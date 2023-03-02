РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9861 посетитель онлайн
Новости Война
18 772 57

Кадыров призвал разобраться с семьями россиян, воюющих против Путина на Брянщине

кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что следует максимально жестко разобраться с россиянами, воюющими против Путина на Брянщине, а также с их семьями, проживающими в России.

Вот что Кадыров написал по поводу событий 2 марта в Брянской области в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ:

"Разобраться со всеми участниками вылазки в Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не совершаются.

Читайте также: ГУР о событиях в Брянской области: "Продолжение трансформации России"

Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты".

Кроме того, Кадыров считает, что из-за произошедшего необходимо ввести военное положение в ряде регионов России.

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и с живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины", - сообщили в командовании.

Автор: 

Брянск (117) Кадыров Рамзан (802) россия (96018)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Кадыркин в своей репертуаре. Воевать с детьми и женщинами это его профиль. А с мужиками опасно, могут и сдачи дать
показать весь комментарий
02.03.2023 18:54
+39
показать весь комментарий
02.03.2023 19:13
+29
Владимир Осечкин (Gulagu.net) выложил полученную из своего источника версию произошедшего в Брянской области.

Если вкратце: Россия действительно запланировала нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно было незадолго до 24 февраля 2022, но в более жёстком виде (а на это было очень похоже, - Быть Или) и заранее "расчистила под это поляну".

Но за час-полтора до провокации на место зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" - видимо, они заранее знали о готовящейся российской провокации.

Это вызвало хаос в рядах силовиков - никто не ожидал увидеть бойцов РДК вместо заранее заготовленных "террористов". С этим связан и хаос в подаче информации, когда в течение нескольких минут появлялись абсолютно противоречащие друг другу сообщения. (Это сразу бросилось в глаза. Видимо, одни СМИ пытались зачитывать заранее заготовленные под провокацию сообщения, а другие честно пытались рассказать, что происходит на самом деле,
показать весь комментарий
02.03.2023 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ні, він традиційний... овцейоб овечка рот в рот але він неглупа людина і розуміє що його чекає в найліпшему випадку - старість в дубаях поруч з жулею та жужею в разі ліквідації путла.... місцеві руськи його на вогнищі обнулять як Жану Д*Арк
показать весь комментарий
02.03.2023 19:03 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2023 19:13 Ответить
Вах...Айфон падарю....Дон.
показать весь комментарий
02.03.2023 21:49 Ответить
don Kihot
показать весь комментарий
02.03.2023 18:52 Ответить
sami prydumaly, sami zneshkodyly, prym vouvaty z vitryakamy
показать весь комментарий
02.03.2023 18:54 Ответить
Це гівно незабаром має здохнути:

Глава Чечні має серйозні проблеми зі здоров'ям, а нещодавно його стан став критичним. Про це повідомив казахстанський журналіст Азамат Майтанов.

За його інформацією, у чеченського лідера хворі нирки, що позначається на його загальному фізичному стані.

Нещодавно у Кадирова, як зазначає Майтанов, стався напад. На допомогу до нього прибув із ОАЕ відомий нефролог із 30-річним стажем Ясін Ібрагім Ель-Шахат.

https://33kanal.com/news/207922.html

показать весь комментарий
02.03.2023 18:52 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2023 18:54 Ответить
.

це добре. нехай здихає довго та боляче...
показать весь комментарий
02.03.2023 19:03 Ответить
почки? дело в то, вон у руского какого нибудь пусть заберет.
показать весь комментарий
02.03.2023 18:59 Ответить
Не так все просто с пересадкой, у моего друга мама пересадили все как бы ок пол года и все.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:07 Ответить
вот это скрепно, исконно, кондово и православно -по славянски!
показать весь комментарий
02.03.2023 18:52 Ответить
Цьому бойовому колобку аби з кимось на Росії "розібратися"...
показать весь комментарий
02.03.2023 18:53 Ответить
Кажуть, що в нього нирки відмовили...кажуть отруїли.
показать весь комментарий
02.03.2023 18:55 Ответить
Та скоріше б воно подохло.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:00 Ответить
Интересно кто? Кадыров держал всю Чечню в кулаке и душил любые бунты против Мочкви. Без него там начнется новая чеченская
показать весь комментарий
02.03.2023 19:34 Ответить
Шо, наївся копченого сала і смальцю?
показать весь комментарий
02.03.2023 19:41 Ответить
Кадыркин в своей репертуаре. Воевать с детьми и женщинами это его профиль. А с мужиками опасно, могут и сдачи дать
показать весь комментарий
02.03.2023 18:54 Ответить
Це точно!
показать весь комментарий
02.03.2023 19:06 Ответить
И он и его так называемые "кадыровцы" хороши когда надо изнасиловать, убить безоружного, поиздеваться над пленными. Когда же дело доходит до встречи лицом к лицу с равной силой, то эти чмошники с внешность горцев и душой шакала предпочитают снимать бравые видосики, где они смело обстреливают невидимого врага. Правда иногда воображаемый враг материализуется в виде шальной мины или снаряда ( что поделаешь, все же идёт война) и тогда тиктоковские начинания захлёбываются в собственном дерьме не раскрутившись. Так что ничего нового.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:09 Ответить
Владимир Осечкин (Gulagu.net) выложил полученную из своего источника версию произошедшего в Брянской области.

Если вкратце: Россия действительно запланировала нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно было незадолго до 24 февраля 2022, но в более жёстком виде (а на это было очень похоже, - Быть Или) и заранее "расчистила под это поляну".

Но за час-полтора до провокации на место зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" - видимо, они заранее знали о готовящейся российской провокации.

Это вызвало хаос в рядах силовиков - никто не ожидал увидеть бойцов РДК вместо заранее заготовленных "террористов". С этим связан и хаос в подаче информации, когда в течение нескольких минут появлялись абсолютно противоречащие друг другу сообщения. (Это сразу бросилось в глаза. Видимо, одни СМИ пытались зачитывать заранее заготовленные под провокацию сообщения, а другие честно пытались рассказать, что происходит на самом деле,
показать весь комментарий
02.03.2023 18:54 Ответить
Очень может быть.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:00 Ответить
версия правдоподобно выглядит
показать весь комментарий
02.03.2023 19:01 Ответить
А як би замість бійців РДК, зайшла штурмова бригада ЗСУ з важкою технікою, то ми би взяли Брянськ? Хто їм дав коридор від кордону?
показать весь комментарий
02.03.2023 19:05 Ответить
Якщо подивитись на карту, то зрозуміло, що наша бригада Брянськ би взяла, але не так швидко і з боями. Думаю, що наші взагалі б могли досить успішно наступати на багатьох напрямках, бо останні найкращі сили кацапи кинули на фронт від Дніпра до Бєлгорода. Але і ми і кацапи знають, що ніхто нікуди наступати не збирається.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:29 Ответить
Неплохо вышло. У кацапов провокацию сработавшую легко отличить. Они в унисон с разницей в 3-5 минут на всех пропагандистских сайтах пишут по методичке. Иногда еще палятся тем, что делают отложенную публикацию на новостном сайте и косячат со временем. Новость о теракте выходит раньше, чем все произошло.

Но конечно работать надо не в Брянске, а на Москве. Там все решается. Зайти в элитную жилую застройку и устроить полное сафари, где бери что хочешь, насилуй кого хочешь (может у кого-то вкусы как у кафыра и сынок соловьева лучше любой бабы), потом выезжай после получения удовольствия. Вот это ударит по режиму, когда пойдут трупы членов хунты вместе с семьями. Сразу поймут, что такое война. Уже не так молчаливо или активно будут ее поддерживать. Кафырова это тоже касается. Как бы его семью не прирезали, напав на лодках из Азербайджана. Желающих хватает.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:24 Ответить
з сім'ями путіна, лаврова, шойгу.
показать весь комментарий
02.03.2023 18:55 Ответить
Як вбивав росіян 20 років назад, так і закликає далі.
показать весь комментарий
02.03.2023 18:56 Ответить
Дезертиров будут семьями мочить! О, как!
показать весь комментарий
02.03.2023 18:57 Ответить
Чому дезертирів, РДК воює з 2014, дезертири це російський визволительний, РОА по вашому.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:01 Ответить
Опухший овцелюб ще не здох? Наче ж був при смерті?
показать весь комментарий
02.03.2023 18:58 Ответить
О! Головний вівцейоб обізвався. Мабуть ***** команду дав гавкнути
показать весь комментарий
02.03.2023 18:58 Ответить
Чергова серія "Вівцейоб розбушувався".
показать весь комментарий
02.03.2023 19:00 Ответить
Фу, жалюгідна нікчема.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:05 Ответить
Та що ви знаєте про кохання...

показать весь комментарий
02.03.2023 19:06 Ответить
А где семьи етого ****** и его прихвостней каДыровских? С ними тоже нужно разобраться
показать весь комментарий
02.03.2023 19:06 Ответить
Там дворцы в Саудии уже настроены для всех кадыровских *********. За деньги вологодских ваньков. Так что ему со своим гаремом есть где спрятаться.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:10 Ответить
Стріляти на поразку?
Щось новеньке😂
показать весь комментарий
02.03.2023 19:06 Ответить
Теж різонуло очі... Знову ця срана калька з рашистської.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:04 Ответить
Не прошло и 20 лет как каДыров опять хочет резать руzких и ихние семьи. Ну что кацапоиды, как вам ваш Гуру на которого вы молитесь?
показать весь комментарий
02.03.2023 19:08 Ответить
Какая веселая жизньждет рабсийан. Пригожин с кувалдой, кабзДыров с кинжалом. И все хотят побольше и безжалосно уничтожить рабсиян. Но почему то только украинцы, которые не лезут на рашку а наоборот стараются от нее отгородиться оказываются фашисты
показать весь комментарий
02.03.2023 19:11 Ответить
БРАТЬЯ
показать весь комментарий
02.03.2023 19:12 Ответить
Хай цей вsвцейоб про свою думає.Яку Чеченці знищать і виріжуть до остнього члена.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:14 Ответить
Лихую долю он заказал себе и своим холуям. Воно дурне і впевнений, що тільки він може розбиратися.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:17 Ответить
Прапорщик-фельдмаршал, прах-хфесор баранозабійних наук, своїм "виссерами" відробляє 90% дотацій Росії в чеченський бюджет.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:24 Ответить
..что уже выздоровел академиГ-******?Или это в бреду выдал
показать весь комментарий
02.03.2023 19:27 Ответить
Рамзанка, починай. Основний розробник "спецоперації" сидить в кремлі. Всі виконавці фсбешники. Локшина не пристала жодному політику на вуха. Слабенько, не повторюйтеся, ніхто вам вже ніколи не повірить.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:37 Ответить
Вівцейоб ти будеш жаб ..бати а тебЕ негри.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:40 Ответить
кадыркин, начни с Воронежа!
показать весь комментарий
02.03.2023 19:41 Ответить
ссыкун, убийца женщин и детей, кадыров - позор Кавказа
показать весь комментарий
02.03.2023 19:44 Ответить
Шлюха путінська.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:45 Ответить
буря в стакане воды

показать весь комментарий
02.03.2023 19:45 Ответить
овцейоб подсказал нам, что надо будет делать с семьями тех, кто пришел в Украину с оружием!
показать весь комментарий
02.03.2023 20:01 Ответить
Дон-дон ще не в Іорданії ? Може не встигнути, його будуть шукати, питань накопилось дохрена.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:27 Ответить
Терміново відкриваємо збір гуманітарної допомоги москалям - багато мачете і горілки, яку можна замінити спиртом.
показать весь комментарий
02.03.2023 21:17 Ответить
Срасія, країна добровільних заручників!
показать весь комментарий
02.03.2023 22:59 Ответить
бородатая вагина, снова издала звуки..
показать весь комментарий
03.03.2023 14:42 Ответить
 
 