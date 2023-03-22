Росіяни атакували Запоріжжя реактивною артилерією, від пуску до влучання - секунди, - Повітряні сили
Росія атакувала Запоріжжя реактивною системою залпового вогню. За попередніми даними, це Торнадо-С.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди. Якщо у наших сил оборони є можливість оповістити населення, коли працюватиме реактивна чи ствольна артилерія – то це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст,", - пояснив він.
Ігнат зазначив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.
Нагадаємо, 22 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерхівку.
Попередньо постраждало понад 20 людей, серед них троє дітей. У міськраді повідомили про загиблу особу.
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Той самий почерк...
Вчора дивилася на ютубі ролик, як боброїдка сказала, що хоче провести в нас референдум, такий чесний-чесний, щоб кожна людина визначилася, з якою країною хоче жити, як люди типу проголосують, вона згодна на такий результат. Тобто вона визнала, що усі референдуми, які вони проводили в нас, НЕДІЙСНІ!
Все у них недійсне, усі вони як зомбаки живуть у гівні, в ньому й здохнуть.
Це стандартна тактика москальських уйобків - бить по цивільним. У Сирії було те ж саме.
Очевидно, що з військовими "анало говнєтная армія" воювати не в змозі.