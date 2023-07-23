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Новости Агрессия России против Украины Война
10 266 90

Выпущенные по Одессе Х-22 могли попасть в военные объекты разве что случайно, - Минобороны

одеса

Те, кто отдавал приказы об обстреле Одессы, знали, что в военные объекты ракеты Х-22 могут попасть разве что случайно.

Об этом заявило Минобороны Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ракета Х-22 имеет 50-процентную вероятность поражения цели с отклонением в 300 метров.

"Фактически это означает, что даже если ракеты Х-22 были нацелены на военные или другие объекты инфраструктуры в Одессе вчера вечером, они могли попасть в них только случайно. Те, кто отдавал приказ и запускал их, прекрасно это понимали", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности.

Читайте также: Только РФ думает, что, убивая людей, заставит их больше любить Россию, – посол Британии Симмонс

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

Минобороны (9304) обстрел (26975) Одесса (7869) военные преступления (1429)


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Топ комментарии
+15
когда собаке нехер делать - она лижет яйца , так и с этими заявлениями , страна превратилась в подмостки дешевого популизма , театр одного дегенеративного актеришки захлестнул все структуры . уже ни кто не говорит и не делает ни чего со смыслом , все сказанное - ради сказанного , без смысла , без напавленности , без логики, отупевшее и ожеревшее на дармовом бабле стадо коррупционеров делает вид озабоченности и работоспособности впаривая людям в голову набор бесполезных фраз и звуков называемых заявлениями .
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23.07.2023 20:43
+12
все правильно сказано в тому твіті.
з їхньою рукожопістю виготовити ракету, яка би безпомилково могла би влучити в задану ціль - можна виготовити лише випадково.
Читайте пост https://t.me/zloyodessit/19685 Олександра Коваленка, військового експерта групи "Інформаційний спротив" , він поянює, чому:
Этой ночью, как и в предыдущие, россияне применили смешанную номенклатуру ракет, а именно: Х-22, П-800 "Оникс", КРМБ "Калибр" и Искандер-М/К. При этом, не секрет насколько кривая точность у российских ракет. Например, Х-22 может иметь отклонение от цели до 500-600 метров, а в 2022 в районе Днепра её отклонение составило 2 км! Остальные ракеты, условно "высокоточные", не лучше. Ведь даже высокоточные "Калибры" давали отклонение +/- 50 м.
Сейчас же, производство российских ракет проходит в авральном режиме и практически полностью исключён из процесса технический контроль. Выпускаемые ракеты не проверяются на работу систем и ошибки. В результате, качество ракет стало ухудшаться. У того же "Калибра" отклонение уже +/- 100-150 м.
Уже в 2022 в районе Белгорода местные неоднократно снимали как запускаемые в сторону Харьковской области ракеты ОТРК "Искандер" взрывались после пуска, или падали, меняя траекторию. Поэтому, применение даже условно "современных" и "высокоточных" ракет, это применение дефективных ракет.
Российское командование обстреливает Одессу, заведомо зная о проблемах с их ракетами и прекрасно понимая, что направляя ракету на порт, она с высокой вероятностью отклонится и угодит в исторический центр, жилые дома или архитектурные достопримечательности.
Это осознанный террор, под каждый акт которого у российской пропаганды готова стандартная методичка - это украинцы сами себя обстреливают некачественными ракетами ПВО, которые сами по себе падают... Хотя, о низком качестве именно российских ракет ходят легенды.
Но даже осознавая то, что после каждого такого удара, им нужно будет активизировать оправдательную команду, они всё-равно его продолжат. Даже после этих чудовищных разрушений и жертв, в ночь на 23 июля, оккупанты не остановятся. Могут взять паузу, но не остановятся.
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23.07.2023 20:56
+11
У х22 КВО 500м.они под ядерную БЧ деланы.то есть надеяться ими попасть по военным объектам глупо..на кого бог пошлет так сказать ..бог послал по главному храму УПЦ МП ..
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23.07.2023 21:02
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Правила форума Совет форумчан
так ви вже виріште для себе: чи ракети випадково влучили б по військовим обїєктам, чи вони через похибку влучили у цівільні

щось враження складається, що сбу та міноборони ніяк домовитися не можуть, як правильно виправдовувати *****
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23.07.2023 20:33 Ответить
ви переплутали з вашим конашенковим, у нас в ЗСУ відмінні спеціалісти і знають, шо кажуть і роблять.
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23.07.2023 20:43 Ответить
чого ви знов нападаєте? зможете мені пояснити те, що я описав нижче?
подобається вам ігнат - дивіться. тут про інше взагалі
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23.07.2023 20:48 Ответить
я не тобі відповідав. Але тебе, якщо ти або тупенький або пишеш з кількох акаунтів: речник Повітряних сил ЗСУ мав наувазі, що обстріл міста ракетами X-22 є військовим злочином, оскільки даний тип зброї не є високоточним і призводить до жертв серед цивільного населення і рунування цивільної забудови.
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23.07.2023 20:52 Ответить
слухай, устим, я думав, що ти людина. а ти виявляється знервоване лайливе щось. ти вліз до моєї бесіди і облаяв мого співрозмовника. тепер облаяв мене. пігулку ковтни та зачекай 15 хвилин. не пиши ніде нічого поки не подіє. порада безкоштовна

і щодо твого пояснення. ти не про те торочиш, що я попитав. читай уважно.
технічні данні вже пояснював 100500 разів хто завгодно до тебе. я питаюся про сенс заяв.

тому що а) вони протилежні одна до одної та б) іх запросто використати на виправдання рашистів і офіційні органи україни мають це розуміти
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23.07.2023 20:59 Ответить
якщо ти тупий і не розумієш, то викликай пояснювальну бригаду, а не сточищ якусь дурню про виправдовування х..ла.
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24.07.2023 08:03 Ответить
Не треба так грубити цілком не знайомим користувачам.
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23.07.2023 21:01 Ответить
Ігнат пишеться українською, тупий ти бот.
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23.07.2023 20:54 Ответить
Хлопче, користуйся гугл перекладачем, українська не твоє.
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23.07.2023 20:46 Ответить
Гуг транслейт спалить ще швидiе. Є у нас на теренах сайт https://novosti-n.org/ru/ Новости N, так, як би я не бажав читати сайт українською, таку бредятину видає іноді, просто жах.
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23.07.2023 21:09 Ответить
та що там ігнат розповідає, я давно не слухаю. так само як і "сводку от свитана".
тут просто перша заява була від сбу (баканов) яку досить легко розкрутити на те, що

"рафік не уіноват - он стрєляль по порту, а кріварукій програміст прогрімірувал ні то"

а друга заява діаметрально інша, але так само розкручується у того самого "рафіка" -
"нівінаватая я - она сама ні туда уолітєла"

і от з моєї точки зору головне - це: навіщо зроблені ці заяви, щоб що?
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23.07.2023 20:46 Ответить
Це ж те саме - вони через похибку влучили у цивільні об'єкти чисто випадково
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23.07.2023 20:44 Ответить
ні, не випадково, вони стріли просто по місту, а там куди попало туди й попало, їм пофіг, значить там ціль була.
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24.07.2023 08:04 Ответить
все правильно сказано в тому твіті.
з їхньою рукожопістю виготовити ракету, яка би безпомилково могла би влучити в задану ціль - можна виготовити лише випадково.
Читайте пост https://t.me/zloyodessit/19685 Олександра Коваленка, військового експерта групи "Інформаційний спротив" , він поянює, чому:
Этой ночью, как и в предыдущие, россияне применили смешанную номенклатуру ракет, а именно: Х-22, П-800 "Оникс", КРМБ "Калибр" и Искандер-М/К. При этом, не секрет насколько кривая точность у российских ракет. Например, Х-22 может иметь отклонение от цели до 500-600 метров, а в 2022 в районе Днепра её отклонение составило 2 км! Остальные ракеты, условно "высокоточные", не лучше. Ведь даже высокоточные "Калибры" давали отклонение +/- 50 м.
Сейчас же, производство российских ракет проходит в авральном режиме и практически полностью исключён из процесса технический контроль. Выпускаемые ракеты не проверяются на работу систем и ошибки. В результате, качество ракет стало ухудшаться. У того же "Калибра" отклонение уже +/- 100-150 м.
Уже в 2022 в районе Белгорода местные неоднократно снимали как запускаемые в сторону Харьковской области ракеты ОТРК "Искандер" взрывались после пуска, или падали, меняя траекторию. Поэтому, применение даже условно "современных" и "высокоточных" ракет, это применение дефективных ракет.
Российское командование обстреливает Одессу, заведомо зная о проблемах с их ракетами и прекрасно понимая, что направляя ракету на порт, она с высокой вероятностью отклонится и угодит в исторический центр, жилые дома или архитектурные достопримечательности.
Это осознанный террор, под каждый акт которого у российской пропаганды готова стандартная методичка - это украинцы сами себя обстреливают некачественными ракетами ПВО, которые сами по себе падают... Хотя, о низком качестве именно российских ракет ходят легенды.
Но даже осознавая то, что после каждого такого удара, им нужно будет активизировать оправдательную команду, они всё-равно его продолжат. Даже после этих чудовищных разрушений и жертв, в ночь на 23 июля, оккупанты не остановятся. Могут взять паузу, но не остановятся.
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23.07.2023 20:56 Ответить
Штатний бойовий заряд ракети це атомний ********* для якого розліт чи точність влучання ролі не відіграє. Усі СССРовські ракети розраховані під штатний атомний *********
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24.07.2023 02:07 Ответить
У х22 КВО 500м.они под ядерную БЧ деланы.то есть надеяться ими попасть по военным объектам глупо..на кого бог пошлет так сказать ..бог послал по главному храму УПЦ МП ..
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23.07.2023 21:02 Ответить
Карма туди її.
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23.07.2023 22:01 Ответить
Один з притомних коментів, але хіба такі бидлу потрібні?
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23.07.2023 22:07 Ответить
Крилаті ракети Х-22 та ракетоносії перебували на озброєнні Військово-повітряних сил України у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 авіаційної групи дальньої авіації Збройних Сил України .
У 2000 році Україна віддала Росії 386 ракет типу Х-22 як оплату за боргиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-nit.2021-02-15-43 [43] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-un.2022-07-05-49 [49] .
У серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року відбулись спільні російсько-українські навчання, під час яких 2 Ту-22М3 з https://uk.wikipedia.org/wiki/185-%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 185-го вбап (зі складу https://uk.wikipedia.org/wiki/35-%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 35-ї авіаційної групи виконали переліт на Північ Росії і разом з російськими літаками атакували і уразили мішені-баржі на полігоні у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Новій Землі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-50 [50] . Також екіпаж українського Ту-22М3, під час російсько-українських навчань на полігоні https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 Архалик , після дальнього перельоту зробив пуск ракети-мішені Х-22, яка була успішно знищена російськими винищувачами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 .
У 2001 році Україна почала ліквідацію 60 важких бомбардувальників типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниць Ту-22М3) та 423 авіаційних крилатих ракет типу Х-22https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-51 [51] .
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23.07.2023 23:18 Ответить
нашими, українськими ракетами Х-22 нищать кацапи Україну завдяки Президенту Кучмі

У 2000 році Україна віддала Росії 386 ракет типу Х-22 як оплату за борги

Байден, де наші АТАКАМСи ?
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23.07.2023 23:24 Ответить
не в крейсер, а в авіаносец, які довжиною як раз 300м.
До речі, що ватний бот забув на українському ресурсі? своя пропаганда вже не тішить?
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23.07.2023 20:42 Ответить
Касап дрипаний!
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23.07.2023 20:44 Ответить
А кілометрів півтора сюди-туди не хочеш? Є уже достатньо статистики. По тому, що рядом прилітало.
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23.07.2023 20:48 Ответить
Кремлівського виродка і хворого покидька ,
може вилікувати тільки
куля в лоба , або осиновий кілок в груди , а можливо і в інше місце 😡
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23.07.2023 20:35 Ответить
sho ce za zajava taka ?
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23.07.2023 20:36 Ответить
та заявляють очевидні речі. але якось дивно заявляють - ніяк не збагну для чого ці заяви робляться?

як ото з арестовичем було, коли він для чогось бовкнув, що москальська ракета влучила у будинок в кривому розі не прицільно, а впала на будинок через те, що її збила українська ппо
тоді раша-змі всі почали воняти про те, що от не було б проблем у цивільних, якби українці не збивали їхні ракети
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23.07.2023 20:40 Ответить
Не в Кривому. І дійсно мазонула.
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23.07.2023 20:46 Ответить
я зараз пошукаю. і не мазонула - будинок розтрощило з купою загиблих. але я не про те. я про аналогічну заяву арестовича, яка 100% грала на руку раша-змі
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23.07.2023 20:50 Ответить
Шукайте. Це було у Дніпрі. І мазонули, бо намічалося зовсім не по будинку попасти. А мазонули на пару км майже.
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23.07.2023 21:02 Ответить
ще раз повторюю. цей випадок я згадав тільки для того, щоб нагадати про заяву арестовича, яку тут же підхопили раша-змі на своє виправдання. ані тип ракети, ані те, куди цілили програмісти, тут неважливо. важливо те, що рашисти обстрілюють та руйнують цивільні міста і в любому випадку це є військовим злочином. а наші речники замість того, щоб тут таки зібрати міжнародне слідство чи ще якось зафіксувати злочин та винести йому вирок, роблять заяви а-ля арестович і виправдовують тим самим агресора
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23.07.2023 21:11 Ответить
та все вірно. тільки варто зважати ще на те, що х-22 прицільно бити не може, бо це не є високоточна ******* ракета.
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23.07.2023 23:59 Ответить
Випущені по Одесі Х-22 могли влучити у військові об'єкти хіба що випадково, - Міноборони

Е?
Як казав Гейне, "іхь вайс ніхьт, дас золль ес бедойтен"!
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23.07.2023 20:42 Ответить
"...вас золль..."
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23.07.2023 20:45 Ответить
навіщо вже про ті випадковості писати..Всім відомо, шо нас тупо знищують..Послухайте соловьйова, що воно морозило.., буцімто, то нічого, що Одесу втратимо, ми (тобто, вони) її заново відбудують..А ми все "стоїмо та соромимося"..Та зерно пхаємо..А світ співчуває та спостерігає..З такою допомогою (дійсно, дякувати і за неї), війна ще може дуже довгенько тривати..
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23.07.2023 20:48 Ответить
когда собаке нехер делать - она лижет яйца , так и с этими заявлениями , страна превратилась в подмостки дешевого популизма , театр одного дегенеративного актеришки захлестнул все структуры . уже ни кто не говорит и не делает ни чего со смыслом , все сказанное - ради сказанного , без смысла , без напавленности , без логики, отупевшее и ожеревшее на дармовом бабле стадо коррупционеров делает вид озабоченности и работоспособности впаривая людям в голову набор бесполезных фраз и звуков называемых заявлениями .
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23.07.2023 20:43 Ответить
Твій понос теж без логіки.
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23.07.2023 20:47 Ответить
Сказано справедливо.Трагічно для України абсолютна влада некомпетентної та мародерської "зеленої"влади!Зеленський вже 5-й рік - страждання України!
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23.07.2023 20:57 Ответить
Інформацію подали на міжнародному рівні на англійській мові. Перше питання було-чи це правда. Люди світу не вірять ,що пишуть чиновники відносно цієї ситуації.
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23.07.2023 20:58 Ответить
Маєте намір повернутися до Неньки?Ну яка користь від ваших коментарів?Тут буде більше користі.
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23.07.2023 21:13 Ответить
нагадую шановний про користь від коментарів:
пару днів тому тут багато писалося про барабани у бомбосховищах.
я теж багато писав щодо цього. бо ще нещодавно був саме у києві і марно пробував півтора року добитися ремонту нашого вельми хорошого бомбосховища.
через "суспільний резонанс" голова військової адміністрації дніпровського району скасував тендер на закупку барабанів.
кличко направив зеленському подання на звільнення очільника військової адміністрації дніпровського району (через те, що сховище було зачинене та загинули люди).
але "суспільного резонансу", достатнього для реакції зє, це не набуло. очільник дніпровської адміністрації досі там працює. і вже закуповує двері у сховища. по ціні 700 доларів при їх справжній ціні 60 доларів.

отакий, шановний, сенс дописів киян, які через "компетентність" зє були вимушені виїхати закордон.

і ще. ні, поки цей лідор ********** і його завхоз заправляють в україні, особисто я на батьківщину повертатися не буду.
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23.07.2023 23:01 Ответить
Яка користь від вашого коменторя?Може до Неньки?Я навіть це ваше простирадло читати не буду,ліньки час витрачати.
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23.07.2023 23:16 Ответить
розумію. ще один "чукча не читатіль, чукча - пісатіль"

тоді так: нахіба ви свої розумні питання пишете, якщо нездьобні прочитати відповідь?
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23.07.2023 23:38 Ответить
Навіщо мені це все читати?Яка користь?Ви коли до нас?
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23.07.2023 23:57 Ответить
та користі ніякої. особливо коли не читати. так що не треба риторичних питань. я на все вже відповів. варто тільки подивитись.

і на останнє. не бажаєте читати відповідь - не пишіть мені свої запитання.

бо це все ********* мене на думку, що я спілкуюся з незовсім адекватною персоною, яка щось пише, аби було написане
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24.07.2023 00:36 Ответить
То будете повчати з за кордону?То може потрібно повернутися,а не ховатися?А захист держави?Чи то без вас?🤣
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24.07.2023 11:56 Ответить
Вот спасибо что разжевали нам всё,сирым да убогим,только нам от этого не легче...Привет с Одессы...
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23.07.2023 20:50 Ответить
Як це,що похибка в 300 метрів, а попали в центр міста. Що робиться? Ракети летять куди хотять, а відповідні органи влади ідеї абсурдні озвучують.
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23.07.2023 20:50 Ответить
як на мене виглядає, що якщо ненавмисне, то ***** може розстрілювати одесу.
а яка проблема у заявника? міноборони в центрі києва та сбу там же. а в києві петріот стоять.
трохи гучно вночі, але ніякі онікси нікуди не влучають
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23.07.2023 20:53 Ответить
там моря нету ,ониксы по воде летят очень низко и их тяжело сбить
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23.07.2023 20:55 Ответить
Це виправдання ледарів і зрадників
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23.07.2023 20:59 Ответить
валет, ви не про те. не уводьте розмову на 130 кілометр.

(с300 теж наче по повітряних цілях, але вже скільки будинків розвалили.)
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23.07.2023 21:02 Ответить
по местности оникс не будет лететь низко
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23.07.2023 20:56 Ответить
я, я, я, натюрліх!

тільки не треба тут зараз ще даних з вікіпедії.

стаття про заяву міноборони. нагадую.
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23.07.2023 21:04 Ответить
А чому до сих пір ракетоносії цілі? З Остіним коли за упокой пили??
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23.07.2023 23:55 Ответить
Більша біда,що вони це на сайті для усього світу написали. Замість правильно розставити пріоритети з ППО, вони коментувати стали свою непрофесіональну роботу. Перше питання на англійському наскільки це правда. Такої ганьби. ....
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23.07.2023 21:04 Ответить
ну то теж таке - професійно ппо спрацювало, чи ні. я - не фахівець. що до мене - працюють ппо в одесі, то й великі молодці. особисто я б так точно не зміг. мені, як я вже неодноразово написав тут, щось муляє тільки в тому, що дві різні офіційні установи україни дають прямо протилежні заяви, які однак можна легко використати на користь рашистів.
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23.07.2023 21:07 Ответить
попала по гражданским объектам и чуть чуть задела порт
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23.07.2023 20:53 Ответить
а по Собору точно попала
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23.07.2023 20:54 Ответить
Порт стоїть далеко внизу. Центр міста і собор куди влучили ракети стоїть на високій горі. Судячи з фото ракета прилетіла в собор зверху. Тому балачки про неточні ракети це м'яко кажучи дурня. Росіяни знають, що народ в Україні головний і тому його й атакують. Щоб народ потім зламався і почав просити про припинення війни. Ось і все. І не важливо куди вони били в порт чи в місто. Руйнування порту на жителів Одеси (і України) теж впливають бо через порт йшла торгівля.
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23.07.2023 21:08 Ответить
Ракети Х-22 ті самі які українці віддали рф.
Окуповано Крим та частину Донбасу, тисячі убитих - обирають хотьпаржьом замість Армії-Віри-Мови. Західна розвідка, преса і політики, особисто президент США попереджають про напад - готуються до шашликів.
Іде масштабна війна, зметені цілі міста, десятки тисяч загиблих - купують барабани та стадіони.
Ще вважають що всі їм винні. Нація інфантилів.
На місці ЄС та США ви б стали таким допомагати?
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23.07.2023 21:10 Ответить
"Нація інфантилів" vi v svoem ume ? eti "deti" mochat 2. ne do armiju mira - uzhe 1.5 goda. ne treba ravnjati vsih pod zelebobikov
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23.07.2023 21:24 Ответить
Все вірно він сказав. У цих ракет велика похибка, тому запускати їх по відносно невеликій цілі сенсу мало.
Але ж якраз в цьому сенс цих обстрелів. Вони або влучать в обʼєкт, або по місту і вбʼють цивільних людей, зруйнують будинки. Для них це однаково успішний результат, другий навіть більш успішний.
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23.07.2023 21:23 Ответить
Це "будуть притягнуті до відповідальності" ми вже чуємо 10500-й раз.
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23.07.2023 21:26 Ответить
ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів.

Тож, те що після стількох влучань таких ракет по центру Одесі та руйнувань загинуло тіки одна людина - тотевчим іншим, аніж Покровом Богородиці неможна пояснити. Окупилась сторицей, Одесса, твоя любовь к Богу, строительству храмов, верности Православию!
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23.07.2023 21:27 Ответить
Для довбойолопів типу якогось киреєва та саюн з Німеччині.
Ракети Х-22 та Онікс з самого початку конструювались як носії ядерних боєголовок. Тому й непотрібна була висока точність. При підриві ядерної боєголовки, щоб вразити той же авіаносець похибка +/- 300 метрів великої ролі не грає.
Щодо модернізації цих ракет для підвищення точності то таку хню може морозити тільки неграмотне бидло в погонах та лампасах, яке тупо ніколи не бачило, що там в тій ракеті всередині робиться, скільки там всього напхано.
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23.07.2023 22:03 Ответить
довбограй, ти читати вмієш? хто тебе питав про ракети?

я питав, повторюю, так: на якого дідька сбу робила заяву? та наякого дідька міноборони робило заяву? та ще й протилежні одна одній. та ще й такі, які можна використати для виправдання раші. що вони неодмінно і зроблять. а відтак - хріна ми колись побачимо нормальне ппо в одесі.

андерстенд, довбограю?

чи читати - це не твоє? чукча однако пісатіль...
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23.07.2023 22:31 Ответить
Що за ...? МО має відомості по яких координатах були випущені ракети? Кацапи погоджують цілі з нашим МО чи ОК "Південь" ? Чи може 3,14дераси подзвонили і вибачились типу - Ми нє туда хатєлі, ета ракєта вінавата? В якій дурнуватій головешці народжуються такі висери?
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23.07.2023 22:33 Ответить
оце ж я тут вже котру годину й запитую. мені все пхають навіщось техдані про ракети.
нахіба мені знати про ті ракети?
я хочу знати коли в одесі будуть петріоти та навіщо ці рєзнікови та іже з ними базікають таке, щоб нам ніхто не вірив та ніколи нічого не передав?
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23.07.2023 22:38 Ответить
Зазначається, що ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів. Джерело:

Противокорабельная ракета с фугасно-кумулятивной боеголовкой, имеет отклонение 300 метров?
Это примерно как если говорить, что кумулятивная граната РПГ\СПГ или кумулятивный пушечный\танковый снаряд имеют отклонение 5-10 метров. Какой смысл в кумулятивном эффекте который будет уходить в пустоту?
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23.07.2023 22:35 Ответить
добродію, нахіба знов про ракети? це ж настільки пофігу чим знищують одесу та куди при тому цілять, що я навіть матюка відповідного не придумаю.

знищують одесу - це військовий злочин. а всі припущення та дані з вікіпедій виглядають як чергова спроба виправдати ерефію
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23.07.2023 22:43 Ответить
Когда я говорю, что у боеприпаса кумулятивного действия не может быть таких гигнтских допусков в отклонении, и что поэтому они прилетели туда куда и целились, это называется "спроба виправдати ерефію"?
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23.07.2023 22:57 Ответить
так. бо те саме каже і міноборони. а питання стоїть в тому: навіщо ви обидва це кажете?

одесу обстріляли. неважливо чим та як.
зараз іде розмова про те, щоб поставити петріот чи айріс-т в одесу і тим убезпечити як місто, так і його інфраструктуру.
заяву про те, що ерефія цілила по порту, а випадково попала по церкві (сбу) можна використати на виправдання рифи (це ж випадково, вони зовсім не туди цілили)
також заяву про те, що ерефія не могла попасти по військовому обьєкту, бо ракети неточні (міноборони) теж можна використати на виправдання ерефії (ми зовсім невинуваті - стріляли навмання з металобрухту, а він випадково прилетів)

ерефія використає обидві ці заяви, будьте певні. як уже використала заяву арестовича, що він зробив у фейгіна.

результатом буде недовіра заходу до україни і те, що одеса ще довго не побачить нормального ппо
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23.07.2023 23:12 Ответить
Ну добре, спробую ще й українською - вони поцілили туди куди й цілили!
Так зрозуміліше, чи все одно - "спроба виправдати ерефію"?
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23.07.2023 23:20 Ответить
як би це нормально сказати? чи вони цілили і попали, чи цілили не туди - це всеодно.
вони уразили цивільне місто. це - військовий злочин. і його треба терміново засуджувати на всіх рівнях, а не шукати різних технічних даних. у цій статті, яку ви коментуєте, йдеться про заяви сбу та міноборони. і різними техданими (бо заяви протилежні) робиться спроба відволікти увагу від теми. можна обговорювати статистику від ОК "південь", можна шукати дані щодо ракет або виправляти якісь незначущі помилки, бо хтось не так написав. але це все не відповідає на питання: навіщо офіційні українські органи зробили дві протилежні заяви та навіщо вони їх зробили саме у таій формі, яка виправдовує рф?
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23.07.2023 23:31 Ответить
от на всяк випадок ще й так: не ображайтеся, добродію, наміри у вас можуть бути найкращі, як, можливо, і в сбу, і в міноборони, просто ваша тема відволікає від головного.
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23.07.2023 23:35 Ответить
объясняю специалиту ракетчику тов. Понамарёву:
- ракета Х-22 может иметь как фугасно-кумулятивную боеголовку так и ядерную (во втором случае точность особо не требуется)
- предзназначена ракета для поражения цели размером с авианосец (опять же допуски по точности)
- поражение авианосца предполагает обязательный пуск нескольких ракет минимум (что тоже компенсирует проблемы в точности)
- применение ракеты предусмотрено против кораблей в открытом море-океане, что даёт её системе наведения неплохие шансы попасть в цель. Применение данных ракет в городскую застройку снижает эти шансы очень сильно.
- и наконец... все допуски по точности взяты из расчета новых, прошедших испытания и проверки, собранных из штатных комплектующих ракет, а не для поднятого со складов старого хлама, который кое-как привели в порядок и заправили.
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24.07.2023 00:15 Ответить
ну що, побачили? от що значить перевести тему з заяв на ракети. тепер будете писати ще півдня про те, що ви були праві, а дімітров - ні.

а відповіді на питання "навіщо сбу та міноборони зробили такі заяви" так і немає.

і якщо хтось з офіціозу читає ці коменти (а це точно так, бо на обурення населення по барабанам реакція була), то для нього - все гуд. народ сперечаеться про те, чи москалі криворукі, чи в них пагані ракети, та ніхто не вимагає відповіді на те, навіщо зроблені ті славнозвісні заяви.
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24.07.2023 00:42 Ответить
Х-22 «Буря» (виріб Д-2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E класифікація НАТО - AS-4 Kitchen) - сімейство радянських надзвукових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 протикорабельних ракет повітряного базування великої дальності.
Чего такой веселый, с собственной глупости?
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24.07.2023 10:20 Ответить
Тут надо учесть, что отклонение 300 метров имеет новая с завода Х-22 прошедшая все необходимые проверки и тесты и сделанная, как положено. А не поднятая со склада хрен знает какого года выпуска старая ракета. Так отклонение еще больше.
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24.07.2023 00:07 Ответить
ну добре. довели опоненту своє знання матеріальної частини. і навіщо? росіянці не попали, бо в них старі ракети. тобто треба було б їх засудити, якби вони точними ракетами точно по порту вцілили. а от якщо криворуко старими розбили церкву - то нехай?

якраз такий сенс виходить і з заяви міноборони
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24.07.2023 00:46 Ответить
Речь о том, что стрелять старыми, неточными ракетами по городской застройке преступление вдвойне. Если порт еще можно как-то с натяжкой считать военной целью, то город нельзя. Впрочем это вызовет лишь глубокую обеспокоенность в мире.
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24.07.2023 10:19 Ответить
 
 