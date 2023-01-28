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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

штаб,генштаб,генеральний

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 января 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются триста тридцать девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская Федерация нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области и в целом совершила более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы среди мирного населения.

Опасность авиационных и ракетных ударов врага высокая на всей территории Украины.

Теряя большое количество живой силы, противник пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском ведет оборону.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 125 510 человек (+800 в сутки), 3189 танков, 284 вертолета, 293 самолета, 2188 артсистем, 6344 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Российской Федерации.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Николаевка Черниговской области и Волфино, Муравейня, Середина Буда, Старая Гута, Рожковичи и Бачевск Сумской области.

На Слобожанском направлении в результате минометных и артиллерийских обстрелов ущерб понесли районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестово Донецкой области.

Читайте также: ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

На Лиманском направлении из минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них - Спорное, Верхнекаменское, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневому влиянию подверглись Богоявленка, Угледар и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны 15 населенных пунктов, в частности, Времевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Читайте также: Авиация и артиллерия ВСУ в течение 27 января нанесли 9 ударов по скоплению оккупантов и 1 позиции ЗРК, - Генштаб

Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. В частности, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а работникам, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, аргументируя это тем, что станция не работает.

Противник продолжает нести потери. В частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО и 3 района сосредоточения живой силы противника".

Читайте также: Россияне собираются воровать электричество с Запорожской АЭС, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6220) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+6
28.01.2023 18:29 https://t.me/generalsvr2/423 сообщение
Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
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28.01.2023 19:00
+4
Складається враження, що там по два касапа на квадратний метр бойових дій..
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28.01.2023 19:12
+2
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1619377435925168128 1 ч

Ціною життів героїв і не дуже,але позиції утримано.Невде дах,в обличчі Сирського,його заступника чи заст НГШ є бронею для безкарності командування середн ланки?! Вчора -полтавмька бригада,зпощавсора-мінус ротаТрО з Мірнограду.І т.д.Ті втрати,яких НЕ ПОВИННО було бути.І Що,ГШ?!
Наніс ворог!!Зєля/Єрмак не хочуть цих підорів притягти ,згідно нового , доброго до солдата"закону до відповідальності?БР штабу Сухопутки НЕВИКОНАНО,бійці пішли у відказ.Рахунок1:1?! А далі&ще більший піздорєз і піздець ,у виконанні горе -командирів,недбалі накази яких виконМені прийшли дуже зуйові новини з однієї ділянки фронту Щоби не подарувати це ворогові, спробую викласти це , максимально без координат,назв та орієнтирів.Дт ГШ я відправив повну інфу про піздець,а тут хочу позначити,щоби там швидше рухали мізками та резервами.І звільнили підорівуються
ще й з обмежен БК до них,осколков гранатами проти танків та ББМ,дохуя повоюєш?!А якщо і ощасливили одним ПКМ та трубою,то на 5хвилин довше?А ще й,з обмеженим БК.Треба ввести генеральські ВОПи,з таким озброєння -нехай вмирають геройські,раз не вміють керувати, замість солдатів.
Вирізані НПшки,безкарна робота ворожого РЕБ із суміжної території,надані координ свіжої бригади спецури ворога-і жодної бавовни!(Сирський ліквідував, точніше, знищив розвідку Сухопутки,тому й не стріляємо,так,пане генерале?;А коли вони в'їбуть,вину звалищ на рядових?!З калашами,
Піздував 5км пішки,до Барвенкова, з позицій ,з ПКМ на плечах,разом із відліленням,яким тримали 5км фронту!!А там підори-коМАНДИри,на джипах,зустрічають сміхом:І як ви,смертники ,вижили там?!Загинув 02.12.2022,під Бахмутом.А підори всі живі і на волі.
на території ворога верхівкою ГУР/ССО.Або дроблення результативних ,злагоджених груп,до рівня взводу,на 2-3-5переведення із ССО до...піхоти.А як ,краСиво"деморалізують-кацапські ІПСО відпочивають!((Взнав сьогодні,що приятель ,з2014 на війні,доброволець,22доби в окопах,на відпоч

Розвал ЗСУ йде вже на рівні рота/взвод,коли вже,не тільки пілотів БПЛА женуть на ВОПи,а й мінометників -в штурмові роти.За на аявносиі штату та резервів .Нічим іншим,ніж винищенням фахової ланки в піхоті,це не пояснити А є ще й і більш ієзуїтсь методи,як здача/зрада МАРШРУТУ ДРГ,
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28.01.2023 20:43
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28.01.2023 18:29 https://t.me/generalsvr2/423 сообщение
Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
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28.01.2023 19:00 Ответить
Складається враження, що там по два касапа на квадратний метр бойових дій..
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28.01.2023 19:12 Ответить
Станом на 01.01. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 61980 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 99770 в\с

3. Потрапили в полон 2911 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 26358 в\с

‎* Дані про втрати ПВК "Вагнер", ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.

Станом на 01.01. 2023 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 34466 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 79 022 в\с

3. Потрапили в полон 3306 в\с

4. Зниклі безвісти 890 в\с
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28.01.2023 19:21 Ответить
Вкажіть першеджерело цих цифр.
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28.01.2023 19:27 Ответить
Russland, ви що дійсно вважаєте,що напишуть втрати ЗСУ? Там унизу ще один свіжий пише про бунт захисників з Полтави. Пропаганда і маніпуляція на сьогодні вище міри
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28.01.2023 19:48 Ответить
А унизу про ЗСУ.
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28.01.2023 19:58 Ответить
Що таке або хто такий Russland?
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28.01.2023 20:15 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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28.01.2023 20:36 Ответить
ІПСО. Ви агент або корисний ідіот?
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28.01.2023 20:43 Ответить
Ідіот це напевно ви шановний я тобі скинув першоджерело,ти якого вибач хрена мене ображаєш я це не придумав.
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28.01.2023 20:52 Ответить
Я й кажу, що подібну муть транслюють/копіюють тільки агенти або корисні ідіоти.
Не все, що знайшов - можно тягнути до рота (якщо є мізки, бо в інеті повно г*вна).
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28.01.2023 21:06 Ответить
Ти маєш відвагу та бажання побачити шокуючу картинку з передовоі у своій Андорі я думаю ти був би дуже шокований кількістью масово одноразово загиблих наших.воінів на передовій,хоча чогось щодо тебе серце мені підказує що ти подоляцько єрмацький троль .
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28.01.2023 21:25 Ответить
Я украінець і тому не привик ховатися та маскуватися у своій державі не знаю 'діду' скільки тобі рокі ,але я за.своі 63 роки ніколи не був ні зрадником ні політичним замаскованцем,тоді ти не є украінець ,а хвойда,а доречі чому ти не на передовій -га мій син воює вже тричі поранений,а ти тут телепаєш всяку дурню!
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28.01.2023 22:02 Ответить
Ти ж І є той самий троль приставлений до мене ,''Хрін Старий''.
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28.01.2023 22:04 Ответить
Just 50 injured to Torfmark town hospital,
which is not so far from the frontline.

That might scale to an amount of 10 per day.

Quite little losses for Ruzzia there.
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28.01.2023 19:26 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1619377435925168128 1 ч

Ціною життів героїв і не дуже,але позиції утримано.Невде дах,в обличчі Сирського,його заступника чи заст НГШ є бронею для безкарності командування середн ланки?! Вчора -полтавмька бригада,зпощавсора-мінус ротаТрО з Мірнограду.І т.д.Ті втрати,яких НЕ ПОВИННО було бути.І Що,ГШ?!
Наніс ворог!!Зєля/Єрмак не хочуть цих підорів притягти ,згідно нового , доброго до солдата"закону до відповідальності?БР штабу Сухопутки НЕВИКОНАНО,бійці пішли у відказ.Рахунок1:1?! А далі&ще більший піздорєз і піздець ,у виконанні горе -командирів,недбалі накази яких виконМені прийшли дуже зуйові новини з однієї ділянки фронту Щоби не подарувати це ворогові, спробую викласти це , максимально без координат,назв та орієнтирів.Дт ГШ я відправив повну інфу про піздець,а тут хочу позначити,щоби там швидше рухали мізками та резервами.І звільнили підорівуються
ще й з обмежен БК до них,осколков гранатами проти танків та ББМ,дохуя повоюєш?!А якщо і ощасливили одним ПКМ та трубою,то на 5хвилин довше?А ще й,з обмеженим БК.Треба ввести генеральські ВОПи,з таким озброєння -нехай вмирають геройські,раз не вміють керувати, замість солдатів.
Вирізані НПшки,безкарна робота ворожого РЕБ із суміжної території,надані координ свіжої бригади спецури ворога-і жодної бавовни!(Сирський ліквідував, точніше, знищив розвідку Сухопутки,тому й не стріляємо,так,пане генерале?;А коли вони в'їбуть,вину звалищ на рядових?!З калашами,
Піздував 5км пішки,до Барвенкова, з позицій ,з ПКМ на плечах,разом із відліленням,яким тримали 5км фронту!!А там підори-коМАНДИри,на джипах,зустрічають сміхом:І як ви,смертники ,вижили там?!Загинув 02.12.2022,під Бахмутом.А підори всі живі і на волі.
на території ворога верхівкою ГУР/ССО.Або дроблення результативних ,злагоджених груп,до рівня взводу,на 2-3-5переведення із ССО до...піхоти.А як ,краСиво"деморалізують-кацапські ІПСО відпочивають!((Взнав сьогодні,що приятель ,з2014 на війні,доброволець,22доби в окопах,на відпоч

Розвал ЗСУ йде вже на рівні рота/взвод,коли вже,не тільки пілотів БПЛА женуть на ВОПи,а й мінометників -в штурмові роти.За на аявносиі штату та резервів .Нічим іншим,ніж винищенням фахової ланки в піхоті,це не пояснити А є ще й і більш ієзуїтсь методи,як здача/зрада МАРШРУТУ ДРГ,
показать весь комментарий
28.01.2023 20:43 Ответить
ІПСО. Ви агент або корисний ідіот?
Подібну муть транслюють/копіюють тільки агенти або корисні ідіоти.
Не все, що знайшов - можно тягнути до рота (якщо є мізки, бо в інеті повно г*вна).
показать весь комментарий
28.01.2023 21:12 Ответить
Дпха эта очередная дочь офицера.....тех подразделений вобще несушествует шо эта орковская макака перечисляла...яка в зепу миропильска ТРО .
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28.01.2023 22:59 Ответить
**** эта херня в топе? Ало сайт видно же прокладка орковская....прямое ИПСО фуярят а модерам поф.
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28.01.2023 22:54 Ответить
Отець солдата - ..дуй на російські гавносайти
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28.01.2023 20:50 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.01.2023 22:14 Ответить
 
 