11-й пакет санкцій може з’явитися протягом двох місяців, - Моравецький
Польща розраховує, що Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії протягом наступних двох місяців.
Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив в інтерв’ю радіостанції RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.
Його запитали, чи не "загальмувала європейська санкційна машина". Моравецький відповів, що ні, хоча в ЄС і спостерігається певна втома від цієї теми і "сьогодні справді набагато менше бажання та апетиту до подальших санкцій". Втім, він вважає, що тема санкцій повернеться на порядок денний найближчим часом.
"Я вкрай занепокоєний тим, що існуючі обмеження часто обходять. Нам треба працювати не тільки над новими санкціями, а й на посиленням старих", - наголосив Моравецький.
У цій ситуації Польща діє за двома напрямками: вказує Єврокомісії на лазівки, якими користується РФ для обходу санкцій, а також порушує тему наступних пакетів.
Моравецький висловив сподівання, що в новому пакеті будуть пункти, на яких Польща наполягала ще під час затвердження десятого санкційного пакету. Йдеться про санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ, проти імпорту російських алмазів, ядерного сектору Росії, російських пропагандистів.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наразі ЄС працює над 11-м пакетом санкцій. Його головна мета - це боротьба з обходом імпотрних обмежень. Нагадаємо також, що ЄС веде активну роботу над посиленням контролю над реекспорту до Росії.
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северная корея сраная - и та плевала на эти санкции
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-vladimir-putin-unleashed-the-monster-of-war-it-must-now-devour-his/ Петро Порошенко у колонці для видання The Globe and Mail пише про те , що газовий шантаж путіна цієї зими не спрацював, а деякі санкції завдали російському режиму справжнього болю. П'ятий Президент наголошує - треба посилювати економічний тиск на росію, щоб позбавити її грошей на війну проти України.
"Зима закінчилася, і світ, здається, успішно розпізнав блеф росії. Місяцями кремль розповідав свою улюблену "страшилку": Європейський Союз замерзне до смерті цієї зими без доступу до сибірського газу. Але зараз, коли ми вступаємо у весну, ціна на газ впала після початкового сплеску, і відбулося різке падіння споживання російського газу в Європі, грудневі спроби запровадити обмеження ціни на російську сиру нафту та нафтопродукти виявилися надзвичайно ефективними; російська нафта і доходи від газу скоротилися майже вдвічі в лютому, порівняно з аналогічним періодом минулого року", - констатує Порошенко.
За його словами, лише за перші два місяці року російський дефіцит бюджету вже становить 88 відсотків від запланованого на цілий рік.
"кремль також використовує дезінформацію та залякування, щоб зменшити підтримку санкцій на Заході. Але санкції однозначно працюють", - вважає Петро Порошенко.
Особливо болючим для москви стало замороження російських державних активів на суму понад 300 мільярдів доларів США та активів російських еліт, олігархів і мільярдерів; відключення деяких російських банків від глобальної платіжної системи SWIFT та обмежувальні заходи проти енергетичного сектору росії.
Порошенко закликав західних партнерів припинити будь-яку залежність від російської нафти і газу, відключити решту російських банків від системи SWIFT і перекрити шляхи уникнення санкцій через інші країни.
Читайте повну українську версію статті Петра Порошенко для The Globe and Mail: "https://eurosolidarity.org/2023/03/25/petro-poroshenko-dlya-globe-and-mail-putin-vypustyv-monstra-vijny-teper-vin-maye-pozherty-jogo-rezhym/ путін випустив монстра війни - тепер він має пожерти путінський режим "