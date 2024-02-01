Необходимо создание нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, - Залужный
Украина должна создавать новый дизайн операций, учитывая свой технологический потенциал, для получения преимущества на поле боя.
Об этом Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный написал в своей статье, передает Цензор.НЕТ.
По словам Залужного, такие операции должны основываться преимущественно на создании решающих условий на поле боя и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации целей операции.
К таким условиям следует отнести:
- достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;
- лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;
- повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;
- безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;
- лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.
"На первый взгляд, это абсолютно консервативные и классические условия, достижение которых служит уже давно действующим формам и способам. Но это лишь на первый взгляд, так как именно средства их достижения уже изменились, и старые средства, к сожалению, все больше остаются мечтой Вооруженных сил Украины, меняются прежде всего и способы их достижения", - написал Главнокомандующий.
Он пояснил, что для реализации условий уже сегодня необходимо считать как отдельные:
- операцию по созданию цифрового поля;
- операцию по контролю за радиоэлектронной обстановкой;
- операцию комбинированных ударных беспилотных и киберсредств;
- логистическую операцию.
Залужный отметил, что все перечисленные операции уже осваиваются и развиваются. Их проводят по единому замыслу и плану, они согласованы и взаимосвязаны, но отличаются по содержанию.
Относительно ведения непосредственно операций по достижению эффектов, он уточнил, что вероятно, по своему содержанию они фактически будут оборонительными и наступательными, но по способу выполнения могут быть:
- операция по понижению экономического потенциала противника;
- операция по полной изоляции и истощению;
- роботизированная поисково-ударная операция;
- роботизированная операция по контролю кризисного района;
- психологическая операция ударными средствами;
- оборонительная технологическая бесконтактная операция.
"Этот список операций будет постоянно расти с развитием самих средств, и, конечно, будет побуждать к изменениям в доктринальных документах и формировании совершенно новой философии подготовки и ведения боевых действий. Появление новых самостоятельных операций или их сочетание приводит к необходимости создания новой организационной структуры. Все это возможно будет при гибком и быстром реагировании государственных институций на изменения", - подытожил Главнокомандующий ВС.
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@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1753115295512719741 2 ч
порівняйте ставлення до війни та військових. Ставлення ДО ЛЮДЕЙ.
Це та сама тактика, яку зе-шахраї використали в 2019 році: вони говорили окремим групам населення взаємно виключні речі, і кожен наївний чув лише те, що хотів почути. "Російсько-щелепним" зе-покидьки обіцяли "статус другої державної" для московитського суржика болгарської, а щирим українцям - "небачений до того розквіт солов,їної", "східнякам" вони обіцяли вступ до "тайожного союзу", а "західнякам" - вступ до ЄС.
Те саме починається і зараз: для патріотів - повернення кордонів 1991 року, для почекунів - ніякої мобілізації. Як це можна здійснити одночасно? "Какаяразніца". Бидло не ставить запитань. Бидло жує зелену жуйку єдиного шмарафону.
Залужного , бо тобі до нього , як до зірок 😠
Украінці не дадуть тобі і твоій братві здати Украіну русофашистам ,
ніколи 🙁
Тим не менше звільняти Залужного буде помилкою, не думаю, що у нас є кращі офіцери зі стратегічним мисленням, мовчу вже за повагу в армії.
все решта - димова завіса
1) ТАКТИКА БОЮ В ОБОРОНІ: 58-МА БРИГАДА ЗСУ ПРОТИ 37-Ї БРИГАДИ ЗС РФ, якійсь Бутусов ютубер. Бій починається із ситуації, що проривається група на лінію оборони - Ми в оточені, приймай командування.
Проблема полягає в не контролі смуги в 3-5 км, як в глибину противника, так і своєї від 0-вої лінії. Там "освободітелі" застосовують і дрони...
2) Як повідомляв OBOZ.UA, дрони ЗСУ епічно розгромили колону російської бронетехніки під https://war.obozrevatel.com/ukr/girko-divitisya-propagandisti-putina-poskarzhilisya-scho-ukrainski-droni-roznesli-kolonu-okupantiv-pid-novomihajlivkoyu.htm Новомихайлівкою на Донеччині . Кремлівські "воєнкори" зажадали "екстренних заходів", заявивши, що їм "гірко дивитися", як командування РФ кидає на штурм окупантів без прикриття з неба.
Тут головне масовість застосування та не дали колоні розгорнутися та вступити в бій. Це контроль смуги в 3-5 км в глибину противника.
3) В січні цього року рашисти накрили наших до під'їзду до позицій Б...17 трупів. Наведення через дрон...в нашій глибині.
4) https://www.obozrevatel.com/ukr/person/natalya-yusupova.htm Наталя Юсупова . На авдіївському напрямку тривають кровопролитні бої: захисникам потрібні дрони...Привезли два квадрокоптера по супер ціні, Мавік 3 = в сумі дві штуки. Тільки з новин ясно, що контролю смуги в 3-5 км в глибину там постійно не має.
Дрони доповнюють чи замінюють арту. Стаття Залужного більше узагальнень, але все впирається в матеріально-технічне оснащення смуги 3-5 км та підготовкою складу, інакше працює за всіх 0-ва лінія.
Перекреслений навскося чорною лінією зелений круг.
Коли цей вияв вимоги до влади стане вірусним, то зєля сам втече і ми оберем нарешті нормального Лідера.
досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику
Це не можливо. Україна ніколи не буде мати більше авіації ніж росія. 30 чи навіть 60 F-16, які передадуть протягом року-двох, цього не дадуть.
позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії
Яким чином? Де конкретика?
безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості
Красиві слова, але можна подумати, що шось подібне не намагались робити цілі 2 роки, а зараз тільки прозріли. Знову питання в засобах, а не принципах, які можна реалізувати маючи ці засоби і ресурси.
позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля
І знову ж таки - яким чином? Для цього потрібно зірвати мобілізацію в росії, знищити їх економіку та військову промисловість і ще якось заставити країни, які ії підтримують теж перестати. Це взагалі не по силам Україні.
Щоб реалізовувати ці пункти Україна не має ресурсів. Це більше схоже на стратегію якби Захід воював з росією. Тому можна всі ці пункти перейменувати на
1. Захід дай
2. Захід дай
3. Захід допоможи
4. Захід зроби.
1. Захід дай
2. Захід дай
3. Захід допоможи
4. Захід зроби.
..."
А до кого ще може звертатися Головком, якщо його верховний говнокомандавач за 2 роки великої війни так і не зрозумів, що 5 років тому він, верховний говнокомандавач, мав НЕ зупиняти оборонку, а навпаки - максимально розгортати?
Виходить всі хто при політичній і військовій владі прагнуть аби надалі кацапи вбивали українців і продовжувалась якомога довше ця війна без успіхів для України.
Та і навіть якби це все ще був варіант, немає вже ким ті угруповування звідти видавлювати - вони були розтрачені при "контрнаступі".
Ви на кого працюєте? Перемога України буде для вас поразкою?
А ці лозунги про перемогу можна засунути поглибже. Я вже написав, що зараз все одно немає ким і чим видавити армію на Півдні навіть якщо міст буде знищено.
Кримський міст розвалений, вони збирають манатки та самі йдуть - це картина у фантазіях дурників. Ще є ЖД гілка через Волноваху. Хоча б через неї не підуть, а там скоро і через Маріуполь підтягнеться.
Залізна логіка