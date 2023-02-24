РУС
Пограничники за две недели знали, что Россия нападет, - глава ГПСУ Дейнеко

дейнеко

Руководство Государственной пограничной службы за две недели до начала полномасштабного вторжения знало, что Россия будет атаковать Украину с территории Беларуси.

Об этом глава ГПСУ Сергей Дейнеко сказал в интервью Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы знали о планируемом вторжении. Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за две недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины с республики Беларусь по Чернобыльской зоне", – сказал он.

Читайте также: Россия уже проиграла войну. Путин не захватит Киев и не ударит ядерным оружием, - Белый дом

По словам Дейнеко, в течение продолжительного времени они полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства РФ. "У нас были видеоматериалы, фото, мы подробно знали план. Поэтому это дало возможность и нам качественно готовиться", - отметил он.

Дейнеко добавил, что у ГПСУ есть своя пограничная разведка, которая очень эффективно работает, прежде всего по сопредельным странам - РФ и Белоруссии.

Также читайте: Мы вступаем в период с задачей победить, будет наше контрнаступление, - Резников

Поэтому за две недели до начала полномасштабного вторжения была полностью эвакуирована вся тайная документация личных и жилищных дел персонала из Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира. Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона.

"Четко понимали, что будет на границе Харьковской и Луганской областей, где враг должен был зайти на территорию Украины с целью оцепления и ликвидации нашей группировки в зоне Операции объединенных сил. Поэтому мы, насколько могли, реагировали нашими боевыми резервами, перемещали боевые пограничные комендатуры быстрого реагирования.

Однако если быть откровенными, то Вооруженные силы до нас не успели вовремя дойти, как не дошли они на границу и в 2014-м", - сказал глава ГПСУ.

Также читайте: 90% украинцев поддерживают удары по территории РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"21 февраля я в письменном виде проинформировал все высшие органы о том, что война будет. Да, дата полномасштабного наступления переносилась. Сначала это было 19 февраля, потом 22-е и последняя - 24 февраля", - сказал он.

Дейнеко заметил, что именно пограничники первыми встретили российское нашествие 24 февраля.

"Вторжение началось в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда. Около четырех утра я доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому, что на трех направлениях мои подчиненные уже ведут бои, надвигаются колонны. Зеленскому я отправил sms в 5 часов 17 минут, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение", – сказал Дейнеко.

+35
То що, наші звинувачення у бік зелупи не були голослівними весь цей рік???
24.02.2023 12:07 Ответить
+35
Цього не знала лише найвеличніша нікчема.
Чому:
не було проведено розгортання територіальної оборони;
не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;
не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, здали без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили «коридор у Крим»;
не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу;
не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;
не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;
не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі «Укроборонпром» подарував росії завод, який виробляв приціли на «Стугни», в Гостомелі залишили на знищення «Мрію»;
за три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден ПТРК «Стугна»;
колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.
24.02.2023 12:10 Ответить
+33
Наверху все всё знали, а люди погибли, непредупрежденными... Нечистоплотно как то это всё
24.02.2023 12:08 Ответить
воно гтувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







24.02.2023 12:23 Ответить
Зеленського обирали під брехливі обіцінки закінчити війну, яку Порошенко розв'язав, бо вона була суто для його збагачення. Тепер видно чого варті слова Зе
24.02.2023 12:59 Ответить
ну так !!! усіх купили показом по олігархічному Г+Г тупорилого 95-анального гімно-серіальчика ...





24.02.2023 14:08 Ответить
А тоді не видно було нульової вартості слів уклоніста, який якшався з
бєзлером в окупованій Горлівці?
24.02.2023 15:15 Ответить
Виходить, поганий голова ДПСУ, всюди москалі пройшли як на параді.
24.02.2023 12:06 Ответить
хоч для загальної інфи про функції прикодонників. їх чисельність, наявне озброєння поцікавтесь.... чи аби шо перднуть, аби тільчи боневтіка оманського вигородити?
24.02.2023 12:08 Ответить
Я вигородити Зе?
24.02.2023 12:10 Ответить
Ну, з вашого допису, виходить що так. Це як зелупня розповідає, що Залужний ******* і 24.02.2022 року півдня майже ***** не робив, але забувають сказати, що по Закону він отримує повноваження лише з моменту введення військового стану, а ввели у нас його не в 5.30, як бреше зелупня (в 5.30 це був лише Указ зелупи) а лише в 20 з чим-то годин, коли проголосувала Рада. Так, Залужний керував військам з початку вторгнення, але і він і всі, хто ці 15 годин виконували його накази зараз під потенційними кримінальними статтями, як генерал Кривонос за захист аеропорту "Жуляни".
Тому да, будь-яка манупуляція і перекручування, перекладання з хворої голови на здорову, сприймається вкрай негативно
24.02.2023 12:17 Ответить
про надад давно знали усі хто хотів знани окрім "найвеличнішого" наркомана і його свити з жОПи ...

показать весь комментарий
Більше того, звернули увагу як зелена шобла устроїв змагання на тему "хто раніше дізнався про наступ рашки"
показать весь комментарий
То що, наші звинувачення у бік зелупи не були голослівними весь цей рік???
показать весь комментарий
Зае***сь.
показать весь комментарий
Наверху все всё знали, а люди погибли, непредупрежденными... Нечистоплотно как то это всё
показать весь комментарий
Люди не те, що не були попереджені, їм вбивали в голови, що нападу не буде.
Сам найвеличніший лідор, якого і зараз обожнює наріт, обіцяв, що паРаша не нападе.
показать весь комментарий
Так що зеленські, данілови, рєзнікови, арахамії, буданови нам брехали і брешуть?
показать весь комментарий
Да ну, не может быть. Как вы вообще могли подумать такое на людей кристальной честности.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Та да, бачили... навіть "шипи" впоперек доріг не поклали.,
показать весь комментарий
Я так розумію і на Чонгарі знали?
показать весь комментарий
Цього не знала лише найвеличніша нікчема.
Чому:
не було проведено розгортання територіальної оборони;
не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;
не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, здали без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили «коридор у Крим»;
не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу;
не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;
не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;
не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі «Укроборонпром» подарував росії завод, який виробляв приціли на «Стугни», в Гостомелі залишили на знищення «Мрію»;
за три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден ПТРК «Стугна»;
колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.
24.02.2023 12:10 Ответить
таке невігластво та дурість неможливі, це пояснюється лише зрадою та договорняком
показать весь комментарий
Брехло бреше.
показать весь комментарий
Брехло не може не брехати. Так, в цьому випадку. Не знаю.
показать весь комментарий
Хто брехло?
показать весь комментарий
Через рік війни оприлюднили? Чого не раніше? Україна почала перемагати і пішла боротьба за владу? Піари?
показать весь комментарий
а ви важаєте що ця зелена наркоманська криворагульна влада має і далі правити в Україні ???



показать весь комментарий
Я поважаю вибір Українського народу. Особисто не голосував ні за кого.
показать весь комментарий
вибір українського народу не є констанда, а радже навпаки це змінна величина ... і за прой*би зе владі доведеться відповідати !!!

показать весь комментарий
Ну,що тут сказати...😌
"Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління[1]."
показать весь комментарий
А чому зараз такі откровення посипались??? Архіви вивезли..макулатура цінніша за людські життя..за@пісь..краще б мовчав. Зе разом з пу на одну лаву підсудних у Гаазі.
показать весь комментарий
ДУЖЕ ДИВНО!
Таким чином, Зе-влада, що "ще за рік знала", не попередила навіть прикордонників!
І ніяких підготовчих заходів не проводила!
показать весь комментарий
ЗЕ-влада і силовики - це різні світи.

Військові щось пробували зробити, наскільки я розумію. Вони (данна інформація від прикордонників це підтвержує) хоч якось старалися щось підготувати. Але їх дії обмежили зверху з жОПи - напевно сказали типу щось ..."не розганяйте паніку" - як це робила верхівка влади.

Я віз від границі біженців в перші тижні після 24.02 - вони розказували що жили недалеко від військового містечка.
І так от - з їхього військового містечка 23.02 військовослужбовці всіх своїх дітей і жінок вивезли кудись організованно на автобусах.

А мирні жителі після 24.02 дивувались - ЧОМУ ЇМ ВЛАДА НІЧОГО НЕ СКАЗАЛА?!
показать весь комментарий
зняли з підйомника і відправили в трусіках в нацгвардію??
показать весь комментарий
А ви думаєте мародер резніков у парі з відповідальним за це з боку генштабу - улюбленцем зелупи генералом "чівоізволіті" Сирським - зроблять щось інше?
Я не знаю цих аспектів як там у вас, в Києві жодного разу неадекватів не бачів. Я, як юрист скажу, що у нас купа ідіотів навчена відосіками богерів про суперечки ні про що з поліцією, і які намагаються те ж лайно з нарядами по мобілізації вчиняти. Не знаю, пару раз стояв поруч і чекав що підійдуть до мене і дадуть - не підійшли, мабуть або віком або зростом не удався. Підійшли то взяв би повістку легко, по ній потім прийшов в воєнкомат, бо не бачу в цьому ніяких проблем
показать весь комментарий
я сам прийшов у військкомат, пройшов влк. Отримав відстрочку по здоров'ю. На війну не рвусь взагалі. І я не уявляю цей брєд, що людину силою повезли на війну. Її чотири людини за руки-ноги по окопу носити буде? Якщо людина не хоче воювати, то вона не буде і знайде тисячузаконних способів саботувати.
показать весь комментарий
"Тому це дало можливість і нам якісно готуватися", - зауважив він". І преЗЕ денту доповів за 2 тижні.... Ащо було зроблено?!!! прикордонників беззбройних переступили і пройшли маршем за добу під Київ
показать весь комментарий
Спілкувався з однією співробітницею апарату кабміну. Вона каже, що все вище керівництво держави, свої сім'ї вивозили закордон ще з початку лютого. Так що коли вам клоуни будуть розповідати про що ані нє зналі - значить брешуть. Всі все знали. Навіть зелений кондом вивіз свою сім'ю до Львова десь 13 лютого про що є аудіозаписи телефонної розмови.
показать весь комментарий
дякую за евакуацію секретних документів.Але краще б ви,с..ки,людей евакуювали!!!!!!!
показать весь комментарий
ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

"МИ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ - ЩОБ БУЛО БІЛЬШЕ ШАШЛИКІВ"
показать весь комментарий
Kakto strano vsjo eto... Daze ja iz Latvija ponimal chto fashistkaja roSSija eti chisla napadjot (po zaevlenijam raznix stran), a vot ze komanda eto neznala i prizvala na shashliki... Popaxivaet predatelstom.
показать весь комментарий
Всі знали... Згадую ранок 24го, рік тому...
Черги на заправках, в магазинах... Відсутність оповіщення та будь-якої інформації взагалі. До кордону з ********** 40 кілометрів... Про те, що колона танків вже в п'яти кілометрах від міста дізнались від співробітника, кум якого чергував на підстанції... Сумщина.
показать весь комментарий
Зараз виявляється , що всі наші командири , все знали . Як їх зараз послухати , то нема навіть кого найух послати . А що буде дальше ? Чекаймо , ДАЛІ БУДЕ ...
показать весь комментарий
Блін ... За два тижні можна було окопів технікою нарити, кілометри. Це просто мінімум.

Вони знали, керівництву доповідали.

Це мабуть йде підготовка до процессів після війни.
показать весь комментарий
Все знали, все "готовились"...
показать весь комментарий
Так, за 2 тижні знали, що русня нападе. А тепер питання: чому за 9 днів до нападу розміновано Чонгар? Також розміновано (або не були заміновані) північні шляхи до Києва А ті люди, що це зробили, досі працюють "на благо України". ( була така інформація)
показать весь комментарий
Погранці не могли не знати, бо бачили грандіозний шухєр, коли владні щурі заздалегідь вивозили своїх з валізами бабла. Але загиблих сотен тисяч цивільних Маріка, Бучі, тощо, яких не попередили, щоб не втратити 7 млрд і не робити паніки, це не поверне.
показать весь комментарий
Знову ті ж самі питання:
- чому не були завчасно заміновані дороги з білорашки, брянської, курської та бєлгородської областей, не були зроблені інженерні захисні споруди (протитанкові рви, бетонні шлагбауми тощо)?;
- чому не були вчасно (коли почався наступ) підірвані мости у Київській, Чернігівській та Сумській областях через притоки Дніпра та Десни?
- чому не були завчасно розсереджені гарнізони ЗСУ у цих же областях з казарм?
- чому у підрозділи (у т.ч. і прикордонні) не були вчасно передані джевеліни та стінгери - інженерно-саперний полк в Охтирці 24-26 лютого кацапи вільно утюжили авіацією, а в людей лише автомати були?
- чому не була завчасно розпочата прихована мобілізація резерву 1-ої черги?
- чому вихід з Криму опинився без серьйозної оборони, що трапилось із мостами, де були мінні поля?

І ще багато "чому", "чому", "чому"!!!
Адже кажуть, що знали заздалегідь. То що зробили?
показать весь комментарий
Всі притомні люди реагували на факти тверезо, а не планами про гульбу, шашлічкі, і "Вєсь Мір для нас! Ми пабєділі!".
показать весь комментарий
Навіщо тут давати голос головному хабарнику від ДПСУ?
Вже рік як по мобілізації служу в ДПСУ. Таке враження наче повернувся в радянській союз. Хлопці прийшли за покликом серця, а тут демотивація 120%
показать весь комментарий
Чому зараз ця інформація? Невже Дейнека унюхав що знімуть і хоче ще трошечки протриматися бо ще не все занесли.
показать весь комментарий
...по собі судиш, пліснява?
показать весь комментарий
Дуже радий за них, що вони знали.
показать весь комментарий
Короче. Когда в стране война , должны действовать соответствующие законы. Кого настреляют ( или повесят ) за продажу страны- снятие минных полей , отвод войск от Сумм, Чернигова, границы с Беларусью и Крымом , да и сдачу Киева. Какие суки ответят за тысячи жизней? За сколько продали? За год - ни одного слова.
показать весь комментарий
Нащо нам це зараз знати?
Ми мирно жили бо Буба нас запевнив що нічого не буде, пуркин не нападе.
Буба захищав права вагнеровців тому він їх видпустив, і дуже піклувався про безпеку кримчан та размінував перешийок.
Він був проти війни тому розброював країну.
А як почалася війна Буба так перелякався що не зміг втікти, тому він зараз не в Омані а в країні.
Буба никому нічого не повинен, Буба президент.
У Буби своя окрема війна, бо Буба піклуется про свій естрадно-цірковий квартал та їх майбутнє, не завважай Бубе, Буба хороший...не розкачуй човен.
показать весь комментарий
Зелена оманлива гидота!!!
показать весь комментарий
****** kak dyshit. A dyshit chasto. Monastyrskogo net, ne podtverdit.
показать весь комментарий
Багато чого буде викрито і оприлюднено,АЛЕ-це буде ПОТІМ,на тепер потрібно закрити роти і молитись за наших ГЕРОЇВ,які віддають своє НАЙДОРОЖЧЕ--ЖИТТЯ,за всі ті недоліки. Але і на сьогодні зберігається героїнізація Зе,за його НАЙВЕЛИЧНІШИЙ подвиг----НУ НЕ ВТІК-ЖЕ!!!!! А ще,хотів-би звернути увагу на те,що Порох МОВЧИТЬ,а як-би був гнидою,то на кожнім зашкварі цієї безмозглої команди,родував-би таку **зраду**,що мама не горюй. І за це йому--жирний ПЛЮС!
показать весь комментарий
