Кадыров призвал разобраться с семьями россиян, воюющих против Путина на Брянщине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что следует максимально жестко разобраться с россиянами, воюющими против Путина на Брянщине, а также с их семьями, проживающими в России.
Вот что Кадыров написал по поводу событий 2 марта в Брянской области в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ:
"Разобраться со всеми участниками вылазки в Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не совершаются.
Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты".
Кроме того, Кадыров считает, что из-за произошедшего необходимо ввести военное положение в ряде регионов России.
Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.
"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и с живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины", - сообщили в командовании.
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Глава Чечні має серйозні проблеми зі здоров'ям, а нещодавно його стан став критичним. Про це повідомив казахстанський журналіст Азамат Майтанов.
За його інформацією, у чеченського лідера хворі нирки, що позначається на його загальному фізичному стані.
Нещодавно у Кадирова, як зазначає Майтанов, стався напад. На допомогу до нього прибув із ОАЕ відомий нефролог із 30-річним стажем Ясін Ібрагім Ель-Шахат.
https://33kanal.com/news/207922.html
це добре. нехай здихає довго та боляче...
Если вкратце: Россия действительно запланировала нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно было незадолго до 24 февраля 2022, но в более жёстком виде (а на это было очень похоже, - Быть Или) и заранее "расчистила под это поляну".
Но за час-полтора до провокации на место зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" - видимо, они заранее знали о готовящейся российской провокации.
Это вызвало хаос в рядах силовиков - никто не ожидал увидеть бойцов РДК вместо заранее заготовленных "террористов". С этим связан и хаос в подаче информации, когда в течение нескольких минут появлялись абсолютно противоречащие друг другу сообщения. (Это сразу бросилось в глаза. Видимо, одни СМИ пытались зачитывать заранее заготовленные под провокацию сообщения, а другие честно пытались рассказать, что происходит на самом деле,
Но конечно работать надо не в Брянске, а на Москве. Там все решается. Зайти в элитную жилую застройку и устроить полное сафари, где бери что хочешь, насилуй кого хочешь (может у кого-то вкусы как у кафыра и сынок соловьева лучше любой бабы), потом выезжай после получения удовольствия. Вот это ударит по режиму, когда пойдут трупы членов хунты вместе с семьями. Сразу поймут, что такое война. Уже не так молчаливо или активно будут ее поддерживать. Кафырова это тоже касается. Как бы его семью не прирезали, напав на лодках из Азербайджана. Желающих хватает.
Щось новеньке😂