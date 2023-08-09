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Новости Политика Украины
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депутат (3235) Слуга народа (2547) Федына София (69) Аристов Юрий (36)

Сестра секретарши Зеленского Локтионова стала народным депутатом-"слугой народа" и приняла присягу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

локтионова

Наталья Локтионова, которая является сестрой секретарши Зеленского, приняла присягу и стала народным депутатом от "Слуги народа". Она заняла место Аристова.

Об этом сообщила народный депутат София Федына, передает Цензор.НЕТ.

"Она всего-навсего родная сестра помощницы Зеленского - Марии Левченко (которая без допусков, неизвестно почему, присутствовала на всех секретных совещаниях по срыву спецоперации по "вагнеровцам"), жена "знаменитого" Гогилашвили, бывшего зама министра МВД, который обложил матами полицейских, имевших "наглость" его остановить и не узнать...", - написала Федына.

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Как известно, на выборах Локтионова баллотировалась в парламент под номером 146. Поскольку в августе прошлого года в Раду прошла ее предшественница под 145 номером, Центральная избирательная комиссия признала Локтионову избранной народной депутатом от политической партии "Слуга народа".

Ранее в СМИ отмечали, что Наталья Локтионова – родная сестра помощницы Зеленского Марии Левченко.

Напомним, заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства  Аристова во фракции. Позже, 25 июля, Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

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Топ комментарии
+76
Це якись сюр????? Присяга-накрав-втік....присяга-накрав -втік...
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09.08.2023 16:22
+61
це не сюр-це кругаварот свиней біля корита...
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09.08.2023 16:25
+61
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09.08.2023 16:33
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Ета другоє
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10.08.2023 11:09 Ответить
А де зараз ФСБшник Гогілашвілі,який пісюном добував секретну інформацію з помічниці Маші і зав'язав дружні стосунки з керівником ГУР МО Будановим,поселившись в сусідньому маєтку?
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09.08.2023 21:49 Ответить
Народ молча отдал свое право избирать по спискам партий, а не голосовать за каждого депутата и отзывать их, в случае чего. Чего возмущаемся теперь?
Лично я еще не знаю, плохо это или хорошо, что депутатом стаа Лактионова та. Скорее всего плохо, т.к. она идет туда, где Украине нужны юристы, со знанием и пониманием Законов.
Нам не нужны спортсмены, повара, дети бывших Президентов в депутатах.
Депутат - это должен быть обычный работник, с юридическим образованием, по крайней мере, с идеей и целью, которая должна быть в его программе, которую обсуждают его избиратели. Это в идеале. А сегодня - Система Кучмы рулит.
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09.08.2023 21:55 Ответить
Зефілітики, це іще не дно.
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09.08.2023 22:00 Ответить
хочу дожити і побачити коли вже коня чи кобилу приведуть і зроблять сенатором (депутатом)
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09.08.2023 22:02 Ответить
Ваша мрія майже збулась - вже є пацюки, хряки, обізяни...

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10.08.2023 06:49 Ответить
Гарненька молодичка. І нехай у неї що потрібно - получвється.
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09.08.2023 22:21 Ответить
гарненька? чуть не блюнув.
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10.08.2023 08:13 Ответить
Кому і кобила депутат! А Зеля - чмо...
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09.08.2023 22:46 Ответить
Це вона ?
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09.08.2023 23:13 Ответить
Зе - це то, що вибрала більшість. Тобто Зе - це і є більшість Українців з усіма наслідками.
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09.08.2023 23:59 Ответить
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10.08.2023 00:36 Ответить


До назначения в Министерство внутренних дел Александр Гогилашвили работал в общественной организации "Центр здоровой молодежи". Организация сотрудничала с сепаратистской организацией "Оплот", которую возглавлял Евгений Жилин.
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10.08.2023 00:42 Ответить
В соцсетях также вышло фото Левченко, на котором она «лайкает» звезду с изображением президента страны-агрессора Путина.

В партии «Европейская Солидарность» просят Офис президента предоставить объяснения по этому поводу. Нардеп от ЕС Владимир Арьев отметил, что «не увидел признаков фотомонтажа, хотя смотреть должны специалисты». «Я не знаю, когда оно было сделано, наверное, давно. Но объяснения от Офиса президента должны быть. Если это фото правдивое, то уже не очень важно, когда оно было сделано - этот человек работает со всеми документами президента, в том числе и секретными», - добавил нардеп.
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10.08.2023 00:49 Ответить
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10.08.2023 00:51 Ответить


Сьостри
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10.08.2023 00:54 Ответить
І що тут такого страшного? Симпатична жінка. Надіюсь, умнічка.
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10.08.2023 06:56 Ответить
Мене цікавить чи вже все оточення Зеленського при владі?Здається там образили двірника дядю Колю і уборщицю підїзду тітку Фросю.Негарно так поступати з близькими людьми,негайно взяти до ВР хоча б помічниками Юзіка і Вірастюка!
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10.08.2023 07:30 Ответить
Чистильщики туалетов их родственники, клоуны, толстыеимбецилы из 95 квартала, просто ,, одноклеточные,, ( типа Юзика) , соски и их подруги - могучая гвардия президента Ермака и Зе термитов
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10.08.2023 07:31 Ответить
Ви не заслужено обійшли увагою депутата іванісова гвалтівника не повнолітньой не природним способом в групі осіб.
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10.08.2023 08:27 Ответить
Передвиборчі обіцянки Зеленського:
"Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей...."
Так ось, виявляється, що самі "розумні, освічені, талановиті і совісні" є лише серед ''колєг" з 95 кварталу... Тому і продовжуємо жити як в Цирку, але вже не сміємось....
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10.08.2023 08:11 Ответить
Як же вже затрахала оця зелена країна. Вже не моча у очі - 100% фікалії - а більшість просить ще - бо вова наш **********.
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10.08.2023 08:25 Ответить
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