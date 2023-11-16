Нацсовет проверит "5 канал" из-за эфира с Фарион
Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку 5 канала из-за трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где гостем была бывшая народная депутат Ирина Фарион.
Соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Национальный совет по телевидению и радиовещанию поступили письма Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины с информацией о трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой" 4 ноября, где гостем была бывшая народная депутат, языковед Ирина Фарион", - сказал член Нацсовет Максим Оноприенко.
Он отметил, что по результатам проведения мониторинга у программы есть признаки нарушения закона "О медиа", который запрещает распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.
Проверка должна быть проведена с 7 по 15 декабря 2023 года.
Напомним, 7 ноября Ирина Фарион в эфире "5 канала" заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченою довбо#обкою".
Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали правоохранителей проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.
14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.
Также Цензор.НЕТ сообщал, що Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.
15 ноября она была уволена с работы. Фармон собирается обжаловать увольнение в суде.
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Мовою статутів, документації, діловодства, команд та іншого статутного спілкування у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, є державна мова.
Мовою Збройних Сил України є державна мова.
Мовою статутів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних Силах України є державна мова.
Кожен військовий, перебуваючи на службі (службова діяльність) чи спілкуючись по Статуту зобов*язаний це робити ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ. Як любить казати Корчинський - пам*ятайте, що путін хоче щоб ви спілкувались мовою Булгакова та Пушкина...
А Орбан теж хоче щоб українці угорського походження не володіли українською мовою ....цього як вбачається хоче СБУ, Нацрада та колишній депутат із Фронта зрад , якого чомусь уповноважили бути омудсменом
Дмитро Фірташ готує до передачі під контроль структур Зеленського\Єрмака ПрАТ "Телеканал Інтер".
Фактично - це хабар українській владі за багаторічні зусилля в перешкоджання депортації Фірташа з Австрії до США, де він звинувачується в низці корупційних дій.
віддає їм Інтер !!!
ЇМ - це вже остаточно захваченій Ахметівськими владі , Єрмак тому запорука ( бувший наглядач у партї дітищі Ахмєтова) .
Всіх посадити а їй тільки штраф. Ви серйозно?
Ви не відповіли на моє попереднє питання.
Якщо Фаріон не здатна хоча б на чверть кроку розрахувати наслідки своїх дій, то винна в цьому лише Фаріон.
Зараз йде гойдалка між корисними ідіотами різних таборів, які розхитують країну з середини. Перший потужний поштовх (імпульс) цій гойдалці (маятнику) зробила Фаріон.
а Ірину Дмитрівну вибрали спеціально на роль громовідбійника,от і вся історія,вся її проблема-це те,що вона ходить на інтерв'ю до пропагандонів,тепер може буде обережніша.
Дякую, поржав.
Губися вже.