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Готовлю иск в суд, - Фарион о своем увольнении из Львовской политехники

ірина,фаріон

Экс-депутат и преподаватель "Львовской политехники" Ирина Фарион, против которой СБУ открыла уголовное производство по ряду статей, была уволена с должности профессора университета. Комментируя это решение, она пообещала судиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

Фарион отметила: "Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали сразу работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Пётр Франко и Степан Чарнецкий.

Благодарю каждого своего студента за радость, роскошь и глубину общения. Благодарю коллективные кафедры, что мы более 30 лет были общей душой. Благодарю "Просвиту" - легендарную "Просвиту" во главе с Кристиной Бурштынской, которая первая принимала на себя удары из-за меня..."

Также она поблагодарила всех, кто ее поддержал, и пообещала судиться против этого решения.

"Все только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд", - подчеркнула она.

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

15 ноября она была уволена с работы.

Автор: 

увольнение (2690) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+22
Малорос, вчи українську
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15.11.2023 23:45 Ответить
+19
В лигу сэксуальных реформ или в спортлото стоит написать !
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15.11.2023 23:38 Ответить
+18
В 2019 гигикаюче бидло регочучи з "Мова, віра,армія" привело до влади блазня чим насмішили весь світ і переконало пуйло в необхідності захоплення України. Через майже 2 роки війни це ж саме стадо кидається на "мову і віру" до армії ще черга не дійшла.
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15.11.2023 23:56 Ответить
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Страница 5 из 5
Роланд в курсі як це робити бо сам цім користується, бот
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16.11.2023 11:19 Ответить
Що, за живе зачепило, "Екатерина Федчук"?
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16.11.2023 11:22 Ответить
Саме для ботів головне, щоб когось за живе чіпляло. Думаю, на цьому я з Вами листування припиню. Конструктиву в ньому ніякого. Прощавайте.
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16.11.2023 11:29 Ответить
Шановний, що ви причепилися до якогось мого слова, як п'яний до радіо: "Зіграй, та зіграй!" На форумі не має час редагувати вислови до рівня досконалості., тому можливе різне розуміння однієї і тієї ж фрази.
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16.11.2023 11:42 Ответить
Розумієте, коли з передка приїздиш у велике місто, яке далеко від фронту, більшість бійців відчувають стрес. Багато людей там живе так, ніби нічого не сталося. Я багато разів наголошував бійцям, щоб боролися з почуттям гострої несправедливості типу "ми там життями ризикуємо, а ви тут жируєте". Але це легко сказати, та нелегко зробити. Я і сам не завжди можу задавити такі думки, хоч і стараюся.

Ось Ви написали про мене "Він не з США. Він строчить коменти через проксі-сервер. Через проксі -сервери працюють, як правило, боти, які роблять це за гроші." , Як думаєте, приємно спілкуватися з такими людьми?
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16.11.2023 12:01 Ответить
Ще раз повторюю, до вас особисто ніяких претензій не маю. Просто пропустив знак питання і зміст фрази в моєму коменті змінився. Але ви б почитали інші коменти, які написані нібито зі США. І їх багато. По змісту коментів видно, що працюють боти. А на рахунок старлінка, я, признаюсь, був не курсі. Вибачаюсь, якщо ви мене не так зрозуміли.
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16.11.2023 12:09 Ответить
Ок.
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16.11.2023 12:46 Ответить
Запрошую Вас на Лимано-Купянський напрямок. Тут, завдяки Старлінку Ви теж будете виглядати опудалом з-за океану, або з Польщі, дивлячись, як звязківці підключать вай-фай.
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16.11.2023 10:34 Ответить
Втдно , что городить такие несусветные глупости выгодно тебе, Антип
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16.11.2023 13:02 Ответить
Так, мені краще, щоб мої російськомовні побратими залишалися на своїх позиціях в окопах. І Україні це вигідно. А от Росії і пані Фаріон ні. А Вам, Остапе, як, вигідно це чи ні?
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16.11.2023 16:26 Ответить
Подать заяву на вступление в московитскую кровавую компартию в 1988 году это поступок совсем не украинки,кто считает эту особу украинкой идет нах.
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16.11.2023 09:18 Ответить
А тогда было выгоднее вступить в партию. Больше возможностей продвинуться. А сейчас в другую сторону ветер дует.
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16.11.2023 11:44 Ответить
Выгодно было в восемьдесят втором,в 88 году просвещенные люди прекрасно понимали - коммунист равно фашист,в Украине в первую очередь.
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16.11.2023 12:07 Ответить
У меня вопрос: вот знает человек украинский язык, и сразу патриот Украины? А почему же депутаты, знающие украинский, воруют безбожно, за границей скрываются от мобилизации? Да, и предателей, наводчиков хватает, ждунов, уклонистов. Язык важен, я не спорю и вижу как на юге, где мало кто знал украинский язык, все большее разговаривают на языке страны и это отлично. Но когда язык является инструментом раздора в такое тяжёлое для страны время - это преступление!
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16.11.2023 10:34 Ответить
Придурковатым сторонникам Фарион:
Вы тоже, как она, считаете этого украинского военного, которого убили за слова "Слава Украине" не украинцем за то, что он перед смертью сказал это по-русски??
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16.11.2023 11:04 Ответить
Амфаш
, а Вам , бувшому науковому співробітнику, не соромно досі не вивчити українську мову ?

ГАНЬБА 😜😜😜
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16.11.2023 11:29 Ответить
Опять двпадцатьпять... Вивчив, вивчив ще у школі!
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16.11.2023 12:33 Ответить
Промий вуха. Він сказав: "Слава Україні"
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16.11.2023 11:50 Ответить
Посмотри после второй минуты его мать. "он по-русски разговаривал"
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/%D0%BA%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/1287344832137555/
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16.11.2023 12:42 Ответить
Просто позорище серед професорів
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16.11.2023 11:28 Ответить
Вона булана на посаді доцента.
Який з неї професор ?
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16.11.2023 11:47 Ответить
А можна побачити той наказ?
Наказ Фаріон від москалів в студию!
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16.11.2023 12:53 Ответить
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16.11.2023 13:22 Ответить
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