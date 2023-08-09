Сестра секретарши Зеленского Локтионова стала народным депутатом-"слугой народа" и приняла присягу
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Наталья Локтионова, которая является сестрой секретарши Зеленского, приняла присягу и стала народным депутатом от "Слуги народа". Она заняла место Аристова.
Об этом сообщила народный депутат София Федына, передает Цензор.НЕТ.
"Она всего-навсего родная сестра помощницы Зеленского - Марии Левченко (которая без допусков, неизвестно почему, присутствовала на всех секретных совещаниях по срыву спецоперации по "вагнеровцам"), жена "знаменитого" Гогилашвили, бывшего зама министра МВД, который обложил матами полицейских, имевших "наглость" его остановить и не узнать...", - написала Федына.
Как известно, на выборах Локтионова баллотировалась в парламент под номером 146. Поскольку в августе прошлого года в Раду прошла ее предшественница под 145 номером, Центральная избирательная комиссия признала Локтионову избранной народной депутатом от политической партии "Слуга народа".
Ранее в СМИ отмечали, что Наталья Локтионова – родная сестра помощницы Зеленского Марии Левченко.
Напомним, заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства Аристова во фракции. Позже, 25 июля, Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.
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Лично я еще не знаю, плохо это или хорошо, что депутатом стаа Лактионова та. Скорее всего плохо, т.к. она идет туда, где Украине нужны юристы, со знанием и пониманием Законов.
Нам не нужны спортсмены, повара, дети бывших Президентов в депутатах.
Депутат - это должен быть обычный работник, с юридическим образованием, по крайней мере, с идеей и целью, которая должна быть в его программе, которую обсуждают его избиратели. Это в идеале. А сегодня - Система Кучмы рулит.
Заступник глави МВС Гогілашвілі у 1995-2010 роках жив у Росії, працював помічником боксера Валуєва, -
До назначения в Министерство внутренних дел Александр Гогилашвили работал в общественной организации "Центр здоровой молодежи". Организация сотрудничала с сепаратистской организацией "Оплот", которую возглавлял Евгений Жилин.
В партии «Европейская Солидарность» просят Офис президента предоставить объяснения по этому поводу. Нардеп от ЕС Владимир Арьев отметил, что «не увидел признаков фотомонтажа, хотя смотреть должны специалисты». «Я не знаю, когда оно было сделано, наверное, давно. Но объяснения от Офиса президента должны быть. Если это фото правдивое, то уже не очень важно, когда оно было сделано - этот человек работает со всеми документами президента, в том числе и секретными», - добавил нардеп.
Сьостри
"Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей...."
Так ось, виявляється, що самі "розумні, освічені, талановиті і совісні" є лише серед ''колєг" з 95 кварталу... Тому і продовжуємо жити як в Цирку, але вже не сміємось....