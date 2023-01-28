Російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 28 січня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває триста тридцять дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.
Російська федерація завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та загалом здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є жертви серед мирного населення.
Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога є високою на всій території України.
Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу російської федерації.
На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.
На Слобожанському напрямку, результаті мінометних та артилерійських обстрілів, шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині.
На Лиманському напрямку з мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.
На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.
На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.
На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Богоявленка, Вугледар та Золота Нива на Донеччині.
На Запорізькому напрямку обстріляні 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.
Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника".
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Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
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*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
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P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
1. Вбиті - 61980 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 99770 в\с
3. Потрапили в полон 2911 в\с
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 26358 в\с
* Дані про втрати ПВК "Вагнер", ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.
Станом на 01.01. 2023 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 34466 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 79 022 в\с
3. Потрапили в полон 3306 в\с
4. Зниклі безвісти 890 в\с
Не все, що знайшов - можно тягнути до рота (якщо є мізки, бо в інеті повно г*вна).
which is not so far from the frontline.
That might scale to an amount of 10 per day.
Quite little losses for Ruzzia there.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1619377435925168128 1 ч
Ціною життів героїв і не дуже,але позиції утримано.Невде дах,в обличчі Сирського,його заступника чи заст НГШ є бронею для безкарності командування середн ланки?! Вчора -полтавмька бригада,зпощавсора-мінус ротаТрО з Мірнограду.І т.д.Ті втрати,яких НЕ ПОВИННО було бути.І Що,ГШ?!
Наніс ворог!!Зєля/Єрмак не хочуть цих підорів притягти ,згідно нового , доброго до солдата"закону до відповідальності?БР штабу Сухопутки НЕВИКОНАНО,бійці пішли у відказ.Рахунок1:1?! А далі&ще більший піздорєз і піздець ,у виконанні горе -командирів,недбалі накази яких виконМені прийшли дуже зуйові новини з однієї ділянки фронту Щоби не подарувати це ворогові, спробую викласти це , максимально без координат,назв та орієнтирів.Дт ГШ я відправив повну інфу про піздець,а тут хочу позначити,щоби там швидше рухали мізками та резервами.І звільнили підорівуються
ще й з обмежен БК до них,осколков гранатами проти танків та ББМ,дохуя повоюєш?!А якщо і ощасливили одним ПКМ та трубою,то на 5хвилин довше?А ще й,з обмеженим БК.Треба ввести генеральські ВОПи,з таким озброєння -нехай вмирають геройські,раз не вміють керувати, замість солдатів.
Вирізані НПшки,безкарна робота ворожого РЕБ із суміжної території,надані координ свіжої бригади спецури ворога-і жодної бавовни!(Сирський ліквідував, точніше, знищив розвідку Сухопутки,тому й не стріляємо,так,пане генерале?;А коли вони в'їбуть,вину звалищ на рядових?!З калашами,
Піздував 5км пішки,до Барвенкова, з позицій ,з ПКМ на плечах,разом із відліленням,яким тримали 5км фронту!!А там підори-коМАНДИри,на джипах,зустрічають сміхом:І як ви,смертники ,вижили там?!Загинув 02.12.2022,під Бахмутом.А підори всі живі і на волі.
на території ворога верхівкою ГУР/ССО.Або дроблення результативних ,злагоджених груп,до рівня взводу,на 2-3-5переведення із ССО до...піхоти.А як ,краСиво"деморалізують-кацапські ІПСО відпочивають!((Взнав сьогодні,що приятель ,з2014 на війні,доброволець,22доби в окопах,на відпоч
Розвал ЗСУ йде вже на рівні рота/взвод,коли вже,не тільки пілотів БПЛА женуть на ВОПи,а й мінометників -в штурмові роти.За на аявносиі штату та резервів .Нічим іншим,ніж винищенням фахової ланки в піхоті,це не пояснити А є ще й і більш ієзуїтсь методи,як здача/зрада МАРШРУТУ ДРГ,
Подібну муть транслюють/копіюють тільки агенти або корисні ідіоти.
Не все, що знайшов - можно тягнути до рота (якщо є мізки, бо в інеті повно г*вна).