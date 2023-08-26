Минобороны предлагает журналистам определить дальнейшую судьбу Резникова, - Бутусов
Предложение министра обороны Алексея Резникова заключить пари, по результатам которого увольняется либо он, либо журналист Ткач и депутат Радина, и взять арбитром Комиссию по журналистской этике – попытка переложить ответственность с Зеленского, оборонного комитета ВР и правоохранителей.
Такое мнение главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов озвучил в своем блоге.
"Министр обороны требует у общественной Комиссии по журналистской этике дать оценку достоверности публикации журналиста УП Михаила Ткача и обещает подать в отставку, если Комиссия признает публикацию достоверной. А действительно, кто же и решит этот вопрос, кроме журналистов?" – пишет Бутусов.
По мнению журналиста, дать оценку контрактам Резникова должен президент Зеленский. Но он боится конфликтовать с главой ОП Ермаком, партнером которого является Резников.
Также, считает Бутусов, оценить действия министра должен оборонный комитет Верховной Рады - но скандальный контракт передали семье депутата комитета Касая.
Кроме того, как подчеркнул главред Цензор.НЕТ, оценку контрактам Резникова должны дать СБУ и ГБР, которые возбудили для этого несколько дел. Но офис президента приказал прекратить расследование.
"Прошу уважаемую Комиссию по журналистской этике как можно скорее решить вопрос пребывания г-на Резникова в должности министра обороны, поскольку государственные органы, ответственные за освобождение г-на Резникова и контроль деятельности Минобороны самоустранились от необходимых решений и, кроме журналистов, бороться с коррупцией и наводить порядок в Минобороны некому. Это понимает и требует сам министр обороны", - иронически подытожил Бутусов.
Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверджение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.
Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.
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"Блок Миколи Катеринчука" йшов під гаслом "В Європу ! "і проти злодюжки Черновецького .
Кілька людей з списку були обрані депутатами. Там вони ..... ввійшли до більшості Черновецького , обрали Олеся Довгого секретарем і підтримували дерибан київської землі , майна і бюджетних коштів...
Серед зрадників був і .... Олексій Юрійович Резніков (номер 2 у списку) , зараз міністр оборони.
Кияни , пам'ятайте завжди , хто влаштував дерибан київскої землі , роздані 2000 гектарів !
Часто депутати голосували не за прізвище чи юрособу кому надається земля , а за "папку".
Тобто папка для паперів , там лежить проект рішення про виділення землі , але не сказано , кому земля, тільки є номер рішення про надання конкретної ділянки.
От за такі номери і голосував Резніков. Потім в "Рішення" вдруковували того , кого треба.
Не забувайте , бо воно знову попреться у владу !
Так я предлагаю все эти лишенные всякого смысла СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, ГПУ, САП ликвидировать, а вместо них поставить управлять страной какой-нибудь журналистский коллегиальный орган.
Теперь на крышевание колл-центров присел, одноразово "константу" просит-1 млн. долларов США, а потом ежемесячный откат.
За одно это Зеленского надо гнать из власти к едрёной фене. Я уже не говорю о гигантских хищениях в Минобороны и прочих воровских делах.
С юридической стороной пусть соответствующие органы занимаются, не?
А вот с политической - так Резников предложил вместо криков и пустого срача - вменяемую вешь:
" "арбітрами в цьому парі я запрошую Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію з журналістської етики, а спостерігачами - редакції авторитетних українських видань"
" відволікаючий срач" - это и есть завывания разоблачителей. У вас факты преступления? Так не трындите в видосиках, а несите их в прокуратуру!