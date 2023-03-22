Россияне атаковали Запорожье реактивной артиллерией, от пуска до попадания - секунды, - Воздушные силы
Россия атаковала Запорожье реактивной системой залпового огня. По предварительным данным, это Торнадо-С.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Это реактивная артиллерия, которая летит чрезвычайно быстро. От пуска до попадания - секунды. Если у наших сил обороны есть возможность оповестить население, когда будет работать реактивная или ствольная артиллерия - это, безусловно, делается. Если такой возможности нет, нет соответствующих разведданных, это могут быть такие террористические атаки врага, которые не впервые осуществляются по жилым кварталам городов", - пояснил он.
Игнат отметил, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.
Напомним, 22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку.
Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей. В горсовете сообщили о погибшем.
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Вчора дивилася на ютубі ролик, як боброїдка сказала, що хоче провести в нас референдум, такий чесний-чесний, щоб кожна людина визначилася, з якою країною хоче жити, як люди типу проголосують, вона згодна на такий результат. Тобто вона визнала, що усі референдуми, які вони проводили в нас, НЕДІЙСНІ!
Все у них недійсне, усі вони як зомбаки живуть у гівні, в ньому й здохнуть.
Це стандартна тактика москальських уйобків - бить по цивільним. У Сирії було те ж саме.
Очевидно, що з військовими "анало говнєтная армія" воювати не в змозі.