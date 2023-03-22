Россияне атаковали Запорожье реактивной артиллерией, от пуска до попадания - секунды, - Воздушные силы

Россия атаковала Запорожье реактивной системой залпового огня. По предварительным данным, это Торнадо-С.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Это реактивная артиллерия, которая летит чрезвычайно быстро. От пуска до попадания - секунды. Если у наших сил обороны есть возможность оповестить население, когда будет работать реактивная или ствольная артиллерия - это, безусловно, делается. Если такой возможности нет, нет соответствующих разведданных, это могут быть такие террористические атаки врага, которые не впервые осуществляются по жилым кварталам городов", - пояснил он.

Игнат отметил, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.

Напомним, 22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку.

Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей. В горсовете сообщили о погибшем.

Смотрите также: Момент попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье. ВИДЕО