Необходимо создание нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, - Залужный

Украина должна создавать новый дизайн операций, учитывая свой технологический потенциал, для получения преимущества на поле боя.

Об этом Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный написал в своей статье, передает Цензор.НЕТ.

По словам Залужного, такие операции должны основываться преимущественно на создании решающих условий на поле боя и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации целей операции.

К таким условиям следует отнести:

достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;

лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;

повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;

безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;

лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

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"На первый взгляд, это абсолютно консервативные и классические условия, достижение которых служит уже давно действующим формам и способам. Но это лишь на первый взгляд, так как именно средства их достижения уже изменились, и старые средства, к сожалению, все больше остаются мечтой Вооруженных сил Украины, меняются прежде всего и способы их достижения", - написал Главнокомандующий.

Он пояснил, что для реализации условий уже сегодня необходимо считать как отдельные:

операцию по созданию цифрового поля;

операцию по контролю за радиоэлектронной обстановкой;

операцию комбинированных ударных беспилотных и киберсредств;

логистическую операцию.

Залужный отметил, что все перечисленные операции уже осваиваются и развиваются. Их проводят по единому замыслу и плану, они согласованы и взаимосвязаны, но отличаются по содержанию.

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Относительно ведения непосредственно операций по достижению эффектов, он уточнил, что вероятно, по своему содержанию они фактически будут оборонительными и наступательными, но по способу выполнения могут быть:

операция по понижению экономического потенциала противника;

операция по полной изоляции и истощению;

роботизированная поисково-ударная операция;

роботизированная операция по контролю кризисного района;

психологическая операция ударными средствами;

оборонительная технологическая бесконтактная операция.

"Этот список операций будет постоянно расти с развитием самих средств, и, конечно, будет побуждать к изменениям в доктринальных документах и формировании совершенно новой философии подготовки и ведения боевых действий. Появление новых самостоятельных операций или их сочетание приводит к необходимости создания новой организационной структуры. Все это возможно будет при гибком и быстром реагировании государственных институций на изменения", - подытожил Главнокомандующий ВС.

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