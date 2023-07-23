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Новости Агрессия России против Украины Война
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ООН осудила ночной обстрел Одессы, не вспомнив о России

одеса

Организация Объединенных Наций осудила российские обстрелы Одессы, но не упомянула Россию в своем заявлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный твиттер ООН.

"Сегодня одесситы вновь проснулись от звуков взрывов. Удары были нанесены по историческому центру, повредив дома, собор и повлекшие гибель и ранение мирных жителей. Международное гуманитарное право четко указывает: гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целью", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869) ООН (4163)


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Топ комментарии
+38
pozorishe🤬
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23.07.2023 18:37
+38
ООН - ПНХ!!! 100 раз!!!
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23.07.2023 18:37
+32
*****, какие же они лицемерные ********. Все политика состоит из лицемерных ********* всегда и во всех странах.
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23.07.2023 18:38
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pozorishe🤬
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23.07.2023 18:37 Ответить
Это выглядит так: - мы, оон, осуждаем. Всё, мы миссию выполнили, осудили ж
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23.07.2023 18:43 Ответить
etu organizaciju treba likviduvati. ce bezpolezna trata vremeni ta koshtiv.
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23.07.2023 18:44 Ответить
ООНГ - это не организация, а онанизация, движений много, а продуктивности - ноль.
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23.07.2023 20:19 Ответить
ООН - ПНХ!!! 100 раз!!!
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23.07.2023 18:37 Ответить
ЛайНОО-воно і є лайНОО...
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23.07.2023 18:38 Ответить
Послати ООН на@уй , не згадуючи Гуттеріша.
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23.07.2023 18:38 Ответить
Говорільня
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23.07.2023 18:38 Ответить
*****, какие же они лицемерные ********. Все политика состоит из лицемерных ********* всегда и во всех странах.
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23.07.2023 18:38 Ответить
та як же вони згадають рашу, коли ледь вмовили її повернутися та сплатити один з найбільших членських внесків?
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23.07.2023 19:06 Ответить
Чего чего? Взнос ******** в бюджет ООН составляет 2,4% от его общего размера в 2020-м году.
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23.07.2023 19:15 Ответить
почитайте про парє. і пригадайте скільки гуттерєш бігав за толстим, щоб делегацію раші повернути. парє - то вже не оон?
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23.07.2023 19:21 Ответить
та от ще й вирішив подивитися - а що там таки з внесками в оон?
рифи - 9 місце за розміром внеску

з 192 держав, які є членами ООН
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23.07.2023 19:33 Ответить
але щоб заспокоїти, от ще така статистика:
1 місце за розміром внеску - США, 22%

але ж я не написав, що рифи сплатила найбільший внесок, написав - один з найбільших

тому - все гуд!
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23.07.2023 19:38 Ответить
Хто б сумнівався... Виродки продажні.
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23.07.2023 18:38 Ответить
Ну так а кто еще наносит ракетные удары по городам Украины? Тут и уточнений не надо.
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23.07.2023 18:38 Ответить
ну дык как можно - сами себя ... все как у нас. результат будет похожий (печальный).
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23.07.2023 18:39 Ответить
Прошмандівки !
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23.07.2023 18:39 Ответить
Це рашисти, а не росія.
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23.07.2023 18:40 Ответить
Ви ще зранку раділи що місто постраждало, тому на ООН навіть реагувати не хочу, бо у самих коменти як у іуд,навіть не звернули увагу, що діти постраждали. Такої ганьби від своїх же ....
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23.07.2023 18:41 Ответить
Радіти може тільки мерзотна гидота,або кацап.
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23.07.2023 18:45 Ответить
не забываем, что таких много в Украине тоже и они не боятся высказываться негативно,
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23.07.2023 18:48 Ответить
У мене цілий день шок від прочитаного тут відразу після обстрілів. Я такого не чекала від України. То про Умань писали, що євреї, а тепер і про Одесу. Харків сторінку підтримки уже тиждень має, а тут на Цензорі якісь упирі і нелюди. Сидять зранку і до вечора і усіх звинувачують в своїх бідах,а до зе ніхто не апелює, навіщо, бо їх усе влаштовує. Україна в НАТО кажете. ..
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23.07.2023 18:53 Ответить
Не перебільшуйте, будь ласка. Я багато комментарів читав про обстріл Одеси: ні одного не було про євреїв, а те що багато сатиричних комментарів, то такий у нас чорний гумор, оскільки війна зробила наш гумор схожим на серіал "Фарго"
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23.07.2023 20:28 Ответить
Ви навіть мій коментар не прочитали а пишите про чорний гумор відносно поранених? Ви в своєму розумію чи слугам в розумі відказано
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23.07.2023 20:38 Ответить
(Я на вашій стороні, і до Зе в мене негативне відношення більше вашого, і я вважаю, що ця війна не відбулася би, якби наш наріт вибрав би любого із 35 кандидатів на виборах-2019, але тільки не Зе з його хаотичною і некомпетентною політикою) Мене заділи ваші наїзди на комментаторів Цензора; зря ви так, ми ж ваш круг спілкування, можливо і не друзі, і не ваша сім'я, але все ж таки ми вам не чужі люди
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23.07.2023 21:03 Ответить
Коло спілкування має мати кордони порядності. Зайдіть на ранні новини,як ваші друзі по перу Одесу із за мера руйнували і раділи, що одесити під обстрілами. Це не обмін думками, а чистої води зневага до людей. Коли Умань атакували, написали,що нічого страшного, попали в бензоколонку, а потім був траур ,скільки там загинуло? Україна це усі міста і села. Біль за таке одинакова. Харків також має мера не від бога, але місто витримало навалу.
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23.07.2023 21:10 Ответить
"...Афанасий,а что там ООН про Гондурас решил?-Кто он?..."(с).
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23.07.2023 18:43 Ответить
"Всемирная лига импотентов" осудила....Дебіли, ***..ь....
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23.07.2023 18:44 Ответить
В твіттері вже насували їм хуів по самі помідори.
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23.07.2023 18:44 Ответить
Когда уже розгонят эту ******* КОНТОРУ.
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23.07.2023 18:45 Ответить
не розгонять. бо за словами когось з офіціальних із сша (забув прізвище) - оон засновувалась як організація по нагляду за ядерним озброєнням (після того як домовилися про післявоєнні кордони) та для недопущення використання ядерної зброї, і от досі (це знов не мої слова) оон із своєю задачею справляється.

тобто оті усі засудження завжди таким чином, щоб той, хто в них засуджується, не почав кидатися ядерними бомбами
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23.07.2023 19:26 Ответить
Це і Портников весь час говорить. Воно все так, але, коли коїться злочин, дуже потрібен поліцейський. А його ніде немає. Тільки фуражку носять, а якщо що, то це не їх справа. "Сама-сама-сама!" (с)
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24.07.2023 08:11 Ответить
Що цікаво, до 2019-го року, в ООН навіть згадували, що від орків (т.зв. лднер) по мирних містах України прилітало...
А тут раптом перестали...
А чому?
Відповідь проста: така вона, ******* українська дипломатія від ЄрЗе...
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23.07.2023 18:46 Ответить
Чим далі, тим більше викликають відразу ці міжнародні спиногризи. Прийде і на них, як на пса, мороз.
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23.07.2023 18:48 Ответить
вот этим драма-фотографам от сохи, которые заливают фото тёмной жижей в редакторах, надо руки повыдёргивать. Мало кровищи, патетики? Нет, я ещё своего говнеца накину - ятаквижу, бял..
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23.07.2023 18:50 Ответить
Це, мабуть, були марсіянє...
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23.07.2023 18:50 Ответить
***** зателефонував в ООН, що "це не ми. Ми не можемо церкви руйнувати. Ми ж не комуністи-атеїсти!" І ООН одразу .... засумнівалась. Невже не він, то хто ?
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23.07.2023 18:53 Ответить
"Організацію Об'єдіньоних Націй", пора вже відправляти за "вайенним руzzгім карабльом"! Якесь зборище свинопесофобів, що зайвехромосоми мабуть вже, ляскають у долоні їм...
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23.07.2023 18:53 Ответить
Безтолкова і не потрібна організація
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23.07.2023 18:54 Ответить
Викарий Одесской епархии УПЦ МП, архиепископ Виктор, опубликовал гневное обращение патриарху Кириллу, благословляющему убийство украинцев.

«Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, бомбящие наши мирные города. Сегодня, когда я приехал по окончании комендантского времени в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что «благословенная» вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святых святых, я понял, что общего с вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций вы потеряли «Украинскую Православную Церковь».

Це була ЦИТАТА!
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23.07.2023 18:57 Ответить
Нє вєрю! Хоч я далеко не Станіславський.
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23.07.2023 19:39 Ответить
Цинічна заява московітського попа , який служить
гундяєву і дьяволу 😡
Не вірю жодному слову цього виродка 😡
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23.07.2023 21:05 Ответить
суки..
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23.07.2023 18:58 Ответить
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23.07.2023 19:01 Ответить
це єдине, що вони можуть зробити. Цікаво, а розуміють вони що рашисти болт ложили на їх засудження?
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23.07.2023 19:04 Ответить
Якщо бити по кацапському "міністерству оборони" і попутно знищити всю москву з-за "похибки ракет" тоді згідно ООН все буде норм? Інтересна пропозиція. Може це спроба ООН вказати нам на спосіб дії "езоповою мовою"? Багато "народжених в совку" людей ще пам'ятають як "читати між рядків"...
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23.07.2023 19:06 Ответить
Світ хворий на голову...
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23.07.2023 19:06 Ответить
Сцикливі імпотентні ********. Щоб паРаша вам на голови ці ракети запустила.
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23.07.2023 19:11 Ответить
Не путайте хрін з піською. Якраз таки порохоботи більше всього тут піднімають питання про недостатність допомоги. Я, як приклад.
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23.07.2023 19:41 Ответить
Ооо-это ммм идите за кораблем, на йух!
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23.07.2023 19:27 Ответить
ООН КАЛ.
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23.07.2023 19:34 Ответить
Хто б сумнівався
ОзабоченіОНаністи можуть як трутні жити за чужі гроші. А щось вирішувати "нуль"
Все це призведе до неминучої світової війни
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23.07.2023 19:43 Ответить
Для мене такої шобли як оон несушествуе
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23.07.2023 19:58 Ответить
суки хитровиїбані те оон
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23.07.2023 20:02 Ответить
Хто мішає Залужному бити по кацапським місцям? На кожен обстріл має бути обстріл кацапської території. За Сумщину, Харківщину, Чернигівщину та другі місця, має бути відповідь. Беріть приклад з Ізраїлю, як треба захищати свою країну.
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23.07.2023 20:41 Ответить
Заважають західні союзники звісно, бо вони підтримують демократію, а не терроризм.
Вибач за пафос, але правду кажу.
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23.07.2023 21:29 Ответить
Та як жеж так, знову не згадали? Який тоді сенс в цих заявах...
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23.07.2023 20:45 Ответить
ООН - паразити на плечах платників податків.
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23.07.2023 21:12 Ответить
Даже куры уже не смеются...
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23.07.2023 21:30 Ответить
Нам треба виходити з цієї нікчемної організації.
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23.07.2023 21:49 Ответить
На кацапських ТВ сказали, що опять хахлы себя обстреливают. Як же кацапстан згадувати? Засудили і крапка, пішли до дому.
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23.07.2023 22:06 Ответить
сборище импотентных мудаков на зарплате газпрома...
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23.07.2023 23:39 Ответить
Говноорганізація для виголошування "діп консьорну".
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25.09.2023 14:36 Ответить
 
 