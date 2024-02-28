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Балканы (53) Зеленский (19064) саммит (1113)

Зеленский рассказал о деталях своего участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

зеленський

Президент провел ряд встреч с лидерами балканских стран в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский написал у своем телеграме.

"В рамках Саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" провел ряд двусторонних встреч. Содержание всех переговоров вполне прагматично. Вместе можем дать нашим народам больше безопасности, больше рабочих мест, больше экономического роста", - написал президент.

Он рассказал, что во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем была достигнута договоренность о содействии заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями в области разминирования, спасательного оборудования и производства БПЛА.

Зеленский поблагодарил президента Черногории Якова Милатовича за поддержку Вильнюсской декларации "Группы семи" и Украинской формулы мира. И добавил, что во время встречи с ним обсуждалось лечение и реабилитация украинских военных в Черногории.

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Глава государства отметил, что во время переговоров с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским говорили об актуальных оборонных нуждах Украины.

"С Президентом Молдовы Маей Санду обсудили последние события в Приднестровском регионе Молдовы и усилия России по дестабилизации ситуации в регионе. Отдельное внимание было уделено функционированию экспортных коридоров для транспортировки украинской продукции по территории Молдовы", - написал президент.

По его словам, во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем были скоординированы дальнейшие контакты с целью поддержки Формулы мира наибольшим количеством стран.

"С председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Рассказал о потребностях Украины в артиллерии и средствах ПВО. Спасибо за готовность принять участие в первом Глобальном саммите мира", - рассказал Владимир Зеленский.

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Топ комментарии
+6
Он бы лучше рассказал про встречи в Саудовской Аравии с Володиным.
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28.02.2024 22:00
+6
Чувак живе своє краще життя - слава, софіти, оплески, подорожі по усій планеті... Цікаво, він взагалі згадує про "шашлики"? Про те, що підставив свій народ своєю брехнею і віддав катам-кацапам на поталу? Як воно може взагалі з цим жити?
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28.02.2024 22:12
+4
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, выступая перед Советом безопасности ООН:

Сейчас Украина и Израиль ведут войну за свое существование, и те силы, против которых они воюют, не только используют военную силу и террор, но и превратили ООН и его структуры в оружие против свободы: "Совбез ООН неспособен выполнять свою базовую обязанность защищать независимые государства от вторжения, осуждать насилие и агрессию, от которой вынуждена защищаться Украина, и террор, от которого снова вынужден защищаться Израиль".

Ни Совбез, ни одна из других структур ООН до сих пор не осудили резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, и отметил, что Россия - едва ли не единственная страна вне Ближнего Востока, которая принимает у себя террористов ХАМАСа и хуситских джихадистов, расстилая им красную дорожку.
Россия углубляет свои связи с глобальными дестабилизирующими силами".
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28.02.2024 22:08
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Південно-Східна Європа ...
Європейський "Юґа-Васток"?
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28.02.2024 21:55 Ответить
А про деталі в Омані розкаже?

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28.02.2024 22:16 Ответить
Диявол в деталях - да Зеля?
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28.02.2024 21:56 Ответить
Головне,що потужно
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28.02.2024 21:57 Ответить
Он бы лучше рассказал про встречи в Саудовской Аравии с Володиным.
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28.02.2024 22:00 Ответить
Коли розповість за деталі оманської угоди???
Чи то вже прокурору буде доповідати, у допросній камері???
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28.02.2024 22:00 Ответить
Думаю,що не доживе до того моменту,сцикливий свідок не потрібен,всіх здасть
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28.02.2024 22:35 Ответить
Дякую за готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру", - розповів Володимир Зеленський.

Розповідати він майстер, вже ГЛОБАЛЬНИЙ! 😁
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28.02.2024 22:02 Ответить
"досягнуто домвленості щодо сприяння укладенню угод" ********* о том, что ******** о том, о чем будем ******* потом
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28.02.2024 22:06 Ответить
Деятель,просрал нападение рашки.
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28.02.2024 22:07 Ответить
А деталі про Оман ?
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28.02.2024 22:07 Ответить
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, выступая перед Советом безопасности ООН:

Сейчас Украина и Израиль ведут войну за свое существование, и те силы, против которых они воюют, не только используют военную силу и террор, но и превратили ООН и его структуры в оружие против свободы: "Совбез ООН неспособен выполнять свою базовую обязанность защищать независимые государства от вторжения, осуждать насилие и агрессию, от которой вынуждена защищаться Украина, и террор, от которого снова вынужден защищаться Израиль".

Ни Совбез, ни одна из других структур ООН до сих пор не осудили резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, и отметил, что Россия - едва ли не единственная страна вне Ближнего Востока, которая принимает у себя террористов ХАМАСа и хуситских джихадистов, расстилая им красную дорожку.
Россия углубляет свои связи с глобальными дестабилизирующими силами".
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28.02.2024 22:08 Ответить
Бляха!!!
І як би я спати ліг без цієї важливої розповіді...

А блазень показав щось? На там пантоміму якусь. Це було б ще потужніше.
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28.02.2024 22:09 Ответить
Чувак живе своє краще життя - слава, софіти, оплески, подорожі по усій планеті... Цікаво, він взагалі згадує про "шашлики"? Про те, що підставив свій народ своєю брехнею і віддав катам-кацапам на поталу? Як воно може взагалі з цим жити?
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28.02.2024 22:12 Ответить
Просил у Сербии подарить недавно поставленные из московии комплексы РЭБ "Репеллент". Не-а.
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28.02.2024 22:13 Ответить
зєля що з Польшою, обісрався?
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28.02.2024 22:14 Ответить
Все добре,перемога,але клята польська поліція вилучила у журналіста перемогу задіявши спецслужби.Премога иайже в руках була так близько.В слідуючий раз перемога за нами
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28.02.2024 22:47 Ответить
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28.02.2024 23:09 Ответить
 
 