Выпущенные по Одессе Х-22 могли попасть в военные объекты разве что случайно, - Минобороны

Те, кто отдавал приказы об обстреле Одессы, знали, что в военные объекты ракеты Х-22 могут попасть разве что случайно.

Об этом заявило Минобороны Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ракета Х-22 имеет 50-процентную вероятность поражения цели с отклонением в 300 метров.

"Фактически это означает, что даже если ракеты Х-22 были нацелены на военные или другие объекты инфраструктуры в Одессе вчера вечером, они могли попасть в них только случайно. Те, кто отдавал приказ и запускал их, прекрасно это понимали", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности.

Читайте также: Только РФ думает, что, убивая людей, заставит их больше любить Россию, – посол Британии Симмонс

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.