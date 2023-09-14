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В НАТО не видят признаков преднамеренного нападения РФ на Румынию, несмотря на обнаруженные фрагменты "шахедов"

нато

В НАТО не видят признаков преднамеренного нападения РФ на Румынию, после того, как сегодня в стране снова нашли фрагменты дрона-камикадзе "шахед".

Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на  РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Румыния обнаружила на своей территории новые части беспилотников после того, как Россия атаковала юг Одесской области Украины.

По этому поводу, официальный представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что он проинформировал союзников о том, что на территории Румынии в третий раз были обнаружены фрагменты беспилотников, подобных тем, которые использовала Россия.

"Румынские власти сохраняют бдительность и проводят полное расследование", - сказал Уайт.

Читайте также: МИД Румынии вызвал посла РФ из-за падения фрагментов российских дронов

Также он добавил, что НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзную территорию.

"НАТО солидарно с нашим союзником Румынией. Также НАТО продолжает следить за ситуацией в тесном контакте с румынскими властями", - добавил Уайт.

Как сообщалось, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сперва категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на юг Украины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния начала строить укрытие у границы с Украиной после инцидента с "шахедами"

Автор: 

НАТО (9962) Румыния (1086) дроны (3845)


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Топ комментарии
+30
справді,
подумаєш буденно пролітав собі шахед у своїх справах і ненавмисно впав у нато,

наступного разу ненавмисно пролетить ракета і впаде,

може когось убʼє, але ж це ненавмисно, то значить не счітається
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13.09.2023 23:10
+19
Обломки за 14 километров от границы... Наверно должно упасть по штаб-квартире НАТО, что бы это было "нападением"? Хотя вряд ли, это тоже будет не специально)
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13.09.2023 23:18
+15
так пульніть ненавмисно по кацапам - хоча б десь з краєчку
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13.09.2023 23:09
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Правила форума Совет форумчан
так пульніть ненавмисно по кацапам - хоча б десь з краєчку
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13.09.2023 23:09 Ответить
Все "божья раса"
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13.09.2023 23:09 Ответить
справді,
подумаєш буденно пролітав собі шахед у своїх справах і ненавмисно впав у нато,

наступного разу ненавмисно пролетить ракета і впаде,

може когось убʼє, але ж це ненавмисно, то значить не счітається
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13.09.2023 23:10 Ответить
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13.09.2023 23:28 Ответить
Ще й по головці треба погладити " ненавмисного" бешкетника.
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14.09.2023 11:09 Ответить
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13.09.2023 23:10 Ответить
це сігнал продовжувати хєрачіть по Рені?
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13.09.2023 23:12 Ответить
Столенберга треба до окулиста
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13.09.2023 23:30 Ответить
Просто Україна має дозволити Румунії збивати російську військову повітряну, наземну та морську техніку, яка знаходиться на території України з території Румунії...
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13.09.2023 23:13 Ответить
А нахіба воно їм треба?
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14.09.2023 07:15 Ответить
У Румунії почали оголошувати повітряну тривогу під час атаки «шахідів» на українські дунайські порти
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_16946029934874125429200_84484.jpg
Під час атак «шахідів» на українські порти Придунав'я жителям прикордонних селищ у Румунії почали надходити СМС з оголошенням повітряної тривоги.
Уночі 13 вересня наші сусіди з країни-члена НАТО отримали таке послання від влади:«Є ймовірність падіння деяких об'єктів із повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах. За відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін. Передбачувана тривалість: 90 хвилин».
Таким чином, румунам уже теж доводиться вчити «правило двох стін» або бігти посеред ночі в підвал. Уранці міністерство оборони Румунії знову повідомило, що на території країни було виявлено елементи безпілотника після атак російських дронів на Ізмаїл.
«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії… упізнав фрагменти, які могли виходити від безпілотника. Вони розлетілися на площі в кілька десятків метрів», - ідеться в повідомленні міноборони. Уламки були помічені в районі міст Нуфарул і Вікторія в окрузі Тулча.
У румунському міністерстві оборони також повідомили, що на правому березі Дунаю, навпроти Ізмаїла, почали будувати бомбосховища.
«У селищі Плауру навпроти українського дунайського порту Ізмаїл армія почала роботи з будівництва двох бетонних бункерів, до яких залучено близько 50 солдатів», - ідеться в повідомленні.
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13.09.2023 23:13 Ответить
Так Румунія «захищається» від російських дронів - там почали будувати укриття для мешканців сіл, що межують з Україною.
https://i.postimg.cc/Bs64dJsb/e85ea455f0158c00e5a6d1dc6bbd2bb2.jpg Міноборони країни попередило про ризики падіння безпілотників, які «прямують у бік українських портів». Але разом з тим, прем'єр країни Марчел Чолаку закликав «не турбуватись через уламки дронів на території країни», адже на них «ніхто не нападає».
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13.09.2023 23:15 Ответить
Повний піндець..лежачі укриття..а мішки з піском наюха там?
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13.09.2023 23:21 Ответить
Й вони в НАТО, га)) З такими укриттями)) Як вони потрапили в те НАТО з таким підходом до безпеки свойого народу? Дивно, що вони ті блоки ще догори дригом не поклали й туди мішків понакидували)) Було б те ж саме, але більше людей би влізло лежачі туди, горою))
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13.09.2023 23:34 Ответить
Таке враження, що там ніхто не бачив кадрів руйнацій тими дронами чи ракетами..реально якась дитяча полоса перешкод...на дитмайданчиках при союзі будівельники кидали пару-трійку кілець, або таких самих хріней, фарбували, ставили гойдалку та пісочницю - і це був ігровий майданчик)))
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13.09.2023 23:49 Ответить
Добре, що вони в НАТО. Так би якщо русня до них полізла, я не знаю, що б з ними сталося.
І сміх, і гріх)

Дуже погано, що з нами таке твориться. А от на рахунок НАТО я вже й не знаю, що казати)
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14.09.2023 00:07 Ответить
даремно смієтесь, там повно місця щоб сісти на мішок. на швидку руку але захист є.
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14.09.2023 00:16 Ответить
Сідушки - дешево і сердито.
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14.09.2023 10:07 Ответить
терпилы
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14.09.2023 00:19 Ответить
Никогда не думал что НАТО это такой цирк, куда мы стремимся. Були б мы в НАТО, дали б кацапам зеленый свет напасть на нас, давили их потом бы санкциями, чтобы там что-то поделить. И в итоге сказали б "У НАТО не бачать ознак навмисного нападу РФ.." Только клоуны могли записать в Конституцию такое НАТО.
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13.09.2023 23:18 Ответить
когда писали, не думали что они такие сс*ны
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14.09.2023 00:21 Ответить
Обломки за 14 километров от границы... Наверно должно упасть по штаб-квартире НАТО, что бы это было "нападением"? Хотя вряд ли, это тоже будет не специально)
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13.09.2023 23:18 Ответить
аа можна літати подумав москаль,ну от і добре,тепер і ракети полетять,румуни дозволяють то ніякої загрози не несе,а людям включать тривогу і пивниці змурують,потужна відповідь нато..
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13.09.2023 23:18 Ответить
щоб тобі повилазило…
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13.09.2023 23:18 Ответить
Тоесть когда рашисты случайно разбомбят одну из стран НАТО ето не сичтается потому что они не нарошно? А то что каждый день рашисты открыто заявляют что они хотят разбомбить все страны НАТО ето тоже не нарошно? У меня все больше вопросов к адекватности етого блока
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13.09.2023 23:25 Ответить
Так у нато не розуміють кацапськой мови , тому до них не доходить смисл заяв кацапів
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13.09.2023 23:33 Ответить
У НАТО не бачать , що ворожа ракета летіла по натівському простіру ? Може їм психіатра пора вікликати?
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13.09.2023 23:27 Ответить
Штаб-квартиру НАТО треба строчно перевезти поближче до кордонів з Україною. Звісно, що на теріторії тих країн, які межують з нами. Можна й штаб-квартиру Пентагону також. Й ООН на всяк випадок. Нехай би трошки обіс..лися. Зовсім чуть-чуть)
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13.09.2023 23:27 Ответить
Може в лондоне впаде....шоб побачили.Шоб взбодрились.....сикуни бариги.
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13.09.2023 23:30 Ответить
НАТО не помітило, навіть, двох загиблих польських селян. А то якісь уламки...
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13.09.2023 23:33 Ответить
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13.09.2023 23:43 Ответить
скоро шахеди будуть летіти через румунію транзитом в Україну і всім буде пох
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13.09.2023 23:43 Ответить
странно что путин еще на это не пошел. риска - ноль
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14.09.2023 00:22 Ответить
А що НАТО бачить можна дізнатись ?

В Польщі нічого не помітили , в Румуніі теж нічого не сталося ,
ну впали уламки дронів в чистому полі і ніякоі шкоди небуло 🙁
Дивна реакція і незрозуміла , я так вважаю!!
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13.09.2023 23:45 Ответить
Боягузи керують НАТО.
Нажаль так буває.
Як кажуть Британці:
Важкий часи породжують сильних людей, Сильні люди породжують легкі часи, Легкі часи породжують слабих людей, слабі люди породжують важки часи.
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13.09.2023 23:50 Ответить
Страна НАТО стирает пелёнки, не отвлекайте её своими вопросами.
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14.09.2023 00:00 Ответить
Просто іспанський сором якийсь.Збіговисько переляканих імпотентів,а не військовий блок.Вони дограються.Треба взагалі з головами не дружити,щоб нести таку маячню
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14.09.2023 00:21 Ответить
Звичайно, що ненавмисно. ***** завжди каже, що він за мир у всьому світі.
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14.09.2023 00:58 Ответить
сцикуняки
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14.09.2023 01:01 Ответить
НАТО потрібно лікувати імпотенцію ...
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14.09.2023 01:38 Ответить
Коротко "У НАТО не бачать"
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14.09.2023 02:18 Ответить
За нечаянно бьют отчаянно» - рос.приказка
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14.09.2023 03:36 Ответить
Тактична ядерна ракета, яка знищила пів Бруселя насправді летіла на Львів, тому щоб не провокувати кацапів НАТО вирішило висунути рішучий протест 🤦🤦🤦
Терпіли і імпотенти грьобані🤬🤬🤬
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14.09.2023 06:30 Ответить
Нова емблема НАТО
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14.09.2023 07:43 Ответить
Если Румыния не признает шахеды как мирно летящие то ее исключат из НАТО.
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14.09.2023 08:03 Ответить
Світан якось після першого дрона, впавшого у Румунії, казав, що нато свідомо намагатиметься мінімізувати такі події. Допоки на одну з її країн не нападуть свідомо та у відкриту. Тому що не хоче 3-ї світової, яка буде з використанням ЯЗ. А це вже-апокаліпсис. Світан казав. шо нашим гарячим головам у вищому керівництві не треба усюди прилюдно кричати про боязугів з нато. Тому що можемо з кимось посваритися. А от те, що уламки дронів чи ракет падають на території країн нато-нам на руку, тому що це може підштовхнути партнерів до активнішого надання нам зброї, у першу чергу-комплексів ппо, літаків та далекобійних ракет.
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14.09.2023 08:42 Ответить
Не кричати про імпотентність цих клоунів ? Нам потрібно щоб НАТО нормально на це реагувало і не боялось війни з рф
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14.09.2023 16:11 Ответить
Ключові слова "НАМ ПОТРІБНО". Це-коли б ми були у нато. А оскільки ми не там, то запитайте їх-чи потрібно це "ЇМ" ? Чого ви від них вимагаєте за цей шахед у відповідь, які дії, конкретика ? Знести пострілами з танку якусь кацапську прикордонну заставу ? Чи крилатими ракетами знести кремль ? Про те, що відбудеться потім-самі здогадаєтесь ? Тож ще раз-а воно їм надо ?
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14.09.2023 17:06 Ответить
Тобто краще дальше бути імпотентами сцмкунами і терпіти такі удари, замість того щоб вдарити ракетами бо базам РФ це так важко зробити так?
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14.09.2023 18:31 Ответить
Це був не цілеспрямований удар по їх об'єктах. Тому ракетами вони по війскових базах кацапії за таке точно не вдарять. Невже важко зрозуміти ?
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14.09.2023 18:52 Ответить
Звичайно ці сцикуни не хочуть, бо бояться і проявляють своє терпільство,але нам вигідно щоб між НАТО і рф стався реальний конфлікт ми повинні робити все для цього
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14.09.2023 20:28 Ответить
Оскільки давно зрозуміло, що просто так вони не захочуть в'язуватися у пряму війну з кацапстаном, то нам вигідно, аби через наші заяви не стався реальний конфлікт між нами та нашими союзниками. Нехай вони там висловлють яку завгодно стурбованість кацапам-то їх справа, аби тільки надавали нам більше ППО та зброї. А такі інциденти, як цей-якраз такому мають сприяти.
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14.09.2023 23:23 Ответить
Так ніхто і не каже про "отвєтний" удар по мордору. Сліпі ссикуни могли просто поставити на кордоні ПВО і збивати кацаські ракети та дрони, які летять біля кордону.
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14.09.2023 20:43 Ответить
Мені нема чого сказати Наті з приводу цього, окрім 🤮🤮🤮🤮
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14.09.2023 08:57 Ответить
Можна констатувати: НАТО - це мильна бульбашка, навіть не так, НАТО - це куколд
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14.09.2023 09:01 Ответить
Но тем не менее вызов руснявого посла на ковер повлиял на фарватер дронов. Сегодня ночью уже пусти напрямую через Николаевскую,Кривой Рог и по пути следования пташок посбивали.
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14.09.2023 09:56 Ответить
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14.09.2023 10:25 Ответить
Жаль нету технических средств перехватить ракету или дрон, не сбить, а именно как-то программно перехватить, средствами РЕБ, я не знаю и задать ей новые координаты, например по Орбану
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14.09.2023 10:25 Ответить
доберутся и до Орбана
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14.09.2023 10:27 Ответить
..диленос я бы так сказал ..Явное раболепие у некоторых проявилось....
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14.09.2023 10:29 Ответить
Румуни дограються, що іх виключать з НАТО!
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14.09.2023 11:27 Ответить
Вы сами виноваты, убедили себя что НАТО будет за вас воевать, а теперь вздыхаете разочарованно.
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14.09.2023 11:45 Ответить
НАТО не бачить, чи дядько сем сказав не "бачити"? Але про всяк випадок румуни все таки риють якісь укриття. Для чого?...
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14.09.2023 11:56 Ответить
Я могу вас легка успокоить, всё что восточней Германии не попадает под так называемую пятую статью НАТО, не будут США воевать за Польшу, Прибалтику и всякие румынии. Почему я говорю США, потому что именно США решает где и когда будет воевать НАТО.
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14.09.2023 11:59 Ответить
Ага, пускають шахєди ненавмисно на чужу територію. Їх просто туди вітром здуло.
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14.09.2023 12:50 Ответить
 
 