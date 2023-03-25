11-й пакет санкций может появиться в течение двух месяцев, - Моравецкий

Польша рассчитывает, что Евросоюз введет новые санкции против России в течение следующих двух месяцев.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью радиостанции RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

Его спросили, не "затормозила ли европейская санкционная машина". Моравецкий ответил, что нет, хотя у ЕС и наблюдается определенная усталость от этой темы и "сегодня действительно гораздо меньше желания и аппетита к дальнейшим санкциям". Впрочем, он считает, что тема санкций вернется в повестку дня в ближайшее время.

"Я крайне обеспокоен тем, что существующие ограничения часто обходят. Нам нужно работать не только над новыми санкциями, но и усилением старых", - подчеркнул Моравецкий.

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В этой ситуации Польша действует по двум направлениям: указывает Еврокомиссии на лазейки, которыми пользуется РФ для обхода санкций, а также поднимает тему последующих пакетов.

Моравецкий выразил надежду, что в новом пакете будут пункты, на которых Польша настаивала еще при утверждении десятого санкционного пакета. Речь идет о санкциях против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в РФ, против импорта российских алмазов, ядерного сектора России, российских пропагандистов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в настоящее время ЕС работает над 11 пакетом санкций. Его главная цель – это борьба с обходом импотрных ограничений. Напомним также, что ЕС ведет активную работу по усилению контроля над реэкспортом в Россию.

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