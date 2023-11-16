Нацсовет проверит "5 канал" из-за эфира с Фарион

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку 5 канала из-за трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где гостем была бывшая народная депутат Ирина Фарион.

Соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Национальный совет по телевидению и радиовещанию поступили письма Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины с информацией о трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой" 4 ноября, где гостем была бывшая народная депутат, языковед Ирина Фарион", - сказал член Нацсовет Максим Оноприенко.

Читайте: СБУ начала уголовное производство в отношении Фарион: назначена психолого-лингвистическая экспертиза ее высказываний

Он отметил, что по результатам проведения мониторинга у программы есть признаки нарушения закона "О медиа", который запрещает распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.

Проверка должна быть проведена с 7 по 15 декабря 2023 года.

Читайте также: Фарион уволили с должности профессора университета "Львовская политехника". ДОКУМЕНТ

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион в эфире "5 канала" заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченою довбо#обкою".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали правоохранителей проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.

Также Цензор.НЕТ сообщал, що Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

15 ноября она была уволена с работы. Фармон собирается обжаловать увольнение в суде.