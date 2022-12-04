Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 4 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжается двести восемьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно задействовать авиацию для поддержки наземных группировок.

В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, снова удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопычь, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районам Шевченко, Стрелечье, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населённых пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение. Танковым обстрелам и обстрелам из всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборонительные действия. Его артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах более двадцати пяти населенных пунктов рядом с линией столкновения. Это, в частности, город Никополь Днепропетровской области и Херсон.

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Оккупанты ограничивают права и свободы гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области. Так, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

Во временно оккупированном Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации.

Враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные учреждения Донецка переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают. В Новопсковское территориальное медицинское объединение временно оккупированой территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов".

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