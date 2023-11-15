Готовлю иск в суд, - Фарион о своем увольнении из Львовской политехники
Экс-депутат и преподаватель "Львовской политехники" Ирина Фарион, против которой СБУ открыла уголовное производство по ряду статей, была уволена с должности профессора университета. Комментируя это решение, она пообещала судиться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.
Фарион отметила: "Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали сразу работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Пётр Франко и Степан Чарнецкий.
Благодарю каждого своего студента за радость, роскошь и глубину общения. Благодарю коллективные кафедры, что мы более 30 лет были общей душой. Благодарю "Просвиту" - легендарную "Просвиту" во главе с Кристиной Бурштынской, которая первая принимала на себя удары из-за меня..."
Также она поблагодарила всех, кто ее поддержал, и пообещала судиться против этого решения.
"Все только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд", - подчеркнула она.
Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".
Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.
14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.
15 ноября она была уволена с работы.
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Ось Ви написали про мене "Він не з США. Він строчить коменти через проксі-сервер. Через проксі -сервери працюють, як правило, боти, які роблять це за гроші." , Як думаєте, приємно спілкуватися з такими людьми?
Вы тоже, как она, считаете этого украинского военного, которого убили за слова "Слава Украине" не украинцем за то, что он перед смертью сказал это по-русски??
, а Вам , бувшому науковому співробітнику, не соромно досі не вивчити українську мову ?
ГАНЬБА 😜😜😜
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/%D0%BA%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/1287344832137555/
Який з неї професор ?
Наказ Фаріон від москалів в студию!