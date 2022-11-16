Вчорашній удар по Львівщині: усі три об’єкти зазнали критичних ушкоджень

Наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це- повторні удари по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури Львівщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі три об‘єкти зазнали критичних ушкоджень.

"Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців. Енергетики працювали упродовж всієї ночі. Станом на цю годину Львівщина заживлена на 95%. Але прошу кожного та кожну по-особливому ощадливо споживати електроенергію, адже живлення відбувається за тимчасовою схемою. Зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів нашої області. Усі профільні служби працюють над тим, щоб ця цифра зросла", - інформує він.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.