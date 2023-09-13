У НАТО не бачать ознак навмисного нападу РФ на Румунію, незважаючи на виявлені уламки "шахедів"
У НАТО не бачать ознак навмисного нападу РФ на Румунію, після того, як сьогодні в країні знову виявили уламки російського дрону-камікадзе "шахед".
Про це заявив офіційний представник НАТО Ділан Вайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Раніше повідомлялося, що Румунія виявила на своїй території нові частини безпілотників після того, як Росія атакувала південь Одеської області України.
З цього приводу, офіційний представник НАТО Ділан Вайт заявив, що він поінформував союзників про те, що на території Румунії втретє було виявлено фрагменти безпілотників, подібних до тих, які використовувала Росія.
"Румунська влада зберігає пильність і проводить повне розслідування", - сказав Вайт.
Також він додав, що НАТО не має інформації, яка вказує на будь-який навмисний напад Росії на союзну територію.
"НАТО солідарне з нашим союзником Румунією. Також НАТО продовжує стежити за ситуацією в тісному контакті з румунською владою", - додав Вайт.
Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.
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подумаєш буденно пролітав собі шахед у своїх справах і ненавмисно впав у нато,
наступного разу ненавмисно пролетить ракета і впаде,
може когось убʼє, але ж це ненавмисно, то значить не счітається
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Під час атак «шахідів» на українські порти Придунав'я жителям прикордонних селищ у Румунії почали надходити СМС з оголошенням повітряної тривоги.
Уночі 13 вересня наші сусіди з країни-члена НАТО отримали таке послання від влади:«Є ймовірність падіння деяких об'єктів із повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах. За відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін. Передбачувана тривалість: 90 хвилин».
Таким чином, румунам уже теж доводиться вчити «правило двох стін» або бігти посеред ночі в підвал. Уранці міністерство оборони Румунії знову повідомило, що на території країни було виявлено елементи безпілотника після атак російських дронів на Ізмаїл.
«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії… упізнав фрагменти, які могли виходити від безпілотника. Вони розлетілися на площі в кілька десятків метрів», - ідеться в повідомленні міноборони. Уламки були помічені в районі міст Нуфарул і Вікторія в окрузі Тулча.
У румунському міністерстві оборони також повідомили, що на правому березі Дунаю, навпроти Ізмаїла, почали будувати бомбосховища.
«У селищі Плауру навпроти українського дунайського порту Ізмаїл армія почала роботи з будівництва двох бетонних бункерів, до яких залучено близько 50 солдатів», - ідеться в повідомленні.
https://i.postimg.cc/Bs64dJsb/e85ea455f0158c00e5a6d1dc6bbd2bb2.jpg Міноборони країни попередило про ризики падіння безпілотників, які «прямують у бік українських портів». Але разом з тим, прем'єр країни Марчел Чолаку закликав «не турбуватись через уламки дронів на території країни», адже на них «ніхто не нападає».
І сміх, і гріх)
Дуже погано, що з нами таке твориться. А от на рахунок НАТО я вже й не знаю, що казати)
В Польщі нічого не помітили , в Румуніі теж нічого не сталося ,
ну впали уламки дронів в чистому полі і ніякоі шкоди небуло 🙁
Дивна реакція і незрозуміла , я так вважаю!!
Нажаль так буває.
Як кажуть Британці:
Важкий часи породжують сильних людей, Сильні люди породжують легкі часи, Легкі часи породжують слабих людей, слабі люди породжують важки часи.
Терпіли і імпотенти грьобані🤬🤬🤬