РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14999 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
24 688 80
НАБУ (4030) обыск (1844) Резниченко (470) Седлецкая (89)

НАБУ провело обыски у главы Днепропетровской ОВА Резниченко, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

резніченко

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Об этом сообщила журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепре с утра продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства НАБУ/САП о "Большом строительстве" дорог в Днепропетровской области, на котором фирма фитнес-тренерши и спутницы главы ОВА Резниченко освоила уже более полутора миллиардов гривен только за 2022 год. Напомню, Антикоррупционная прокуратура инициировала это уголовное производство после выхода журналистских расследований "Схем" и УП", - говорится в сообщении.

Журналистка отмечает, что три источника сообщили, что сегодня детективы НАБУ провели обыск в рабочем кабинете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Седлецкая добавила, что также обыски провели в ряде профильных департаментов ДОВА, а также по ряду других адресов, фигурирующих в этом уголовном деле, начатом по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", и "легализация доходов, полученных преступным путем".

Читайте также: САП и НАБУ сообщили о подозрении "слуге народа" Гевко, не задекларировавшему имущество на 3,7 млн грн

Об обысках у Резниченко также сообщает УП со ссылкой на источники.

"Следственные действия в том числе проходят в компании "Стройинвестинжиниринг", у одного из владельцев компании Павла Чухно", - отмечает издание.

Напомним, ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось, что подруга главы Днепропетровской ОВА Резниченко получила 2,3 млрд на ремонт дорог в области.

САП открыла дело после журналистского расследования о руководителе Днепропетровской ОГА Резниченко.

Также журналисты программы "Схемы" установили, что руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, его девушка, фитнес-тренер Яна Хланта и Юрий Голик, являющийся консультантом "Большого Строительства" вместе совершают перелеты за границу.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не считает нужным принимать какие-либо решения в отношении главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко на основе журналистского расследования о коррупции.

Читайте: Фітнес-подруга Резніченка їздить на автівці вартістю 5 млн грн, яка належить фірмі, пов’язаній з "консультантом" Банкової Голиком, - ЗМІ. ВIДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
потом наградят как в Запорожье за гуманитарку сп@зженную
показать весь комментарий
26.12.2022 15:13
+33
только только начала жизнь налаживаться и вот....
показать весь комментарий
26.12.2022 15:12
+28
Ай, браво, НАБУ!
показать весь комментарий
26.12.2022 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
только только начала жизнь налаживаться и вот....
показать весь комментарий
26.12.2022 15:12 Ответить
Та все там буде добре. Не переживайте...
показать весь комментарий
26.12.2022 15:19 Ответить
Ай, браво, НАБУ!
показать весь комментарий
26.12.2022 15:13 Ответить
после публикации компромата , прошло вагон времени ... всё , что нужно подчищено и спрятано в том числе и тренер по фитнесу
показать весь комментарий
26.12.2022 15:19 Ответить
НАБУ -
показать весь комментарий
26.12.2022 15:13 Ответить
потом наградят как в Запорожье за гуманитарку сп@зженную
показать весь комментарий
26.12.2022 15:13 Ответить
Та ну! Це, все ж таки НАБУ і САП.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:19 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 15:14 Ответить
Надіюсь що все це результат переговорів Байдена і Зе за закритими дверями і далі буде більше
показать весь комментарий
26.12.2022 15:16 Ответить
Гадаю що це імітація бурхливої діяльності (на потребу публіці). Це треба було робити по гарячих слідах. Там вже все зробленояк треба
показать весь комментарий
26.12.2022 15:39 Ответить
ты идиот..
показать весь комментарий
26.12.2022 20:48 Ответить
так они скоро и до носителя капельницы дерьмака доберутся... а там, смотришь, и до открывателя Чонгара, расширения дороги на Киев перед войной доберутся...
показать весь комментарий
26.12.2022 15:17 Ответить
При цій владі не доберуться - вельми хитроспритна особа Зе!Лише опісля його відходу від влади.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:24 Ответить
останній абзац прочитали?---------------''Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію''
показать весь комментарий
27.12.2022 07:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lFb3T2dCd_0
показать весь комментарий
27.12.2022 08:50 Ответить
САП, НАБУ і ВАКС - на гражданкє ви найкращі. Повний вперед!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 15:17 Ответить
а где посадки? где уголовные дела в судах?
показать весь комментарий
26.12.2022 20:49 Ответить
Цього різніченки курву злапали?
показать весь комментарий
26.12.2022 15:18 Ответить
Шо, невже фітнес-тренериця більше ****** грошей за велике крадівництво не намиє? Оце так так!
показать весь комментарий
26.12.2022 15:20 Ответить
Схемка со строительством дорог конечно же уже все, но теперь фитнес-тренерша может легко стать послом какой нибудь из европейских стран, тем более, что там в требованиях отменили профильное образование и дипломатический опыт.
показать весь комментарий
26.12.2022 15:26 Ответить
Послицею.
показать весь комментарий
26.12.2022 15:44 Ответить
Послинею.
показать весь комментарий
26.12.2022 15:47 Ответить
Знайшли бюстгальтер фітнес-тренерки під ліжком?
показать весь комментарий
26.12.2022 15:26 Ответить
то Голика
показать весь комментарий
26.12.2022 15:30 Ответить
Ура! Не прошло и года! А орден Богдана Хмельницкого , которым его наградил Зеля отберут?
показать весь комментарий
26.12.2022 15:28 Ответить
Вгадай? Враховуючи, що главрегіонал Бойко досі Герой України.

Простим смертним, навіть за великий подвиг, ціною власного життя, цей орден дають дуже неохоче. Зате купа багатих і впливових жлобів за всіх президентів без винятку, отримувала його чисто як пафосну цяцьку, для підняття ЧСВ.

Так що зараз серед орденоносців цікава картина - половина героїв і половина злодіїв.
показать весь комментарий
26.12.2022 15:36 Ответить
Так ви йшли на вибори під гаслами нових облич. нкорумпованих тарозумних. А зараз як завжди киваєте на папаредників . Що сталось?
показать весь комментарий
26.12.2022 15:40 Ответить
А "МИ" це хто? І ти Кілю пропонуєш повернути, чи що?
показать весь комментарий
26.12.2022 15:53 Ответить
Вот только "дуру включать" не надо
показать весь комментарий
26.12.2022 16:55 Ответить
Парередники 2021 перед 2022 ну такие папередники
показать весь комментарий
26.12.2022 15:55 Ответить
НАБУ, до речі, єдиний з наших правоохоронних органів, який таки здатний взяти за Же навіть високопоставленого чинушу. Це тому, що вони фактично підкоряються США, тоді як всі інші - нашому пересиденту й зраді. Ось таке воно - "внешнее управление".
показать весь комментарий
26.12.2022 15:29 Ответить
і кого він взяв, отой орган?
показать весь комментарий
26.12.2022 15:42 Ответить
Насирова, Мартыненко, например!
показать весь комментарий
26.12.2022 15:44 Ответить
Дело Насирова 17 года. Приговор есть?
показать весь комментарий
26.12.2022 15:51 Ответить
НАБУ ж не суд, воно вироки не виносить.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:07 Ответить
Так значит КПД НАБУ пока 0. Ну о чем тогда разговор. Вот когда Насир сядет, тогда и напишешь
показать весь комментарий
26.12.2022 17:27 Ответить
кпд 0 - не НАБУ, а украинских граждан - постоянно ходят на выборы и их постоянно обманывают - цирковые брехуны и популисты
показать весь комментарий
26.12.2022 20:54 Ответить
та таким як ви все не так - то управління США нібито , то ще щось , а не було б отого "управління " то таких як ви , та й я теж , уже б мабуть вивезли на Колиму , як хотіли протягом всього 20 століття !! для освоювання отих просторів !!! так треба висвітлювати всі негаразди в нашому житті , але без злорадства , без пошуку в чужому оці пилинки , а в своєму не бачачи обапола !!! 30 років будували оті схеми виводу грошей з бюджету , а ви хочете , та й я теж , одним махом розрубати отой гордієвий вузол ??? але вони , ПАПЄРЄДНІКІ , робили такі закони і підзаконні акти , що не зразу й викриєш їх !!! і кожен з них думає , що під час війни , мовляв , не до нас !!!
показать весь комментарий
26.12.2022 16:52 Ответить
Таким як ми, це яким? Чи я про США хоч слово погане сказав?
показать весь комментарий
26.12.2022 17:06 Ответить
Там смотрящим за потоками был Голик !
Голика возьмёте - расскажет всё !
показать весь комментарий
26.12.2022 15:31 Ответить
там в кого не тыкни можна материалы на брать на три пожизненных
показать весь комментарий
26.12.2022 20:55 Ответить
еще один сгорел на работе =)
показать весь комментарий
26.12.2022 15:31 Ответить
Леонид Данилыч воспитал только не воров и жуликов...,а Игорь Валерьевич Круче всех в Мире...🤣
показать весь комментарий
26.12.2022 15:35 Ответить
Смотрящего в Запорожье Анисимова выпустили под залог...🤣Весело живём...
показать весь комментарий
26.12.2022 15:37 Ответить
а куда ему бежать? в рашку - на могилизацию?
показать весь комментарий
26.12.2022 20:56 Ответить
А що толку.
Всі крадії на своїх постах, бо їх покриває президент
показать весь комментарий
26.12.2022 15:39 Ответить
Тільки вдумайтеся, півтора млрд грн за 2022 рік💯😡😠🤯🤷‍♂️🤔🤬 під час широкомасштабної агресії московіі проти України ‼️‼️‼️‼️🇬🇧🇪🇺🇺🇸🇺🇦Це ж тільки те, що уже неможна затихарити привладним🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

А у цей же час Украінці по гривні збирають на підтримку Захисників України на Фронті🪖🪖😤😤😤‼️‼️‼️⁉️⁉️⁉️

В Україні усі голови 25 облдержадміністрацій під пильним💯 контролем💯 ОПУ ‼️‼️‼️🤔🤔🤬🤬🤬
Півтора млрд грн помножити на 25 ода 🤯😡👛👛👛…. Добра копійчина виходить для закупівлі на потреби Фронту‼️‼️‼️

Такий хокей, разом із такою хокейною командою, Україні тільки, як ярмо або пута на ногах ‼️💯🤬😡⁉️⚔️❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦🇺🇦⚔️❤️‼️

показать весь комментарий
26.12.2022 15:41 Ответить
При зеленій владі у цього діяча проблем не буде.Нагородять,як і керівника ЗОВА, старуха.
показать весь комментарий
26.12.2022 15:43 Ответить
Ви праві , бо Резніченко повністю знаходиться під дахом Зе ,
вони разом відвідали Херсон , після звільнення 😠
показать весь комментарий
26.12.2022 16:14 Ответить
У Запоріжжя це ні до чого не призвело, незважаючи навіть на те, що у причетніх знайшли наркоту, купу баксового кешу та пістолети.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:05 Ответить
это ни к чему не привело потому что тупой народ выбрал вместо политика - наглого клоуна каломойши и кремлевского агента
показать весь комментарий
26.12.2022 20:58 Ответить
С коррупцией в Украине борются только журналисты,больше никому она не мешает.Слугам народным удобно сидеть на финансовых потоках-греби лопатой и успевай рассовывать по офшорам.С 24февралля на слуг народных посыпался золотой дождь благотворителей из Европы,Канады ,США,Англии,Австралии,Новой Зеландии,Японии.Как они,бедняжки,выдерживают такой ливень из € и$ ?Мне прямо жалко их немножко.Я всплакнула даже.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:12 Ответить
Нюанс. "Журналісти" борються з корупцією лише за гроші "григоришина" і до того моменту, поки їм не запропонують посаду в УЗ з платнею пів мільйона на місяць. Після цього вони готові виправдати будь який злочин. Навіть убивство власної мами...
показать весь комментарий
26.12.2022 16:33 Ответить
борьба с коррупцией не нужна жителям Украины - иначе они никогда бы не выбрали то говно которое сейчас у власти
показать весь комментарий
26.12.2022 21:00 Ответить
Все це крадівництво у всіх областях Україні відбувалось і відбувається в рамках програми ОПУ Президента "Велике бу(кра)дівництво" вже як три(!) роки навіть в час війни!Але побачите,саме Зеленський з ОПУ і "прикриє" цю кримінальну справу,як у випадку з Головою ОДА Запоріжжя Старухом, який крав гуманітарку та зловживав теж на будівництві мостів і доріг області!
показать весь комментарий
26.12.2022 16:19 Ответить
носилки и одеяло в клеточку уже приготовили --- диагноз уже дописывают . яна уехала за кордон по бизнес-делам . залог уже в чемодане
показать весь комментарий
26.12.2022 16:25 Ответить
До одного місця, суд все розвалить.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:29 Ответить
Надія на чесних журналістів і небайдужу громадськість Журналіти контролюйте будь ласка потоки допомоги від країн бо слуги скоро полопають від жадоби.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:37 Ответить
остановить возможно только методом поставить к стенке и публично расстрелять... кому война а кому мать родная...
показать весь комментарий
26.12.2022 16:38 Ответить
Бабло распихал по нычкам и "слугам". Можно и нюнюню сказать.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:42 Ответить
Та пошлють ту Яну куди-небудь послицею і справа закрита!
показать весь комментарий
26.12.2022 16:45 Ответить
Щас позвонят из офиса ермака и дело замнут. В нашей насквозь прогнившей стране это делается легко.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:58 Ответить
При таких журналистах, и чесных судах, я думаю: долгое счастье у наших коррупционеров никогда не закончится. Это все имитация честности и порядочности, для дяди Сема. Чтоб он учитывал и не скупился. Включится механизм, как отбелить черного кобеля. Главное, чтоб виску наделать много. Но у нас слишком "тихие" сми.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:01 Ответить
На внутрішньому фронті без змін. Позиції тримаються надійно. Ніякої паніки. Готуємося до наступу.
Хто не з нами - той проти України. https://youtu.be/NGVcomhVtvo
показать весь комментарий
26.12.2022 17:05 Ответить
Якби люди думали перед виборами не дупами, а хоч трохи головою, то не вибрали б зе- клоунаду. А так збіговисько шахраїв у вигляді "Слуг народу" у Раді- доповнили картину. Як кажуть " картина маслом!"
показать весь комментарий
26.12.2022 17:37 Ответить
Тренерши капризные пошли, чуть что не так, сразу в НАБУ. Может быть ну их, этих тренерш, в баню?(в том смысле, что не в прямом смысле).
показать весь комментарий
26.12.2022 17:49 Ответить
Це лише перші результати розмови діда Байдена з з онучком Вовочкою, як кажуть, квіточки .Скоро будуть й ягідки , список там чималенький!
показать весь комментарий
26.12.2022 18:16 Ответить
НАБУ це єдиний світлий промінь у цій ******* прогнившій системі. Війна нічого не змінила щурі при владі далі тирять мільярди як в центрі так і на місцях 🤢🤢🤢🤦🤦🤦
показать весь комментарий
26.12.2022 18:44 Ответить
резніченко, подоляк єрмак моня
з ліва на право бабло
з права на ліво, призначення з подальшим кришуванням
а поки набу щось шукало, ця кізда-тренер отримала чергові 15 лямів
так що куй клали на Вас всі вище перераховані, точно так як колись моня клав його на рояль
показать весь комментарий
26.12.2022 21:14 Ответить
Коррупция - главный враг Украины.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:35 Ответить
Мізки пересічного українця його ворог, бо там де сцуть в підїздаї і викручують лампочки і ламають ліфти, там Європи не буде, там де кажуть інспектору "давай порєшаєм", там Європи теж не буде.
Зміни йдуть знизу, політики тільки підспівують народу. Народ мізками у совку і олігархи йому допомагають там залишатися свома пострадянськими серіалами і ток шоу як на Г + Г чи у Пінчука.
показать весь комментарий
27.12.2022 03:33 Ответить
******!!! ********* слава!!! "Резниченко выделил..." Для лохов бездарных и журнашлюх - выделением средств на целевые программы развития занимается Областной Совет, программа разрабатывается и утверждается депутатами Обл совета, а Резниченко исполнитель этих решений. Да! В области строят дороги и мосты!!! Вопрос - как можно строить БЕЗ денег???? Просто Резниченко не поехал на шашлыки и готовил область к обороне, а ещё и Кировоградскую и Запорожскую... которые готовились на шашлыки. В ОПУ работает филиал ГРУ РФ во главе с Ермаком, который подрывает оборону Украины. С такой властью, Украине ещё долго придётся воевать. Быдло один раз уже проголосовало за войну, и что будет завтра... Ну, Днепр к "маски шоу" привык. Шо Порох батальон спецназа присылал, шо янелох-боневтик - долбоёбы оба. Лохторату шоу подавай. Стараются.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:41 Ответить
Тільки чомусь бичара Коломойський у часи Пороха сидів в Швейцарії чи Австрії і не рипався в Україну ) Клоун тільки поспівав до нього літати.
Я так розумію Дніпро треба чистити, чистити і ще раз чистити, поки лисим не стане.
показать весь комментарий
27.12.2022 03:26 Ответить
НАБУ то свою справу зробить, тільки ОП ії запоре на судовій стадії.
показать весь комментарий
27.12.2022 03:24 Ответить
Есть дороги -нет приговора ,нет дорог- есть приговор
показать весь комментарий
27.12.2022 04:58 Ответить
В житті важливо знайти людину, яка буде дивитись на тебе, як маляр на єрмака☝

Герман Аксьом

@eternalrailway

·

7 год

Огидна зворотня сторона красивої картинки з Конгресу. То - для зовнішньої аудиторії, а ось це - наша бридка буденність. Війна війною, а решать вапросікі, прістраівать своїх і плазувати перед вишестоящім начальством - незнищенні малоросійські скрепи.

ганна маляр просто жалюгідна. ідеальна малороска. "чего ізволіте, шеф?"

показать весь комментарий
27.12.2022 07:54 Ответить
хто б міг подумати... але тільки тепер стає зрозуміло... хто був "вчителем"... - такі і наслідки...
показать весь комментарий
03.02.2023 14:19 Ответить
 
 