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Вчорашній удар по Львівщині: усі три об’єкти зазнали критичних ушкоджень

електроенергія

Наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це- повторні удари по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури Львівщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі три об‘єкти зазнали критичних ушкоджень.

"Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців. Енергетики працювали упродовж всієї ночі. Станом на цю годину Львівщина заживлена на 95%. Але прошу кожного та кожну по-особливому ощадливо споживати електроенергію, адже живлення відбувається за тимчасовою схемою. Зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів нашої області. Усі профільні служби працюють над тим, щоб ця цифра зросла", - інформує він.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.

Автор: 

обстріл (29037) ракети (4057) електроенергія (6250) Козицький Максим (126) Львівська область (2456)


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Топ коментарі
+5
Тобто від 10 жовтня на Львівщині ніхто палець об палець не вдарив відносно захисту енергетичних обєктів і рашисти знову їх знистили.А чи не пора гнати в шию тих,хто ніхрена не робив??????
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16.11.2022 13:51
+3
нужно включать мозг, как отвечать оркам, я бы предложил потребовать у США несколько сотен Radid Dragon + AGM 158 и нанести аналогичный удар по тылу орков, включая Крым и Севастополь. Это должно отрезвить плешивого. Дальность полета программно зажать до 150 км, к примеру.
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16.11.2022 14:04
+2
Чомусь пригадалось інтерв'ю мера Львова москальською мовою в період акуції "адна срана"(Та й не всі туристами простими були тоді,коли був безвізовий режим(Видно занотовували,де знаходиться все ,що обороняє та інфраструктурить((
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16.11.2022 13:55
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За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет 73
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16.11.2022 13:47 Відповісти
це означає що збивати потрібно було 17ть
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16.11.2022 14:07 Відповісти
та пошкоджено понад 30 об'єктів критичної інофраструктури.. це офіційно.
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16.11.2022 14:26 Відповісти
Це означає, що путінхуйло, кацапосвині терористи
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16.11.2022 14:40 Відповісти
Тобто від 10 жовтня на Львівщині ніхто палець об палець не вдарив відносно захисту енергетичних обєктів і рашисти знову їх знистили.А чи не пора гнати в шию тих,хто ніхрена не робив??????
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16.11.2022 13:51 Відповісти
Чомусь пригадалось інтерв'ю мера Львова москальською мовою в період акуції "адна срана"(Та й не всі туристами простими були тоді,коли був безвізовий режим(Видно занотовували,де знаходиться все ,що обороняє та інфраструктурить((
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16.11.2022 13:55 Відповісти
нужно включать мозг, как отвечать оркам, я бы предложил потребовать у США несколько сотен Radid Dragon + AGM 158 и нанести аналогичный удар по тылу орков, включая Крым и Севастополь. Это должно отрезвить плешивого. Дальность полета программно зажать до 150 км, к примеру.
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16.11.2022 14:04 Відповісти
Вимагати щось можна у асфальтного катка, а не у США.
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16.11.2022 14:57 Відповісти
 
 