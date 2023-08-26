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Новости
21 565 95

Мы исследуем каждую компанию, которой Минобороны перечислило деньги по контрактам, - Шабунин

шабунін

Центр противодействия коррупции намерен исследовать каждую компанию, которая получала по контрактам деньги от Министерства обороны.

Об этом сообщил глава организации Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы исследуем каждую "турецкую" (и не только) компанию, которой Минобороны перечислило деньги по контрактам. Готов поспорить с Резниковым, что и там найдется еще несколько родственников депутатов от Слуг…" - написал он в фейсбуке.

По словам Шабунина, Резников скрывает список этих компаний и уже несколько раз отказывался предоставить его и ЦПК, и народным депутатам.

Читайте также: Журналист Ткач – Резникову: Заключайте не пари, заключайте договоры о закупках по рыночным ценам

"Но мы все равно получим названия этих компаний - часть у нас уже есть", - пообещал активист.

Также он опубликовал ссылку на инструкцию, по которой можно исследовать такие компании.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверджение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.

Автор: 

Минобороны (9296) Шабунин Виталий (535) Резников Алексей (1170) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+28
президент мовчить...
прем"єр мовчить.....
ОП мовчить....
а що сталося, вашудушумлятьмєть????
ригніть хоч що небудь
чи не на часі розгойдувави ваше корито????
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26.08.2023 16:31
+25
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26.08.2023 16:26
+24
пітор рєзніков має отримати пожиттєве з конфіскацією
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26.08.2023 16:30
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Правила форума Совет форумчан
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26.08.2023 16:26 Ответить
Уявляю скільки всього цікавого ще може виявитись...
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26.08.2023 16:28 Ответить
Мародерний Мінстр б"ється об заклад з журналістами ? ТІЛЬКИ ПО ФОРМІ ВІД ЗЕмерзотної сімейки депутата? ША НЄ ПАДЄЛІЛІСЬ С ЄРМАКАБАРДЕЛЄМ ? АБАШЛІ ВАС УБЛЮДКОВ ЖАБ"ЯЧИХ ВАШІ Ж ГАДЮКИ?
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26.08.2023 17:13 Ответить
пітор рєзніков має отримати пожиттєве з конфіскацією
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26.08.2023 16:30 Ответить
Разом з тими, хто його призначив і хто підтримав кандидатуру (ВР).
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26.08.2023 16:57 Ответить
президент мовчить...
прем"єр мовчить.....
ОП мовчить....
а що сталося, вашудушумлятьмєть????
ригніть хоч що небудь
чи не на часі розгойдувави ваше корито????
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26.08.2023 16:31 Ответить
заклопотані, шо нема часу...
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26.08.2023 16:32 Ответить
Вони мовчать, тому що Резніков з ними ділився. Класика жанру.
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26.08.2023 16:34 Ответить
рєзніков людина єрмака
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26.08.2023 16:36 Ответить
Немає в нас президента, прем'єра, є шапіто - 95 кварталу ...
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26.08.2023 16:41 Ответить
Люди мовчать, то й зє-шобла мовчить. Люди вже майже дев'ять місяців знають про розкрадання і мовчать. Таке в нормальному суспільстві не може бути. Прем'єрка Італії як відреагувала, що громадяни її країни не заплатили обід в ресторані Албанії?! Саме така реакція повинна бути у людей, претендуючих на повагу
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26.08.2023 17:06 Ответить
17 лютого2023 року- феєрична поставно обшуку у Бєні . Що супроводжувало цю подію , нагадую-1. Скандал з яйцями Міністра Мародерства - й внаслідок його скандал з журналістами. 2 Єрмак перехоплює УВЕСЬ ВПЛИВ НА СВІЙ ОПУБОРДЕЛЬ, вигнавши Тимошенка й "приручивши" обшуком для людського ока БЄНЮ . 3. Для галочки подали у відствку замісників Мародера міністра - відмили йому мародерську харю перед важливим Рамштаймом . 4, Остін не потребував потинути йому руку ,не відвертаючись терпів ( ЗАРАДИ СПРАВИ) , як ця гнида Єрмаківськ плигала на нього з обнімашками . Потім пішли нові й нові Рамштайни, ця гнида плигала й плигала на Остіна з обнімашками . Гниди замісники Єрмака в ОПУ дерибанили й дерибанили де й скільки могли - від Шурми до однойменного по прізвищу з Єрмаківським рабом міністром-дипломатом Кулебою ... А Резніков через огиду Остіна все чіплявся й чіплявся на нього з цьомками. Замінити ж ніким , а то ще якогось родича Лукашенка ( як мінітром інфраструктури) посадять у крісло Рєзнікова.
ЗЕмародерська пісня хараша начінай сначала...
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26.08.2023 17:35 Ответить
Шабунин привел зе, заседал там у него где-то, а теперь такой "кто это сделал?".

Может палец сломан?
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26.08.2023 16:33 Ответить
І що тепер, яйцекрад із-за цього нє вінават?
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26.08.2023 16:42 Ответить
просто возможно Шабунин - брехло.

Про Порошенко врал - кто про ЗЕ мешает врать?
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26.08.2023 16:45 Ответить
Яйця по 17 гривень за штуку кілограм, це вже реальний, доведений факт.
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26.08.2023 16:54 Ответить
Там не в штуках было а в килограммах. 170 грн килогра
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26.08.2023 17:07 Ответить
Что именно про Порошенко он врал? На примере?
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26.08.2023 17:01 Ответить
Все врал. Иначе Порошенко б сидел
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26.08.2023 17:04 Ответить
А Зеленский хотел посадить Порошенко? Да ему на Порошенко наплевать, подобное он только лохам в предвыборной кампании обещал. Главное для Зеленского было дорваться до власти и неограниченным бюджетным деньгам. Навороваться самому и пристроить у воровского корыта своих людей!
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26.08.2023 17:13 Ответить
Уся богодєльня європейської й світової "реформаційної соросні " в Україні тримається на внесках таких милих олігархів як Пінчук( привіт й деяким волонтерам Голосистим) - згадайте "лічного прокурора" Зеленського Рябошапку та іже з ним ( вони вчасно демаршували від ЗЕпогані) ...Пінчук вносив внески у всесвітню организацю боротьби зи спідом, на усіх Майданах стояв поряд з європейськими гостями ( тіпа не при ділах) - Мілованов Пінчуківський яскрава молода поросль у Єрмака в економічних радниках...
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26.08.2023 17:56 Ответить
ШАбунин не приводил никуда Зе. Шабунин борется с коррупцией - что при Пе, что при Зе.
Или по-вашему Пе нужно было только облизывать задницу и ни в коем случае никогда не критиковать?
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26.08.2023 17:09 Ответить
он привел тем что нагло врал про Порошенко.

врать - вот его кредо. И сейчас врет. Он же в зсу. Что он там исследует
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26.08.2023 17:11 Ответить
В чем это он ВРАЛ при Порошенко? Примеры давайте! А то вы прям как кацап - у них тоже если ты рассказываешь о преступлениях российских оккупантов в Украине - ты однозначно врешь.
Или при Порошенко коррупции не было?
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26.08.2023 19:41 Ответить
давай, рассказывай, что Порошенко у тебя украл.

Никто не обязан доказывать невиновность
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26.08.2023 19:47 Ответить
вот тебе пример
Или скажешь это не вранье? Лучше был бы янык?
https://rus.lb.ua/news/2016/04/03/331893_vitaliy_shabunin_s_politicheskoy.html
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26.08.2023 19:50 Ответить
Да, это наглое вранье
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26.08.2023 21:04 Ответить
Пане Тьєрі, але ж це дійсно брехня.
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26.08.2023 21:38 Ответить
так это значит или в результате деятельности шабунина к власти приходят все худшие и худшие или он врет

Или он честный псих. Тогда ему лечиться надо а не с коррупцией бороться
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26.08.2023 20:52 Ответить
Если коррупция и была, то это вообщне то вина шабунина - у него все было. Но ему все кто-то мешал.

Просто болит западное бабло
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26.08.2023 19:51 Ответить
"Если коррупция и была, то это вообщне то вина шабунина"



Точно - если в стране коррупция, то виноваты в этом не государственная система, а неправительственная антикоорупционная организация, единственным рычагом влияния которой является гласность. Ну ты и клоун.
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26.08.2023 20:16 Ответить
если он делает только хуже, то или он врет или его надо изолировать чтобы не стало еще хуже.
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26.08.2023 20:53 Ответить
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26.08.2023 21:47 Ответить
Відкрийте домарафонну еру "свободи слова "- шоу на Пінчуківських каналах , наприклад дискусію про розгін КС - з ким й на як"ому боці стояв Шабунин ЗАВЖДИ НЕ НА БОЦІ ОПОЗИЦІЇ. Рядочком з Міловановим й подібною мерзотою
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26.08.2023 17:43 Ответить
Шабунін вже пісяє на тих кого порішили ... Й Ткач з УП - та сама кула . Це люди Пінчука-Фіали - тихенько марафонящих з владою, чекають великого дерибану відбудови
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26.08.2023 17:38 Ответить
Усі раптом прозрівають ...
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26.08.2023 20:04 Ответить
Виклик резнікова прийнято
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26.08.2023 16:34 Ответить
Виклик Резнікова прийнято. От, лише, Резніков пожартував.
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27.08.2023 00:16 Ответить
Резніков же признався шо дали доставалам - зброярам 32 млд і тепер ні зброі ні грошеи ні доставал -- питали як так - він казав давали під чесне слово
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26.08.2023 16:35 Ответить
Так джентельмени ж, як відомо, вірять на слово. І тут рєзнікову як поперло...
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26.08.2023 16:46 Ответить
Чел позичає гроші в мафіозі 10тис дол на рік і питає -- а якшо я не віддам -- ну тоді предстанете перед Богом за погану поведінку -- та - коли це ше буде -- я ж молодии -- ну -- якшо в четвер не віддасте то в п*ятницю і предстанете
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26.08.2023 16:59 Ответить
Дали 32 млд. грн. под чесне слово? Вот это анекдот!
На днях буду проходить мимо, заскочу-ка и я в Минобороны, миллиардов 10 попрошу.
Я им двадцать истребителей F-16 достану. Честно-честно!
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26.08.2023 17:07 Ответить
Давай копай поглибше , щоб з тої ями крадій не зміг вилізти даже з допомогою ''зелених д'єрмаків''!!!
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26.08.2023 16:39 Ответить
Просто зміна однієї маріонетки іншою в режимі корумпованої клептократії це безрезультатно .
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26.08.2023 16:42 Ответить
При всьому негативному ставленні до шабуніна, його пропозиція відмінна. Лайк. Щасти.
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26.08.2023 16:43 Ответить
А що я вже пропустив стосовно Шабуніна?
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26.08.2023 16:45 Ответить
Порохоботи закидають йому критику корупції при Порошенку. Бо при Порошенку, на думку порохоботів, корупція була хороша і з нею не потрібно було боротися.
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26.08.2023 17:10 Ответить
Детальніше про корупцію при Порошенку, яку викривав шабунін, будь ласка.
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26.08.2023 17:24 Ответить
А ви згадайте, чому у вас негативне ставлення до Шабуніна - і одразу згадаєте такі випадки.
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26.08.2023 19:58 Ответить
Відповіді не буде?
Терпіти не можу маніпуляторів.
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26.08.2023 20:11 Ответить
Я вам надав відповідь. Ззадайте, чому у вас негативне ставлення до Шабуніна - і ви одразу згадаєте всі випадки. Я не зобов'язаний всі їх пам'ятати чи шукати для вас.
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26.08.2023 20:26 Ответить
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26.08.2023 16:46 Ответить
Якщо добряче постпостерігати за владою напрошується висновок ( ну судячи з усіх кремлівсько- януковичевських у владі й у поміч їм від ОПЗЖ у ВР навколо Єрмака та з самим!!! Єрмаком навколо ВОВИ)... Висновок такий - Бєня, МОЖЕ , ( це в кращому випадку вів їх для себе з своїм Богданом) а здав Кремлю під парад від рашистів . А тут вдруг! українці не погодилися... Єрмак прикинув й каже вові : ( не випадково з маленької букви) -" операція "Ы" - БОНЕВТІКАЄМО! Будемо вдавати, що працюємо на перемогу , а якщо й переможемо не ми, так хоча б заважатимемо як можна більше й збагатимося! А вироками Україні відпрацюємо по-любому"
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26.08.2023 18:44 Ответить
Якщо керівна верхівка СБУ працювала на перемогу рашистів - СКАЖІТЬ, в чому хибне моє припущення вище ?Добре- не знав Зеленський що Баканов завербовований , скажіть ще, що Єрмак не знав ... Ага , особливо ,коли про вагнергейт згадати...
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26.08.2023 18:49 Ответить
Це робота рівня докторської дисертації. Потребуватиме років п'ять досліджень щонайменше. Раніше буде блок імені президента і новиє ліца.
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27.08.2023 00:09 Ответить
круто,що у нас є журналісти
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26.08.2023 16:46 Ответить
А де наші антикорупційні органи?
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26.08.2023 16:51 Ответить
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26.08.2023 16:58 Ответить
🤣
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26.08.2023 16:58 Ответить
Сушат сухари. Готовятся к отсидке.
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26.08.2023 16:59 Ответить
Під ковпаком(м'яко кажучи) д'єрмака!
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26.08.2023 17:17 Ответить
А вони хочуть перемоги ? Наївне питання від бабці Наталки ..
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26.08.2023 17:45 Ответить
Все без исключения компании связаны с чиновниками Минобороны. За исполнение каждого из контрактов минобороновцы получали огромные взятки. Иначе не бывает! Ни один из контрактов не был исполнен без коррупционной составляющей. По каждому из контрактов необходимо открывать уголовное дело!
Где это сраное НАБУ? Почему оно отстранилось полностью от выполнения своих функциональных обязанностей? Сотрудники НАБУ ничем, кроме получения взяток от коррупционеров, не занимаются! Необходимо немедленно ликвидировать этот неработающий орган и перестать тратить на него огромные бюджетные деньги! А на сотрудников НАБУ открыть уголовные дела!
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26.08.2023 16:58 Ответить
От так і живемо, що карні справи повинні відкривати ті, на кого треба відкривати такі самі справи. І судити (що сумнівно) мають судді, за котрими теж тюрма плаче. Класичні "бджоли проти меду".
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26.08.2023 17:02 Ответить
И шо потом они деньги назад вернут?
Как за мины из Судана.
Ну следите на здоровье.
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26.08.2023 17:09 Ответить
Люди вже майже дев'ять місяців знають про розкрадання і мовчать. Таке в нормальному суспільстві не може бути. Прем'єрка Італії як відреагувала, що громадяни її країни не заплатили обід в ресторані Албанії?! Саме така реакція повинна бути у людей, претендуючих на повагу
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26.08.2023 17:10 Ответить
Свєжо пітаніє да сєрітся з трудом...
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26.08.2023 17:13 Ответить
ЗАКЛАСТИСЯ - ц є одне

ЗАБИТИСЯ - цілком інше
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26.08.2023 17:23 Ответить
З такими антикорупціонерами і ворогів не треба.
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26.08.2023 17:27 Ответить
Зеленський не може заборонити красти власному оточенню, бо тоді вони його просто скинуть.
Він прийшов до влади, як гарант недоторканості рєшал, рейдерів, корупціонерів і мародерів.
Які за чотири роки так знахабніли, що перестали ховатися, бо:
- І шо ти нам зробиш?
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26.08.2023 17:27 Ответить
Шабунін і Ко. нічого окрім окремих поверхневих симптомів лікувати не пропонують. Бо якщо прибрати саму хворобу, з чого потім годуватися?
Набагато перспективніше гучно битися за наліплювання пластира на кожну язвочку, і чим їх більше, тим краще.
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26.08.2023 17:30 Ответить
Їм платять наші олігархи, котрі грають з Заходом в перестройку України
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26.08.2023 18:00 Ответить
Їх фінансують західні донори. ЦПК не має виконавчих повноважень, це громадська організація. Не потрібно переоцінювати їх роль у державних процесах, вони просто вказують, а контролючі органи уже мають реагувати, в ідеалі звичайно.
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26.08.2023 20:32 Ответить
А як же харчеваться будуть прикоритні без схематозів?
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26.08.2023 17:38 Ответить
Хай вся журналістська рать повстане проти цього зашквареного непотрібу,без сумніву нариють на пожиттєве,знайдіть ходи до закритих декларацій
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26.08.2023 17:46 Ответить
Вірю журналістам тільки не від олигархів примарафонних -Ткач -УП (Фіала) . НВ - ФІАЛА.
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26.08.2023 17:59 Ответить
Навряд тут ще залишились непричетні до системи журналісти. Може хтось випав ситуативно, але майже усі смокчуть з того чи іншого боку глобального мафіозного резервуару.
А плебс із готовністю та задоволенням ведеться на міжусобні війни примарафонних з антимарафонними.
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26.08.2023 19:26 Ответить
Нічого ви змі їм - банді зеленского не зробите. Взагалі нічого. Те шо публікується на Цензорі тут і вмирає. Жодної інфи у народному(бо 73%) марафоні про ці злочини влади немає і небуде. Бидло зеленского не знає шо йде цілеспрямоване знищення кращіх українців у ЗСУ. А як би і дізналось то є - Маєм право на похибку, та Хуже не будет. Країна приречених.
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26.08.2023 18:31 Ответить
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26.08.2023 18:58 Ответить
Доведіть таки будь ласка пане Віталію. На них правда й так проби немає де поставити.. Але їм по цимбалам (поки )))
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26.08.2023 19:03 Ответить
Цікаво що з тюрської "кацап" це Різник (Що Ріже, або пиляє)

дивний збіг з нашим розпил-міністром..
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26.08.2023 20:36 Ответить
ого ботяра..ти не полінився)))
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26.08.2023 21:49 Ответить
Гєрасімав наклав сухенького моху й трави і креше кресалом , що аж чуб під фуражкою мокрий.
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26.08.2023 21:49 Ответить
...Готовий забитися з Резніковим...
Краще з Плєтньовим. УПоротий Міша тому і срач підняв з Касаєм щоб все летіло на кого попало крім подєльніка Єрмака. Шапошніков покопав реєстрації фірм,хто кому партнер і там Андрєйка світиться як півкіловатна лампа.
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27.08.2023 01:13 Ответить
Шабунин - матёрый грантоед!
Как только учуял запах говна - срезу перескочил с темы "заплатили за зимние, а поставили летние" на тему "а кто собственник фирмы?" - и снова на плаву!
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27.08.2023 11:19 Ответить
Всю Раду вместе с ОП отправить защищать Бахмут.
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28.08.2023 00:06 Ответить
Дуже простий кейс для НАБУ та ВАКС: Міша Ткач має довести справу Касая з куртками до суду. Племінник Касая на першому допиті все розкаже, хто керував їм в цьому «проєкті корупції». Щодо «даху» Касая: без «завгоспа» в ОП не могло статися така відверта операція. Який вихід боротьби з мафією в ОП? Президенту нашому мають ЩЕ РАЗ викласти факти керівники ЕС та США. Шабунін, також Юрій Швець (США) через свою популярність, довіру великої аудиторії мають проявити майстерність та якось довести основним нашим партнерам, хто стоїть за безліччю фактів корупції на державному рівні.

Є репліка людини в коментарях: а де реакція Премʼєра? Інших посадовців верхнього ешелону?

Відповідь проста: подивиться на усі протокольні зустрічі Президента. Завгосп стоїть першим завжди. Навіть Премʼєр, керівник Верховної ради стоять після завгоспу. Він навіть, не держслужбовець.

Навіть, репортажі йдуть, а окрім Президента ОБОВʼЯЗКОВО показують завгоспа.

Тому, ще раз: усім, хто має аудиторію, звʼязки з партнерами-формуйте доказову базу корупції в ОП, щоб прибрати людину там, та налогодити роботу ОП за його призначенням- допомагати Президенту виконувати його повноваження.
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28.08.2023 15:24 Ответить
 
 