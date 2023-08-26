РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12931 посетитель онлайн
Новости
17 092 129

Минобороны предлагает журналистам определить дальнейшую судьбу Резникова, - Бутусов

резніков

Предложение министра обороны Алексея Резникова заключить пари, по результатам которого увольняется либо он, либо журналист Ткач и депутат Радина, и взять арбитром Комиссию по журналистской этике – попытка переложить ответственность с Зеленского, оборонного комитета ВР и правоохранителей.

Такое мнение главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов озвучил в своем блоге.

"Министр обороны требует у общественной Комиссии по журналистской этике дать оценку достоверности публикации журналиста УП Михаила Ткача и обещает подать в отставку, если Комиссия признает публикацию достоверной. А действительно, кто же и решит этот вопрос, кроме журналистов?" – пишет Бутусов.

По мнению журналиста, дать оценку контрактам Резникова должен президент Зеленский. Но он боится конфликтовать с главой ОП Ермаком, партнером которого является Резников.

Читайте: Резников требует увольнения журналистов, если расследование по курткам недостоверно

Также, считает Бутусов, оценить действия министра должен оборонный комитет Верховной Рады - но скандальный контракт передали семье депутата комитета Касая.

Кроме того, как подчеркнул главред Цензор.НЕТ, оценку контрактам Резникова должны дать СБУ и ГБР, которые возбудили для этого несколько дел. Но офис президента приказал прекратить расследование.

"Прошу уважаемую Комиссию по журналистской этике как можно скорее решить вопрос пребывания г-на Резникова в должности министра обороны, поскольку государственные органы, ответственные за освобождение г-на Резникова и контроль деятельности Минобороны самоустранились от необходимых решений и, кроме журналистов, бороться с коррупцией и наводить порядок в Минобороны некому. Это понимает и требует сам министр обороны", - иронически подытожил Бутусов.

Читайте: Журналист Ткач – Резникову: Заключайте не пари, заключайте договоры о закупках по рыночным ценам

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверджение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.

Автор: 

Минобороны (9296) Бутусов Юрий (4348) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
... ять. Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов. Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень дорого. Во всех смыслах. За этот весь пи@дец платят своими жизнями наши ребята.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:37
+40
а поліції дбр сбу не цікаво ?
це ж мародерство у крупних розмірах
показать весь комментарий
26.08.2023 14:38
+32
Розстріляти можна?
показать весь комментарий
26.08.2023 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Памятник поставить!? Интересно за что?
показать весь комментарий
26.08.2023 16:25 Ответить
Рєзніков і є Міноборони - Міністр оборони.
показать весь комментарий
26.08.2023 16:09 Ответить
Журналістам? А законів немає? Шапіто зелене, ***…
показать весь комментарий
26.08.2023 16:23 Ответить
Закони є. Нема тих, хто їх виконує.
показать весь комментарий
26.08.2023 18:15 Ответить
его не просто уволить,а ещё сразу повестку выписать и под Бахмут. Пусть жрёт то,что породил!!!
показать весь комментарий
26.08.2023 16:24 Ответить
На три года
показать весь комментарий
26.08.2023 18:42 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2023 16:32 Ответить
Там все що зелене гнати і садити, чим швидше тим краще.Аудит треба хай повернуть крадене .
показать весь комментарий
26.08.2023 16:34 Ответить
Він же казав - "за посаду не тримаюся"!? Цього брехливого покидька треба було гнати поганою метлою під сраку ще після факапу з яйцями!
показать весь комментарий
26.08.2023 16:43 Ответить
Таки, да. Так мог сказать только человек которому пофигу на все.
показать весь комментарий
26.08.2023 16:50 Ответить
"А Васька слухає та єст"
показать весь комментарий
26.08.2023 16:53 Ответить
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ!
показать весь комментарий
26.08.2023 18:17 Ответить
Не треба порівнювати свинарчуків Зеленського із свинарчуками Порошенка. Бо свинарчуки Порошенка обкрадали російську армію, а свинарчуки Зеленського обкрадають українську.
показать весь комментарий
26.08.2023 16:47 Ответить
Єслі у мєна найдут моїх свінарчуков, то я пайду, - кривлявся рєзніков
показать весь комментарий
26.08.2023 16:51 Ответить
чи є у людини гідність? риторичне питання. Чому в інших країнах при подібних зашкварах посадовець добровільно йде з посади. Перефразую Жванецького - "країна не ляканих чиновників". Мабуть нас вони вважають за ідіотів.
показать весь комментарий
26.08.2023 16:57 Ответить
Цю хитрожобу рожу на хєр, міністр грьобаний!!!!
показать весь комментарий
26.08.2023 16:59 Ответить
На хиляку...
показать весь комментарий
26.08.2023 17:05 Ответить
Інтересний факт. У 2008 році Микола Катеринчук на вибори до Київради вів свою партію "Європейський вибір" .
"Блок Миколи Катеринчука" йшов під гаслом "В Європу ! "і проти злодюжки Черновецького .

Кілька людей з списку були обрані депутатами. Там вони ..... ввійшли до більшості Черновецького , обрали Олеся Довгого секретарем і підтримували дерибан київської землі , майна і бюджетних коштів...

Серед зрадників був і .... Олексій Юрійович Резніков (номер 2 у списку) , зараз міністр оборони.
Кияни , пам'ятайте завжди , хто влаштував дерибан київскої землі , роздані 2000 гектарів !
Часто депутати голосували не за прізвище чи юрособу кому надається земля , а за "папку".
Тобто папка для паперів , там лежить проект рішення про виділення землі , але не сказано , кому земля, тільки є номер рішення про надання конкретної ділянки.
От за такі номери і голосував Резніков. Потім в "Рішення" вдруковували того , кого треба.
Не забувайте , бо воно знову попреться у владу !
показать весь комментарий
26.08.2023 17:13 Ответить
дальнейшую участь мародера должны определять снайпера
показать весь комментарий
26.08.2023 17:28 Ответить
Во всех цивилизованных странах судьбу коррупционеров правоохранительные органы определяют. А у нас журналисты. Развал государственного управления при Зеленском полнейший!
показать весь комментарий
26.08.2023 18:01 Ответить
Може хорош цацкатися з цими зеленими подонками,пора їх ліквідувати.
показать весь комментарий
26.08.2023 18:06 Ответить
Вот взять одесского военкома Борисова, который купил себе шикарную виллу в Испании. О том, что он берет взятки за то, чтобы отмазать военнообязанных от мобилизации, знала вся страна. Знали все без исключения сотрудники СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, знала Генпрокуратура, САП, знал Резников и все его замы. Знал Зеленский. И всем было на это пох. Военком заезжал временами в Киев и заносил кому надо откаты. И только после журналистского расследования Ткача последовали какие-то действия.
Так я предлагаю все эти лишенные всякого смысла СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, ГПУ, САП ликвидировать, а вместо них поставить управлять страной какой-нибудь журналистский коллегиальный орган.
показать весь комментарий
26.08.2023 18:12 Ответить
А вообще символом режима Зеленского стал народный депутат Коля Тищенко по кличке Котлета-рекетир из 90-ых из банды Савлохова. Тупой, наглый, интеллектуально недоразвитый боевик, свою карьеру он начинал с бандитских стрелок и сходняков. С битой и утюгом в рукахи он посещал кооператоров и выбивал из них деньги. А теперь он по протекции Зеленского в Верховной Раде заседает, законы нам пишет. Законодатель грёбаный, читать-писать не умеет. Ездил, несмотря на военные действия в стране, недавно в Таиланд, организовывал там отряды самообороны, защищал Пхукет от российских туристов.
Теперь на крышевание колл-центров присел, одноразово "константу" просит-1 млн. долларов США, а потом ежемесячный откат.
За одно это Зеленского надо гнать из власти к едрёной фене. Я уже не говорю о гигантских хищениях в Минобороны и прочих воровских делах.
показать весь комментарий
26.08.2023 18:35 Ответить
пропоную створити петицию до зе про доповнення до конституціі на час війскового стану про покарання для держ службовця за хабарницьтво до розтрілу -і уважно подивимось як клован буде петляти
показать весь комментарий
26.08.2023 19:20 Ответить
коли всі ці єрмаки резнікови татарови зеленські верещуки і так далі повиздихають???
показать весь комментарий
26.08.2023 21:14 Ответить
За грати потвору!
показать весь комментарий
26.08.2023 23:30 Ответить
Ты не смешивай божий дар с яичницей!
С юридической стороной пусть соответствующие органы занимаются, не?
А вот с политической - так Резников предложил вместо криков и пустого срача - вменяемую вешь:
" "арбітрами в цьому парі я запрошую Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію з журналістської етики, а спостерігачами - редакції авторитетних українських видань"
показать весь комментарий
27.08.2023 11:26 Ответить
За ціну то хай вже розбираються ДБР та інші компетентні. Мене цікавить питання самого одягу. Чи він поставлений в замовлені кількості? Чи той одяг є зимовим? Чи якість одягу відповідає умовам замовлення? А не переходити на відволікаючий срач відносно головного питання. Бо якщо поставлені літні замість зимових то то є диверсія відносно обороноздатності... І з диверсантами розмова має бути інша..
показать весь комментарий
27.08.2023 14:03 Ответить
Так а я про что?
" відволікаючий срач" - это и есть завывания разоблачителей. У вас факты преступления? Так не трындите в видосиках, а несите их в прокуратуру!
показать весь комментарий
27.08.2023 19:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 