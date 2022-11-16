В течение суток 16 ноября российские оккупанты нанесли 2 авиационных, 3 ракетных удара и 16 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести шестьдесят шестые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Враг не прекращает обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения. В течение суток российские оккупанты нанесли 2 авиационных, 3 ракетных удара и произвели более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетный же удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочково, Малая Волчья и Комиссарово;

на Купянском и Лиманском направлениях – из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское и Терны;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Курдюмовка и Озаряновка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

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на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка Золотая Нива;

на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Белогорье и Щербаки.

На Херсонском направлении непосредственно от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области.

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Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. В часности, в результате огневого поражения района сосредоточение противника 15 ноября, в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными. Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.

Вследствие действий Сил обороны поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов.

Подтверждено успешное огневое поражение месторасположения личного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется.

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В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения. Также в городе фиксируются значительные проблемы с водоснабжением.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 2 удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов российских оккупантов".

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