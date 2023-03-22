Росіяни атакували Запоріжжя реактивною артилерією, від пуску до влучання - секунди, - Повітряні сили

Росія атакувала Запоріжжя реактивною системою залпового вогню. За попередніми даними, це Торнадо-С.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди. Якщо у наших сил оборони є можливість оповістити населення, коли працюватиме реактивна чи ствольна артилерія – то це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст,", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.

Нагадаємо, 22 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерхівку.

Попередньо постраждало понад 20 людей, серед них троє дітей. У міськраді повідомили про загиблу особу.

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