора гнати в шию тих,хто ніхрена не робив??????
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16.11.2022 13:51
+3
нужно включать мозг, как отвечать оркам, я бы предложил потребовать у США несколько сотен Radid Dragon + AGM 158 и нанести аналогичный удар по тылу орков, включая Крым и Севастополь. Это должно отрезвить плешивого. Дальность полета программно зажать до 150 км, к примеру.
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16.11.2022 14:04
+2
Чомусь пригадалось інтерв'ю мера Львова москальською мовою в період акуції "адна срана"(Та й не всі туристами простими були тоді,коли був безвізовий режим(Видно занотовували,де знаходиться все ,що обороняє та інфраструктурить((
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16.11.2022 13:55
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За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет 73
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16.11.2022 13:47 Ответить
це означає що збивати потрібно було 17ть
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16.11.2022 14:07 Ответить
та пошкоджено понад 30 об'єктів критичної інофраструктури.. це офіційно.
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16.11.2022 14:26 Ответить
Це означає, що путінхуйло, кацапосвині терористи
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16.11.2022 14:40 Ответить
Тобто від 10 жовтня на Львівщині ніхто палець об палець не вдарив відносно захисту енергетичних обєктів і рашисти знову їх знистили.А чи не пора гнати в шию тих,хто ніхрена не робив??????
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16.11.2022 13:51 Ответить
Чомусь пригадалось інтерв'ю мера Львова москальською мовою в період акуції "адна срана"(Та й не всі туристами простими були тоді,коли був безвізовий режим(Видно занотовували,де знаходиться все ,що обороняє та інфраструктурить((
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16.11.2022 13:55 Ответить
нужно включать мозг, как отвечать оркам, я бы предложил потребовать у США несколько сотен Radid Dragon + AGM 158 и нанести аналогичный удар по тылу орков, включая Крым и Севастополь. Это должно отрезвить плешивого. Дальность полета программно зажать до 150 км, к примеру.
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16.11.2022 14:04 Ответить
Вимагати щось можна у асфальтного катка, а не у США.
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16.11.2022 14:57 Ответить
 
 