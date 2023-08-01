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Новости Киевские новости
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Киевская область (3537) коррупция (8384) Кулеба Алексей (97) восстановления (69)

Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Сотни миллионов гривен на восстановление разрушенных россиянами домов и объектов инфраструктуры в Киевской области раздали фигурантам уголовных производств, компаниям, купленным на OLX и структурам, владельцы или директора которых привели журналистов к руководству Киевской облгосадминистрации и Офису президента.

Об этом говорится в расследовании Алексея Ярильченко и Натальи Лазарович на Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Процесс восстановления в Киевской области стартовал летом 2022 года. Заказы на работы делались как отдельными городскими и поселковыми советами, так и централизованно через профильный департамент Киевской областной госадминистрации. Впрочем, несмотря на разных заказчиков весь этот процесс, по данным журналистов, превратился в сплошной хаос: большинство договоров было подписано с подрядчиками напрямую, без проведения тендеров, сами договоры либо не публиковались в системе Prozorro вообще, либо публиковались с большим опозданием, на похожие работы на одних и тех же объектах могло быть сразу несколько заказов и т.д. Впрочем, ключевой претензией является подход к самому выбору подрядчиков, которые занимались или якобы занимались восстановлением.

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Так, например, более 200 миллионов гривен на восстановление в Буче, в том числе и на работы на самой известной ее улице – Вокзальной – без тендеров отдали одной семье из Ровенской области. Работами здесь занимались ФЛП Сергей Цыбульский, его сын Дмитрий и на тот момент компания его брата "Грилана". Семья предпринимателей занимается бизнесом в Дубровице Ровенской области и до этого не имела опыта столь масштабных работ. Сам Сергей Цыбульский свое появление на бучанских подрядах объяснил тем, что его семья после деоккупации Киевской области в качестве волонтеров привезла в Бучу хлеб, познакомилась с местными чиновниками, которые якобы и предложили работать в восстановлении. Более того, Цыбульский затруднился назвать точное количество объектов, которые бучанцы доверили им восстанавливать, а отсутствие части договоров в системе Prozorro объяснил тем, что договаривались с должностными лицами устно.

Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ 01

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Здесь же, в Буче, подрядов в общей сложности примерно 40 миллионов гривен получила компания с ошибкой в названии - "Буливельная компания "Восстановление". Вероятно, ошибка объясняется в спешке, ведь фирму регистрировали юристы, выставили ее на продажу на портале объявлений OLX и чуть ли не сразу после покупки новыми владельцами она уже получила первые заказы. Директор предприятия Борис Лисовский ранее работал в киевском КП "Киевблагоустройство", где тогда же работал Тимур Ткаченко - бывший бизнес-партнер Алексея Кулебы, ныне являющийся заместителем руководителя ОП, но в 2022-м являвшийся руководителем Киевской государственной обладминистрации, курировавшей процесс восстановления и сама приобщалась к раздаче подрядов. Интересно, что ранее Кулеба также лично был причастен к работе "Киевблагоустройства", возглавляя в 2019-м профильный департамент КГГА.

Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ 02

Интересно, что параллельно с "Киевблагоустройством", Лисовский работал также и в частных компаниях с орбиты бывшего главы Дарницкой райгосадминистрации Сергея Левады. Уже упомянутый Ткаченко был в свое время его заместителем.

Местные, в домах которых работами занималось "Відбудова", жалуются на работу мастеров. Говорят – работали не профессиональные строители, а те, кого удалось найти и уговорить работать. Часть работ, которую фирма должна была выполнить, до сих пор не выполнена.

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Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ 03

Из-за бенефициаров связи с окружением Кулебы и его уже бывшего заместителя в КОГА Дмитрия Назаренко можно найти и у еще одного подрядчика - компании "Нидком". Эта фирма ранее получала большие подряды на ремонт лечебных учреждений Киева, а СМИ связывали ее с первым заместителем Виталия Кличко в КГГА Николаем Поворозником. Впрочем, сейчас его следов журналистам здесь найти не удалось, зато владельцы компании и их другие партнеры приводят в окружение Кулебы-Назаренко. "Нидком" получил большие заказы на восстановление в области, всего на ориентировочно 250 миллионов гривен.

Еще ориентировочно 40 миллионов гривен от Киевской облгосадминистрации получила компания "Ласт Строй Кепитал". Она вместе с несколькими другими фирмами, созданными связанными между собой людьми, фигурируют в ряде уголовных производств, касающихся фиктивности, уклонения от уплаты налогов и подделки документов.

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Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ 04

Владелец компании Фрунз Мкртчян говорить с журналистами о восстановлении не захотел.

Заказ еще на 240 миллионов гривен отдали ООО "Укрбуд-проект-реконструкция", которое должно заниматься восстановлением Бородянского центра социально-психологической реабилитации. Правоохранители Сумщины расследуют деятельность этой фирмы в своей области, где предприниматели получали заказы. В судебных материалах говорится, что местный чиновник, по сути и приведший эту компанию на подряды, ранее работал на семью собственников, а сама же фирма якобы не имела ресурсов на работы по восстановлению. Интересно также, что принадлежит "Укрбуд-проект-реконструкция" Давиду Кизименко – сыну Олега Кизименко – чиновника-сепаратиста, который после оккупации Крыма остался там в должности заместителя мэра Севастополя.

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Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ 05

Фигурантом расследования стражей порядка является и еще одна компания-подрядчик - ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз" с орбиты известного киевского застройщика Андрея Вавриша. Фирма получила заказ на ремонт поврежденной кровли в разбитой россиянами многоэтажке в Бородянке. Но, по словам местных, рабочие, разобрав крышу осенью, оставили ее в таком состоянии до января. За это время здание сильно залило, в квартирах образовалась плесень и начались разрушения.

Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ 06
Восстановление Киевщины: заказ отдали сомнительным компаниям и структурам, связанным с заместителем главы ОП Кулебой, - СМИ 07

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Иронично, что при этом компании планировали отдать еще более 80 миллионов на капитальные ремонты: за 30 миллионов фирма должна была восстановить тот же дом на Центральной, в котором ремонтировала кровлю, а еще за 50 миллионов - поврежденную многоэтажку неподалеку. Однако, когда журналисты начали рассылать запросы и интересоваться процессом восстановления, чиновники резко передумали и неожиданно разорвали с компанией соглашения.

Руководители части городских и поселковых советов от разговоров с журналистами об отстройке отказались вообще. Бучанские чиновники объяснили хаос с заказами и документацией войной и наспех. Экс-глава КОГА, а ныне заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба в интервью журналистам заявил, что криминальными шлейфами подрядчиков должны заниматься правоохранители, что КОГА не было известно об участии компаний, фигурировавших в производствах, подрядчиков пытавшихся выбирать среди местных бизнесменов, а также что он лично ни с кем никаких переговоров и уговоров не имел. Дмитрий Назаренко, несколько раз откладывая разговор, в результате отправил стандартную письменную отписку.

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Топ комментарии
+24
Слава ОПі дЄрьмака та його гнусавому партнеру!
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01.08.2023 09:29
+24
слава шапіто 95-а що ви від них хотіли?по другому вони не вміють-за все що не беруться всюди треш
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01.08.2023 09:31
+21
Хто би сумнівався зелена банда в своєму репертуарі. Тільки красти та красти ну це факультет Трускавецький
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01.08.2023 09:33
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А шмаркля казала корупції вже немає.
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01.08.2023 09:29 Ответить
Слава ОПі дЄрьмака та його гнусавому партнеру!
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01.08.2023 09:29 Ответить
слава шапіто 95-а що ви від них хотіли?по другому вони не вміють-за все що не беруться всюди треш
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01.08.2023 09:31 Ответить
та гешефт...
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01.08.2023 09:37 Ответить
ЗЕленый пилеж в разгаре.

Кому война, смерть, а кому мать родная.
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01.08.2023 09:31 Ответить


Борис Шефир

Фото: detector.media

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир считает, что при сильном желании можно договориться с российскими властями и закончить войну на Донбассе.

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - сказал Шефир.
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01.08.2023 10:07 Ответить
Всьо будєт хабад,вітаю дегенерати.
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01.08.2023 09:33 Ответить
Хто би сумнівався зелена банда в своєму репертуарі. Тільки красти та красти ну це факультет Трускавецький
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01.08.2023 09:33 Ответить
зеленим потрібно відбити бабло
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01.08.2023 09:45 Ответить
І чому я не здивований?
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01.08.2023 09:47 Ответить
вкрадуть все, руїни так і лишаться. Хтось сподівався на інше??? Велике "відбудівництво" розпочалось
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01.08.2023 09:53 Ответить
Не можна бути настільки жадібними! Це тут ми знаємо хто там винен, а там для ЄС ми всі однакові! Якщо будемо й далі так робити, більше на відбудову не дадуть.
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01.08.2023 09:55 Ответить
Мразота, стільки бід в країні... Так справа не піде, скоро Єрмаку доведеться щось робити з Бігус Інфо.
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01.08.2023 09:59 Ответить
В області теж Клічко винен, чи він "крайній" лише по Києву?
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01.08.2023 10:05 Ответить
Не можна перемогти ворога зовнішнього , не перемігши ворога внутришнього!!!!
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01.08.2023 10:06 Ответить
Це погано , бо у будівництві потрібен професіоналізм . А без професіоналізму буде марнотратство грошей .

І УКРАЇНУ ДО ЕС не візьмуть .

ось дивлюсь які в ЕС ДОРОГИ, як їх швидко ремонтують , майже не бувае пробок .

а в Київі міст на лівобережну ремонтували ( 10-50 метрів) більше року - і пробки постійно , а на ремонтуемой частині і робочі не завжди присутні. Ось так стоить ремонт, гроши капають, народ стоить у пробках годинами.
Хтось там про асфальт згадуе, а про ДОВГОСТРОКОВІ РЕМОНТИ усі мовчать . Хоча теж закази розписали по своїх , а ті свої - просто рахунок для крадівництва грошей, а про професіоналізм і СТРОКИ обговорювати нема кому - бо досвіду ні у кого нема
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01.08.2023 10:08 Ответить
..пачіму ми нє в НАТЕ?
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01.08.2023 10:28 Ответить
Гроші на відновлення треба передати всім постраждалим від війни. Люди самі будуть вирішувати, кому робити ремонти, які матеріали купувати. Можливо, будуть купувати нове житл в іншому місті. Бо все розкрадуть чиновники.
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01.08.2023 10:40 Ответить
Перша заповідь зелебобіків - кради якомога більше
Друга заповідь зелебобіків - кожного наступного разу кради більше за попередній
Третя заповідь зелебобіків - ніколи не зупиняйся у процесі "крадівництва"
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01.08.2023 10:42 Ответить
Четвертая заповедь зелебобиков - голосуй па приколу.
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01.08.2023 12:16 Ответить
Сотні мільйонів гривень на відбудову Київщини без проведення тендерів виділили компаніям, які фігурують в кримінальних провадженнях, не мали відповідного досвіду, купленим на "Олх", а також структурам, які журналісти пов'язують з керівництвом Київської ОВА та Офісу президента.
Перша заповідь зелебобіків: кради якомога більше.
Друга заповідь зелебобіків: кожного наступного разу кради більше за
попередній.
Третя заповідь зелебобіків: ніколи не зупиняйся у процесі "крадівництва".
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01.08.2023 10:55 Ответить
А кому ще?
є інші варіанти?
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01.08.2023 11:01 Ответить
Ну хоча б Порошенко на війні не заробляє і на крові не торгує.
Тепер цим займається найчеснєйший та найпорядніший уряд в світі без свинарчуків. Правда зі своїми "-чуками", але хоча б іржемо! Слава найвеличнішому! Подолав корупцію, припинив розкладати бюджет, припинив війну, побудував дороги і пожарив шашлики!
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01.08.2023 11:02 Ответить
Гундосий привів велику війну в Україну. Маєм сотні тисяч убитих, зруйновану країну. Він наживається на горі людей. Розкрадання гумдопомоги, розпили бюджету. Оточив себе руськими агентами і захмарний рейтинг. Ось цього я не можу зрозуміти. Якась країна мазохистів чи дурнів....
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01.08.2023 11:11 Ответить
Задовбав цей Зеленський разом із своїми злодіями! Гнати паскуд із влади...
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01.08.2023 11:17 Ответить
Та ні, ну вищо? Не міг же зеленський обдурити 73% виборців?
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01.08.2023 11:31 Ответить
от, курва, сімейка - один - міністр по мін'єтчицям-послицям, інше - бабло пилить з наших податків...
я собі наразі просто уявляю, що ж там "нагарували" сімейки усіляких шиферів, дєрьмака та зе-лупи...
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01.08.2023 11:32 Ответить
Хвилинку! А чому стільки емоцій? Хіба хтось сумнівався, що буде інакше після попереднього досвіду, як-то (найбільш відомі): пандемія COVID 19; Велике Будівництво; закупки МО; підготовка до війни з Московією?

Дії зеленої влади цілком вкладаються у стародавню формулу:

"Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити"

Якщо людина жартує з України, порівнюючи її з повією, якщо жартує з Голодомору та отримання автокефалії, якщо радо фотографується на красній пощаді в Масквє, то чого очикувати?
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01.08.2023 12:46 Ответить
Бюджет Украины и все деньги фондов- личная собственность термитов президента Ермака. Все население должно задохнуться, а все бабки должны ,, распилить,, свои.
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01.08.2023 13:56 Ответить
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01.08.2023 14:14 Ответить
А в Ірпені також всі тягнуть на відбудові як можуть. Герой мер Маркушін з автоматом бігав, від росіян захищав, щоб кормушку не втратити.
І так скрізь. Але пів країни в тюрягу не замкнеш. От і каже мій знайомий з Німеччини, що у вас війна "война страны воров против страны рабов". І як тут йому заперечувати?
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01.08.2023 15:31 Ответить
Резюме--- ппр-посидели поговорили разошлись
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01.08.2023 15:38 Ответить
А у меня к этим товарищам из Bigus нет веры ,обьясню : Помните дело Свинарчуков ?Это ж эти с позволения сказать журналисты ,нашли какой то криминал.На самом деле был ХАЙП. Был паралельный импорт ,как сейчас у Парашки. Двигатели и др запчасти для ремонта советской военной техники где брать ? Только в Параше,а напрямую не дают ,поэтому все покупали серез Дубай и тд ,а тут перед выборами Бенины проплаченные журналисты нашли криминал ,который чем закончился? ПШИКОМ .Советую этим расследователям и любителям Хайпа взять оружие и защищать страну.Стыдно за Бутусова ,что его сайт включился в эту компанию
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01.08.2023 18:44 Ответить
п!дари колись нажруться?

чи в пельку їм треба щось інше запихнути
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01.08.2023 22:22 Ответить
Якщо чергова банда йшла до влади красти,а не воювати,то чого всі від них чекають? На їхні "професійні здібності" війна ніяк не вплинула.
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02.08.2023 07:15 Ответить
Чому не доручити відбудову Українськіх міст надійним європейськім або американськім будівельним компаніям.??? Та ні...Красти,красти,красти,красти....Крутити шахєр махєр...
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02.08.2023 08:06 Ответить
 
 