НАБУ провело обыски у главы Днепропетровской ОВА Резниченко, - СМИ
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Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Об этом сообщила журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.
"В Днепре с утра продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства НАБУ/САП о "Большом строительстве" дорог в Днепропетровской области, на котором фирма фитнес-тренерши и спутницы главы ОВА Резниченко освоила уже более полутора миллиардов гривен только за 2022 год. Напомню, Антикоррупционная прокуратура инициировала это уголовное производство после выхода журналистских расследований "Схем" и УП", - говорится в сообщении.
Журналистка отмечает, что три источника сообщили, что сегодня детективы НАБУ провели обыск в рабочем кабинете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Седлецкая добавила, что также обыски провели в ряде профильных департаментов ДОВА, а также по ряду других адресов, фигурирующих в этом уголовном деле, начатом по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", и "легализация доходов, полученных преступным путем".
Об обысках у Резниченко также сообщает УП со ссылкой на источники.
"Следственные действия в том числе проходят в компании "Стройинвестинжиниринг", у одного из владельцев компании Павла Чухно", - отмечает издание.
Напомним, ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось, что подруга главы Днепропетровской ОВА Резниченко получила 2,3 млрд на ремонт дорог в области.
САП открыла дело после журналистского расследования о руководителе Днепропетровской ОГА Резниченко.
Также журналисты программы "Схемы" установили, что руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, его девушка, фитнес-тренер Яна Хланта и Юрий Голик, являющийся консультантом "Большого Строительства" вместе совершают перелеты за границу.
В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не считает нужным принимать какие-либо решения в отношении главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко на основе журналистского расследования о коррупции.
Пожалуйста, подождите...
Простим смертним, навіть за великий подвиг, ціною власного життя, цей орден дають дуже неохоче. Зате купа багатих і впливових жлобів за всіх президентів без винятку, отримувала його чисто як пафосну цяцьку, для підняття ЧСВ.
Так що зараз серед орденоносців цікава картина - половина героїв і половина злодіїв.
Голика возьмёте - расскажет всё !
Всі крадії на своїх постах, бо їх покриває президент
А у цей же час Украінці по гривні збирають на підтримку Захисників України на Фронті🪖🪖😤😤😤‼️‼️‼️⁉️⁉️⁉️
В Україні усі голови 25 облдержадміністрацій під пильним💯 контролем💯 ОПУ ‼️‼️‼️🤔🤔🤬🤬🤬
Півтора млрд грн помножити на 25 ода 🤯😡👛👛👛…. Добра копійчина виходить для закупівлі на потреби Фронту‼️‼️‼️
Такий хокей, разом із такою хокейною командою, Україні тільки, як ярмо або пута на ногах ‼️💯🤬😡⁉️⚔️❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦🇺🇦⚔️❤️‼️
вони разом відвідали Херсон , після звільнення 😠
Хто не з нами - той проти України. https://youtu.be/NGVcomhVtvo
з ліва на право бабло
з права на ліво, призначення з подальшим кришуванням
а поки набу щось шукало, ця кізда-тренер отримала чергові 15 лямів
так що куй клали на Вас всі вище перераховані, точно так як колись моня клав його на рояль
Зміни йдуть знизу, політики тільки підспівують народу. Народ мізками у совку і олігархи йому допомагають там залишатися свома пострадянськими серіалами і ток шоу як на Г + Г чи у Пінчука.
Я так розумію Дніпро треба чистити, чистити і ще раз чистити, поки лисим не стане.
Герман Аксьом
@eternalrailway
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7 год
Огидна зворотня сторона красивої картинки з Конгресу. То - для зовнішньої аудиторії, а ось це - наша бридка буденність. Війна війною, а решать вапросікі, прістраівать своїх і плазувати перед вишестоящім начальством - незнищенні малоросійські скрепи.
ганна маляр просто жалюгідна. ідеальна малороска. "чего ізволіте, шеф?"