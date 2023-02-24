Пограничники за две недели знали, что Россия нападет, - глава ГПСУ Дейнеко
Руководство Государственной пограничной службы за две недели до начала полномасштабного вторжения знало, что Россия будет атаковать Украину с территории Беларуси.
Об этом глава ГПСУ Сергей Дейнеко сказал в интервью Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы знали о планируемом вторжении. Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за две недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины с республики Беларусь по Чернобыльской зоне", – сказал он.
По словам Дейнеко, в течение продолжительного времени они полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства РФ. "У нас были видеоматериалы, фото, мы подробно знали план. Поэтому это дало возможность и нам качественно готовиться", - отметил он.
Дейнеко добавил, что у ГПСУ есть своя пограничная разведка, которая очень эффективно работает, прежде всего по сопредельным странам - РФ и Белоруссии.
Поэтому за две недели до начала полномасштабного вторжения была полностью эвакуирована вся тайная документация личных и жилищных дел персонала из Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира. Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона.
"Четко понимали, что будет на границе Харьковской и Луганской областей, где враг должен был зайти на территорию Украины с целью оцепления и ликвидации нашей группировки в зоне Операции объединенных сил. Поэтому мы, насколько могли, реагировали нашими боевыми резервами, перемещали боевые пограничные комендатуры быстрого реагирования.
Однако если быть откровенными, то Вооруженные силы до нас не успели вовремя дойти, как не дошли они на границу и в 2014-м", - сказал глава ГПСУ.
"21 февраля я в письменном виде проинформировал все высшие органы о том, что война будет. Да, дата полномасштабного наступления переносилась. Сначала это было 19 февраля, потом 22-е и последняя - 24 февраля", - сказал он.
Дейнеко заметил, что именно пограничники первыми встретили российское нашествие 24 февраля.
"Вторжение началось в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда. Около четырех утра я доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому, что на трех направлениях мои подчиненные уже ведут бои, надвигаются колонны. Зеленскому я отправил sms в 5 часов 17 минут, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение", – сказал Дейнеко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бєзлером в окупованій Горлівці?
Тому да, будь-яка манупуляція і перекручування, перекладання з хворої голови на здорову, сприймається вкрай негативно
Сам найвеличніший лідор, якого і зараз обожнює наріт, обіцяв, що паРаша не нападе.
Чому:
не було проведено розгортання територіальної оборони;
не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;
не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, здали без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили «коридор у Крим»;
не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу;
не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;
не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;
не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі «Укроборонпром» подарував росії завод, який виробляв приціли на «Стугни», в Гостомелі залишили на знищення «Мрію»;
за три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден ПТРК «Стугна»;
колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.
"Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління[1]."
Таким чином, Зе-влада, що "ще за рік знала", не попередила навіть прикордонників!
І ніяких підготовчих заходів не проводила!
Військові щось пробували зробити, наскільки я розумію. Вони (данна інформація від прикордонників це підтвержує) хоч якось старалися щось підготувати. Але їх дії обмежили зверху з жОПи - напевно сказали типу щось ..."не розганяйте паніку" - як це робила верхівка влади.
Я віз від границі біженців в перші тижні після 24.02 - вони розказували що жили недалеко від військового містечка.
І так от - з їхього військового містечка 23.02 військовослужбовці всіх своїх дітей і жінок вивезли кудись організованно на автобусах.
А мирні жителі після 24.02 дивувались - ЧОМУ ЇМ ВЛАДА НІЧОГО НЕ СКАЗАЛА?!
Я не знаю цих аспектів як там у вас, в Києві жодного разу неадекватів не бачів. Я, як юрист скажу, що у нас купа ідіотів навчена відосіками богерів про суперечки ні про що з поліцією, і які намагаються те ж лайно з нарядами по мобілізації вчиняти. Не знаю, пару раз стояв поруч і чекав що підійдуть до мене і дадуть - не підійшли, мабуть або віком або зростом не удався. Підійшли то взяв би повістку легко, по ній потім прийшов в воєнкомат, бо не бачу в цьому ніяких проблем
"МИ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ - ЩОБ БУЛО БІЛЬШЕ ШАШЛИКІВ"
Черги на заправках, в магазинах... Відсутність оповіщення та будь-якої інформації взагалі. До кордону з ********** 40 кілометрів... Про те, що колона танків вже в п'яти кілометрах від міста дізнались від співробітника, кум якого чергував на підстанції... Сумщина.
Вони знали, керівництву доповідали.
Це мабуть йде підготовка до процессів після війни.
- чому не були завчасно заміновані дороги з білорашки, брянської, курської та бєлгородської областей, не були зроблені інженерні захисні споруди (протитанкові рви, бетонні шлагбауми тощо)?;
- чому не були вчасно (коли почався наступ) підірвані мости у Київській, Чернігівській та Сумській областях через притоки Дніпра та Десни?
- чому не були завчасно розсереджені гарнізони ЗСУ у цих же областях з казарм?
- чому у підрозділи (у т.ч. і прикордонні) не були вчасно передані джевеліни та стінгери - інженерно-саперний полк в Охтирці 24-26 лютого кацапи вільно утюжили авіацією, а в людей лише автомати були?
- чому не була завчасно розпочата прихована мобілізація резерву 1-ої черги?
- чому вихід з Криму опинився без серьйозної оборони, що трапилось із мостами, де були мінні поля?
І ще багато "чому", "чому", "чому"!!!
Адже кажуть, що знали заздалегідь. То що зробили?
Вже рік як по мобілізації служу в ДПСУ. Таке враження наче повернувся в радянській союз. Хлопці прийшли за покликом серця, а тут демотивація 120%
Ми мирно жили бо Буба нас запевнив що нічого не буде, пуркин не нападе.
Буба захищав права вагнеровців тому він їх видпустив, і дуже піклувався про безпеку кримчан та размінував перешийок.
Він був проти війни тому розброював країну.
А як почалася війна Буба так перелякався що не зміг втікти, тому він зараз не в Омані а в країні.
Буба никому нічого не повинен, Буба президент.
У Буби своя окрема війна, бо Буба піклуется про свій естрадно-цірковий квартал та їх майбутнє, не завважай Бубе, Буба хороший...не розкачуй човен.