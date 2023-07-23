ООН осудила ночной обстрел Одессы, не вспомнив о России

Организация Объединенных Наций осудила российские обстрелы Одессы, но не упомянула Россию в своем заявлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный твиттер ООН.

"Сегодня одесситы вновь проснулись от звуков взрывов. Удары были нанесены по историческому центру, повредив дома, собор и повлекшие гибель и ранение мирных жителей. Международное гуманитарное право четко указывает: гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целью", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.