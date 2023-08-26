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Новини
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Ми дослідимо кожну компанію, якій Міноборони перерахувало гроші по контрактах, - Шабунін

шабунін

Центр протидії корупції збирається дослідити кожну компанію, яка отримувала за контрактами гроші від Міністерства оборони.

Про це повідомив голова організації Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дослідимо кожну "турецьку" (і не тільки) компанію, якій Міноборони перерахувало гроші по контрактах. Готовий забитися з Резніковим, що і там знайдеться ще кілька родичів депутатів від Слуг…" - написав він у фейсбуці.

За словами Шабуніна, Резніков приховує перелік цих компаній і вже кілька разів відмовлявся надати його і ЦПК, і народним депутатам.

"Але ж ми все одно дістанемо назви цих компаній - частина у нас вже є", - пообіцяв активіст.

Читайте: Міноборони пропонує журналістам визначити подальшу долю Резнікова, - Бутусов

Також він опублікував посиланням на інструкцію, за якою можна досліджувати такі компанії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони Резніков запропонував парі: якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтверджуються, він іде з посади. Якщо ні - нардеп Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припиняє займатися журналістикою. Радіна погодилася на парі, Ткач - відмовився.

Автор: 

Міноборони (7318) Шабунін Віталій (534) Резніков Олексій (1445) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+28
президент мовчить...
прем"єр мовчить.....
ОП мовчить....
а що сталося, вашудушумлятьмєть????
ригніть хоч що небудь
чи не на часі розгойдувави ваше корито????
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26.08.2023 16:31
+25
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26.08.2023 16:26
+24
пітор рєзніков має отримати пожиттєве з конфіскацією
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26.08.2023 16:30
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26.08.2023 16:26 Відповісти
Уявляю скільки всього цікавого ще може виявитись...
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26.08.2023 16:28 Відповісти
Мародерний Мінстр б"ється об заклад з журналістами ? ТІЛЬКИ ПО ФОРМІ ВІД ЗЕмерзотної сімейки депутата? ША НЄ ПАДЄЛІЛІСЬ С ЄРМАКАБАРДЕЛЄМ ? АБАШЛІ ВАС УБЛЮДКОВ ЖАБ"ЯЧИХ ВАШІ Ж ГАДЮКИ?
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26.08.2023 17:13 Відповісти
пітор рєзніков має отримати пожиттєве з конфіскацією
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26.08.2023 16:30 Відповісти
Разом з тими, хто його призначив і хто підтримав кандидатуру (ВР).
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26.08.2023 16:57 Відповісти
президент мовчить...
прем"єр мовчить.....
ОП мовчить....
а що сталося, вашудушумлятьмєть????
ригніть хоч що небудь
чи не на часі розгойдувави ваше корито????
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26.08.2023 16:31 Відповісти
заклопотані, шо нема часу...
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26.08.2023 16:32 Відповісти
Вони мовчать, тому що Резніков з ними ділився. Класика жанру.
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26.08.2023 16:34 Відповісти
рєзніков людина єрмака
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26.08.2023 16:36 Відповісти
Немає в нас президента, прем'єра, є шапіто - 95 кварталу ...
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26.08.2023 16:41 Відповісти
Люди мовчать, то й зє-шобла мовчить. Люди вже майже дев'ять місяців знають про розкрадання і мовчать. Таке в нормальному суспільстві не може бути. Прем'єрка Італії як відреагувала, що громадяни її країни не заплатили обід в ресторані Албанії?! Саме така реакція повинна бути у людей, претендуючих на повагу
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26.08.2023 17:06 Відповісти
17 лютого2023 року- феєрична поставно обшуку у Бєні . Що супроводжувало цю подію , нагадую-1. Скандал з яйцями Міністра Мародерства - й внаслідок його скандал з журналістами. 2 Єрмак перехоплює УВЕСЬ ВПЛИВ НА СВІЙ ОПУБОРДЕЛЬ, вигнавши Тимошенка й "приручивши" обшуком для людського ока БЄНЮ . 3. Для галочки подали у відствку замісників Мародера міністра - відмили йому мародерську харю перед важливим Рамштаймом . 4, Остін не потребував потинути йому руку ,не відвертаючись терпів ( ЗАРАДИ СПРАВИ) , як ця гнида Єрмаківськ плигала на нього з обнімашками . Потім пішли нові й нові Рамштайни, ця гнида плигала й плигала на Остіна з обнімашками . Гниди замісники Єрмака в ОПУ дерибанили й дерибанили де й скільки могли - від Шурми до однойменного по прізвищу з Єрмаківським рабом міністром-дипломатом Кулебою ... А Резніков через огиду Остіна все чіплявся й чіплявся на нього з цьомками. Замінити ж ніким , а то ще якогось родича Лукашенка ( як мінітром інфраструктури) посадять у крісло Рєзнікова.
ЗЕмародерська пісня хараша начінай сначала...
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26.08.2023 17:35 Відповісти
Шабунин привел зе, заседал там у него где-то, а теперь такой "кто это сделал?".

Может палец сломан?
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26.08.2023 16:33 Відповісти
І що тепер, яйцекрад із-за цього нє вінават?
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26.08.2023 16:42 Відповісти
просто возможно Шабунин - брехло.

Про Порошенко врал - кто про ЗЕ мешает врать?
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26.08.2023 16:45 Відповісти
Яйця по 17 гривень за штуку кілограм, це вже реальний, доведений факт.
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26.08.2023 16:54 Відповісти
Там не в штуках было а в килограммах. 170 грн килогра
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26.08.2023 17:07 Відповісти
Что именно про Порошенко он врал? На примере?
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26.08.2023 17:01 Відповісти
Все врал. Иначе Порошенко б сидел
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26.08.2023 17:04 Відповісти
А Зеленский хотел посадить Порошенко? Да ему на Порошенко наплевать, подобное он только лохам в предвыборной кампании обещал. Главное для Зеленского было дорваться до власти и неограниченным бюджетным деньгам. Навороваться самому и пристроить у воровского корыта своих людей!
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26.08.2023 17:13 Відповісти
Уся богодєльня європейської й світової "реформаційної соросні " в Україні тримається на внесках таких милих олігархів як Пінчук( привіт й деяким волонтерам Голосистим) - згадайте "лічного прокурора" Зеленського Рябошапку та іже з ним ( вони вчасно демаршували від ЗЕпогані) ...Пінчук вносив внески у всесвітню организацю боротьби зи спідом, на усіх Майданах стояв поряд з європейськими гостями ( тіпа не при ділах) - Мілованов Пінчуківський яскрава молода поросль у Єрмака в економічних радниках...
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26.08.2023 17:56 Відповісти
ШАбунин не приводил никуда Зе. Шабунин борется с коррупцией - что при Пе, что при Зе.
Или по-вашему Пе нужно было только облизывать задницу и ни в коем случае никогда не критиковать?
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26.08.2023 17:09 Відповісти
он привел тем что нагло врал про Порошенко.

врать - вот его кредо. И сейчас врет. Он же в зсу. Что он там исследует
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26.08.2023 17:11 Відповісти
В чем это он ВРАЛ при Порошенко? Примеры давайте! А то вы прям как кацап - у них тоже если ты рассказываешь о преступлениях российских оккупантов в Украине - ты однозначно врешь.
Или при Порошенко коррупции не было?
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26.08.2023 19:41 Відповісти
давай, рассказывай, что Порошенко у тебя украл.

Никто не обязан доказывать невиновность
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26.08.2023 19:47 Відповісти
вот тебе пример
Или скажешь это не вранье? Лучше был бы янык?
https://rus.lb.ua/news/2016/04/03/331893_vitaliy_shabunin_s_politicheskoy.html
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26.08.2023 19:50 Відповісти
Да, это наглое вранье
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26.08.2023 21:04 Відповісти
Пане Тьєрі, але ж це дійсно брехня.
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26.08.2023 21:38 Відповісти
так это значит или в результате деятельности шабунина к власти приходят все худшие и худшие или он врет

Или он честный псих. Тогда ему лечиться надо а не с коррупцией бороться
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26.08.2023 20:52 Відповісти
Если коррупция и была, то это вообщне то вина шабунина - у него все было. Но ему все кто-то мешал.

Просто болит западное бабло
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26.08.2023 19:51 Відповісти
"Если коррупция и была, то это вообщне то вина шабунина"



Точно - если в стране коррупция, то виноваты в этом не государственная система, а неправительственная антикоорупционная организация, единственным рычагом влияния которой является гласность. Ну ты и клоун.
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26.08.2023 20:16 Відповісти
если он делает только хуже, то или он врет или его надо изолировать чтобы не стало еще хуже.
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26.08.2023 20:53 Відповісти
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26.08.2023 21:47 Відповісти
Відкрийте домарафонну еру "свободи слова "- шоу на Пінчуківських каналах , наприклад дискусію про розгін КС - з ким й на як"ому боці стояв Шабунин ЗАВЖДИ НЕ НА БОЦІ ОПОЗИЦІЇ. Рядочком з Міловановим й подібною мерзотою
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26.08.2023 17:43 Відповісти
Шабунін вже пісяє на тих кого порішили ... Й Ткач з УП - та сама кула . Це люди Пінчука-Фіали - тихенько марафонящих з владою, чекають великого дерибану відбудови
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26.08.2023 17:38 Відповісти
Усі раптом прозрівають ...
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26.08.2023 20:04 Відповісти
Виклик резнікова прийнято
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26.08.2023 16:34 Відповісти
Виклик Резнікова прийнято. От, лише, Резніков пожартував.
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27.08.2023 00:16 Відповісти
Резніков же признався шо дали доставалам - зброярам 32 млд і тепер ні зброі ні грошеи ні доставал -- питали як так - він казав давали під чесне слово
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26.08.2023 16:35 Відповісти
Так джентельмени ж, як відомо, вірять на слово. І тут рєзнікову як поперло...
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26.08.2023 16:46 Відповісти
Чел позичає гроші в мафіозі 10тис дол на рік і питає -- а якшо я не віддам -- ну тоді предстанете перед Богом за погану поведінку -- та - коли це ше буде -- я ж молодии -- ну -- якшо в четвер не віддасте то в п*ятницю і предстанете
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26.08.2023 16:59 Відповісти
Дали 32 млд. грн. под чесне слово? Вот это анекдот!
На днях буду проходить мимо, заскочу-ка и я в Минобороны, миллиардов 10 попрошу.
Я им двадцать истребителей F-16 достану. Честно-честно!
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26.08.2023 17:07 Відповісти
Давай копай поглибше , щоб з тої ями крадій не зміг вилізти даже з допомогою ''зелених д'єрмаків''!!!
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26.08.2023 16:39 Відповісти
Просто зміна однієї маріонетки іншою в режимі корумпованої клептократії це безрезультатно .
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26.08.2023 16:42 Відповісти
При всьому негативному ставленні до шабуніна, його пропозиція відмінна. Лайк. Щасти.
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26.08.2023 16:43 Відповісти
А що я вже пропустив стосовно Шабуніна?
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26.08.2023 16:45 Відповісти
Порохоботи закидають йому критику корупції при Порошенку. Бо при Порошенку, на думку порохоботів, корупція була хороша і з нею не потрібно було боротися.
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26.08.2023 17:10 Відповісти
Детальніше про корупцію при Порошенку, яку викривав шабунін, будь ласка.
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26.08.2023 17:24 Відповісти
А ви згадайте, чому у вас негативне ставлення до Шабуніна - і одразу згадаєте такі випадки.
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26.08.2023 19:58 Відповісти
Відповіді не буде?
Терпіти не можу маніпуляторів.
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26.08.2023 20:11 Відповісти
Я вам надав відповідь. Ззадайте, чому у вас негативне ставлення до Шабуніна - і ви одразу згадаєте всі випадки. Я не зобов'язаний всі їх пам'ятати чи шукати для вас.
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26.08.2023 20:26 Відповісти
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26.08.2023 16:46 Відповісти
Якщо добряче постпостерігати за владою напрошується висновок ( ну судячи з усіх кремлівсько- януковичевських у владі й у поміч їм від ОПЗЖ у ВР навколо Єрмака та з самим!!! Єрмаком навколо ВОВИ)... Висновок такий - Бєня, МОЖЕ , ( це в кращому випадку вів їх для себе з своїм Богданом) а здав Кремлю під парад від рашистів . А тут вдруг! українці не погодилися... Єрмак прикинув й каже вові : ( не випадково з маленької букви) -" операція "Ы" - БОНЕВТІКАЄМО! Будемо вдавати, що працюємо на перемогу , а якщо й переможемо не ми, так хоча б заважатимемо як можна більше й збагатимося! А вироками Україні відпрацюємо по-любому"
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26.08.2023 18:44 Відповісти
Якщо керівна верхівка СБУ працювала на перемогу рашистів - СКАЖІТЬ, в чому хибне моє припущення вище ?Добре- не знав Зеленський що Баканов завербовований , скажіть ще, що Єрмак не знав ... Ага , особливо ,коли про вагнергейт згадати...
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26.08.2023 18:49 Відповісти
Це робота рівня докторської дисертації. Потребуватиме років п'ять досліджень щонайменше. Раніше буде блок імені президента і новиє ліца.
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27.08.2023 00:09 Відповісти
круто,що у нас є журналісти
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26.08.2023 16:46 Відповісти
А де наші антикорупційні органи?
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26.08.2023 16:51 Відповісти
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26.08.2023 16:58 Відповісти
🤣
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26.08.2023 16:58 Відповісти
Сушат сухари. Готовятся к отсидке.
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26.08.2023 16:59 Відповісти
Під ковпаком(м'яко кажучи) д'єрмака!
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26.08.2023 17:17 Відповісти
А вони хочуть перемоги ? Наївне питання від бабці Наталки ..
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26.08.2023 17:45 Відповісти
Все без исключения компании связаны с чиновниками Минобороны. За исполнение каждого из контрактов минобороновцы получали огромные взятки. Иначе не бывает! Ни один из контрактов не был исполнен без коррупционной составляющей. По каждому из контрактов необходимо открывать уголовное дело!
Где это сраное НАБУ? Почему оно отстранилось полностью от выполнения своих функциональных обязанностей? Сотрудники НАБУ ничем, кроме получения взяток от коррупционеров, не занимаются! Необходимо немедленно ликвидировать этот неработающий орган и перестать тратить на него огромные бюджетные деньги! А на сотрудников НАБУ открыть уголовные дела!
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26.08.2023 16:58 Відповісти
От так і живемо, що карні справи повинні відкривати ті, на кого треба відкривати такі самі справи. І судити (що сумнівно) мають судді, за котрими теж тюрма плаче. Класичні "бджоли проти меду".
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26.08.2023 17:02 Відповісти
И шо потом они деньги назад вернут?
Как за мины из Судана.
Ну следите на здоровье.
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26.08.2023 17:09 Відповісти
Люди вже майже дев'ять місяців знають про розкрадання і мовчать. Таке в нормальному суспільстві не може бути. Прем'єрка Італії як відреагувала, що громадяни її країни не заплатили обід в ресторані Албанії?! Саме така реакція повинна бути у людей, претендуючих на повагу
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26.08.2023 17:10 Відповісти
Свєжо пітаніє да сєрітся з трудом...
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26.08.2023 17:13 Відповісти
ЗАКЛАСТИСЯ - ц є одне

ЗАБИТИСЯ - цілком інше
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26.08.2023 17:23 Відповісти
З такими антикорупціонерами і ворогів не треба.
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26.08.2023 17:27 Відповісти
Зеленський не може заборонити красти власному оточенню, бо тоді вони його просто скинуть.
Він прийшов до влади, як гарант недоторканості рєшал, рейдерів, корупціонерів і мародерів.
Які за чотири роки так знахабніли, що перестали ховатися, бо:
- І шо ти нам зробиш?
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26.08.2023 17:27 Відповісти
Шабунін і Ко. нічого окрім окремих поверхневих симптомів лікувати не пропонують. Бо якщо прибрати саму хворобу, з чого потім годуватися?
Набагато перспективніше гучно битися за наліплювання пластира на кожну язвочку, і чим їх більше, тим краще.
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26.08.2023 17:30 Відповісти
Їм платять наші олігархи, котрі грають з Заходом в перестройку України
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26.08.2023 18:00 Відповісти
Їх фінансують західні донори. ЦПК не має виконавчих повноважень, це громадська організація. Не потрібно переоцінювати їх роль у державних процесах, вони просто вказують, а контролючі органи уже мають реагувати, в ідеалі звичайно.
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26.08.2023 20:32 Відповісти
А як же харчеваться будуть прикоритні без схематозів?
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26.08.2023 17:38 Відповісти
Хай вся журналістська рать повстане проти цього зашквареного непотрібу,без сумніву нариють на пожиттєве,знайдіть ходи до закритих декларацій
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26.08.2023 17:46 Відповісти
Вірю журналістам тільки не від олигархів примарафонних -Ткач -УП (Фіала) . НВ - ФІАЛА.
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26.08.2023 17:59 Відповісти
Навряд тут ще залишились непричетні до системи журналісти. Може хтось випав ситуативно, але майже усі смокчуть з того чи іншого боку глобального мафіозного резервуару.
А плебс із готовністю та задоволенням ведеться на міжусобні війни примарафонних з антимарафонними.
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26.08.2023 19:26 Відповісти
Нічого ви змі їм - банді зеленского не зробите. Взагалі нічого. Те шо публікується на Цензорі тут і вмирає. Жодної інфи у народному(бо 73%) марафоні про ці злочини влади немає і небуде. Бидло зеленского не знає шо йде цілеспрямоване знищення кращіх українців у ЗСУ. А як би і дізналось то є - Маєм право на похибку, та Хуже не будет. Країна приречених.
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26.08.2023 18:31 Відповісти
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26.08.2023 18:58 Відповісти
Доведіть таки будь ласка пане Віталію. На них правда й так проби немає де поставити.. Але їм по цимбалам (поки )))
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26.08.2023 19:03 Відповісти
Цікаво що з тюрської "кацап" це Різник (Що Ріже, або пиляє)

дивний збіг з нашим розпил-міністром..
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26.08.2023 20:36 Відповісти
ого ботяра..ти не полінився)))
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26.08.2023 21:49 Відповісти
Гєрасімав наклав сухенького моху й трави і креше кресалом , що аж чуб під фуражкою мокрий.
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26.08.2023 21:49 Відповісти
...Готовий забитися з Резніковим...
Краще з Плєтньовим. УПоротий Міша тому і срач підняв з Касаєм щоб все летіло на кого попало крім подєльніка Єрмака. Шапошніков покопав реєстрації фірм,хто кому партнер і там Андрєйка світиться як півкіловатна лампа.
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27.08.2023 01:13 Відповісти
Шабунин - матёрый грантоед!
Как только учуял запах говна - срезу перескочил с темы "заплатили за зимние, а поставили летние" на тему "а кто собственник фирмы?" - и снова на плаву!
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27.08.2023 11:19 Відповісти
Всю Раду вместе с ОП отправить защищать Бахмут.
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28.08.2023 00:06 Відповісти
Дуже простий кейс для НАБУ та ВАКС: Міша Ткач має довести справу Касая з куртками до суду. Племінник Касая на першому допиті все розкаже, хто керував їм в цьому «проєкті корупції». Щодо «даху» Касая: без «завгоспа» в ОП не могло статися така відверта операція. Який вихід боротьби з мафією в ОП? Президенту нашому мають ЩЕ РАЗ викласти факти керівники ЕС та США. Шабунін, також Юрій Швець (США) через свою популярність, довіру великої аудиторії мають проявити майстерність та якось довести основним нашим партнерам, хто стоїть за безліччю фактів корупції на державному рівні.

Є репліка людини в коментарях: а де реакція Премʼєра? Інших посадовців верхнього ешелону?

Відповідь проста: подивиться на усі протокольні зустрічі Президента. Завгосп стоїть першим завжди. Навіть Премʼєр, керівник Верховної ради стоять після завгоспу. Він навіть, не держслужбовець.

Навіть, репортажі йдуть, а окрім Президента ОБОВʼЯЗКОВО показують завгоспа.

Тому, ще раз: усім, хто має аудиторію, звʼязки з партнерами-формуйте доказову базу корупції в ОП, щоб прибрати людину там, та налогодити роботу ОП за його призначенням- допомагати Президенту виконувати його повноваження.
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28.08.2023 15:24 Відповісти
 
 