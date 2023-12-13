РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13897 посетителей онлайн
Новости Происшествия
5 922 19
Киевстар (68) мобильная связь (420) роуминг (26) Госспецсвязь (156)

Нацроуминг для абонентов "Киевстар" временно заблокирован по запросу СБУ, - Госспецсвязи

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

київстар

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций заблокировал услугу национального роуминга для абонентов "Киевстар" по запросу Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

В сообщении напоминается, что 12 декабря на информационные системы ЧАО Киевстар была осуществлена мощная кибератака. Ее результатом стало блокирование работы основных сервисов технологической сети компании, что привело к перебоям с предоставлением услуг пользователям.

"Специалисты Правительственной команды реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента.

Чтобы избежать перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временной блокировке услуги национального роуминга для абонентов Киевстар", - говорится в сообщении.

Читайте: "Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня, – президент компании Комаров

Также напоминается, что ответственность за осуществление кибератаки взяла одна из российских группировок, деятельность которой связывают с главным управлением генштаба вооруженных сил РФ (бывшим ГРУ). Это еще раз подтверждает использование киберпространства как одного из доменов войны против Украины.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения – сделать собственные сети Wi-Fi доступными всем пользователям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ об атаке на "Киевстар": Сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета

Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернет от компании "Киевстар".

Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Навіщо було тоді запроваджувати роумінг, який потрібно виключати, аби не створювати "перевантаження мереж інших операторів"? Яка від такого роумінгу практична користь? Схоже на армійський анекдот часів срср: "Товаріщ прапорщік, можна посмотрєть телєвізор?.. Можна... Только нє включайтє!"
показать весь комментарий
13.12.2023 14:11
+5
Тю, коли були відключення світла, то цей роумінг працював. Ну так, з мобільним нетом були трабли, адле хоча б дзвінки йшли...
показать весь комментарий
13.12.2023 13:59
+2
Ну піпл промацали на рівень дебілізму ще в 2019 році. Зараз ніхто нічого вже не "мацає".
показать весь комментарий
13.12.2023 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю, коли були відключення світла, то цей роумінг працював. Ну так, з мобільним нетом були трабли, адле хоча б дзвінки йшли...
показать весь комментарий
13.12.2023 13:59 Ответить
Київстар зробив подарунок на Різдво конкурентам.
Вчора та сьогодні у дилерів мтс та лайфсел гарний виторг.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:09 Ответить
Навіщо було тоді запроваджувати роумінг, який потрібно виключати, аби не створювати "перевантаження мереж інших операторів"? Яка від такого роумінгу практична користь? Схоже на армійський анекдот часів срср: "Товаріщ прапорщік, можна посмотрєть телєвізор?.. Можна... Только нє включайтє!"
показать весь комментарий
13.12.2023 14:11 Ответить
тому що роумінг не пердбачає що вся мережа одного з операторів пійде до інших, це реально велике навантаження.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:15 Ответить
Роумінг не для такого ф-мажора,хочете *ефект доміно*.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:18 Ответить
менее чем за сутки на лайф и воду %40минимум киевстаровцев уже подключилось/начали активно пользоваться и пр. - и не упали.Какое нахрен домино, меньше в сказки написаные для марафона верьте.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:43 Ответить
%40минимум киевстаровцев уже подключилось/ - откуда данные? Сами придумали?
""меньше в сказки написаные для марафона верьте. - тут не надо верить тут надо знать как сети работают, вы не знаете этого
показать весь комментарий
13.12.2023 14:51 Ответить
ну конечно ,конечно
Данные со спутника
Лайф и вода сейчас полугодовую прибыль и наращивание базы за 3дня сделают, а многие местячковые провы год закроют с базой 30%+
Ты с села наверное
показать весь комментарий
13.12.2023 14:56 Ответить
т.е. сами придумали, ну ок, вот и ответ.
А ты без мозга?
показать весь комментарий
13.12.2023 14:57 Ответить
коли прибиральна машина вивозить сміття, а начальник цього комунального підприємства злодій то його та бугалтерію можна арештувати чи перевірити не арештовуючи машину
бо *****, під будинками буде смердіти..
як що питання до керівництва київстар, то накуя блокувати роботу надання послуг???
директор школи вкрав на ремонті гроші!!!
закрийте школу накуй, дітей на канікули до кінця слідства...
показать весь комментарий
13.12.2023 14:14 Ответить
наше СБУ таке потужне , що розбирається в потужностях операторів ЛАйф, Водафон . І "жаліючи" їх видає запит вимкнути роумінг Київстару. Походу хтось всрався і розповідає казочки
показать весь комментарий
13.12.2023 14:40 Ответить
вчера п....и совсем другое
итого - по одному поводу за сутки ДВА противоречивых заявления.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:41 Ответить
ну "не проканало - вычеркиваем", якось так.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:42 Ответить
ну якось так, піпл мацают на рівень дебелізму, поки проканує.
показать весь комментарий
13.12.2023 14:45 Ответить
Ну піпл промацали на рівень дебілізму ще в 2019 році. Зараз ніхто нічого вже не "мацає".
показать весь комментарий
13.12.2023 15:54 Ответить
Ну шо київстар обісрався по повній програмі,не займалися ні безпекою ні захистом тільки піднімали тарифи,шахраїв розвели у своїй сіті,на якість звязку плювати хтіли і т.д так шо я за те що вас так провчили,може вже своею кривою мордою повернитеся до споживачів.
показать весь комментарий
13.12.2023 15:48 Ответить
Буде як з електроенергією, піднімуть ціни бо потрібно
" ремонтувати" все знищене .
показать весь комментарий
13.12.2023 15:56 Ответить
 
 