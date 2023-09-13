У НАТО не бачать ознак навмисного нападу РФ на Румунію, незважаючи на виявлені уламки "шахедів"

У НАТО не бачать ознак навмисного нападу РФ на Румунію, після того, як сьогодні в країні знову виявили уламки російського дрону-камікадзе "шахед".

Про це заявив офіційний представник НАТО Ділан Вайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Румунія виявила на своїй території нові частини безпілотників після того, як Росія атакувала південь Одеської області України.

З цього приводу, офіційний представник НАТО Ділан Вайт заявив, що він поінформував союзників про те, що на території Румунії втретє було виявлено фрагменти безпілотників, подібних до тих, які використовувала Росія.

"Румунська влада зберігає пильність і проводить повне розслідування", - сказав Вайт.

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Також він додав, що НАТО не має інформації, яка вказує на будь-який навмисний напад Росії на союзну територію.

"НАТО солідарне з нашим союзником Румунією. Також НАТО продовжує стежити за ситуацією в тісному контакті з румунською владою", - додав Вайт.

Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.

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