Выпущенные по Одессе Х-22 могли попасть в военные объекты разве что случайно, - Минобороны
Те, кто отдавал приказы об обстреле Одессы, знали, что в военные объекты ракеты Х-22 могут попасть разве что случайно.
Об этом заявило Минобороны Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ракета Х-22 имеет 50-процентную вероятность поражения цели с отклонением в 300 метров.
"Фактически это означает, что даже если ракеты Х-22 были нацелены на военные или другие объекты инфраструктуры в Одессе вчера вечером, они могли попасть в них только случайно. Те, кто отдавал приказ и запускал их, прекрасно это понимали", - говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
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щось враження складається, що сбу та міноборони ніяк домовитися не можуть, як правильно виправдовувати *****
подобається вам ігнат - дивіться. тут про інше взагалі
і щодо твого пояснення. ти не про те торочиш, що я попитав. читай уважно.
технічні данні вже пояснював 100500 разів хто завгодно до тебе. я питаюся про сенс заяв.
тому що а) вони протилежні одна до одної та б) іх запросто використати на виправдання рашистів і офіційні органи україни мають це розуміти
тут просто перша заява була від сбу (баканов) яку досить легко розкрутити на те, що
"рафік не уіноват - он стрєляль по порту, а кріварукій програміст прогрімірувал ні то"
а друга заява діаметрально інша, але так само розкручується у того самого "рафіка" -
"нівінаватая я - она сама ні туда уолітєла"
і от з моєї точки зору головне - це: навіщо зроблені ці заяви, щоб що?
з їхньою рукожопістю виготовити ракету, яка би безпомилково могла би влучити в задану ціль - можна виготовити лише випадково.
Читайте пост https://t.me/zloyodessit/19685 Олександра Коваленка, військового експерта групи "Інформаційний спротив" , він поянює, чому:
Этой ночью, как и в предыдущие, россияне применили смешанную номенклатуру ракет, а именно: Х-22, П-800 "Оникс", КРМБ "Калибр" и Искандер-М/К. При этом, не секрет насколько кривая точность у российских ракет. Например, Х-22 может иметь отклонение от цели до 500-600 метров, а в 2022 в районе Днепра её отклонение составило 2 км! Остальные ракеты, условно "высокоточные", не лучше. Ведь даже высокоточные "Калибры" давали отклонение +/- 50 м.
Сейчас же, производство российских ракет проходит в авральном режиме и практически полностью исключён из процесса технический контроль. Выпускаемые ракеты не проверяются на работу систем и ошибки. В результате, качество ракет стало ухудшаться. У того же "Калибра" отклонение уже +/- 100-150 м.
Уже в 2022 в районе Белгорода местные неоднократно снимали как запускаемые в сторону Харьковской области ракеты ОТРК "Искандер" взрывались после пуска, или падали, меняя траекторию. Поэтому, применение даже условно "современных" и "высокоточных" ракет, это применение дефективных ракет.
Российское командование обстреливает Одессу, заведомо зная о проблемах с их ракетами и прекрасно понимая, что направляя ракету на порт, она с высокой вероятностью отклонится и угодит в исторический центр, жилые дома или архитектурные достопримечательности.
Это осознанный террор, под каждый акт которого у российской пропаганды готова стандартная методичка - это украинцы сами себя обстреливают некачественными ракетами ПВО, которые сами по себе падают... Хотя, о низком качестве именно российских ракет ходят легенды.
Но даже осознавая то, что после каждого такого удара, им нужно будет активизировать оправдательную команду, они всё-равно его продолжат. Даже после этих чудовищных разрушений и жертв, в ночь на 23 июля, оккупанты не остановятся. Могут взять паузу, но не остановятся.
У 2000 році Україна віддала Росії 386 ракет типу Х-22 як оплату за боргиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-nit.2021-02-15-43 [43] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-un.2022-07-05-49 [49] .
У серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року відбулись спільні російсько-українські навчання, під час яких 2 Ту-22М3 з https://uk.wikipedia.org/wiki/185-%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 185-го вбап (зі складу https://uk.wikipedia.org/wiki/35-%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 35-ї авіаційної групи виконали переліт на Північ Росії і разом з російськими літаками атакували і уразили мішені-баржі на полігоні у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Новій Землі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-50 [50] . Також екіпаж українського Ту-22М3, під час російсько-українських навчань на полігоні https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 Архалик , після дальнього перельоту зробив пуск ракети-мішені Х-22, яка була успішно знищена російськими винищувачами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 .
У 2001 році Україна почала ліквідацію 60 важких бомбардувальників типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниць Ту-22М3) та 423 авіаційних крилатих ракет типу Х-22https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-51 [51] .
У 2000 році Україна віддала Росії 386 ракет типу Х-22 як оплату за борги
Байден, де наші АТАКАМСи ?
До речі, що ватний бот забув на українському ресурсі? своя пропаганда вже не тішить?
може вилікувати тільки
куля в лоба , або осиновий кілок в груди , а можливо і в інше місце 😡
як ото з арестовичем було, коли він для чогось бовкнув, що москальська ракета влучила у будинок в кривому розі не прицільно, а впала на будинок через те, що її збила українська ппо
тоді раша-змі всі почали воняти про те, що от не було б проблем у цивільних, якби українці не збивали їхні ракети
Е?
Як казав Гейне, "іхь вайс ніхьт, дас золль ес бедойтен"!
пару днів тому тут багато писалося про барабани у бомбосховищах.
я теж багато писав щодо цього. бо ще нещодавно був саме у києві і марно пробував півтора року добитися ремонту нашого вельми хорошого бомбосховища.
через "суспільний резонанс" голова військової адміністрації дніпровського району скасував тендер на закупку барабанів.
кличко направив зеленському подання на звільнення очільника військової адміністрації дніпровського району (через те, що сховище було зачинене та загинули люди).
але "суспільного резонансу", достатнього для реакції зє, це не набуло. очільник дніпровської адміністрації досі там працює. і вже закуповує двері у сховища. по ціні 700 доларів при їх справжній ціні 60 доларів.
отакий, шановний, сенс дописів киян, які через "компетентність" зє були вимушені виїхати закордон.
і ще. ні, поки цей лідор ********** і його завхоз заправляють в україні, особисто я на батьківщину повертатися не буду.
тоді так: нахіба ви свої розумні питання пишете, якщо нездьобні прочитати відповідь?
і на останнє. не бажаєте читати відповідь - не пишіть мені свої запитання.
бо це все ********* мене на думку, що я спілкуюся з незовсім адекватною персоною, яка щось пише, аби було написане
а яка проблема у заявника? міноборони в центрі києва та сбу там же. а в києві петріот стоять.
трохи гучно вночі, але ніякі онікси нікуди не влучають
(с300 теж наче по повітряних цілях, але вже скільки будинків розвалили.)
тільки не треба тут зараз ще даних з вікіпедії.
стаття про заяву міноборони. нагадую.
Окуповано Крим та частину Донбасу, тисячі убитих - обирають хотьпаржьом замість Армії-Віри-Мови. Західна розвідка, преса і політики, особисто президент США попереджають про напад - готуються до шашликів.
Іде масштабна війна, зметені цілі міста, десятки тисяч загиблих - купують барабани та стадіони.
Ще вважають що всі їм винні. Нація інфантилів.
На місці ЄС та США ви б стали таким допомагати?
Але ж якраз в цьому сенс цих обстрелів. Вони або влучать в обʼєкт, або по місту і вбʼють цивільних людей, зруйнують будинки. Для них це однаково успішний результат, другий навіть більш успішний.
Тож, те що після стількох влучань таких ракет по центру Одесі та руйнувань загинуло тіки одна людина - тотевчим іншим, аніж Покровом Богородиці неможна пояснити. Окупилась сторицей, Одесса, твоя любовь к Богу, строительству храмов, верности Православию!
Ракети Х-22 та Онікс з самого початку конструювались як носії ядерних боєголовок. Тому й непотрібна була висока точність. При підриві ядерної боєголовки, щоб вразити той же авіаносець похибка +/- 300 метрів великої ролі не грає.
Щодо модернізації цих ракет для підвищення точності то таку хню може морозити тільки неграмотне бидло в погонах та лампасах, яке тупо ніколи не бачило, що там в тій ракеті всередині робиться, скільки там всього напхано.
я питав, повторюю, так: на якого дідька сбу робила заяву? та наякого дідька міноборони робило заяву? та ще й протилежні одна одній. та ще й такі, які можна використати для виправдання раші. що вони неодмінно і зроблять. а відтак - хріна ми колись побачимо нормальне ппо в одесі.
андерстенд, довбограю?
чи читати - це не твоє? чукча однако пісатіль...
нахіба мені знати про ті ракети?
я хочу знати коли в одесі будуть петріоти та навіщо ці рєзнікови та іже з ними базікають таке, щоб нам ніхто не вірив та ніколи нічого не передав?
Противокорабельная ракета с фугасно-кумулятивной боеголовкой, имеет отклонение 300 метров?
Это примерно как если говорить, что кумулятивная граната РПГ\СПГ или кумулятивный пушечный\танковый снаряд имеют отклонение 5-10 метров. Какой смысл в кумулятивном эффекте который будет уходить в пустоту?
знищують одесу - це військовий злочин. а всі припущення та дані з вікіпедій виглядають як чергова спроба виправдати ерефію
одесу обстріляли. неважливо чим та як.
зараз іде розмова про те, щоб поставити петріот чи айріс-т в одесу і тим убезпечити як місто, так і його інфраструктуру.
заяву про те, що ерефія цілила по порту, а випадково попала по церкві (сбу) можна використати на виправдання рифи (це ж випадково, вони зовсім не туди цілили)
також заяву про те, що ерефія не могла попасти по військовому обьєкту, бо ракети неточні (міноборони) теж можна використати на виправдання ерефії (ми зовсім невинуваті - стріляли навмання з металобрухту, а він випадково прилетів)
ерефія використає обидві ці заяви, будьте певні. як уже використала заяву арестовича, що він зробив у фейгіна.
результатом буде недовіра заходу до україни і те, що одеса ще довго не побачить нормального ппо
Так зрозуміліше, чи все одно - "спроба виправдати ерефію"?
вони уразили цивільне місто. це - військовий злочин. і його треба терміново засуджувати на всіх рівнях, а не шукати різних технічних даних. у цій статті, яку ви коментуєте, йдеться про заяви сбу та міноборони. і різними техданими (бо заяви протилежні) робиться спроба відволікти увагу від теми. можна обговорювати статистику від ОК "південь", можна шукати дані щодо ракет або виправляти якісь незначущі помилки, бо хтось не так написав. але це все не відповідає на питання: навіщо офіційні українські органи зробили дві протилежні заяви та навіщо вони їх зробили саме у таій формі, яка виправдовує рф?
- ракета Х-22 может иметь как фугасно-кумулятивную боеголовку так и ядерную (во втором случае точность особо не требуется)
- предзназначена ракета для поражения цели размером с авианосец (опять же допуски по точности)
- поражение авианосца предполагает обязательный пуск нескольких ракет минимум (что тоже компенсирует проблемы в точности)
- применение ракеты предусмотрено против кораблей в открытом море-океане, что даёт её системе наведения неплохие шансы попасть в цель. Применение данных ракет в городскую застройку снижает эти шансы очень сильно.
- и наконец... все допуски по точности взяты из расчета новых, прошедших испытания и проверки, собранных из штатных комплектующих ракет, а не для поднятого со складов старого хлама, который кое-как привели в порядок и заправили.
а відповіді на питання "навіщо сбу та міноборони зробили такі заяви" так і немає.
і якщо хтось з офіціозу читає ці коменти (а це точно так, бо на обурення населення по барабанам реакція була), то для нього - все гуд. народ сперечаеться про те, чи москалі криворукі, чи в них пагані ракети, та ніхто не вимагає відповіді на те, навіщо зроблені ті славнозвісні заяви.
Чего такой веселый, с собственной глупости?
якраз такий сенс виходить і з заяви міноборони