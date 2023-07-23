ООН осудила ночной обстрел Одессы, не вспомнив о России
Организация Объединенных Наций осудила российские обстрелы Одессы, но не упомянула Россию в своем заявлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный твиттер ООН.
"Сегодня одесситы вновь проснулись от звуков взрывов. Удары были нанесены по историческому центру, повредив дома, собор и повлекшие гибель и ранение мирных жителей. Международное гуманитарное право четко указывает: гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целью", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
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рифи - 9 місце за розміром внеску
з 192 держав, які є членами ООН
1 місце за розміром внеску - США, 22%
але ж я не написав, що рифи сплатила найбільший внесок, написав - один з найбільших
тому - все гуд!
тобто оті усі засудження завжди таким чином, щоб той, хто в них засуджується, не почав кидатися ядерними бомбами
А тут раптом перестали...
А чому?
Відповідь проста: така вона, ******* українська дипломатія від ЄрЗе...
«Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, бомбящие наши мирные города. Сегодня, когда я приехал по окончании комендантского времени в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что «благословенная» вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святых святых, я понял, что общего с вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций вы потеряли «Украинскую Православную Церковь».
Це була ЦИТАТА!
гундяєву і дьяволу 😡
Не вірю жодному слову цього виродка 😡
ОзабоченіОНаністи можуть як трутні жити за чужі гроші. А щось вирішувати "нуль"
Все це призведе до неминучої світової війни
Вибач за пафос, але правду кажу.