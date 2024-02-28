Зеленский рассказал о деталях своего участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"
Президент провел ряд встреч с лидерами балканских стран в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский написал у своем телеграме.
"В рамках Саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" провел ряд двусторонних встреч. Содержание всех переговоров вполне прагматично. Вместе можем дать нашим народам больше безопасности, больше рабочих мест, больше экономического роста", - написал президент.
Он рассказал, что во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем была достигнута договоренность о содействии заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями в области разминирования, спасательного оборудования и производства БПЛА.
Зеленский поблагодарил президента Черногории Якова Милатовича за поддержку Вильнюсской декларации "Группы семи" и Украинской формулы мира. И добавил, что во время встречи с ним обсуждалось лечение и реабилитация украинских военных в Черногории.
Глава государства отметил, что во время переговоров с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским говорили об актуальных оборонных нуждах Украины.
"С Президентом Молдовы Маей Санду обсудили последние события в Приднестровском регионе Молдовы и усилия России по дестабилизации ситуации в регионе. Отдельное внимание было уделено функционированию экспортных коридоров для транспортировки украинской продукции по территории Молдовы", - написал президент.
По его словам, во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем были скоординированы дальнейшие контакты с целью поддержки Формулы мира наибольшим количеством стран.
"С председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Рассказал о потребностях Украины в артиллерии и средствах ПВО. Спасибо за готовность принять участие в первом Глобальном саммите мира", - рассказал Владимир Зеленский.
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Європейський "Юґа-Васток"?
Чи то вже прокурору буде доповідати, у допросній камері???
Розповідати він майстер, вже ГЛОБАЛЬНИЙ! 😁
Сейчас Украина и Израиль ведут войну за свое существование, и те силы, против которых они воюют, не только используют военную силу и террор, но и превратили ООН и его структуры в оружие против свободы: "Совбез ООН неспособен выполнять свою базовую обязанность защищать независимые государства от вторжения, осуждать насилие и агрессию, от которой вынуждена защищаться Украина, и террор, от которого снова вынужден защищаться Израиль".
Ни Совбез, ни одна из других структур ООН до сих пор не осудили резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, и отметил, что Россия - едва ли не единственная страна вне Ближнего Востока, которая принимает у себя террористов ХАМАСа и хуситских джихадистов, расстилая им красную дорожку.
Россия углубляет свои связи с глобальными дестабилизирующими силами".
І як би я спати ліг без цієї важливої розповіді...
А блазень показав щось? На там пантоміму якусь. Це було б ще потужніше.