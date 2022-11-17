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Новини Війна
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Над Києвом збили 4 ракети РФ та 5 дронів-камікадзе Shahed (оновлено)

ппо

Сили ППО збили в Київській області дві крилаті ракети

Про роботу сил ППО повідомив у своєму Telegram-каналі голова київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В області працює ППО. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку", - написав він у телеграмі.

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Пізніше в Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття двох крилатих ракет.

"Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у КМВА повідомили, що над Київським водосховищем збито два БПЛА "Shahed.

Також у військові адміністрації поінформували, що зза останню годину в районі Києва наші повітряні сили збили дві крилаті ракети та один БПЛА "Shahed".

Крім того, силами ППО знищено вже чотири "Shahed"

У КМВА пізніше констатували, що за час повітряної тривоги над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА "Shahed".

Нагадаємо, вранці 17 листопада по всій материковій території України оголошено повітряну тривогу. У Києві, Дніпрі та на Одещині під час тривоги пролунали вибухи.

Автор: 

Київська область (4084) ППО (3262) Кулеба Олексій (188)


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Полювання..
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17.11.2022 09:21 Відповісти
З Богом, рідненькі
Захищайте Україну від москалів.
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17.11.2022 10:03 Відповісти
Давно пора давать нам ракеты большой дальности. Чтобы мы могли обстреливать места территории РФ откуда они стреляют и их инфраструктуру. Они бы тогда думали стрелять ли по нам. А то в этом игра в одни ворота. И они наглеют от безнаказанности.
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17.11.2022 11:46 Відповісти
Безкарність пораждае ще більшу
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17.11.2022 12:02 Відповісти
В мене над будинком пролетіла одна збита...
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17.11.2022 12:33 Відповісти
А в ответку полетит асфальт, я правильно понимаю, такой был план у зебилов, когда выбирали янелоха в президенты?
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17.11.2022 13:45 Відповісти
"У жодному разі не фотографуйте місце прильоту Джерело:
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17.11.2022 14:15 Відповісти
 
 