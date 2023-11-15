Готовлю иск в суд, - Фарион о своем увольнении из Львовской политехники

Экс-депутат и преподаватель "Львовской политехники" Ирина Фарион, против которой СБУ открыла уголовное производство по ряду статей, была уволена с должности профессора университета. Комментируя это решение, она пообещала судиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

Фарион отметила: "Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали сразу работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Пётр Франко и Степан Чарнецкий.

Благодарю каждого своего студента за радость, роскошь и глубину общения. Благодарю коллективные кафедры, что мы более 30 лет были общей душой. Благодарю "Просвиту" - легендарную "Просвиту" во главе с Кристиной Бурштынской, которая первая принимала на себя удары из-за меня..."

Также она поблагодарила всех, кто ее поддержал, и пообещала судиться против этого решения.

"Все только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд", - подчеркнула она.

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

15 ноября она была уволена с работы.