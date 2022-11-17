Над Киевом сбили 4 ракеты РФ и 5 дронов-камикадзе Shahed (обновлено)
Силы ПВО сбили в Киевской области две крылатые ракеты.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. В области работает ПВО. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Позднее в Киевской городской военной администрации сообщили о сбитии двух крылатых ракет.
"Предварительно над Киевом сбиты 2 крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется", - говорится в сообщении.
Позже в КГВА сообщили, что над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА "Shahed.
Также в военной администрации сообщили, что за последний час в районе Киева воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА "Shahed".
Кроме того, силами ПВО уничтожены уже четыре "Shahed".
В КГВА позже констатировали, что за время воздушной тревоги над Киевом уничтожили 4 ракеты и 5 БПЛА "Shahed".
Напомним, утром 17 ноября по всей материковой территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве, Днепре и Одесской области во время тревоги раздались взрывы.
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