Мы исследуем каждую компанию, которой Минобороны перечислило деньги по контрактам, - Шабунин
Центр противодействия коррупции намерен исследовать каждую компанию, которая получала по контрактам деньги от Министерства обороны.
Об этом сообщил глава организации Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы исследуем каждую "турецкую" (и не только) компанию, которой Минобороны перечислило деньги по контрактам. Готов поспорить с Резниковым, что и там найдется еще несколько родственников депутатов от Слуг…" - написал он в фейсбуке.
По словам Шабунина, Резников скрывает список этих компаний и уже несколько раз отказывался предоставить его и ЦПК, и народным депутатам.
"Но мы все равно получим названия этих компаний - часть у нас уже есть", - пообещал активист.
Также он опубликовал ссылку на инструкцию, по которой можно исследовать такие компании.
Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверджение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.
Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.
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прем"єр мовчить.....
ОП мовчить....
а що сталося, вашудушумлятьмєть????
ригніть хоч що небудь
чи не на часі розгойдувави ваше корито????
ЗЕмародерська пісня хараша начінай сначала...
Может палец сломан?
Про Порошенко врал - кто про ЗЕ мешает врать?
штукукілограм, це вже реальний, доведений факт.
Или по-вашему Пе нужно было только облизывать задницу и ни в коем случае никогда не критиковать?
врать - вот его кредо. И сейчас врет. Он же в зсу. Что он там исследует
Или при Порошенко коррупции не было?
Никто не обязан доказывать невиновность
Или скажешь это не вранье? Лучше был бы янык?
https://rus.lb.ua/news/2016/04/03/331893_vitaliy_shabunin_s_politicheskoy.html
Или он честный псих. Тогда ему лечиться надо а не с коррупцией бороться
Просто болит западное бабло
Точно - если в стране коррупция, то виноваты в этом не государственная система, а неправительственная антикоорупционная организация, единственным рычагом влияния которой является гласность. Ну ты и клоун.
На днях буду проходить мимо, заскочу-ка и я в Минобороны, миллиардов 10 попрошу.
Я им двадцать истребителей F-16 достану. Честно-честно!
Терпіти не можу маніпуляторів.
Где это сраное НАБУ? Почему оно отстранилось полностью от выполнения своих функциональных обязанностей? Сотрудники НАБУ ничем, кроме получения взяток от коррупционеров, не занимаются! Необходимо немедленно ликвидировать этот неработающий орган и перестать тратить на него огромные бюджетные деньги! А на сотрудников НАБУ открыть уголовные дела!
Как за мины из Судана.
Ну следите на здоровье.
ЗАБИТИСЯ - цілком інше
Він прийшов до влади, як гарант недоторканості рєшал, рейдерів, корупціонерів і мародерів.
Які за чотири роки так знахабніли, що перестали ховатися, бо:
- І шо ти нам зробиш?
Набагато перспективніше гучно битися за наліплювання пластира на кожну язвочку, і чим їх більше, тим краще.
А плебс із готовністю та задоволенням ведеться на міжусобні війни примарафонних з антимарафонними.
дивний збіг з нашим розпил-міністром..
Краще з Плєтньовим. УПоротий Міша тому і срач підняв з Касаєм щоб все летіло на кого попало крім подєльніка Єрмака. Шапошніков покопав реєстрації фірм,хто кому партнер і там Андрєйка світиться як півкіловатна лампа.
Как только учуял запах говна - срезу перескочил с темы "заплатили за зимние, а поставили летние" на тему "а кто собственник фирмы?" - и снова на плаву!
Є репліка людини в коментарях: а де реакція Премʼєра? Інших посадовців верхнього ешелону?
Відповідь проста: подивиться на усі протокольні зустрічі Президента. Завгосп стоїть першим завжди. Навіть Премʼєр, керівник Верховної ради стоять після завгоспу. Він навіть, не держслужбовець.
Навіть, репортажі йдуть, а окрім Президента ОБОВʼЯЗКОВО показують завгоспа.
Тому, ще раз: усім, хто має аудиторію, звʼязки з партнерами-формуйте доказову базу корупції в ОП, щоб прибрати людину там, та налогодити роботу ОП за його призначенням- допомагати Президенту виконувати його повноваження.