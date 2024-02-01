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Новости Война
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Необходимо создание нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, - Залужный

Генерал Валерій Залужний

Украина должна создавать новый дизайн операций, учитывая свой технологический потенциал, для получения преимущества на поле боя.

Об этом Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный написал в своей статье, передает Цензор.НЕТ.

По словам Залужного, такие операции должны основываться преимущественно на создании решающих условий на поле боя и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации целей операции.

К таким условиям следует отнести:

  • достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;
  • лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;
  • повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;
  • безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;
  • лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

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"На первый взгляд, это абсолютно консервативные и классические условия, достижение которых служит уже давно действующим формам и способам. Но это лишь на первый взгляд, так как именно средства их достижения уже изменились, и старые средства, к сожалению, все больше остаются мечтой Вооруженных сил Украины, меняются прежде всего и способы их достижения", - написал Главнокомандующий.

Он пояснил, что для реализации условий уже сегодня необходимо считать как отдельные:

  • операцию по созданию цифрового поля;
  • операцию по контролю за радиоэлектронной обстановкой;
  • операцию комбинированных ударных беспилотных и киберсредств;
  • логистическую операцию.

Залужный отметил, что все перечисленные операции уже осваиваются и развиваются. Их проводят по единому замыслу и плану, они согласованы и взаимосвязаны, но отличаются по содержанию.

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Относительно ведения непосредственно операций по достижению эффектов, он уточнил, что вероятно, по своему содержанию они фактически будут оборонительными и наступательными, но по способу выполнения могут быть:

  • операция по понижению экономического потенциала противника;
  • операция по полной изоляции и истощению;
  • роботизированная поисково-ударная операция;
  • роботизированная операция по контролю кризисного района;
  • психологическая операция ударными средствами;
  • оборонительная технологическая бесконтактная операция.

"Этот список операций будет постоянно расти с развитием самих средств, и, конечно, будет побуждать к изменениям в доктринальных документах и формировании совершенно новой философии подготовки и ведения боевых действий. Появление новых самостоятельных операций или их сочетание приводит к необходимости создания новой организационной структуры. Все это возможно будет при гибком и быстром реагировании государственных институций на изменения", - подытожил Главнокомандующий ВС.

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Автор: 

Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+47
Розумна людина і відчувається, що мислить як стратег та державник.
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01.02.2024 20:49
+42
Скільки буде новин - стільки не втомимся писати.

Всенародна підтримка Залужного - тільки так!
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01.02.2024 20:49
+37
щоби досягти хоч якогось успіху "генерал Залужний був змушеним приховувати оборонні приготування не лише від РФ, а й від самого Зеленського"По суті, це прямий пожиттєвий вирок Зеленському - за його свідоме чи несвідоме перешкоджання обороні країни.. https://bbc.com/ukrainian/articles/c4nj5ely2e9o https://bbc.com/ukrainian/articles/c4nj5ely2e9o
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01.02.2024 21:01
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А что по этому поводу думает фельдмаршал зеленного наполеончика, шавка Ермака папа и мама офицеры ГРУ РФ, Марьяна наркоманка Безмозглая?
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01.02.2024 22:49 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1753115295512719741 2 ч

порівняйте ставлення до війни та військових. Ставлення ДО ЛЮДЕЙ.

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01.02.2024 22:50 Ответить
Примітивне накладання зеленого лайна в голови. Бо неможливо "вийти на кордони будь-якою ціною", взагалі нікого не мобілізовуючи. А зеленський показово відхрещується від будь-якого стосунку до мобілізації.

Це та сама тактика, яку зе-шахраї використали в 2019 році: вони говорили окремим групам населення взаємно виключні речі, і кожен наївний чув лише те, що хотів почути. "Російсько-щелепним" зе-покидьки обіцяли "статус другої державної" для московитського суржика болгарської, а щирим українцям - "небачений до того розквіт солов,їної", "східнякам" вони обіцяли вступ до "тайожного союзу", а "західнякам" - вступ до ЄС.

Те саме починається і зараз: для патріотів - повернення кордонів 1991 року, для почекунів - ніякої мобілізації. Як це можна здійснити одночасно? "Какаяразніца". Бидло не ставить запитань. Бидло жує зелену жуйку єдиного шмарафону.
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02.02.2024 12:50 Ответить
Зеленський , прибери свої брудні руки від генерала
Залужного , бо тобі до нього , як до зірок 😠
Украінці не дадуть тобі і твоій братві здати Украіну русофашистам ,
ніколи 🙁
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01.02.2024 23:57 Ответить
Це він з тупими командирами совєтської школи збирається робити? Для цього треба найперше молодих, розумних управлінців в армію набрати замість дебілів, які все життя траву красили а тепер , з одною звивиною в мозку людей на смерть посилають
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02.02.2024 00:07 Ответить
Нажаль, "тупих командирів савєцькай школи" призначає та звільняє МО і особисто зеленський. Залужний на цей процес не впливав від свого призначення.
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02.02.2024 12:53 Ответить
Стаття доволі змістовна і чітка, очевидно, що генерал на своєму місці, а його золота медаль відповідає реальним знанням. Але що на практиці? Є проблеми із забезпеченням як на рівні важкої техніки, так і до якихось елементарних речей на які постійно відкриваються збори. Є мобілізована армія, чим далі, тим більше ще на вчора цивільна, і подекуди погано навчена та маломотивована. І головне, всеодно потрібно вести складні наступальні операції, на супротивника, що по суті тебе і так переважає і очевидно буде реагувати на твої дії.

Тим не менше звільняти Залужного буде помилкою, не думаю, що у нас є кращі офіцери зі стратегічним мисленням, мовчу вже за повагу в армії.
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02.02.2024 00:21 Ответить
хто може звільнити Залужного, той насправді і керує
все решта - димова завіса
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02.02.2024 00:49 Ответить
за забезпечення армії повністю відповідає МО, закони приймає і керує армією і командувпнням сам Верховний Зє, який, до речі, понаставляв усюди в штабах лояльних до себе совків, але чомусь всі намагаються всю відповідальність за чужі гріхи повісити на Залужного....
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02.02.2024 02:41 Ответить
Змістовна. Два роки було на роздуми, як не крути.
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02.02.2024 07:43 Ответить
Мда, щоб зрозуміти по простому про що пише Залужний і в яких умовах треба навести чотири факти...для картини.

1) ТАКТИКА БОЮ В ОБОРОНІ: 58-МА БРИГАДА ЗСУ ПРОТИ 37-Ї БРИГАДИ ЗС РФ, якійсь Бутусов ютубер. Бій починається із ситуації, що проривається група на лінію оборони - Ми в оточені, приймай командування.
Проблема полягає в не контролі смуги в 3-5 км, як в глибину противника, так і своєї від 0-вої лінії. Там "освободітелі" застосовують і дрони...

2) Як повідомляв OBOZ.UA, дрони ЗСУ епічно розгромили колону російської бронетехніки під https://war.obozrevatel.com/ukr/girko-divitisya-propagandisti-putina-poskarzhilisya-scho-ukrainski-droni-roznesli-kolonu-okupantiv-pid-novomihajlivkoyu.htm Новомихайлівкою на Донеччині . Кремлівські "воєнкори" зажадали "екстренних заходів", заявивши, що їм "гірко дивитися", як командування РФ кидає на штурм окупантів без прикриття з неба.

Тут головне масовість застосування та не дали колоні розгорнутися та вступити в бій. Це контроль смуги в 3-5 км в глибину противника.

3) В січні цього року рашисти накрили наших до під'їзду до позицій Б...17 трупів. Наведення через дрон...в нашій глибині.

4) https://www.obozrevatel.com/ukr/person/natalya-yusupova.htm Наталя Юсупова . На авдіївському напрямку тривають кровопролитні бої: захисникам потрібні дрони...Привезли два квадрокоптера по супер ціні, Мавік 3 = в сумі дві штуки. Тільки з новин ясно, що контролю смуги в 3-5 км в глибину там постійно не має.

Дрони доповнюють чи замінюють арту. Стаття Залужного більше узагальнень, але все впирається в матеріально-технічне оснащення смуги 3-5 км та підготовкою складу, інакше працює за всіх 0-ва лінія.
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02.02.2024 00:57 Ответить
за забезпечення відповідає МО і сам Верховний Зебздюк, який вже наобіцяв мільйон дронів, а не Залужний.
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02.02.2024 02:45 Ответить
Це все якісь прописні істини.Мавікі не зроблять глобальних проривів,бо в противника ця зброє вже теж є.Нам потрібна технологічна домінація в повітрі.А без американських літаків цього не досягнешь.Треба чекати насичення авіації західними літаками і тільки тоді вже починати займатись дизайном наступальних операцій.
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02.02.2024 02:25 Ответить
дрони дуже потрібні і потрібні будуть завжди...Зебздище наобіцяв мільйон штук, але покищо їх одиницями купують волонтери і їх реально ДУЖЕ не вистачає, навіть для того, щоб дочекатися авіації....
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02.02.2024 02:48 Ответить
Дизайн вже не допоможе .потрібна зміна системи
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02.02.2024 02:52 Ответить
Зміна жОПівської системи? Тоді так, згідний...
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02.02.2024 03:23 Ответить
"Під час повномасштабної війни президент Зеленський почав формувати своє розуміння того, що повинно відбуватися на полі бою, як війська повинні відганяти росіян, де атакувати, як атакувати, чим атакувати, як використовувати ті обмежені ресурси, які були на тому чи іншому етапі у ЗСУ. Ці пріоритети не завжди збігалися з планами і стратегіями генералів", - сказав Шустер. Джерело:
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02.02.2024 09:21 Ответить
Не розумію: чого шумите? В свій час Гітлер, Сталін і купа інших дилетантів, які вважали себе геніями тактики та стратегії керували арміями. Дайте ще Зеленському покерувати. Результат відомий -повний капець.
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02.02.2024 11:15 Ответить
Без політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові" нам не обійтись. Кожен цивільний може взяти участь у політкомпанії, якщо поширить в будь який спосіб емблему політкомпанії:

Перекреслений навскося чорною лінією зелений круг.

Коли цей вияв вимоги до влади стане вірусним, то зєля сам втече і ми оберем нарешті нормального Лідера.
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02.02.2024 11:22 Ответить
Це можна робити без майданів, мітінгів, без відриву від основної діяльності, без необхідності пересування по країні, без ризику, втрати часу, майже безкоштовно і без ризику розхитати ситуацію всередені країни.
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02.02.2024 11:27 Ответить
Ні про що. Складається враження, що він написав це аби тільки після звільнення потім писали "вумний аж страшно, ось цей би пабідив, але ж його зняли і вкрали перемогу!"

досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику

Це не можливо. Україна ніколи не буде мати більше авіації ніж росія. 30 чи навіть 60 F-16, які передадуть протягом року-двох, цього не дадуть.

позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії

Яким чином? Де конкретика?

безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості

Красиві слова, але можна подумати, що шось подібне не намагались робити цілі 2 роки, а зараз тільки прозріли. Знову питання в засобах, а не принципах, які можна реалізувати маючи ці засоби і ресурси.

позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля
І знову ж таки - яким чином? Для цього потрібно зірвати мобілізацію в росії, знищити їх економіку та військову промисловість і ще якось заставити країни, які ії підтримують теж перестати. Це взагалі не по силам Україні.

Щоб реалізовувати ці пункти Україна не має ресурсів. Це більше схоже на стратегію якби Захід воював з росією. Тому можна всі ці пункти перейменувати на
1. Захід дай
2. Захід дай
3. Захід допоможи
4. Захід зроби.
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02.02.2024 11:36 Ответить
"...
1. Захід дай
2. Захід дай
3. Захід допоможи
4. Захід зроби.
..."

А до кого ще може звертатися Головком, якщо його верховний говнокомандавач за 2 роки великої війни так і не зрозумів, що 5 років тому він, верховний говнокомандавач, мав НЕ зупиняти оборонку, а навпаки - максимально розгортати?
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02.02.2024 13:03 Ответить
Пані Безугла? Ще не посунули з фракції?
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02.02.2024 13:21 Ответить
Йди на тимошенку наярюй, не відволікайся.
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02.02.2024 14:47 Ответить
Ціль в останньому пункті можна легко досягти хоча б на півдні, було б лише бажання - це знищити накінець той клятий міст, який чомусь став святою коровою.
Виходить всі хто при політичній і військовій владі прагнуть аби надалі кацапи вбивали українців і продовжувалась якомога довше ця війна без успіхів для України.
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03.02.2024 02:47 Ответить
Нічого не змінить знищення того моста вже. Давно ж відомо, що будується залізна дорога через Маріуполь, мабуть скоро буде готова.
Та і навіть якби це все ще був варіант, немає вже ким ті угруповування звідти видавлювати - вони були розтрачені при "контрнаступі".
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03.02.2024 11:44 Ответить
Вона вже рік будується. То треба чекати коли побудується і тоді можна знищувати?
Ви на кого працюєте? Перемога України буде для вас поразкою?
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03.02.2024 13:25 Ответить
У вас з логікою проблеми. Коли вона добудується - то вже до одного місця, знищений він чи не знищений. Його потрібно було знищувати літом 2023 і не пізніше. Дорога ложка до обіду - чули про таке? Те саме і про міст.
А ці лозунги про перемогу можна засунути поглибже. Я вже написав, що зараз все одно немає ким і чим видавити армію на Півдні навіть якщо міст буде знищено.
Кримський міст розвалений, вони збирають манатки та самі йдуть - це картина у фантазіях дурників. Ще є ЖД гілка через Волноваху. Хоча б через неї не підуть, а там скоро і через Маріуполь підтягнеться.
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03.02.2024 13:38 Ответить
Справді, для чого ж його знищувати? Пофіг що через нього тисячі тон воєнних вантажів щоденно проходять, он залізнична лінія будується і ще одна на підхваті є.
Залізна логіка
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03.02.2024 13:44 Ответить
Ну йди знищуй. Маєш чим?
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03.02.2024 13:48 Ответить
А малюк для чого?
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03.02.2024 16:58 Ответить
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