Пограничники за две недели знали, что Россия нападет, - глава ГПСУ Дейнеко

Руководство Государственной пограничной службы за две недели до начала полномасштабного вторжения знало, что Россия будет атаковать Украину с территории Беларуси.

Об этом глава ГПСУ Сергей Дейнеко сказал в интервью Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы знали о планируемом вторжении. Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за две недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины с республики Беларусь по Чернобыльской зоне", – сказал он.

По словам Дейнеко, в течение продолжительного времени они полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства РФ. "У нас были видеоматериалы, фото, мы подробно знали план. Поэтому это дало возможность и нам качественно готовиться", - отметил он.

Дейнеко добавил, что у ГПСУ есть своя пограничная разведка, которая очень эффективно работает, прежде всего по сопредельным странам - РФ и Белоруссии.

Поэтому за две недели до начала полномасштабного вторжения была полностью эвакуирована вся тайная документация личных и жилищных дел персонала из Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира. Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона.

"Четко понимали, что будет на границе Харьковской и Луганской областей, где враг должен был зайти на территорию Украины с целью оцепления и ликвидации нашей группировки в зоне Операции объединенных сил. Поэтому мы, насколько могли, реагировали нашими боевыми резервами, перемещали боевые пограничные комендатуры быстрого реагирования.

Однако если быть откровенными, то Вооруженные силы до нас не успели вовремя дойти, как не дошли они на границу и в 2014-м", - сказал глава ГПСУ.

"21 февраля я в письменном виде проинформировал все высшие органы о том, что война будет. Да, дата полномасштабного наступления переносилась. Сначала это было 19 февраля, потом 22-е и последняя - 24 февраля", - сказал он.

Дейнеко заметил, что именно пограничники первыми встретили российское нашествие 24 февраля.

"Вторжение началось в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда. Около четырех утра я доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому, что на трех направлениях мои подчиненные уже ведут бои, надвигаются колонны. Зеленскому я отправил sms в 5 часов 17 минут, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение", – сказал Дейнеко.