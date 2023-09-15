Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца. ВИДЕО

Народный депутат Нестор Шуфрич был арестован по делу о государственной измене. Он будет находиться в СИЗО не менее двух месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Меру пресечения в виде ареста избрал Шуфричу Печерский районный суд Киева.

Согласно решению суда, избранная народному депутату мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде залога.

Шуфрича взяли под стражу прямо в зале суда.

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Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.