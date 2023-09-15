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Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца. ВИДЕО

шуфрич

Народный депутат Нестор Шуфрич был арестован по делу о государственной измене. Он будет находиться в СИЗО не менее двух месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Меру пресечения в виде ареста избрал Шуфричу Печерский районный суд Киева.

Согласно решению суда, избранная народному депутату мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде залога.

Шуфрича взяли под стражу прямо в зале суда.

Читайте также: Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

Во время обысков у Шуфрича были обнаружены гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Автор: 

арест (10454) Шуфрич Нестор (951) государственная измена (1532) мера пресечения (451)


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Топ комментарии
+39
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15.09.2023 21:57
+28
Якщо хтось забув то нагадаю,О.Погребинський перебуваючи в 206-у батальйоні ТРО Києва затримував Шуфрича ще тоді, коли це не було мейнстрімом. Причому якраз під час збору останнім інформації про сили тероборони Києва на початку березня 2022 року. Питання,де СБУ була півтори роки ?

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15.09.2023 22:26
+22
сподіваюсь що кома в яку він впав не підведе...
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15.09.2023 21:59
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він там має залишитися назавжди...
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15.09.2023 22:16 Ответить
Єдине що мене здивувало, печерський суд, це ж він весь час провокував своєю діяльністю, захищаючи таких як цей урод!!!!
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15.09.2023 22:17 Ответить
Награда , нашла (героя )!
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15.09.2023 22:17 Ответить
Актрационы карусели уже утомили никто не сидит все забыты через время
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15.09.2023 22:19 Ответить
Вангую, скоро цю гниду обміняють до росії
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15.09.2023 22:21 Ответить
А нахер он там нужен ? Он им сдесь нужен .
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15.09.2023 22:29 Ответить
друг Медведчука
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15.09.2023 22:33 Ответить
і, як сказав Кадиров/Онішенко - друг самого ЄрЗе.
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15.09.2023 22:56 Ответить
там гарматного м*яса завжди бракувало, а зараз тим паче. піде під мобілізацію.
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16.09.2023 08:16 Ответить
Допрыгался уродец. Хотя всем понятно, что Шуфрич в тюрьму не сядет. Откупится парочкой миллионов долларов и выйдет на свободу.
Жирка там поднакопит, а потом его снова отоварят.
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15.09.2023 22:23 Ответить
При Порошенко такого не було...
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15.09.2023 22:26 Ответить
Слава Щеневтіку!
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15.09.2023 22:31 Ответить
Для чого тобі слава? Ти ж ховаєшся під спідницею та вже завонявся
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16.09.2023 08:02 Ответить
Під час обшуків у Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей. А чим це краще того, що підписав Кучма, і завізував Єрмак в Мінську в 20 р, коли визнали суб'єктність ватажків ОРДЛО? Там ще про відкриття КПВВ Золоте і Щастя є
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15.09.2023 22:41 Ответить
Да, при Порошенко ти по підвалам не ховався
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15.09.2023 23:08 Ответить
Як і керованої монобільшості у руках однієї особи
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16.09.2023 02:16 Ответить
так такого впливу на суддів не було. А коли вже прижали голів судейських, то слухняна суддівська мафія виконає будь-який наказ влади.
при порошенко у руля Європи була кремлівська агентка меркель. І європейці б дуже негативно віднеслись би на будь-який тиск на суддів. А зараз вони так налякані московською агресією, що махнули рукою - робіть що хочте. аби лиш раша до нас не прийшла.
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16.09.2023 10:08 Ответить
Обменяют или отмажут.
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15.09.2023 22:27 Ответить
Мы живём в мире - телешоу. Но хочется у...ть сценариста, ут...пь режисёра и спа...ть к **...м съмочную площадку.
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15.09.2023 22:29 Ответить
Это радует. Надеюсь хоть одного агента ФСБ ,такого высокого полета отправят на нары. Вот только таких ,,шуфричей,, там ⬆️, воз и маленькая тележка
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15.09.2023 22:32 Ответить
Перед поїздкою до Байдена. Хоче, щоб дядько Джо його не боляче бив. )
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15.09.2023 23:03 Ответить
..та ні!! Приїздили контролери, яких Боневтік вже своєю брехне реально дістав. На наступній неділі поїде до США...там його вже поставлять рачки і насують по повні гланди. Тут все просто. Або ти щось робиш...або ми викладаємо куди треба всі твої рахунки... офшори..діяльність...
От воно и сциться. Після США будуть ще затримання... крімінальні справи... тощо. І над резніковим хмарки вже почорніли.... Веселе попереду.
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15.09.2023 23:08 Ответить
..як на мене..то очікую..коли хрипатий почне здавати все своє оточення... !! Найближче!! Під гарантії недоторканності від США....він зробить навіть мінет Байдену...!!
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15.09.2023 23:21 Ответить
.. так це ж не самому працювати..а сидіти... !!!)) .. Та на кінець життя може у нього мрія..все випробувати..??!!. А тут така нагода!!))
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15.09.2023 23:32 Ответить
Да пусть хоть раком станет на выборах у него шансов 0.Нельзя чтобы этот зеленый ужас продолжался без конца.
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16.09.2023 01:50 Ответить
Не факт що він буде сидіти.Але він реально мерзотник.
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15.09.2023 22:34 Ответить
Ця гидота повинна була вже давно гойдатись на березі!
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15.09.2023 22:38 Ответить
Нагадай, багато ригів загойдалося з початку війни..?
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16.09.2023 02:17 Ответить
Пацан прішол к успєху.
Ось тільки мені здається, що ця комедія для відволікання уваги від більш нагальних проблем у державі
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15.09.2023 22:38 Ответить
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15.09.2023 22:44 Ответить
Скажіть вже конкретніше, коли я побачу пана Арахамію в обізянику?
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15.09.2023 23:54 Ответить
Та він вже там, тільки назва інша!
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16.09.2023 07:24 Ответить
Які попєрєнікі, зебіл, тим, що зєлупа в бані концерти давав?
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15.09.2023 22:58 Ответить
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15.09.2023 22:40 Ответить
як би то не було а Шуфріч все ще залишається не пизженим.
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15.09.2023 22:55 Ответить
насіров віддай клітчасту ковдру шуфрічу
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15.09.2023 22:57 Ответить
якийсь холокост перший беня потім шуфріч= чому мовчать хасіди в Умані?
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15.09.2023 22:58 Ответить
так вони якраз і не мовчать - ось провели молебень за мир в Україні. І подіяло - шуфрича зразу ж почали колошматити.
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16.09.2023 10:43 Ответить
Шоу для зомбованого електорату, як і з Бєньою. В результаті всі залишаться при своєму, тільки зехолопи ствердяться у вірі в борцуна з корупцією - шута Боневтіка Оманського
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15.09.2023 22:59 Ответить
вибачте, але, як вже за*бала ця показуха для піпл. Всі ж розуміють, що ,все це робиться для того, щоб, випустити пару в суспільстві і дати гопнику пізніше втекти !
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15.09.2023 23:01 Ответить
голобородько 2 сезон зелене шапіто продакшен
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15.09.2023 23:07 Ответить
Поки все це шоу. Воно може перетворитися на реальність лише, коли суд посадить Шуфрича за грати по статті 111 КК України "за держзраду". А якщо він вийде під заставу, чи раптом буде обміняний і опиниться на Московії, то все це буде лише черговим передвиборчим шоу зе0лідора та його маніпуляторів з ОП, щоб набрати балів перед можливими виборами та перед вимогами від США хоч щось почати робити зі зрадниками та з корупціонерами, якими зе-лідор себе обсадив, як собака блохами.
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15.09.2023 23:09 Ответить
.. так вставили дуже глибоко..аж ніжки відірвалися...від підлоги!! А зараз поїде до США... там ще підправлять... Боневтіку треба шукати гарантії безпеки після президенства.... а крім США йому їх ніхто не дасть. Він добре розуміє...що його чекає.
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15.09.2023 23:26 Ответить
Нарештi,як довго я чекав.Слава Украине!
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15.09.2023 23:18 Ответить
Героям слава !!
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15.09.2023 23:46 Ответить
СІЗО СБУ - курорт, але для галочки піде. От в камеру на 40 рил, було б діло.
Скоріш за все взяли, щоб здоїти, а потім в обмінний фонд
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15.09.2023 23:19 Ответить
Шуфрича затримали саме зараз не просто так! Нові деталі по КОЛОМОЙСЬКОМУ / Володимир АР'ЄВ

https://www.youtube.com/watch?v=1p1mPJjq0tI

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15.09.2023 23:24 Ответить
Чотири роки Шуфрич в парламенті. Всі знали що то за кацапська гнида. Але на всі запити і вимоги, він там жирно жив, і мав доступ до державних таємниць. До тепер Зельоних вн влаштовував. Але рейтинг валиться. Що зробиш? Тут вибір. Або рейтинг у глядачів попробувати відіграти, або соратників з ОПЗЖ не чіпати.
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15.09.2023 23:32 Ответить
Та не переживайте ви так за Бєню з Шуфрічем. Малюська вже давно приготував для таких віп-персон віп-камери. Скажіть, чи у всіх вдома, на кухнях, є мікроволновки, мультиварки та єлектрочайники? А ЛЕДовські телевізори вже всі придбали? Ото ж бо...



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15.09.2023 23:41 Ответить
От Ви мені поясніть. Шуфрич знав , що він державний зрадник ? Знав! Чому він не втік за кордон?
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15.09.2023 23:49 Ответить
Мільони під сракою дають обіцянку недоторканності.
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15.09.2023 23:57 Ответить
тому що сподівався домовитись і пропетляти як в 2014 році .
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16.09.2023 08:56 Ответить
Солдат на фронті знає, що його можуть вбити? Знає і не тікає,бо наказ.
Так і шуфрич - він солдат (офіцер,генерал) путінської армії на фронті проти України.
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16.09.2023 09:37 Ответить
А хто ж тут у нас вже під час повномасштабного вторгнення конструктивно співпрацював з представником мережі агентів фсб рф?

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16.09.2023 00:26 Ответить
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16.09.2023 00:29 Ответить
О, ще одне зелене вилізло. Ну і як зебілу й не згадати в кожному коментарі, що в усьому винен "мальдівський". Ти ще не згадало про рошен, секту і пороховату, ну і "на закуску" про свинарчуків заїкнися як це зробили попередні 2 зелені гандони. Ну щоб адмін довго не думав і зразу "баньку" приготовив.
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16.09.2023 01:50 Ответить
"за п'ять років каденції відомо кого" повномасштабного вторгнення не було! Чи "етадругоє"?
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16.09.2023 07:26 Ответить
тут не совсем понятно, то ли арестовали, то ли спрятали чтобы морду не набили в очередной раз.
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16.09.2023 00:27 Ответить
Медведчука і 55 росіян обміняли на 215 азовців та інших українських полонених. На скільки обміняють Шуфрича? (Льовочкін в запасі)
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16.09.2023 00:31 Ответить
Це не показували в цензурованому Банковою марафоні. Скільки раз єс блокували трибуну з вимогою відставки Шуфрича. На кожному засіданні, на кожній погоджувальній наполягали. Будемо ставити питання відповідальності керівництва ВР і монобільшості за бездіяльність щодо Шуфрича.
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16.09.2023 00:33 Ответить
Чечетов, Калашников, Кушнарьов, зачекалися шуфрича … Засидівся…
Мабуть, чекав ***** за трі дня, а воно он, як тепер, в камері!!
Хіба самогубство не вчинить…
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16.09.2023 00:59 Ответить
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16.09.2023 02:06 Ответить
Без глаз!
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16.09.2023 07:27 Ответить
Десь колись читав, що нон стоп ********* шуфрич має статки коло півмільярда долярів. Уявіть цю суму. З такими грошима до в'язниці не садять.
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16.09.2023 02:34 Ответить
За моєю інсайдерською інформацією, в Кремлі з подачі Медведчука планували у випадку захоплення Києва бургомістром столиці призначити Шуфрича.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZU92J1xYbFmiR26CotPixhWZdfpVobDCCktU7Lq0pVScTlnsqQ7a0fOeV1oCmfmHKLHylsrE6fLnTqSVf7VcsyYxpfqdhUWyl7C9ePxIL-Zh6FZYWhyr2ryGbNmqU9E0UmZIKulZf5u57hVqRRU7xuCc5_4AGyyqRY8MpB2lw6i0A&__tn__=-]K-R Олексій Голобуцький
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16.09.2023 02:35 Ответить
Мало. Пожизненно с расстрелом. В лучшем случае.
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16.09.2023 04:29 Ответить
цікаво чи шуфрича посадять у загальну камеру в сізо і де зеки покажуть місце цій тварині ???
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16.09.2023 05:29 Ответить
Наголошую шо всі "арешти" одіозних політиків,алегархів ні чого не варті доки не будуть реформовані суди,сілові органи(прокуратура,поліція).Подібне проходило на рашке у 90ті роки і мали назву "маскі-шоу".
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16.09.2023 06:03 Ответить
Скількі мотузці не крутитись, але кінеці буде.
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16.09.2023 07:14 Ответить
Давайте следующих - цуркисы,ахметка,резя и гетьма,они уже сами готовы.
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16.09.2023 07:21 Ответить
Шуфрич - це гіперактивний аферюга,який за всі свої багаторазові каденції в ВР,зробив все ,щоб ініційовані ним антиукраїнскі закони обслуговували злодіїв,аферистів,шахраїв і колаборантів..
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16.09.2023 07:54 Ответить
Насправді ім2я його Шуфріч Нєстор Іштвановіч,одні переконують що він етнічний мадяр.інші кажуть- мадярський євр...
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16.09.2023 08:45 Ответить
Ще раз кажу не деже радійте.Більшість обрала антіукраїнску,антидемократичну владу.Попри усі недоліки,корупцію та популізм попередня рада(коаліція),презідент,правітельство були прозахідними і демократичними.А шуфріч,монобільшість ті інші-це гвинтики у руках мафіозних кланів.
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16.09.2023 09:08 Ответить
Не тільки в Шуфричу справа, там таких як він і більших і менших ще багато. Просто він надто одіозний плюс в силу свєї свинуватості вигідний тєрпіла для випускання пари: " знову Шуфричу дають люлей" , а чому ніхто не згадує кукловодів Шуфрича братів Суркісів, які в перші тижні війни з чемоданами кешу і обвішані швейцарськими будільниками метались як срані щурі зі своїми виводками через мадярський кордон!
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16.09.2023 09:11 Ответить
9 лет войны нужно было .... сколько гандон успел блокпостов сфоткать?????
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16.09.2023 09:18 Ответить
Не чекайте правильного рішення питання
Щоб не було великого розчаруапння
Ще ні одне ,,громкое ,, діло не довели до логічного закінчення
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16.09.2023 09:21 Ответить
А что с героем Украины Бойко?
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16.09.2023 16:28 Ответить
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