Над Києвом збили 4 ракети РФ та 5 дронів-камікадзе Shahed (оновлено)

Сили ППО збили в Київській області дві крилаті ракети

Про роботу сил ППО повідомив у своєму Telegram-каналі голова київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В області працює ППО. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку", - написав він у телеграмі.

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Пізніше в Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття двох крилатих ракет.

"Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у КМВА повідомили, що над Київським водосховищем збито два БПЛА "Shahed.

Також у військові адміністрації поінформували, що зза останню годину в районі Києва наші повітряні сили збили дві крилаті ракети та один БПЛА "Shahed".

Крім того, силами ППО знищено вже чотири "Shahed"

У КМВА пізніше констатували, що за час повітряної тривоги над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА "Shahed".

Нагадаємо, вранці 17 листопада по всій материковій території України оголошено повітряну тривогу. У Києві, Дніпрі та на Одещині під час тривоги пролунали вибухи.