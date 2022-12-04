УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5028 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 618 20

Російські окупанти продовжують вести наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 4 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Триває двісті вісімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань.

Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову, ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 91 150 осіб, 281 літак, 2922 танки, 1908 артсистем, 5892 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

Також читайте: Окупанти вивозять із магазинів у Новій Каховці товар та обладнання, - Генштаб ЗСУ

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.

Також читайте: До лікарні в Мелітополі привезли нову партію поранених та тіла загиблих окупантів, - Генштаб ЗСУ

Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

В тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство російської федерації.

Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають. В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів".

Також читайте: За уточненими даними протягом 2 грудня було поранено близько 300 російських окупантів, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6558) ЗСУ (7538)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Тільки Залужний і Господь Бог знають - що можно, а чого не можна
показати весь коментар
04.12.2022 19:02
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
04.12.2022 19:02
+5
Гавнули? Маладца. Відпочивайте.
показати весь коментар
04.12.2022 19:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі пишуть, що Бахмут здавати не можна.
показати весь коментар
04.12.2022 18:36 Відповісти
Але не повинну бути як у москалів, любою ціною ...
показати весь коментар
04.12.2022 18:44 Відповісти
всех сепаров и коллаборантов уничтожить и очистить территорию.
показати весь коментар
04.12.2022 21:31 Відповісти
Тільки Залужний і Господь Бог знають - що можно, а чого не можна
показати весь коментар
04.12.2022 19:02 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
04.12.2022 19:02 Відповісти
Коли ви призна€те тiльки Бога Богом, в якого нiякоi' матки нема€. Iдолопоклонниця.
показати весь коментар
04.12.2022 19:36 Відповісти
Гавнули? Маладца. Відпочивайте.
показати весь коментар
04.12.2022 19:43 Відповісти
В спам його - це нульовка.
показати весь коментар
04.12.2022 19:47 Відповісти
это лугандонка Италевна - пристарелая шизофреничка...!
показати весь коментар
04.12.2022 20:24 Відповісти
Лєнка української мови не знає.
показати весь коментар
04.12.2022 20:31 Відповісти
поверь - это она, мимикрия в действии...!
показати весь коментар
04.12.2022 20:39 Відповісти
Певно, Ви забули про пекельні борошна з гугло-перекладачем.
показати весь коментар
05.12.2022 02:16 Відповісти
Ото ж й жнiть що посiяли.
показати весь коментар
04.12.2022 21:00 Відповісти
Що посіяли?
показати весь коментар
04.12.2022 21:07 Відповісти
ты падло лугандонское пасть свою закрой...!
показати весь коментар
04.12.2022 21:18 Відповісти
Сленг до бiса.
показати весь коментар
04.12.2022 21:03 Відповісти
путін - *****! Ану, повтори.
показати весь коментар
05.12.2022 02:07 Відповісти
у неё пасть не под это заточена...!\но напечатать может - эта лугандонка и правда в Италии обитает...\
показати весь коментар
05.12.2022 15:45 Відповісти
Якщо це непорозуміння може собі об таку просту фразу вивихнути щелепу, то й клешнею в клавіатурі може застрягнути .
А коли серйозно, то навесні моя польська рідня у Варшаві була реально шокована лугандонцями і лугандонками. Молодше покоління у ситуації розібралося скорше і абсолютно самостійно. От тітці та її чоловікові - уже немолодим людям - довелось пояснювати, що з українського у таких персонажів лише паспорт, та й ним вони готові підтертися за слушної нагоди. Аби лиш не подряпатись.
Тому італійцям я щиро співчуваю.
показати весь коментар
06.12.2022 23:35 Відповісти
тебе сказали рот закрыть лугандонка - сколько ты будешь вылазить сиделка на Цензор...?
показати весь коментар
04.12.2022 20:48 Відповісти
 
 