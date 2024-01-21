Готовимся к увеличению активности врага на Авдеевском направлении, - Силы обороны
Враг перегруппировывается на Авдеевском направлении, уменьшив количество боевых столкновений, и прекратил использовать авиацию.
Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По состоянию на 6:00 21 января враг в течение двух суток уже не наносил нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличивал активность артиллерии - зафиксировано 703 артиллерийских обстрелов. Также за прошедшие сутки было меньше боестолкновений - всего 30 и применения FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности", - рассказал он.
Основные усилия, по его словам, оккупанты концентрировали возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. Всего на Авдеевском направлении отбиты 23 атаки противника.
"Попытка идти вперед была у врага западнее Вербового. В частности, там уничтожена еще одна российская современная БМД-4", - добавил он.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19bxy9t/spotter_drone_from_the_82nd_air_assault_brigade/
специ.Але їм треба більше пташок...
вони різні по вартості,по виконанню
своїх задач.Наприклад,для знищення
орка потрібна недорога пташечка..
Для знищення техніки - інша...
На рашатв кажуть,що на одного
орка прилітає дві наші пташечки!