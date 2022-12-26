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Новини
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НАБУ провело обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка

резніченко

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Про це повідомила журналістка Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"В Дніпрі від ранку тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження НАБУ/САП про "Велике будівництва" доріг у Дніпропетровській області, на якому фірма фітнес-тренерки та супутниці голова ОВА Резніченка освоїла вже більше півтора мільярда гривень лише за 2022 рік. Нагадаю, Антикорупційна прокуратура ініціювала це кримінальне провадження після виходу журналістських розслідувань "Схем" та УП", - йдеться в повідомленні.

Журналістка зазначає, що три джерела повідомили, що сьогодні детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Седлецька додала, що також обшуки провели у низці профільних департаментів ДОВА, а також за низкою інших адрес, які фігурують у цій кримінальній справі, розпочатій за статтями "зловживання владою або службовим становищем", та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом".

Про обшуки у Резніченка також повідомляє УП із посиланням на джерела.

"Слідчі дії в тому числі проходять у компанії "Будінвестінжинірінг", у одного з власників компанії Павла Чухна", - зазначає видання.

Також читайте: Після журналістського розслідування про Резніченка Дніпропетровська ОВА планує збільшити у 2 рази суму витрат на дороги, - журналістка Єгошина

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

Читайте: Фітнес-подруга Резніченка їздить на автівці вартістю 5 млн грн, яка належить фірмі, пов’язаній з "консультантом" Банкової Голиком, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5063) обшук (1971) Резніченко Валентин (517) Седлецька Наталія (93)


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Топ коментарі
+35
потом наградят как в Запорожье за гуманитарку сп@зженную
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26.12.2022 15:13
+33
только только начала жизнь налаживаться и вот....
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26.12.2022 15:12
+28
Ай, браво, НАБУ!
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26.12.2022 15:13
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только только начала жизнь налаживаться и вот....
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26.12.2022 15:12 Відповісти
Та все там буде добре. Не переживайте...
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26.12.2022 15:19 Відповісти
Ай, браво, НАБУ!
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26.12.2022 15:13 Відповісти
после публикации компромата , прошло вагон времени ... всё , что нужно подчищено и спрятано в том числе и тренер по фитнесу
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26.12.2022 15:19 Відповісти
НАБУ -
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26.12.2022 15:13 Відповісти
потом наградят как в Запорожье за гуманитарку сп@зженную
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26.12.2022 15:13 Відповісти
Та ну! Це, все ж таки НАБУ і САП.
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26.12.2022 17:19 Відповісти
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26.12.2022 15:14 Відповісти
Надіюсь що все це результат переговорів Байдена і Зе за закритими дверями і далі буде більше
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26.12.2022 15:16 Відповісти
Гадаю що це імітація бурхливої діяльності (на потребу публіці). Це треба було робити по гарячих слідах. Там вже все зробленояк треба
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26.12.2022 15:39 Відповісти
ты идиот..
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26.12.2022 20:48 Відповісти
так они скоро и до носителя капельницы дерьмака доберутся... а там, смотришь, и до открывателя Чонгара, расширения дороги на Киев перед войной доберутся...
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26.12.2022 15:17 Відповісти
При цій владі не доберуться - вельми хитроспритна особа Зе!Лише опісля його відходу від влади.
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26.12.2022 16:24 Відповісти
останній абзац прочитали?---------------''Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне на основі журналістського розслідування про корупцію''
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27.12.2022 07:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lFb3T2dCd_0 https://www.youtube.com/watch?v=lFb3T2dCd_0

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27.12.2022 08:50 Відповісти
САП, НАБУ і ВАКС - на гражданкє ви найкращі. Повний вперед!!!
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26.12.2022 15:17 Відповісти
а где посадки? где уголовные дела в судах?
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26.12.2022 20:49 Відповісти
Цього різніченки курву злапали?
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26.12.2022 15:18 Відповісти
Шо, невже фітнес-тренериця більше ****** грошей за велике крадівництво не намиє? Оце так так!
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26.12.2022 15:20 Відповісти
Схемка со строительством дорог конечно же уже все, но теперь фитнес-тренерша может легко стать послом какой нибудь из европейских стран, тем более, что там в требованиях отменили профильное образование и дипломатический опыт.
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26.12.2022 15:26 Відповісти
Послицею.
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26.12.2022 15:44 Відповісти
Послинею.
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26.12.2022 15:47 Відповісти
Знайшли бюстгальтер фітнес-тренерки під ліжком?
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26.12.2022 15:26 Відповісти
то Голика
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26.12.2022 15:30 Відповісти
Ура! Не прошло и года! А орден Богдана Хмельницкого , которым его наградил Зеля отберут?
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26.12.2022 15:28 Відповісти
Вгадай? Враховуючи, що главрегіонал Бойко досі Герой України.

Простим смертним, навіть за великий подвиг, ціною власного життя, цей орден дають дуже неохоче. Зате купа багатих і впливових жлобів за всіх президентів без винятку, отримувала його чисто як пафосну цяцьку, для підняття ЧСВ.

Так що зараз серед орденоносців цікава картина - половина героїв і половина злодіїв.
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26.12.2022 15:36 Відповісти
Так ви йшли на вибори під гаслами нових облич. нкорумпованих тарозумних. А зараз як завжди киваєте на папаредників . Що сталось?
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26.12.2022 15:40 Відповісти
А "МИ" це хто? І ти Кілю пропонуєш повернути, чи що?
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26.12.2022 15:53 Відповісти
Вот только "дуру включать" не надо
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26.12.2022 16:55 Відповісти
Парередники 2021 перед 2022 ну такие папередники
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26.12.2022 15:55 Відповісти
НАБУ, до речі, єдиний з наших правоохоронних органів, який таки здатний взяти за Же навіть високопоставленого чинушу. Це тому, що вони фактично підкоряються США, тоді як всі інші - нашому пересиденту й зраді. Ось таке воно - "внешнее управление".
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26.12.2022 15:29 Відповісти
і кого він взяв, отой орган?
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26.12.2022 15:42 Відповісти
Насирова, Мартыненко, например!
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26.12.2022 15:44 Відповісти
Дело Насирова 17 года. Приговор есть?
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26.12.2022 15:51 Відповісти
НАБУ ж не суд, воно вироки не виносить.
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26.12.2022 17:07 Відповісти
Так значит КПД НАБУ пока 0. Ну о чем тогда разговор. Вот когда Насир сядет, тогда и напишешь
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26.12.2022 17:27 Відповісти
кпд 0 - не НАБУ, а украинских граждан - постоянно ходят на выборы и их постоянно обманывают - цирковые брехуны и популисты
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26.12.2022 20:54 Відповісти
та таким як ви все не так - то управління США нібито , то ще щось , а не було б отого "управління " то таких як ви , та й я теж , уже б мабуть вивезли на Колиму , як хотіли протягом всього 20 століття !! для освоювання отих просторів !!! так треба висвітлювати всі негаразди в нашому житті , але без злорадства , без пошуку в чужому оці пилинки , а в своєму не бачачи обапола !!! 30 років будували оті схеми виводу грошей з бюджету , а ви хочете , та й я теж , одним махом розрубати отой гордієвий вузол ??? але вони , ПАПЄРЄДНІКІ , робили такі закони і підзаконні акти , що не зразу й викриєш їх !!! і кожен з них думає , що під час війни , мовляв , не до нас !!!
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26.12.2022 16:52 Відповісти
Таким як ми, це яким? Чи я про США хоч слово погане сказав?
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26.12.2022 17:06 Відповісти
Там смотрящим за потоками был Голик !
Голика возьмёте - расскажет всё !
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26.12.2022 15:31 Відповісти
там в кого не тыкни можна материалы на брать на три пожизненных
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26.12.2022 20:55 Відповісти
еще один сгорел на работе =)
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26.12.2022 15:31 Відповісти
Леонид Данилыч воспитал только не воров и жуликов...,а Игорь Валерьевич Круче всех в Мире...🤣
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26.12.2022 15:35 Відповісти
Смотрящего в Запорожье Анисимова выпустили под залог...🤣Весело живём...
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26.12.2022 15:37 Відповісти
а куда ему бежать? в рашку - на могилизацию?
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26.12.2022 20:56 Відповісти
А що толку.
Всі крадії на своїх постах, бо їх покриває президент
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26.12.2022 15:39 Відповісти
Тільки вдумайтеся, півтора млрд грн за 2022 рік💯😡😠🤯🤷‍♂️🤔🤬 під час широкомасштабної агресії московіі проти України ‼️‼️‼️‼️🇬🇧🇪🇺🇺🇸🇺🇦Це ж тільки те, що уже неможна затихарити привладним🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

А у цей же час Украінці по гривні збирають на підтримку Захисників України на Фронті🪖🪖😤😤😤‼️‼️‼️⁉️⁉️⁉️

В Україні усі голови 25 облдержадміністрацій під пильним💯 контролем💯 ОПУ ‼️‼️‼️🤔🤔🤬🤬🤬
Півтора млрд грн помножити на 25 ода 🤯😡👛👛👛…. Добра копійчина виходить для закупівлі на потреби Фронту‼️‼️‼️

Такий хокей, разом із такою хокейною командою, Україні тільки, як ярмо або пута на ногах ‼️💯🤬😡⁉️⚔️❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦🇺🇦⚔️❤️‼️

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26.12.2022 15:41 Відповісти
При зеленій владі у цього діяча проблем не буде.Нагородять,як і керівника ЗОВА, старуха.
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26.12.2022 15:43 Відповісти
Ви праві , бо Резніченко повністю знаходиться під дахом Зе ,
вони разом відвідали Херсон , після звільнення 😠
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26.12.2022 16:14 Відповісти
У Запоріжжя це ні до чого не призвело, незважаючи навіть на те, що у причетніх знайшли наркоту, купу баксового кешу та пістолети.
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26.12.2022 16:05 Відповісти
это ни к чему не привело потому что тупой народ выбрал вместо политика - наглого клоуна каломойши и кремлевского агента
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26.12.2022 20:58 Відповісти
С коррупцией в Украине борются только журналисты,больше никому она не мешает.Слугам народным удобно сидеть на финансовых потоках-греби лопатой и успевай рассовывать по офшорам.С 24февралля на слуг народных посыпался золотой дождь благотворителей из Европы,Канады ,США,Англии,Австралии,Новой Зеландии,Японии.Как они,бедняжки,выдерживают такой ливень из € и$ ?Мне прямо жалко их немножко.Я всплакнула даже.
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26.12.2022 16:12 Відповісти
Нюанс. "Журналісти" борються з корупцією лише за гроші "григоришина" і до того моменту, поки їм не запропонують посаду в УЗ з платнею пів мільйона на місяць. Після цього вони готові виправдати будь який злочин. Навіть убивство власної мами...
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26.12.2022 16:33 Відповісти
борьба с коррупцией не нужна жителям Украины - иначе они никогда бы не выбрали то говно которое сейчас у власти
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26.12.2022 21:00 Відповісти
Все це крадівництво у всіх областях Україні відбувалось і відбувається в рамках програми ОПУ Президента "Велике бу(кра)дівництво" вже як три(!) роки навіть в час війни!Але побачите,саме Зеленський з ОПУ і "прикриє" цю кримінальну справу,як у випадку з Головою ОДА Запоріжжя Старухом, який крав гуманітарку та зловживав теж на будівництві мостів і доріг області!
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26.12.2022 16:19 Відповісти
носилки и одеяло в клеточку уже приготовили --- диагноз уже дописывают . яна уехала за кордон по бизнес-делам . залог уже в чемодане
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26.12.2022 16:25 Відповісти
До одного місця, суд все розвалить.
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26.12.2022 16:29 Відповісти
Надія на чесних журналістів і небайдужу громадськість Журналіти контролюйте будь ласка потоки допомоги від країн бо слуги скоро полопають від жадоби.
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26.12.2022 16:37 Відповісти
остановить возможно только методом поставить к стенке и публично расстрелять... кому война а кому мать родная...
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26.12.2022 16:38 Відповісти
Бабло распихал по нычкам и "слугам". Можно и нюнюню сказать.
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26.12.2022 16:42 Відповісти
Та пошлють ту Яну куди-небудь послицею і справа закрита!
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26.12.2022 16:45 Відповісти
Щас позвонят из офиса ермака и дело замнут. В нашей насквозь прогнившей стране это делается легко.
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26.12.2022 16:58 Відповісти
При таких журналистах, и чесных судах, я думаю: долгое счастье у наших коррупционеров никогда не закончится. Это все имитация честности и порядочности, для дяди Сема. Чтоб он учитывал и не скупился. Включится механизм, как отбелить черного кобеля. Главное, чтоб виску наделать много. Но у нас слишком "тихие" сми.
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26.12.2022 17:01 Відповісти
На внутрішньому фронті без змін. Позиції тримаються надійно. Ніякої паніки. Готуємося до наступу.
Хто не з нами - той проти України. https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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26.12.2022 17:05 Відповісти
Якби люди думали перед виборами не дупами, а хоч трохи головою, то не вибрали б зе- клоунаду. А так збіговисько шахраїв у вигляді "Слуг народу" у Раді- доповнили картину. Як кажуть " картина маслом!"
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26.12.2022 17:37 Відповісти
Тренерши капризные пошли, чуть что не так, сразу в НАБУ. Может быть ну их, этих тренерш, в баню?(в том смысле, что не в прямом смысле).
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26.12.2022 17:49 Відповісти
Це лише перші результати розмови діда Байдена з з онучком Вовочкою, як кажуть, квіточки .Скоро будуть й ягідки , список там чималенький!
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26.12.2022 18:16 Відповісти
НАБУ це єдиний світлий промінь у цій ******* прогнившій системі. Війна нічого не змінила щурі при владі далі тирять мільярди як в центрі так і на місцях 🤢🤢🤢🤦🤦🤦
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26.12.2022 18:44 Відповісти
резніченко, подоляк єрмак моня
з ліва на право бабло
з права на ліво, призначення з подальшим кришуванням
а поки набу щось шукало, ця кізда-тренер отримала чергові 15 лямів
так що куй клали на Вас всі вище перераховані, точно так як колись моня клав його на рояль
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26.12.2022 21:14 Відповісти
Коррупция - главный враг Украины.
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26.12.2022 21:35 Відповісти
Мізки пересічного українця його ворог, бо там де сцуть в підїздаї і викручують лампочки і ламають ліфти, там Європи не буде, там де кажуть інспектору "давай порєшаєм", там Європи теж не буде.
Зміни йдуть знизу, політики тільки підспівують народу. Народ мізками у совку і олігархи йому допомагають там залишатися свома пострадянськими серіалами і ток шоу як на Г + Г чи у Пінчука.
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27.12.2022 03:33 Відповісти
******!!! ********* слава!!! "Резниченко выделил..." Для лохов бездарных и журнашлюх - выделением средств на целевые программы развития занимается Областной Совет, программа разрабатывается и утверждается депутатами Обл совета, а Резниченко исполнитель этих решений. Да! В области строят дороги и мосты!!! Вопрос - как можно строить БЕЗ денег???? Просто Резниченко не поехал на шашлыки и готовил область к обороне, а ещё и Кировоградскую и Запорожскую... которые готовились на шашлыки. В ОПУ работает филиал ГРУ РФ во главе с Ермаком, который подрывает оборону Украины. С такой властью, Украине ещё долго придётся воевать. Быдло один раз уже проголосовало за войну, и что будет завтра... Ну, Днепр к "маски шоу" привык. Шо Порох батальон спецназа присылал, шо янелох-боневтик - долбоёбы оба. Лохторату шоу подавай. Стараются.
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26.12.2022 21:41 Відповісти
Тільки чомусь бичара Коломойський у часи Пороха сидів в Швейцарії чи Австрії і не рипався в Україну ) Клоун тільки поспівав до нього літати.
Я так розумію Дніпро треба чистити, чистити і ще раз чистити, поки лисим не стане.
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27.12.2022 03:26 Відповісти
НАБУ то свою справу зробить, тільки ОП ії запоре на судовій стадії.
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27.12.2022 03:24 Відповісти
Есть дороги -нет приговора ,нет дорог- есть приговор
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27.12.2022 04:58 Відповісти
В житті важливо знайти людину, яка буде дивитись на тебе, як маляр на єрмака☝

Герман Аксьом

@eternalrailway

·

https://twitter.com/eternalrailway/status/1607497867282812928 7 год

Огидна зворотня сторона красивої картинки з Конгресу. То - для зовнішньої аудиторії, а ось це - наша бридка буденність. Війна війною, а решать вапросікі, прістраівать своїх і плазувати перед вишестоящім начальством - незнищенні малоросійські скрепи.

ганна маляр просто жалюгідна. ідеальна малороска. "чего ізволіте, шеф?"

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27.12.2022 07:54 Відповісти
хто б міг подумати... але тільки тепер стає зрозуміло... хто був "вчителем"... - такі і наслідки...
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03.02.2023 14:19 Відповісти
 
 