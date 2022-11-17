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Новости Война
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Над Киевом сбили 4 ракеты РФ и 5 дронов-камикадзе Shahed (обновлено)

ппо

Силы ПВО сбили в Киевской области две крылатые ракеты.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. В области работает ПВО. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

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Позднее в Киевской городской военной администрации сообщили о сбитии двух крылатых ракет.

"Предварительно над Киевом сбиты 2 крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Позже в КГВА сообщили, что над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА "Shahed.

Также в военной администрации сообщили, что за последний час в районе Киева воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА "Shahed".

Кроме того, силами ПВО уничтожены уже четыре "Shahed".

В КГВА позже констатировали, что за время воздушной тревоги над Киевом уничтожили 4 ракеты и 5 БПЛА "Shahed".

Напомним, утром 17 ноября по всей материковой территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве, Днепре и Одесской области во время тревоги раздались взрывы.

Киевская область (4190) ПВО (2822) Кулеба Алексей (108)


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Полювання..
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17.11.2022 09:21 Ответить
З Богом, рідненькі
Захищайте Україну від москалів.
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17.11.2022 10:03 Ответить
Давно пора давать нам ракеты большой дальности. Чтобы мы могли обстреливать места территории РФ откуда они стреляют и их инфраструктуру. Они бы тогда думали стрелять ли по нам. А то в этом игра в одни ворота. И они наглеют от безнаказанности.
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17.11.2022 11:46 Ответить
Безкарність пораждае ще більшу
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17.11.2022 12:02 Ответить
В мене над будинком пролетіла одна збита...
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17.11.2022 12:33 Ответить
А в ответку полетит асфальт, я правильно понимаю, такой был план у зебилов, когда выбирали янелоха в президенты?
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17.11.2022 13:45 Ответить
"У жодному разі не фотографуйте місце прильоту Джерело:
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17.11.2022 14:15 Ответить
 
 