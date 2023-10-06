Россияне тщательно анализируют данные разведки перед запусками "Искандеров", - Игнат

Ракеты типа "Искандер" стоят миллионы, их мало, они очень ценны для врага. Поэтому россияне тщательно анализируют данные разведки перед запусками "Искандеров".

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире Украинского Радио, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вся информация перед ударом тщательно анализируется, изучается. Просто так ракету "Искандер" они не выпускают. Ракета стоит миллионы, у них их немного в целом. Поэтому противник подробно просчитывает планы, использует все данные разведок", - отметил Игнат.

По его словам, российская агентура в прифронтовых городах может координировать ракетные удары.

И не забывайте, что враг фактически без проблем прослушивает любые телефоны мобильных операторов. Делает это и с социальными сетями, где люди любят часто обмениваться информацией. Это все читается, поэтому любая информация может быть врагом использована – и используется сто процентов. Поэтому детализировать, обсуждать по телефону, что и где именно происходит, кто и куда едет, не стоит! Потому что все это будет проанализировано и использовано врагом против Украины", - подчеркнул Игнат.

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Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.