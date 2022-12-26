НАБУ провело обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Про це повідомила журналістка Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"В Дніпрі від ранку тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження НАБУ/САП про "Велике будівництва" доріг у Дніпропетровській області, на якому фірма фітнес-тренерки та супутниці голова ОВА Резніченка освоїла вже більше півтора мільярда гривень лише за 2022 рік. Нагадаю, Антикорупційна прокуратура ініціювала це кримінальне провадження після виходу журналістських розслідувань "Схем" та УП", - йдеться в повідомленні.

Журналістка зазначає, що три джерела повідомили, що сьогодні детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Седлецька додала, що також обшуки провели у низці профільних департаментів ДОВА, а також за низкою інших адрес, які фігурують у цій кримінальній справі, розпочатій за статтями "зловживання владою або службовим становищем", та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом".

Про обшуки у Резніченка також повідомляє УП із посиланням на джерела.

"Слідчі дії в тому числі проходять у компанії "Будінвестінжинірінг", у одного з власників компанії Павла Чухна", - зазначає видання.

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Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

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