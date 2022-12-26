НАБУ провело обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка
Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Про це повідомила журналістка Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"В Дніпрі від ранку тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження НАБУ/САП про "Велике будівництва" доріг у Дніпропетровській області, на якому фірма фітнес-тренерки та супутниці голова ОВА Резніченка освоїла вже більше півтора мільярда гривень лише за 2022 рік. Нагадаю, Антикорупційна прокуратура ініціювала це кримінальне провадження після виходу журналістських розслідувань "Схем" та УП", - йдеться в повідомленні.
Журналістка зазначає, що три джерела повідомили, що сьогодні детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Седлецька додала, що також обшуки провели у низці профільних департаментів ДОВА, а також за низкою інших адрес, які фігурують у цій кримінальній справі, розпочатій за статтями "зловживання владою або службовим становищем", та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом".
Про обшуки у Резніченка також повідомляє УП із посиланням на джерела.
"Слідчі дії в тому числі проходять у компанії "Будінвестінжинірінг", у одного з власників компанії Павла Чухна", - зазначає видання.
Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.
САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.
Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.
Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.
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Простим смертним, навіть за великий подвиг, ціною власного життя, цей орден дають дуже неохоче. Зате купа багатих і впливових жлобів за всіх президентів без винятку, отримувала його чисто як пафосну цяцьку, для підняття ЧСВ.
Так що зараз серед орденоносців цікава картина - половина героїв і половина злодіїв.
Голика возьмёте - расскажет всё !
Всі крадії на своїх постах, бо їх покриває президент
А у цей же час Украінці по гривні збирають на підтримку Захисників України на Фронті🪖🪖😤😤😤‼️‼️‼️⁉️⁉️⁉️
В Україні усі голови 25 облдержадміністрацій під пильним💯 контролем💯 ОПУ ‼️‼️‼️🤔🤔🤬🤬🤬
Півтора млрд грн помножити на 25 ода 🤯😡👛👛👛…. Добра копійчина виходить для закупівлі на потреби Фронту‼️‼️‼️
Такий хокей, разом із такою хокейною командою, Україні тільки, як ярмо або пута на ногах ‼️💯🤬😡⁉️⚔️❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦🇺🇦⚔️❤️‼️
вони разом відвідали Херсон , після звільнення 😠
Хто не з нами - той проти України. https://youtu.be/NGVcomhVtvo
з ліва на право бабло
з права на ліво, призначення з подальшим кришуванням
а поки набу щось шукало, ця кізда-тренер отримала чергові 15 лямів
так що куй клали на Вас всі вище перераховані, точно так як колись моня клав його на рояль
Зміни йдуть знизу, політики тільки підспівують народу. Народ мізками у совку і олігархи йому допомагають там залишатися свома пострадянськими серіалами і ток шоу як на Г + Г чи у Пінчука.
Я так розумію Дніпро треба чистити, чистити і ще раз чистити, поки лисим не стане.
Герман Аксьом
@eternalrailway
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https://twitter.com/eternalrailway/status/1607497867282812928 7 год
Огидна зворотня сторона красивої картинки з Конгресу. То - для зовнішньої аудиторії, а ось це - наша бридка буденність. Війна війною, а решать вапросікі, прістраівать своїх і плазувати перед вишестоящім начальством - незнищенні малоросійські скрепи.
ганна маляр просто жалюгідна. ідеальна малороска. "чего ізволіте, шеф?"