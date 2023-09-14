В НАТО не видят признаков преднамеренного нападения РФ на Румынию, несмотря на обнаруженные фрагменты "шахедов"

В НАТО не видят признаков преднамеренного нападения РФ на Румынию, после того, как сегодня в стране снова нашли фрагменты дрона-камикадзе "шахед".

Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Румыния обнаружила на своей территории новые части беспилотников после того, как Россия атаковала юг Одесской области Украины.

По этому поводу, официальный представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что он проинформировал союзников о том, что на территории Румынии в третий раз были обнаружены фрагменты беспилотников, подобных тем, которые использовала Россия.

"Румынские власти сохраняют бдительность и проводят полное расследование", - сказал Уайт.

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Также он добавил, что НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзную территорию.

"НАТО солидарно с нашим союзником Румынией. Также НАТО продолжает следить за ситуацией в тесном контакте с румынскими властями", - добавил Уайт.

Как сообщалось, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сперва категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на юг Украины

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