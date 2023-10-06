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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне тщательно анализируют данные разведки перед запусками "Искандеров", - Игнат

іскандер

Ракеты типа "Искандер" стоят миллионы, их мало, они очень ценны для врага. Поэтому россияне тщательно анализируют данные разведки перед запусками "Искандеров".

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире Украинского Радио, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вся информация перед ударом тщательно анализируется, изучается. Просто так ракету "Искандер" они не выпускают. Ракета стоит миллионы, у них их немного в целом. Поэтому противник подробно просчитывает планы, использует все данные разведок", - отметил Игнат.

По его словам, российская агентура в прифронтовых городах может координировать ракетные удары.

И не забывайте, что враг фактически без проблем прослушивает любые телефоны мобильных операторов. Делает это и с социальными сетями, где люди любят часто обмениваться информацией. Это все читается, поэтому любая информация может быть врагом использована – и используется сто процентов. Поэтому детализировать, обсуждать по телефону, что и где именно происходит, кто и куда едет, не стоит! Потому что все это будет проанализировано и использовано врагом против Украины", - подчеркнул Игнат.

Читайте также: От объявления тревоги до удара по Грозе прошло 10 минут. В Харькове тревогу объявили после ударов, - Воздушные силы

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Автор: 

армия РФ (19224) обстрел (27151) Игнат Юрий (592) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+17
Ви неправильно розумієте логіку росіян. Їм не важливо кого вбивати з українців мирних чи військових. Їм важливо вбивати українців просто за те, що вони українці. Ось такий російський нацизм. Тому все правильно сказав Ігнат.
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06.10.2023 22:55
+12
Deepstate опублікував фото пілота F-16CJ 480-ї винищувальної ескадрильї 52-го винищувального крила ВПС США в Фетешті (Румунія)
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06.10.2023 22:59
+8
Тобто їм все одно кого вбивати військових українців чи мирних українців. Аби вбивати. Що це як не нацизм і геноцид за національною ознакою?
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06.10.2023 22:50
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Тобто їм все одно кого вбивати військових українців чи мирних українців. Аби вбивати. Що це як не нацизм і геноцид за національною ознакою?
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06.10.2023 22:50 Ответить
Типичный акт устрашения
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06.10.2023 23:01 Ответить
Це і є класичний геноцид.
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06.10.2023 23:09 Ответить
Шиїти з сунітами поводяться подібно - влаштовували теракти на помінальних процесіях, весіллях тощо. Національний геноцид ні до чого. Це просто терор. Державний терор. Не має значення, релігійна природа, мовна, національна чи територіальні претензії. Факт, що це є ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОРИЗМ. І це головне. Мета - залякування противника і згуртування власного народа ненавистю та кров'ю. Неправильна формуліровка звинувачення в міжнародному суді призведе до виправдання терористів. Не будьте Zебілами!
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07.10.2023 00:28 Ответить
развєдчік в селищі Грім не підвів.
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06.10.2023 22:50 Ответить
Можливо його чи її загасили разом з тими, хто був на поминках щоб не платити
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06.10.2023 22:53 Ответить
тобіш удар по селу був зважений і обгрунтований ..Нормально там все у нас у штабі ?
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06.10.2023 22:51 Ответить
Ви неправильно розумієте логіку росіян. Їм не важливо кого вбивати з українців мирних чи військових. Їм важливо вбивати українців просто за те, що вони українці. Ось такий російський нацизм. Тому все правильно сказав Ігнат.
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06.10.2023 22:55 Ответить
Дійсно,якось по дебільному себе виставляє...значить удар був обгрунтований,і ніяк не інакше,так з слів Ігната
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07.10.2023 00:00 Ответить
Зі слів Ігната це не випадковість - ці ******** поцілили куди і хотіли
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07.10.2023 06:03 Ответить
Влучно по себе написав
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07.10.2023 07:53 Ответить
Втрачено величезні обсяги продажів російської оборонної продукції, оскільки незадовільні результати російських військових дій на полі бою означають, що потенційні покупці тепер розуміють, що російське озброєння - просто сміття.

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06.10.2023 22:51 Ответить
Тепер що поминки заборонять чи нам щось не кажуть про ті поминки ..там було щось особливе що вони туди ракету направили ..Кожного дня похорони в прифронтових селах і що туди прилітало ?
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06.10.2023 22:59 Ответить
Багато любителів *****, ждунів серед місцевих. Вони і наводять.
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06.10.2023 23:08 Ответить
Deepstate опублікував фото пілота F-16CJ 480-ї винищувальної ескадрильї 52-го винищувального крила ВПС США в Фетешті (Румунія)
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06.10.2023 22:59 Ответить
Тренування проходять вже? Добре якщо так. Тоді менше буде таких випадків як у новині, бо ті ракети будуть збиті пілотами.
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06.10.2023 23:33 Ответить
ще тиждень-два..

до тренувань вже на літаках..
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07.10.2023 09:47 Ответить
Скорей всего, геометка была спрятана в трупе солдата, которого хоронили. Ракета пошла строго на нее. Поэтому все, что приходит с фронта надо проверять на фон электромагнитного излучения.
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06.10.2023 23:13 Ответить
он был похоронен на нашей территории, решили перезахоронить в родном селе
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06.10.2023 23:30 Ответить
Это я читал, но меня смутила точность попадания. Это могло быть только при прямой наводке, координаты бы такую точность не дали. А кацапы, решили, что это воинская часть или побратимы собрались.
Может, я ошибаюсь.
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06.10.2023 23:34 Ответить
Тут читайте і все стане зрозумілим
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) зрозумілимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)

Вообщем координаты вводятся в" голову" ракеты и она например искандер -к туда летит и попадает с отклонением несколько метров, то есть получается достаточно дистанционно найти объект в картах гугл или яндекс и взять оттуда данные координат ,это одно условие ,а второе знать о событии и времени когда оно произойдёт ,о нём можно было узнать дистанционно методом прослушки без помощи наводчика , на что и намекает Игнат , тем более это приграничные территории ,где всё прослушивается регулярно , ведь люди перед поминальным обедом много звонили и общались с родственниками и знакомыми тем самым могли наслать на себя беду не догадываясь про последствия
Кстати найдите например свой дом или любой другой объект в любой точке земного шара например в гугл картах и вы узнаете элементарно его координаты
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07.10.2023 00:13 Ответить
Яка нах гєомєтка в тілі? Ти усвідомлюїш абсурдність і шкоду цього сук откровення? Це один із найбридкішиз вбросів, які я бачів за останній час. Таке навіть як захочеш спеціально не народиш.
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07.10.2023 00:19 Ответить
Та ось так і народжуються абсурдні міфи і докази і все через те, що людям у напруження загуглити і прочитати, виходить їм легше ганьбиться виглядати ідіотами і нести різну нісенітницю
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07.10.2023 00:35 Ответить
Я понял, его уже похоронили, Были поминки. А село до того было под оккупацией. И скорее всего нашелся какой-то обиженный коллаборант, плюс ещё и завербованный врагом при отходе. Который решил отомстить всему селу за проукраинские настроения. В принципе, вычислить несложно. Если жив.
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06.10.2023 23:32 Ответить
Живий. Навіть не сумнівайтесь. Можливо один з двох "зниклих без вісті"...
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06.10.2023 23:38 Ответить
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06.10.2023 23:47 Ответить
Якщо це було б правдою, то ракета поцілила б у цвинтар, а не в приміщення, де проходили поминки. Поминки влаштовують після поховання, а не до. Ваш Кеп.
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07.10.2023 08:24 Ответить
Действительно. Спасибо, что обратили мое внимание на этот (мой) просчет.
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07.10.2023 08:29 Ответить
Ху..ню городиш,Новіков..(
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07.10.2023 09:57 Ответить
Росіяни ретельно аналізують дані розвідки перед запусками "Іскандерів", - Ігнат Джерело:

ДА ? І ЧОГО Ж ВОНИ ТОДІ ПО КОНЧА ЗАСПІ НІ ОДНОГО ІСКАНДЕРА НЕ ВИПУСТИЛИ БАЛАБОЛ.
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06.10.2023 23:55 Ответить
в Україні є кілька Петріотів,ефективних проти Іскандерів.

та відстань більша.Зреагувати..
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07.10.2023 09:49 Ответить
Игнат уже бредить начинает... Какие миллионы она стоит?
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06.10.2023 23:55 Ответить
"Ракету 9М723 от «Искандера-М» оценивают в 400 миллионов, а 9М729 и вовсе в 500 миллионов", - кацапи написали навесні 2022 https://topwar.ru/195457-versus-iskander-ili-kalibr.html Тоді курс рубля був приблизно як зараз, 1:100. Так що $3000000 ціна занижена.
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07.10.2023 00:18 Ответить
Это если Игнат захочет купить. А для рашки они бесплатные.
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07.10.2023 00:20 Ответить
Нет ничего бесплатного. Она стоит очень дорого в себестоимости.
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07.10.2023 00:59 Ответить
Надо долго корячиться.
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07.10.2023 09:27 Ответить
ще рік-два проблема ВПК РАСЄЇ не в грошах..
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07.10.2023 09:53 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_raket_do_iskanderiv_ta_krilatih_kalibriv_sche_zalishilosja_u_rosiji_kilkisni_otsinki-7231.html
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07.10.2023 09:50 Ответить
"Искандер", балістична 9М723 - орієнтовно до 2 млн доларів "
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07.10.2023 09:54 Ответить
напевне йшлося про цілий комплекс.
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07.10.2023 09:55 Ответить
Пускові установки "Іскандера" добре видно з космосу - і це надихає.
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07.10.2023 08:24 Ответить
 
 