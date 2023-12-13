Нацроуминг для абонентов "Киевстар" временно заблокирован по запросу СБУ, - Госспецсвязи

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций заблокировал услугу национального роуминга для абонентов "Киевстар" по запросу Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

В сообщении напоминается, что 12 декабря на информационные системы ЧАО Киевстар была осуществлена мощная кибератака. Ее результатом стало блокирование работы основных сервисов технологической сети компании, что привело к перебоям с предоставлением услуг пользователям.

"Специалисты Правительственной команды реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента.

Чтобы избежать перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временной блокировке услуги национального роуминга для абонентов Киевстар", - говорится в сообщении.

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Также напоминается, что ответственность за осуществление кибератаки взяла одна из российских группировок, деятельность которой связывают с главным управлением генштаба вооруженных сил РФ (бывшим ГРУ). Это еще раз подтверждает использование киберпространства как одного из доменов войны против Украины.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения – сделать собственные сети Wi-Fi доступными всем пользователям.

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Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернет от компании "Киевстар".

Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.