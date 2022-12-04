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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, - Генштаб

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 4 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжается двести восемьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно задействовать авиацию для поддержки наземных группировок.

В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, снова удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопычь, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районам Шевченко, Стрелечье, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населённых пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение. Танковым обстрелам и обстрелам из всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов  Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборонительные действия. Его артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах более двадцати пяти населенных пунктов рядом с линией столкновения. Это, в частности, город Никополь Днепропетровской области и Херсон.

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Оккупанты ограничивают права и свободы гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области. Так, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

Во временно оккупированном Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации.

Враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные учреждения Донецка переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают. В Новопсковское территориальное медицинское объединение временно оккупированой территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов".

Также читайте: Враг меняет тактику боя в районе Бахмута. Замечаем создание небольших штурмовых групп, - Череватый

Генштаб ВС (6202) ВСУ (6548)


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Топ комментарии
+7
Тільки Залужний і Господь Бог знають - що можно, а чого не можна
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04.12.2022 19:02
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.12.2022 19:02
+5
Гавнули? Маладца. Відпочивайте.
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04.12.2022 19:43
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Всі пишуть, що Бахмут здавати не можна.
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04.12.2022 18:36 Ответить
Але не повинну бути як у москалів, любою ціною ...
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04.12.2022 18:44 Ответить
всех сепаров и коллаборантов уничтожить и очистить территорию.
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04.12.2022 21:31 Ответить
Тільки Залужний і Господь Бог знають - що можно, а чого не можна
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04.12.2022 19:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.12.2022 19:02 Ответить
Коли ви призна€те тiльки Бога Богом, в якого нiякоi' матки нема€. Iдолопоклонниця.
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04.12.2022 19:36 Ответить
Гавнули? Маладца. Відпочивайте.
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04.12.2022 19:43 Ответить
В спам його - це нульовка.
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04.12.2022 19:47 Ответить
это лугандонка Италевна - пристарелая шизофреничка...!
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04.12.2022 20:24 Ответить
Лєнка української мови не знає.
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04.12.2022 20:31 Ответить
поверь - это она, мимикрия в действии...!
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04.12.2022 20:39 Ответить
Певно, Ви забули про пекельні борошна з гугло-перекладачем.
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05.12.2022 02:16 Ответить
Ото ж й жнiть що посiяли.
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04.12.2022 21:00 Ответить
Що посіяли?
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04.12.2022 21:07 Ответить
ты падло лугандонское пасть свою закрой...!
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04.12.2022 21:18 Ответить
Сленг до бiса.
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04.12.2022 21:03 Ответить
путін - *****! Ану, повтори.
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05.12.2022 02:07 Ответить
у неё пасть не под это заточена...!\но напечатать может - эта лугандонка и правда в Италии обитает...\
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05.12.2022 15:45 Ответить
Якщо це непорозуміння може собі об таку просту фразу вивихнути щелепу, то й клешнею в клавіатурі може застрягнути .
А коли серйозно, то навесні моя польська рідня у Варшаві була реально шокована лугандонцями і лугандонками. Молодше покоління у ситуації розібралося скорше і абсолютно самостійно. От тітці та її чоловікові - уже немолодим людям - довелось пояснювати, що з українського у таких персонажів лише паспорт, та й ним вони готові підтертися за слушної нагоди. Аби лиш не подряпатись.
Тому італійцям я щиро співчуваю.
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06.12.2022 23:35 Ответить
тебе сказали рот закрыть лугандонка - сколько ты будешь вылазить сиделка на Цензор...?
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04.12.2022 20:48 Ответить
 
 