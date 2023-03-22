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Новини Війна
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Росіяни атакували Запоріжжя реактивною артилерією, від пуску до влучання - секунди, - Повітряні сили

запоріжжя

Росія атакувала Запоріжжя реактивною системою залпового вогню. За попередніми даними, це Торнадо-С.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди. Якщо у наших сил оборони є можливість оповістити населення, коли працюватиме реактивна чи ствольна артилерія – то це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст,", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.

Нагадаємо, 22 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерхівку. 

Попередньо постраждало понад 20 людей, серед них троє дітей. У міськраді повідомили про загиблу особу.

Також дивіться: Момент влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку в Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28196) Повітряні сили (2585) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+22
Ну, чим довше кацапи будут стояти на дальності пострілу з реактивної артилерії -тим більше Запоріжжя буде потерпати
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22.03.2023 16:01
+12
Маріуполь, 24 січня 2015 року

Той самий почерк...
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22.03.2023 16:04
+12
на раша ТВ один пропагандон признал факт-- умышленного в Мариуполе уничтожения высоток 5-и выше этажей... И мочили СПЕЦИАЛЬНО ПОД СНОС... ИЗ МИНОМЕТОВ ТЮЛЬПАН ПРИЧЕМ БИЛИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ наводке АККУРАТ В ПОДЪЕЗДЫ --ЧТОБЫ УБИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В КВАРТИРАХ -- НО и ОБРУШАТЬ СЕКЦИИ ПОДЪЕЗДЫ И ЗАВАЛИВАТЬ ПОДВАЛЫ... ЧТОБЫ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЭВАКУИРОВАТЬ ВЫЖИВШИХ ИЗ ТАКОГО ДОМА..
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22.03.2023 16:15
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Ну, чим довше кацапи будут стояти на дальності пострілу з реактивної артилерії -тим більше Запоріжжя буде потерпати
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22.03.2023 16:01 Відповісти
Маріуполь, 24 січня 2015 року

Той самий почерк...
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22.03.2023 16:04 Відповісти
на раша ТВ один пропагандон признал факт-- умышленного в Мариуполе уничтожения высоток 5-и выше этажей... И мочили СПЕЦИАЛЬНО ПОД СНОС... ИЗ МИНОМЕТОВ ТЮЛЬПАН ПРИЧЕМ БИЛИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ наводке АККУРАТ В ПОДЪЕЗДЫ --ЧТОБЫ УБИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В КВАРТИРАХ -- НО и ОБРУШАТЬ СЕКЦИИ ПОДЪЕЗДЫ И ЗАВАЛИВАТЬ ПОДВАЛЫ... ЧТОБЫ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЭВАКУИРОВАТЬ ВЫЖИВШИХ ИЗ ТАКОГО ДОМА..
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22.03.2023 16:15 Відповісти
Вони вже все підряд признають!
Вчора дивилася на ютубі ролик, як боброїдка сказала, що хоче провести в нас референдум, такий чесний-чесний, щоб кожна людина визначилася, з якою країною хоче жити, як люди типу проголосують, вона згодна на такий результат. Тобто вона визнала, що усі референдуми, які вони проводили в нас, НЕДІЙСНІ!
Все у них недійсне, усі вони як зомбаки живуть у гівні, в ньому й здохнуть.
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22.03.2023 16:49 Відповісти
Пусть на кацапии проведут честный-честный, а потом к другим лезут!
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22.03.2023 17:19 Відповісти
Але ж така система стріляла останній раз,чи не так?
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22.03.2023 16:07 Відповісти
ігнат не знає
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22.03.2023 16:25 Відповісти
Це рашистський аналог хаймерсів, РСЗВ з наводкою по супутниках... Але, в силу своєї криворукості, вони нездатні никуди попасти по військовим цілям, тільки по жилих будинках...А може така мета була.
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22.03.2023 16:29 Відповісти
Не смішіть мене, покажіть хоча б одну військову ціль по якій параша стріляла.
Це стандартна тактика москальських уйобків - бить по цивільним. У Сирії було те ж саме.
Очевидно, що з військовими "анало говнєтная армія" воювати не в змозі.
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22.03.2023 16:41 Відповісти
Потрібно щоб і у нас така мета була десь по Курську Брянську.
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22.03.2023 16:43 Відповісти
Треба кинути всі сили,щоб знищувати такі системи,щоб у кацапні навіть у думках не будо по мирним стріляти.Мені здається,таке зараз можливо,треба тільки впритул зайнятися.
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22.03.2023 17:16 Відповісти
ну камон, буданновцы! БМ-30 - не иголка, ну можно же как-то отследить эту *****, где она прячется в Весёлом или Молочанске после залпа. Кацапы из неё далеко не первый раз по Запорожью хреначат. Завтра зарядят не спеша, и послезавтра это снова повторится.
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22.03.2023 16:42 Відповісти
Здесь в Запорожье уже все знают шо лупят из Молочанска,но кацапье видать шото придумало шоб по ним не прилетела обратка.
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22.03.2023 20:20 Відповісти
значит в Молочанске на земле "глаз" нет в том месте, где ПУ прячется, а возможности в сорока км от фронта висеть часами в воздухе над Молочанском "крыльям" - это значит быть сбитым со стопроцентной гарантией.
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22.03.2023 20:32 Відповісти
Пока РСЗО достают в городе находится опасно, только эвакуация.
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22.03.2023 17:21 Відповісти
Эвакуируйся, тихо и без паники.
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22.03.2023 17:50 Відповісти
 
 