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Новости Война
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Мы можем удержать Бахмут. Бои за город могут переломить ход войны, - полковник Межевикин

межевікін

Полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы "Адам", считает, что бои под Бахмутом могут стать переломным моментом в войне и Украина способна удержать город и оттеснить российские войска.

Об этом он сказал The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Полковник заявил, что уверен в том, что украинские силы смогут удержать город и оттеснить российские войска еще дальше.

По его словам, если украинцы удержат свои недавние достижения, то бои последнего месяца под Бахмутом могут стать переломным моментом в обороне Украины против России, не только остановив последнее российское наступление, но и подготовив себя к сокрушительному ответному удару.

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Межевикин отмечает, российские атаки в Бахмуте замедлились, и неизбежная угроза окружения была предотвращена. Он добавил, что враг "исчерпал все свои резервы".

"Плотность атак уменьшилась в несколько раз. Если раньше они могли наступать на всех направлениях одновременно и группами не менее 20, 30 или 40 человек, то сейчас это постепенно сходит на нет", - заявил Межевикин.

Он добавил, что новые украинские штурмовые бригады завершают подготовку: "Мы еще немного задержим врага здесь, и пусть они его выбьют".

Также смотрите: Террористы "Вагнера" обустроили базу в подземелье завода шампанских вин в Бахмуте. ФОТО

Полковник рассказал, что на северном и южном флангах Бахмута, где российские войска пытались окружить город клещами, россияне столкнулись с наиболее мотивированными украинскими подразделениями и уже не имели сил: "Когда они пытаются усилить свои подразделения, провести ротацию, их уничтожают в самом начале".

Однако центр города остается для оккупантов горячей точкой, где они атакуют со значительной силой: "Все, что им остается, это пытаться продвигаться через город, потому что здания защищают их от огня".

Украинские защитники, которые воевали в городе, рассказали, что российские войска сосредоточили свои усилия на продвижении через центр Бахмута, используя тяжелую артиллерию и воздушные бомбардировки. При этом некоторые украинские подразделения понесли значительные потери и были вынуждены провести ротацию или подкрепиться другими подразделениями.

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Межевикин считает, что на критических точках обороны все еще остаются сильные российские дивизии, но регулярные части российской армии не имеют морального духа, и их легче разбить: "С ними легче воевать. Они убегают".

В то же время подразделениям Вагнера, угрожали физическим наказанием в случае отступления: "Они боятся сдаваться и покидать позиции. Они предпочитают умереть здесь".

Журналисты сообщают, что бойцы тактической группы "Адам" прибыли на защиту Бахмута шесть недель назад.

В СМИ также описывают командный пункт, который руководит операциями в Бахмуте. Он спрятан  среди зданий без каких-либо обозначений, далеко от места боевых действий, высокотехнологичный.

Смотрите: Артиллеристы поразили два склада боеприпасов оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО

Отмечают, что там кипит работа. Солдаты постоянно следят за экранами с прямыми трансляциями разрушенных зданий и полей боя.

прогноз (698) Бахмут (1601) Межевикин (11)


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Для більшості територій країни війни не існує. Кафешки, ресторани, спортзали, торгові центри забиті відкормленими синами і не синами України.
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31.03.2023 09:54 Ответить
По-перше, це не в повній мірі відповідає дійсності.

По-друге, а що ви пропонуєте кафешкам не заробляти? Гроші це кров економіки, і вона має циркулювати. Кафешки, кав'ярні, інші заклади харчування, витримані в стриманому ракурсі концерти чи вистави зі збором частини коштів на ЗСУ..

Офіціантка отримає гроші піде до манікюрниці, манікюрниця в продуктовий, продавчиня заплатить за комуналку ет сетера.

Я не підтримую розгульне дійство, яке часом дійсно трапляється. Є окремі довбойоби, вони і з перших днів їхали у Львів Чернівці, Закарпатті чи закордони і качала там права.

Але це окрема частина. В решті - ваші зауваження мають запах комуністично-лівацької недоречності.
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31.03.2023 10:25 Ответить
Сфера побутових послуг це проміжна ланка у розподіленні результатів виробництва, вона не є критичною. Качки у кількості сотень тисяч, які зараз рухають залізяки по всій країні в спортзалах це абсурд з точки зору війни.
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31.03.2023 11:59 Ответить
Головне що наша ВР дуже бойовита : половина вже на фронті, а друго теж може будь-якої миті там опинитися !
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31.03.2023 10:30 Ответить
Люди перестануть замовляти каву та піцу - зачиниться кафешка, звільнять тітоньку, вона піде на біржу або поїде закордон. Кафешка перестане платити податки. Касовий майстер, який обслуговував раніше кафешку і отримував за це гроші - тепер отримуватиме менше. Зрештою, коли зачиниться 100 кафешек, бо люди під час війни транжирять гроші на каву та піцу замість ЗСУ - ми отримаємо сотню безробітних, збанкрутилий сервісний центр ремонту кавоапаратів, збанкрутилмй СЦ по обслуговуванню РРО тощо... Хто від цього зрештою виграє?! нормальний природній обіг товару-послуш-грошей - запорука фінансової стабільності. Особливо під час війни. Досить скиглити на цю тему.
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31.03.2023 12:36 Ответить
Нууу, який же полковник не хочу бути гєнєралісімусом...
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31.03.2023 10:17 Ответить
..поки що все навпаки і.. Бахмут здають крок за кроком.... до контрнаступу не дотянуть... бо затримають..
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31.03.2023 10:47 Ответить
Здають - це жести доброї волі. Багато диванних бійців, може поїдеш допоможеш?
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31.03.2023 12:02 Ответить
 
 