В течение 15 ноября россияне безуспешно вели штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 15 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечернемй сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот тридцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам гражданской инфраструктуры города Селидово Донецкой области и Запорожья. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 20 частных жилых домов, 7 многоэтажек и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории россии, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Прогресс, Барановка, Турья, Степок Сумской области; Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Надии Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Веселое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 17 атак. Нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Максимильяновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

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На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Степное, Павловка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Львовое, Ивановка, Садовое, Антоновка, Чернобаевка, Камышаны, Велетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника".

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