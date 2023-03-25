11-й пакет санкций может появиться в течение двух месяцев, - Моравецкий
Польша рассчитывает, что Евросоюз введет новые санкции против России в течение следующих двух месяцев.
Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью радиостанции RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.
Его спросили, не "затормозила ли европейская санкционная машина". Моравецкий ответил, что нет, хотя у ЕС и наблюдается определенная усталость от этой темы и "сегодня действительно гораздо меньше желания и аппетита к дальнейшим санкциям". Впрочем, он считает, что тема санкций вернется в повестку дня в ближайшее время.
"Я крайне обеспокоен тем, что существующие ограничения часто обходят. Нам нужно работать не только над новыми санкциями, но и усилением старых", - подчеркнул Моравецкий.
В этой ситуации Польша действует по двум направлениям: указывает Еврокомиссии на лазейки, которыми пользуется РФ для обхода санкций, а также поднимает тему последующих пакетов.
Моравецкий выразил надежду, что в новом пакете будут пункты, на которых Польша настаивала еще при утверждении десятого санкционного пакета. Речь идет о санкциях против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в РФ, против импорта российских алмазов, ядерного сектора России, российских пропагандистов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в настоящее время ЕС работает над 11 пакетом санкций. Его главная цель – это борьба с обходом импотрных ограничений. Напомним также, что ЕС ведет активную работу по усилению контроля над реэкспортом в Россию.
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северная корея сраная - и та плевала на эти санкции
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-vladimir-putin-unleashed-the-monster-of-war-it-must-now-devour-his/ Петро Порошенко у колонці для видання The Globe and Mail пише про те , що газовий шантаж путіна цієї зими не спрацював, а деякі санкції завдали російському режиму справжнього болю. П'ятий Президент наголошує - треба посилювати економічний тиск на росію, щоб позбавити її грошей на війну проти України.
"Зима закінчилася, і світ, здається, успішно розпізнав блеф росії. Місяцями кремль розповідав свою улюблену "страшилку": Європейський Союз замерзне до смерті цієї зими без доступу до сибірського газу. Але зараз, коли ми вступаємо у весну, ціна на газ впала після початкового сплеску, і відбулося різке падіння споживання російського газу в Європі, грудневі спроби запровадити обмеження ціни на російську сиру нафту та нафтопродукти виявилися надзвичайно ефективними; російська нафта і доходи від газу скоротилися майже вдвічі в лютому, порівняно з аналогічним періодом минулого року", - констатує Порошенко.
За його словами, лише за перші два місяці року російський дефіцит бюджету вже становить 88 відсотків від запланованого на цілий рік.
"кремль також використовує дезінформацію та залякування, щоб зменшити підтримку санкцій на Заході. Але санкції однозначно працюють", - вважає Петро Порошенко.
Особливо болючим для москви стало замороження російських державних активів на суму понад 300 мільярдів доларів США та активів російських еліт, олігархів і мільярдерів; відключення деяких російських банків від глобальної платіжної системи SWIFT та обмежувальні заходи проти енергетичного сектору росії.
Порошенко закликав західних партнерів припинити будь-яку залежність від російської нафти і газу, відключити решту російських банків від системи SWIFT і перекрити шляхи уникнення санкцій через інші країни.
Читайте повну українську версію статті Петра Порошенко для The Globe and Mail: "https://eurosolidarity.org/2023/03/25/petro-poroshenko-dlya-globe-and-mail-putin-vypustyv-monstra-vijny-teper-vin-maye-pozherty-jogo-rezhym/ путін випустив монстра війни - тепер він має пожерти путінський режим "