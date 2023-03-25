11-й пакет санкцій може з’явитися протягом двох місяців, - Моравецький

Польща розраховує, що Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії протягом наступних двох місяців.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив в інтерв’ю радіостанції RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи не "загальмувала європейська санкційна машина". Моравецький відповів, що ні, хоча в ЄС і спостерігається певна втома від цієї теми і "сьогодні справді набагато менше бажання та апетиту до подальших санкцій". Втім, він вважає, що тема санкцій повернеться на порядок денний найближчим часом.

"Я вкрай занепокоєний тим, що існуючі обмеження часто обходять. Нам треба працювати не тільки над новими санкціями, а й на посиленням старих", - наголосив Моравецький.

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У цій ситуації Польща діє за двома напрямками: вказує Єврокомісії на лазівки, якими користується РФ для обходу санкцій, а також порушує тему наступних пакетів.

Моравецький висловив сподівання, що в новому пакеті будуть пункти, на яких Польща наполягала ще під час затвердження десятого санкційного пакету. Йдеться про санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ, проти імпорту російських алмазів, ядерного сектору Росії, російських пропагандистів.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наразі ЄС працює над 11-м пакетом санкцій. Його головна мета - це боротьба з обходом імпотрних обмежень. Нагадаємо також, що ЄС веде активну роботу над посиленням контролю над реекспорту до Росії.

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