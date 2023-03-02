Кадыров призвал разобраться с семьями россиян, воюющих против Путина на Брянщине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что следует максимально жестко разобраться с россиянами, воюющими против Путина на Брянщине, а также с их семьями, проживающими в России.

Вот что Кадыров написал по поводу событий 2 марта в Брянской области в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ:

"Разобраться со всеми участниками вылазки в Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не совершаются.

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Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты".

Кроме того, Кадыров считает, что из-за произошедшего необходимо ввести военное положение в ряде регионов России.

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и с живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины", - сообщили в командовании.