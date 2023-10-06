Россияне тщательно анализируют данные разведки перед запусками "Искандеров", - Игнат
Ракеты типа "Искандер" стоят миллионы, их мало, они очень ценны для врага. Поэтому россияне тщательно анализируют данные разведки перед запусками "Искандеров".
Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире Украинского Радио, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вся информация перед ударом тщательно анализируется, изучается. Просто так ракету "Искандер" они не выпускают. Ракета стоит миллионы, у них их немного в целом. Поэтому противник подробно просчитывает планы, использует все данные разведок", - отметил Игнат.
По его словам, российская агентура в прифронтовых городах может координировать ракетные удары.
И не забывайте, что враг фактически без проблем прослушивает любые телефоны мобильных операторов. Делает это и с социальными сетями, где люди любят часто обмениваться информацией. Это все читается, поэтому любая информация может быть врагом использована – и используется сто процентов. Поэтому детализировать, обсуждать по телефону, что и где именно происходит, кто и куда едет, не стоит! Потому что все это будет проанализировано и использовано врагом против Украины", - подчеркнул Игнат.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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до тренувань вже на літаках..
Может, я ошибаюсь.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) зрозумілимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
Вообщем координаты вводятся в" голову" ракеты и она например искандер -к туда летит и попадает с отклонением несколько метров, то есть получается достаточно дистанционно найти объект в картах гугл или яндекс и взять оттуда данные координат ,это одно условие ,а второе знать о событии и времени когда оно произойдёт ,о нём можно было узнать дистанционно методом прослушки без помощи наводчика , на что и намекает Игнат , тем более это приграничные территории ,где всё прослушивается регулярно , ведь люди перед поминальным обедом много звонили и общались с родственниками и знакомыми тем самым могли наслать на себя беду не догадываясь про последствия
Кстати найдите например свой дом или любой другой объект в любой точке земного шара например в гугл картах и вы узнаете элементарно его координаты
ДА ? І ЧОГО Ж ВОНИ ТОДІ ПО КОНЧА ЗАСПІ НІ ОДНОГО ІСКАНДЕРА НЕ ВИПУСТИЛИ БАЛАБОЛ.
та відстань більша.Зреагувати..