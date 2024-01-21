Готовимся к увеличению активности врага на Авдеевском направлении, - Силы обороны

Враг перегруппировывается на Авдеевском направлении, уменьшив количество боевых столкновений, и прекратил использовать авиацию.

Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на 6:00 21 января враг в течение двух суток уже не наносил нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличивал активность артиллерии - зафиксировано 703 артиллерийских обстрелов. Также за прошедшие сутки было меньше боестолкновений - всего 30 и применения FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности", - рассказал он.

Основные усилия, по его словам, оккупанты концентрировали возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. Всего на Авдеевском направлении отбиты 23 атаки противника.

"Попытка идти вперед была у врага западнее Вербового. В частности, там уничтожена еще одна российская современная БМД-4", - добавил он.

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