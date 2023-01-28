Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 января 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются триста тридцать девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.
Российская Федерация нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области и в целом совершила более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы среди мирного населения.
Опасность авиационных и ракетных ударов врага высокая на всей территории Украины.
Теряя большое количество живой силы, противник пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском ведет оборону.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Российской Федерации.
На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Николаевка Черниговской области и Волфино, Муравейня, Середина Буда, Старая Гута, Рожковичи и Бачевск Сумской области.
На Слобожанском направлении в результате минометных и артиллерийских обстрелов ущерб понесли районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестово Донецкой области.
На Лиманском направлении из минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.
На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них - Спорное, Верхнекаменское, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении огневому влиянию подверглись Богоявленка, Угледар и Золотая Нива в Донецкой области.
На Запорожском направлении обстреляны 15 населенных пунктов, в частности, Времевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.
Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. В частности, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а работникам, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, аргументируя это тем, что станция не работает.
Противник продолжает нести потери. В частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО и 3 района сосредоточения живой силы противника".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
1. Вбиті - 61980 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 99770 в\с
3. Потрапили в полон 2911 в\с
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 26358 в\с
* Дані про втрати ПВК "Вагнер", ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.
Станом на 01.01. 2023 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 34466 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 79 022 в\с
3. Потрапили в полон 3306 в\с
4. Зниклі безвісти 890 в\с
Не все, що знайшов - можно тягнути до рота (якщо є мізки, бо в інеті повно г*вна).
which is not so far from the frontline.
That might scale to an amount of 10 per day.
Quite little losses for Ruzzia there.
@uspenovka19632
·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1619377435925168128 1 ч
Ціною життів героїв і не дуже,але позиції утримано.Невде дах,в обличчі Сирського,його заступника чи заст НГШ є бронею для безкарності командування середн ланки?! Вчора -полтавмька бригада,зпощавсора-мінус ротаТрО з Мірнограду.І т.д.Ті втрати,яких НЕ ПОВИННО було бути.І Що,ГШ?!
Наніс ворог!!Зєля/Єрмак не хочуть цих підорів притягти ,згідно нового , доброго до солдата"закону до відповідальності?БР штабу Сухопутки НЕВИКОНАНО,бійці пішли у відказ.Рахунок1:1?! А далі&ще більший піздорєз і піздець ,у виконанні горе -командирів,недбалі накази яких виконМені прийшли дуже зуйові новини з однієї ділянки фронту Щоби не подарувати це ворогові, спробую викласти це , максимально без координат,назв та орієнтирів.Дт ГШ я відправив повну інфу про піздець,а тут хочу позначити,щоби там швидше рухали мізками та резервами.І звільнили підорівуються
ще й з обмежен БК до них,осколков гранатами проти танків та ББМ,дохуя повоюєш?!А якщо і ощасливили одним ПКМ та трубою,то на 5хвилин довше?А ще й,з обмеженим БК.Треба ввести генеральські ВОПи,з таким озброєння -нехай вмирають геройські,раз не вміють керувати, замість солдатів.
Вирізані НПшки,безкарна робота ворожого РЕБ із суміжної території,надані координ свіжої бригади спецури ворога-і жодної бавовни!(Сирський ліквідував, точніше, знищив розвідку Сухопутки,тому й не стріляємо,так,пане генерале?;А коли вони в'їбуть,вину звалищ на рядових?!З калашами,
Піздував 5км пішки,до Барвенкова, з позицій ,з ПКМ на плечах,разом із відліленням,яким тримали 5км фронту!!А там підори-коМАНДИри,на джипах,зустрічають сміхом:І як ви,смертники ,вижили там?!Загинув 02.12.2022,під Бахмутом.А підори всі живі і на волі.
на території ворога верхівкою ГУР/ССО.Або дроблення результативних ,злагоджених груп,до рівня взводу,на 2-3-5переведення із ССО до...піхоти.А як ,краСиво"деморалізують-кацапські ІПСО відпочивають!((Взнав сьогодні,що приятель ,з2014 на війні,доброволець,22доби в окопах,на відпоч
Розвал ЗСУ йде вже на рівні рота/взвод,коли вже,не тільки пілотів БПЛА женуть на ВОПи,а й мінометників -в штурмові роти.За на аявносиі штату та резервів .Нічим іншим,ніж винищенням фахової ланки в піхоті,це не пояснити А є ще й і більш ієзуїтсь методи,як здача/зрада МАРШРУТУ ДРГ,
Подібну муть транслюють/копіюють тільки агенти або корисні ідіоти.
Не все, що знайшов - можно тягнути до рота (якщо є мізки, бо в інеті повно г*вна).