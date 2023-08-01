Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни миллионов гривен на восстановление разрушенных россиянами домов и объектов инфраструктуры в Киевской области раздали фигурантам уголовных производств, компаниям, купленным на OLX и структурам, владельцы или директора которых привели журналистов к руководству Киевской облгосадминистрации и Офису президента.

Об этом говорится в расследовании Алексея Ярильченко и Натальи Лазарович на Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Процесс восстановления в Киевской области стартовал летом 2022 года. Заказы на работы делались как отдельными городскими и поселковыми советами, так и централизованно через профильный департамент Киевской областной госадминистрации. Впрочем, несмотря на разных заказчиков весь этот процесс, по данным журналистов, превратился в сплошной хаос: большинство договоров было подписано с подрядчиками напрямую, без проведения тендеров, сами договоры либо не публиковались в системе Prozorro вообще, либо публиковались с большим опозданием, на похожие работы на одних и тех же объектах могло быть сразу несколько заказов и т.д. Впрочем, ключевой претензией является подход к самому выбору подрядчиков, которые занимались или якобы занимались восстановлением.

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Так, например, более 200 миллионов гривен на восстановление в Буче, в том числе и на работы на самой известной ее улице – Вокзальной – без тендеров отдали одной семье из Ровенской области. Работами здесь занимались ФЛП Сергей Цыбульский, его сын Дмитрий и на тот момент компания его брата "Грилана". Семья предпринимателей занимается бизнесом в Дубровице Ровенской области и до этого не имела опыта столь масштабных работ. Сам Сергей Цыбульский свое появление на бучанских подрядах объяснил тем, что его семья после деоккупации Киевской области в качестве волонтеров привезла в Бучу хлеб, познакомилась с местными чиновниками, которые якобы и предложили работать в восстановлении. Более того, Цыбульский затруднился назвать точное количество объектов, которые бучанцы доверили им восстанавливать, а отсутствие части договоров в системе Prozorro объяснил тем, что договаривались с должностными лицами устно.

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Здесь же, в Буче, подрядов в общей сложности примерно 40 миллионов гривен получила компания с ошибкой в названии - "Буливельная компания "Восстановление". Вероятно, ошибка объясняется в спешке, ведь фирму регистрировали юристы, выставили ее на продажу на портале объявлений OLX и чуть ли не сразу после покупки новыми владельцами она уже получила первые заказы. Директор предприятия Борис Лисовский ранее работал в киевском КП "Киевблагоустройство", где тогда же работал Тимур Ткаченко - бывший бизнес-партнер Алексея Кулебы, ныне являющийся заместителем руководителя ОП, но в 2022-м являвшийся руководителем Киевской государственной обладминистрации, курировавшей процесс восстановления и сама приобщалась к раздаче подрядов. Интересно, что ранее Кулеба также лично был причастен к работе "Киевблагоустройства", возглавляя в 2019-м профильный департамент КГГА.

Интересно, что параллельно с "Киевблагоустройством", Лисовский работал также и в частных компаниях с орбиты бывшего главы Дарницкой райгосадминистрации Сергея Левады. Уже упомянутый Ткаченко был в свое время его заместителем.

Местные, в домах которых работами занималось "Відбудова", жалуются на работу мастеров. Говорят – работали не профессиональные строители, а те, кого удалось найти и уговорить работать. Часть работ, которую фирма должна была выполнить, до сих пор не выполнена.

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Из-за бенефициаров связи с окружением Кулебы и его уже бывшего заместителя в КОГА Дмитрия Назаренко можно найти и у еще одного подрядчика - компании "Нидком". Эта фирма ранее получала большие подряды на ремонт лечебных учреждений Киева, а СМИ связывали ее с первым заместителем Виталия Кличко в КГГА Николаем Поворозником. Впрочем, сейчас его следов журналистам здесь найти не удалось, зато владельцы компании и их другие партнеры приводят в окружение Кулебы-Назаренко. "Нидком" получил большие заказы на восстановление в области, всего на ориентировочно 250 миллионов гривен.

Еще ориентировочно 40 миллионов гривен от Киевской облгосадминистрации получила компания "Ласт Строй Кепитал". Она вместе с несколькими другими фирмами, созданными связанными между собой людьми, фигурируют в ряде уголовных производств, касающихся фиктивности, уклонения от уплаты налогов и подделки документов.

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Владелец компании Фрунз Мкртчян говорить с журналистами о восстановлении не захотел.

Заказ еще на 240 миллионов гривен отдали ООО "Укрбуд-проект-реконструкция", которое должно заниматься восстановлением Бородянского центра социально-психологической реабилитации. Правоохранители Сумщины расследуют деятельность этой фирмы в своей области, где предприниматели получали заказы. В судебных материалах говорится, что местный чиновник, по сути и приведший эту компанию на подряды, ранее работал на семью собственников, а сама же фирма якобы не имела ресурсов на работы по восстановлению. Интересно также, что принадлежит "Укрбуд-проект-реконструкция" Давиду Кизименко – сыну Олега Кизименко – чиновника-сепаратиста, который после оккупации Крыма остался там в должности заместителя мэра Севастополя.

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Фигурантом расследования стражей порядка является и еще одна компания-подрядчик - ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз" с орбиты известного киевского застройщика Андрея Вавриша. Фирма получила заказ на ремонт поврежденной кровли в разбитой россиянами многоэтажке в Бородянке. Но, по словам местных, рабочие, разобрав крышу осенью, оставили ее в таком состоянии до января. За это время здание сильно залило, в квартирах образовалась плесень и начались разрушения.





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Иронично, что при этом компании планировали отдать еще более 80 миллионов на капитальные ремонты: за 30 миллионов фирма должна была восстановить тот же дом на Центральной, в котором ремонтировала кровлю, а еще за 50 миллионов - поврежденную многоэтажку неподалеку. Однако, когда журналисты начали рассылать запросы и интересоваться процессом восстановления, чиновники резко передумали и неожиданно разорвали с компанией соглашения.

Руководители части городских и поселковых советов от разговоров с журналистами об отстройке отказались вообще. Бучанские чиновники объяснили хаос с заказами и документацией войной и наспех. Экс-глава КОГА, а ныне заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба в интервью журналистам заявил, что криминальными шлейфами подрядчиков должны заниматься правоохранители, что КОГА не было известно об участии компаний, фигурировавших в производствах, подрядчиков пытавшихся выбирать среди местных бизнесменов, а также что он лично ни с кем никаких переговоров и уговоров не имел. Дмитрий Назаренко, несколько раз откладывая разговор, в результате отправил стандартную письменную отписку.

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