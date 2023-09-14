В НАТО не видят признаков преднамеренного нападения РФ на Румынию, несмотря на обнаруженные фрагменты "шахедов"
В НАТО не видят признаков преднамеренного нападения РФ на Румынию, после того, как сегодня в стране снова нашли фрагменты дрона-камикадзе "шахед".
Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ранее сообщалось, что Румыния обнаружила на своей территории новые части беспилотников после того, как Россия атаковала юг Одесской области Украины.
По этому поводу, официальный представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что он проинформировал союзников о том, что на территории Румынии в третий раз были обнаружены фрагменты беспилотников, подобных тем, которые использовала Россия.
"Румынские власти сохраняют бдительность и проводят полное расследование", - сказал Уайт.
Также он добавил, что НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзную территорию.
"НАТО солидарно с нашим союзником Румынией. Также НАТО продолжает следить за ситуацией в тесном контакте с румынскими властями", - добавил Уайт.
Как сообщалось, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.
Румынская сторона сперва категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.
13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на юг Украины
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подумаєш буденно пролітав собі шахед у своїх справах і ненавмисно впав у нато,
наступного разу ненавмисно пролетить ракета і впаде,
може когось убʼє, але ж це ненавмисно, то значить не счітається
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Під час атак «шахідів» на українські порти Придунав'я жителям прикордонних селищ у Румунії почали надходити СМС з оголошенням повітряної тривоги.
Уночі 13 вересня наші сусіди з країни-члена НАТО отримали таке послання від влади:«Є ймовірність падіння деяких об'єктів із повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах. За відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін. Передбачувана тривалість: 90 хвилин».
Таким чином, румунам уже теж доводиться вчити «правило двох стін» або бігти посеред ночі в підвал. Уранці міністерство оборони Румунії знову повідомило, що на території країни було виявлено елементи безпілотника після атак російських дронів на Ізмаїл.
«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії… упізнав фрагменти, які могли виходити від безпілотника. Вони розлетілися на площі в кілька десятків метрів», - ідеться в повідомленні міноборони. Уламки були помічені в районі міст Нуфарул і Вікторія в окрузі Тулча.
У румунському міністерстві оборони також повідомили, що на правому березі Дунаю, навпроти Ізмаїла, почали будувати бомбосховища.
«У селищі Плауру навпроти українського дунайського порту Ізмаїл армія почала роботи з будівництва двох бетонних бункерів, до яких залучено близько 50 солдатів», - ідеться в повідомленні.
https://i.postimg.cc/Bs64dJsb/e85ea455f0158c00e5a6d1dc6bbd2bb2.jpg Міноборони країни попередило про ризики падіння безпілотників, які «прямують у бік українських портів». Але разом з тим, прем'єр країни Марчел Чолаку закликав «не турбуватись через уламки дронів на території країни», адже на них «ніхто не нападає».
І сміх, і гріх)
Дуже погано, що з нами таке твориться. А от на рахунок НАТО я вже й не знаю, що казати)
В Польщі нічого не помітили , в Румуніі теж нічого не сталося ,
ну впали уламки дронів в чистому полі і ніякоі шкоди небуло 🙁
Дивна реакція і незрозуміла , я так вважаю!!
Нажаль так буває.
Як кажуть Британці:
Важкий часи породжують сильних людей, Сильні люди породжують легкі часи, Легкі часи породжують слабих людей, слабі люди породжують важки часи.
Терпіли і імпотенти грьобані🤬🤬🤬