Зеленский рассказал о деталях своего участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

Президент провел ряд встреч с лидерами балканских стран в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский написал у своем телеграме.

"В рамках Саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" провел ряд двусторонних встреч. Содержание всех переговоров вполне прагматично. Вместе можем дать нашим народам больше безопасности, больше рабочих мест, больше экономического роста", - написал президент.

Он рассказал, что во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем была достигнута договоренность о содействии заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями в области разминирования, спасательного оборудования и производства БПЛА.

Зеленский поблагодарил президента Черногории Якова Милатовича за поддержку Вильнюсской декларации "Группы семи" и Украинской формулы мира. И добавил, что во время встречи с ним обсуждалось лечение и реабилитация украинских военных в Черногории.

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Глава государства отметил, что во время переговоров с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским говорили об актуальных оборонных нуждах Украины.

"С Президентом Молдовы Маей Санду обсудили последние события в Приднестровском регионе Молдовы и усилия России по дестабилизации ситуации в регионе. Отдельное внимание было уделено функционированию экспортных коридоров для транспортировки украинской продукции по территории Молдовы", - написал президент.

По его словам, во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем были скоординированы дальнейшие контакты с целью поддержки Формулы мира наибольшим количеством стран.

"С председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Рассказал о потребностях Украины в артиллерии и средствах ПВО. Спасибо за готовность принять участие в первом Глобальном саммите мира", - рассказал Владимир Зеленский.

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