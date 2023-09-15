Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца. ВИДЕО
Народный депутат Нестор Шуфрич был арестован по делу о государственной измене. Он будет находиться в СИЗО не менее двух месяцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
Меру пресечения в виде ареста избрал Шуфричу Печерский районный суд Киева.
Согласно решению суда, избранная народному депутату мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде залога.
Шуфрича взяли под стражу прямо в зале суда.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.
Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
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Жирка там поднакопит, а потом его снова отоварят.
при порошенко у руля Європи була кремлівська агентка меркель. І європейці б дуже негативно віднеслись би на будь-який тиск на суддів. А зараз вони так налякані московською агресією, що махнули рукою - робіть що хочте. аби лиш раша до нас не прийшла.
От воно и сциться. Після США будуть ще затримання... крімінальні справи... тощо. І над резніковим хмарки вже почорніли.... Веселе попереду.
Ось тільки мені здається, що ця комедія для відволікання уваги від більш нагальних проблем у державі
Скоріш за все взяли, щоб здоїти, а потім в обмінний фонд
https://www.youtube.com/watch?v=1p1mPJjq0tI
Так і шуфрич - він солдат (офіцер,генерал) путінської армії на фронті проти України.
Мабуть, чекав ***** за трі дня, а воно он, як тепер, в камері!!
Хіба самогубство не вчинить…
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Щоб не було великого розчаруапння
Ще ні одне ,,громкое ,, діло не довели до логічного закінчення