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Нацсовет проверит "5 канал" из-за эфира с Фарион

соколова,фаріон

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку 5 канала из-за трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где гостем была бывшая народная депутат Ирина Фарион.

Соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Национальный совет по телевидению и радиовещанию поступили письма Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины с информацией о трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой" 4 ноября, где гостем была бывшая народная депутат, языковед Ирина Фарион", - сказал член Нацсовет Максим Оноприенко.

Читайте: СБУ начала уголовное производство в отношении Фарион: назначена психолого-лингвистическая экспертиза ее высказываний

Он отметил, что по результатам проведения мониторинга у программы есть признаки нарушения закона "О медиа", который запрещает распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.

Проверка должна быть проведена с 7 по 15 декабря 2023 года.

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Напомним, 7 ноября Ирина Фарион в эфире "5 канала" заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченою довбо#обкою".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали правоохранителей проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.

Также Цензор.НЕТ сообщал, що Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

15 ноября она была уволена с работы. Фармон собирается обжаловать увольнение в суде.

Автор: 

5 канал (13632) Нацсовет ТРВ (573) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+81
О крайних ****** уже нашли! А 1+1 на связь с Дубинским не хотят проверить???
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16.11.2023 14:43 Ответить
+54
знову перевірка каналу? а інші канали перевіряють, які відверто проросійських політиків запрошували на ефіри?
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16.11.2023 14:45 Ответить
+54
А шо там с "Интером" и его гостями, типа Бойко, Рабиновичем, Добкиным и т.п. ???
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16.11.2023 14:46 Ответить
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Стаття 29. Мова Збройних Сил України та інших військових формувань
Мовою статутів, документації, діловодства, команд та іншого статутного спілкування у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, є державна мова.
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16.11.2023 15:48 Ответить
У законі про ЗСУ написано ще трохі більше Стаття 13. Мова у Збройних Силах України

Мовою Збройних Сил України є державна мова.

Мовою статутів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних Силах України є державна мова.

Кожен військовий, перебуваючи на службі (службова діяльність) чи спілкуючись по Статуту зобов*язаний це робити ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ. Як любить казати Корчинський - пам*ятайте, що путін хоче щоб ви спілкувались мовою Булгакова та Пушкина...
А Орбан теж хоче щоб українці угорського походження не володіли українською мовою ....цього як вбачається хоче СБУ, Нацрада та колишній депутат із Фронта зрад , якого чомусь уповноважили бути омудсменом
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16.11.2023 16:04 Ответить
Вам шашечки, або їхати? Ви хочете виграти цю війну, чи ні? Якщо російськомовна людина в окопі, в стресі, звертається так як може до товаришів, бо немає часу перекладати у голові під обстрілами. Вона не патріот, бо захищає твою дупу в окопу? Людина знає державну мову, бо всі українці вивчали українську в школі. Але так склалося, що її рідна мова російська, як і у багатьох мільонів інших українців. Можна дуже довго казати , це добре чи погано, але так є. Ви хочете зробити ту саму помилку, яку зробив Пєтлюра 100 років тому? Він набирав у армію тільки україномовних, і програв більшовикам ,які набирали в армію всіх підряд. І ми втратили незалежність ще на 70 років. Все до того йде, якщо вас влаштовує, що Україна програє цю війну, що на фронті людей дуже не вистачає... То задумайтеся, до чого можуть привести ваші начебто добрі наміри?
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18.11.2023 15:09 Ответить
Ви виграєте війну, чи з "добрими намірами", але недобрим словом Петлюру згадуєте?
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18.11.2023 23:55 Ответить
Що? Навчиться формулювати свої питання. "Добрі наміри" Пєтлюри з українизації вйська не допомогли йому виграти війну, а навпаки завадили перемозі. Я все чотко виразив свою думку.
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19.11.2023 14:06 Ответить
Якщо коротко, це означає, що сидячи на дивані ви просто вигадуєте собі окопні і історичні сенси.
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19.11.2023 16:01 Ответить
А перевірити тих хто обкрадає військових не хочете, чи це не образа?
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16.11.2023 15:24 Ответить
На Шмарклемарафоні ОПЗЖісти як додому ходили. Дубінський, Шуфрич і подібні прокацапські носії скрепних ідей мали і мають вільну площадку для поливання мізків какойразніцей. І нічого. А от дійсно патріотичні канали викликають страх і несприйняття Боневтіка з ОПешним шоблом.
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16.11.2023 15:30 Ответить
Голова Нацради Герасимьюк хоча і є класничим прикладом пристосуванки, бо завжди знала куди вітер дме та тримала хвіст у правильному напрямку , маючі посади при всіх олігархах та всіх владах в душі так і залишилась працівником газет "Комсомольське знамя" та "Комсомолець Полтавщини" тому торбити ЗМІ за націоналізм чи підтримку націоналістів буде по повній програмі
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16.11.2023 15:31 Ответить
Видать,робити нацзраді вже зовсім нех...
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16.11.2023 15:32 Ответить
А 1+1 перевірить за роки трансляцій дубінського, наприклад?
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16.11.2023 15:33 Ответить
ЗЕлені зрадники України ідуть за москальським корабльом! Не відмиєтеся паскути від крові сотень тисяч і по вашій теж вині убитих українців!
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16.11.2023 15:44 Ответить
На жаль, зараз панують зелепутінці. 73% подобається: як весело колишня комуняка і зельцева журналістка розіграли спектакль! Ну що, путінські служби, Фаріон і Соколова, прогіб перед пу вам зараховано
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18.11.2023 09:17 Ответить
Нацрада поклала великого болта на рішення КС.
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16.11.2023 15:46 Ответить
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16.11.2023 15:53 Ответить
Телемарафон цілодобово крутив Аристовича, хтось ці кАанали буде перевіряти?
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16.11.2023 15:55 Ответить
Телемарафон цілодобово крутив Аристовича, хтось ці кАанали буде перевіряти?
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16.11.2023 16:01 Ответить
С початку треба перевірити саму Нацраду.
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16.11.2023 16:03 Ответить
вы соколову проверьте
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16.11.2023 16:11 Ответить
Хто винуватий? Невістка ... А чому досі Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не помічає та немає бажання перевірити офісно-преЗЕдентський "анал" Ісландія з його ведучим виродком Пєтровим після того, як Пєтров про Олега Барну, світла йому Пам"ять, казав ще навесні 2022, що вдягнений в український однострій Олег Барна гірше за російських окупантів... Курви офісно-преЗЕдентські, ДЕ перевірки цього вашого купленого "аналу" Ісландія??? Де притягнення до кримінальної відповідальності вашого офісного пропаГандона Пєтрова, який паскудив честь та гідність українського Воїна?? Який також паскудив та потішався над Юрієм Луценком, коли той служив під Бахмутом?? Коли при владі бидло, яке все своє жалюгідне ватне життя поливало брудом Україну та українців, то воно перетворює на бруд та витирає свої брудні копита об все до чого торкається...
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16.11.2023 16:19 Ответить
Бандера Подільський:
Дмитро Фірташ готує до передачі під контроль структур Зеленського\Єрмака ПрАТ "Телеканал Інтер".
Фактично - це хабар українській владі за багаторічні зусилля в перешкоджання депортації Фірташа з Австрії до США, де він звинувачується в низці корупційних дій.
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16.11.2023 16:28 Ответить
Тепер, коли кабмін захоплений ахметівськими менеджерами , починаючи з ОПУ , партія ЗЕ - це гнила ширма . Фірташ олігарх Кремля з бізнесом в Україні , з голосуванням за його вигодою у ВР , з безкінечними літаннями Арахамії до нього на його літаку в відень
віддає їм Інтер !!!

ЇМ - це вже остаточно захваченій Ахметівськими владі , Єрмак тому запорука ( бувший наглядач у партї дітищі Ахмєтова) .
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16.11.2023 17:27 Ответить
Під кого наступного створить нову партію Ахмєтов?
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16.11.2023 17:52 Ответить
Під штурму. Хай би його вовки з'їли
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18.11.2023 09:19 Ответить
Зелене меншовартісне бидло зовсім їпанулось зі своєю українофобією.
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16.11.2023 16:37 Ответить
Соколовій 5 років по 161 статті,Скрипіну і його "позітівним" також по 5 років,Ірині Дмитрівні штраф по 161 статті,як жертві провокації,дружкам Соколової з 3-ої штурмової відповідно до 29 статті статуту ЗСУ і 402 статті пункту 4 ККУ-10 років, дирляндодупцю Лубінцю- за організацію підривної діяльності проти держави Україна 111 статтю ККУ і 15 років позбавлення волі.Це б мало бути все так в правовій державі,але нажаль такого не буде і мовний конфлікт тільки набиратиме обертів і переросте в масові погроми,ситуація з дівчиною,студенткою з Дніпра-це тільки перші ластівки розіграної Соколовою-Скрипіним-Лубінцем підривної провокації в тилу проти української мови.
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16.11.2023 16:54 Ответить
Винні всі крім Фаріон! Бо вони свята великомучениця борчиня за мову.
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16.11.2023 19:32 Ответить
Чому?Винна,в тому,що піддалась на зазделегідь сплановану провокацію,та подальший булінг зі сторони зацікавлених в провокації людей,в тому числі випадково втягнутих в конфлікт організатором булінгу омбутсменом Лубінцем,тому Ірина Дмитрівна заплатить штраф по 161 статті частині першій.Вона ж не виробляла контент і не розповсюджувала,як Соколова і Скрипін,за що повинні понести максимальне покарання по 161 статті,зі змінами від лютого 2022 року-це 5 років позбавлення волі.Щодо висловлювань пані Фаріон,так там складу злочину не має,вона просто в грубій формі вказала на порушення статуту ЗСУ.Хочу також вам нагадати,що згідно рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року № 1-р/2021 поняття : "рускоєзичні українці" не існує в природі,є громадяни України,які в повсякденному житті корисуються російською мовою.В ході судового розгляду було доведено,що поняття "рускоєзичний українець" було спеціально придумано російською пропагандою,для виправдовування агресії проти держави Україна,і використання такого терміну журналістами в пропагандиському контенті-це глорифікація,тобто стаття 436-2 (караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк),і після логістичної експертизи,журналісти Скрипіна,такі як: Анастасія Кримова та Назар Задерій-повинні понести також кримінальну відповідальність згідно статті 436-2 ККУ.
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16.11.2023 21:28 Ответить
Боже, як легко її спровокувати....
Всіх посадити а їй тільки штраф. Ви серйозно?
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17.11.2023 05:47 Ответить
а за що її садити?за те що Соколова придумала сама,поставила в заголовок неправдиву інфу,знаючи що більшість висновки буде робити з заголовку і не дивитимиться інтерв'ю?Не треба піддаватись емоціям,саме на це був розрахунок спец.операції "мова".Я вам рекомендую подивитись розбір Андрія Павленка,дуже чітко,по поличкам розклав,і вам все буде зрозуміло https://www.youtube.com/watch?v=_xLYhXIJmxI
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17.11.2023 14:18 Ответить
Я все і сам бачив. В послугах "експертів" не нуждаюсь.
Ви не відповіли на моє попереднє питання.
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17.11.2023 14:55 Ответить
я на тупі питання не відповідаю 150 раз.є закон і я його розжував по пунктам,а Андрій в відео розказує,чому такі,як ви є корисними ідіотами.якщо ви не здатні робити самостійні висновки,а "харчуєшся" тільки фейками Соколової,Мосійчук і Скрипіна: на подобі цього:сенсація "Фаріон обізвала військових збродом",і понеслось...І це грамотно сплановане ІПСО,розраховане на емоції,ще й обманом військових втянули,які після перегляду відео вже жаліють,що піддались на маніпуляції Соколової і інших тварюк.тому що,якби такі,як ви,хоча би подивились інтерв'ю,то почули би,що Фаріон нікого не обзивала,вона сказала,що якщо в армії не має дисципліни,то армія перетворюється в зброд. І це чиста правда,яка стосується любої армії.І вся ця спец.операція була тільки з одною метою,зіштовхнути дві найвашливіші теми-армію і мову,а Ірину Дмитрівну вибрали спеціально на роль громовідбійника,от і вся історія,вся її проблема-це те,що вона ходить на інтерв'ю до пропагандонів,тепер може буде обережніша.
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17.11.2023 22:50 Ответить
Закон, шо дишло!...
Якщо Фаріон не здатна хоча б на чверть кроку розрахувати наслідки своїх дій, то винна в цьому лише Фаріон.
Зараз йде гойдалка між корисними ідіотами різних таборів, які розхитують країну з середини. Перший потужний поштовх (імпульс) цій гойдалці (маятнику) зробила Фаріон.

а Ірину Дмитрівну вибрали спеціально на роль громовідбійника,от і вся історія,вся її проблема-це те,що вона ходить на інтерв'ю до пропагандонів,тепер може буде обережніша.

Дякую, поржав.
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18.11.2023 09:32 Ответить
от тому така ситуація,що дИбіли,як ти навіть саме інтерв'ю не дивились,в якому нічого того,через що ви,бестолкові хом'ячки,зірвались з ланца,та що там інтерв'ю,ти нездатне навіть викладку прочитати.досвідос-хом'ячок.
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18.11.2023 15:48 Ответить
Звичайно всі дИбіли окрім тих, хто на Фаріон як на месію молиться.
Губися вже.
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18.11.2023 20:59 Ответить
та ложив я на Фаріон,вона мені ніхто.дИбіли,як ти,які не бачать різниці між тим,що сказала Фаріон ; "якщо в армії не має дисципліни,то вона перетворюється в зброд"; і тим,що рознесли Скрипін,Мосейчук і Соколова ; "Фаріон обізвала армію збродом" - такі люди і корисні хом'ячки,яким вони сруть в мізки-становлять загрозу національній безпеці,бо ця війна екзистенційна і знищення мови одна з основних її складових.
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18.11.2023 23:42 Ответить
Тільки дИбіли не розуміють, що в цій екзистенційній війні Фаріон конкретно зіграла проти України. І не важливо хто це поширював, бо приховати це вже було не можливо. І не треба робити вигляд, що вона тільки те сказала, що ти написав, наче ніхто не бачив її спіч. І це я ще мовчу за проукраїнського хлопця, якого вона здала ФСБ своїй тупістю та пихой.
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19.11.2023 09:10 Ответить
ти дИбіл в квадраті,бо навіть нездатний самостійно перевірити,а як і всі корисні хом'ячки хаваєш локшину,якою тебе годують пропагандисти.Як би ти перевірило,то знало би,що хлопець був затриманий на два дні раніше,чим Фаріон опублікувала пост.Бл*ть,як можна бути таким дауном,щоб навіть дату на замітити,яка стоїть?Ти мабуть навіть самостійно висцятись нездатен,тобі пісюн має хтось з пропагандистів тіпа Соколової чи Мосейчук стряхнути.
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19.11.2023 16:19 Ответить
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19.11.2023 21:54 Ответить
Хто платить гроші той і танцює копицю з Нацради. Вона ж времєнная їй можна
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16.11.2023 17:10 Ответить
Видно зеленій владі добре припікає, що вони не знайшли приводу для демонстрації бурхливої діяльності. СБУ, НАЦРАДА, залучення студентів, звільнення з роботи, що ще? Може відразу розіпніть доктора наук за те, що за 32 роки громадяни України соромляться спілкуватися державною мовою. А Фаріон винна лише в тому, що не стрималася і відповіла на провокацію як завжди різко але й справедливо. Сто років тому українців вже розстрілювали в Києві за рідну мову,що забули? А студентам політехніки мало би бути соромно. Бо ними маніпулюють. Завдяки діяльності нинішньої влади від нас відвертаються наші союзники. Скоро нас поставлять перед вибором без вибору, бо допомагають тим хто сам хоч щось робить.
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16.11.2023 17:21 Ответить
Завтра буде "какая разніца", а післязавтра - московитський язик буде скрізь. За що боремось?
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16.11.2023 18:59 Ответить
какая разніца була вже вчора,а сьогодні бачимо результат!
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16.11.2023 19:19 Ответить
Багатоходовочка) І знову Порох у всьому винен) Побув 1 чесний строк, а дупи палають і досі. Значить все робив правильно)
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17.11.2023 10:29 Ответить
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