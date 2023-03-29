Враг ведет наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 48 атак, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 марта 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются триста девяносто девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.
В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения. Сегодня вследтвие авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделениями Сил обороны Украины были отражены 48 атак противника на указанных направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочково в Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них – Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Спорное и Северск на Донетчине.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. Обстрелял населённые пункты Времевка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Чаривное, Запорожской области; Веселое, Берислав, Казацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.
В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекают гражданское население.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Также подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага".
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Нет такого термина "частичный успех"! Это навешивание лапши на уши, для сокрытия правды.