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Новости Война
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Россияне атаковали Запорожье реактивной артиллерией, от пуска до попадания - секунды, - Воздушные силы

запоріжжя

Россия атаковала Запорожье реактивной системой залпового огня. По предварительным данным, это Торнадо-С.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Это реактивная артиллерия, которая летит чрезвычайно быстро. От пуска до попадания - секунды. Если у наших сил обороны есть возможность оповестить население, когда будет работать реактивная или ствольная артиллерия - это, безусловно, делается. Если такой возможности нет, нет соответствующих разведданных, это могут быть такие террористические атаки врага, которые не впервые осуществляются по жилым кварталам городов", - пояснил он.

Игнат отметил, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.

Напомним, 22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку.

Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей. В горсовете сообщили о погибшем.

Смотрите также: Момент попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

Запорожье (2645) обстрел (26872) Воздушные силы (2245) Игнат (590)


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Топ комментарии
+22
Ну, чим довше кацапи будут стояти на дальності пострілу з реактивної артилерії -тим більше Запоріжжя буде потерпати
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22.03.2023 16:01
+12
Маріуполь, 24 січня 2015 року

Той самий почерк...
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22.03.2023 16:04
+12
на раша ТВ один пропагандон признал факт-- умышленного в Мариуполе уничтожения высоток 5-и выше этажей... И мочили СПЕЦИАЛЬНО ПОД СНОС... ИЗ МИНОМЕТОВ ТЮЛЬПАН ПРИЧЕМ БИЛИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ наводке АККУРАТ В ПОДЪЕЗДЫ --ЧТОБЫ УБИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В КВАРТИРАХ -- НО и ОБРУШАТЬ СЕКЦИИ ПОДЪЕЗДЫ И ЗАВАЛИВАТЬ ПОДВАЛЫ... ЧТОБЫ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЭВАКУИРОВАТЬ ВЫЖИВШИХ ИЗ ТАКОГО ДОМА..
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22.03.2023 16:15
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Ну, чим довше кацапи будут стояти на дальності пострілу з реактивної артилерії -тим більше Запоріжжя буде потерпати
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22.03.2023 16:01 Ответить
Маріуполь, 24 січня 2015 року

Той самий почерк...
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22.03.2023 16:04 Ответить
на раша ТВ один пропагандон признал факт-- умышленного в Мариуполе уничтожения высоток 5-и выше этажей... И мочили СПЕЦИАЛЬНО ПОД СНОС... ИЗ МИНОМЕТОВ ТЮЛЬПАН ПРИЧЕМ БИЛИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ наводке АККУРАТ В ПОДЪЕЗДЫ --ЧТОБЫ УБИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В КВАРТИРАХ -- НО и ОБРУШАТЬ СЕКЦИИ ПОДЪЕЗДЫ И ЗАВАЛИВАТЬ ПОДВАЛЫ... ЧТОБЫ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЭВАКУИРОВАТЬ ВЫЖИВШИХ ИЗ ТАКОГО ДОМА..
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22.03.2023 16:15 Ответить
Вони вже все підряд признають!
Вчора дивилася на ютубі ролик, як боброїдка сказала, що хоче провести в нас референдум, такий чесний-чесний, щоб кожна людина визначилася, з якою країною хоче жити, як люди типу проголосують, вона згодна на такий результат. Тобто вона визнала, що усі референдуми, які вони проводили в нас, НЕДІЙСНІ!
Все у них недійсне, усі вони як зомбаки живуть у гівні, в ньому й здохнуть.
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22.03.2023 16:49 Ответить
Пусть на кацапии проведут честный-честный, а потом к другим лезут!
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22.03.2023 17:19 Ответить
Але ж така система стріляла останній раз,чи не так?
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22.03.2023 16:07 Ответить
ігнат не знає
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22.03.2023 16:25 Ответить
Це рашистський аналог хаймерсів, РСЗВ з наводкою по супутниках... Але, в силу своєї криворукості, вони нездатні никуди попасти по військовим цілям, тільки по жилих будинках...А може така мета була.
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22.03.2023 16:29 Ответить
Не смішіть мене, покажіть хоча б одну військову ціль по якій параша стріляла.
Це стандартна тактика москальських уйобків - бить по цивільним. У Сирії було те ж саме.
Очевидно, що з військовими "анало говнєтная армія" воювати не в змозі.
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22.03.2023 16:41 Ответить
Потрібно щоб і у нас така мета була десь по Курську Брянську.
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22.03.2023 16:43 Ответить
Треба кинути всі сили,щоб знищувати такі системи,щоб у кацапні навіть у думках не будо по мирним стріляти.Мені здається,таке зараз можливо,треба тільки впритул зайнятися.
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22.03.2023 17:16 Ответить
ну камон, буданновцы! БМ-30 - не иголка, ну можно же как-то отследить эту *****, где она прячется в Весёлом или Молочанске после залпа. Кацапы из неё далеко не первый раз по Запорожью хреначат. Завтра зарядят не спеша, и послезавтра это снова повторится.
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22.03.2023 16:42 Ответить
Здесь в Запорожье уже все знают шо лупят из Молочанска,но кацапье видать шото придумало шоб по ним не прилетела обратка.
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22.03.2023 20:20 Ответить
значит в Молочанске на земле "глаз" нет в том месте, где ПУ прячется, а возможности в сорока км от фронта висеть часами в воздухе над Молочанском "крыльям" - это значит быть сбитым со стопроцентной гарантией.
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22.03.2023 20:32 Ответить
Пока РСЗО достают в городе находится опасно, только эвакуация.
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22.03.2023 17:21 Ответить
Эвакуируйся, тихо и без паники.
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22.03.2023 17:50 Ответить
 
 