Ми дослідимо кожну компанію, якій Міноборони перерахувало гроші по контрактах, - Шабунін
Центр протидії корупції збирається дослідити кожну компанію, яка отримувала за контрактами гроші від Міністерства оборони.
Про це повідомив голова організації Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дослідимо кожну "турецьку" (і не тільки) компанію, якій Міноборони перерахувало гроші по контрактах. Готовий забитися з Резніковим, що і там знайдеться ще кілька родичів депутатів від Слуг…" - написав він у фейсбуці.
За словами Шабуніна, Резніков приховує перелік цих компаній і вже кілька разів відмовлявся надати його і ЦПК, і народним депутатам.
"Але ж ми все одно дістанемо назви цих компаній - частина у нас вже є", - пообіцяв активіст.
Також він опублікував посиланням на інструкцію, за якою можна досліджувати такі компанії.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.
Міністр оборони Резніков запропонував парі: якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтверджуються, він іде з посади. Якщо ні - нардеп Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припиняє займатися журналістикою. Радіна погодилася на парі, Ткач - відмовився.
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прем"єр мовчить.....
ОП мовчить....
а що сталося, вашудушумлятьмєть????
ригніть хоч що небудь
чи не на часі розгойдувави ваше корито????
ЗЕмародерська пісня хараша начінай сначала...
Может палец сломан?
Про Порошенко врал - кто про ЗЕ мешает врать?
штукукілограм, це вже реальний, доведений факт.
Или по-вашему Пе нужно было только облизывать задницу и ни в коем случае никогда не критиковать?
врать - вот его кредо. И сейчас врет. Он же в зсу. Что он там исследует
Или при Порошенко коррупции не было?
Никто не обязан доказывать невиновность
Или скажешь это не вранье? Лучше был бы янык?
https://rus.lb.ua/news/2016/04/03/331893_vitaliy_shabunin_s_politicheskoy.html
Или он честный псих. Тогда ему лечиться надо а не с коррупцией бороться
Просто болит западное бабло
Точно - если в стране коррупция, то виноваты в этом не государственная система, а неправительственная антикоорупционная организация, единственным рычагом влияния которой является гласность. Ну ты и клоун.
На днях буду проходить мимо, заскочу-ка и я в Минобороны, миллиардов 10 попрошу.
Я им двадцать истребителей F-16 достану. Честно-честно!
Терпіти не можу маніпуляторів.
Где это сраное НАБУ? Почему оно отстранилось полностью от выполнения своих функциональных обязанностей? Сотрудники НАБУ ничем, кроме получения взяток от коррупционеров, не занимаются! Необходимо немедленно ликвидировать этот неработающий орган и перестать тратить на него огромные бюджетные деньги! А на сотрудников НАБУ открыть уголовные дела!
Как за мины из Судана.
Ну следите на здоровье.
ЗАБИТИСЯ - цілком інше
Він прийшов до влади, як гарант недоторканості рєшал, рейдерів, корупціонерів і мародерів.
Які за чотири роки так знахабніли, що перестали ховатися, бо:
- І шо ти нам зробиш?
Набагато перспективніше гучно битися за наліплювання пластира на кожну язвочку, і чим їх більше, тим краще.
А плебс із готовністю та задоволенням ведеться на міжусобні війни примарафонних з антимарафонними.
дивний збіг з нашим розпил-міністром..
Краще з Плєтньовим. УПоротий Міша тому і срач підняв з Касаєм щоб все летіло на кого попало крім подєльніка Єрмака. Шапошніков покопав реєстрації фірм,хто кому партнер і там Андрєйка світиться як півкіловатна лампа.
Как только учуял запах говна - срезу перескочил с темы "заплатили за зимние, а поставили летние" на тему "а кто собственник фирмы?" - и снова на плаву!
Є репліка людини в коментарях: а де реакція Премʼєра? Інших посадовців верхнього ешелону?
Відповідь проста: подивиться на усі протокольні зустрічі Президента. Завгосп стоїть першим завжди. Навіть Премʼєр, керівник Верховної ради стоять після завгоспу. Він навіть, не держслужбовець.
Навіть, репортажі йдуть, а окрім Президента ОБОВʼЯЗКОВО показують завгоспа.
Тому, ще раз: усім, хто має аудиторію, звʼязки з партнерами-формуйте доказову базу корупції в ОП, щоб прибрати людину там, та налогодити роботу ОП за його призначенням- допомагати Президенту виконувати його повноваження.