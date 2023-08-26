Ми дослідимо кожну компанію, якій Міноборони перерахувало гроші по контрактах, - Шабунін

Центр протидії корупції збирається дослідити кожну компанію, яка отримувала за контрактами гроші від Міністерства оборони.

Про це повідомив голова організації Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дослідимо кожну "турецьку" (і не тільки) компанію, якій Міноборони перерахувало гроші по контрактах. Готовий забитися з Резніковим, що і там знайдеться ще кілька родичів депутатів від Слуг…" - написав він у фейсбуці.

За словами Шабуніна, Резніков приховує перелік цих компаній і вже кілька разів відмовлявся надати його і ЦПК, і народним депутатам.

"Але ж ми все одно дістанемо назви цих компаній - частина у нас вже є", - пообіцяв активіст.

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Також він опублікував посиланням на інструкцію, за якою можна досліджувати такі компанії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони Резніков запропонував парі: якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтверджуються, він іде з посади. Якщо ні - нардеп Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припиняє займатися журналістикою. Радіна погодилася на парі, Ткач - відмовився.