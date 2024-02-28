Зеленський розповів про деталі своєї участі в саміті "Україна-Південно-Східна Європа"

Президент провів низку зустрічей з лідерами балканських країн в межах саміту "Україна-Південно-Східна Європа".

Як інформує Цензор.НЕТ про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі.

"В межах Саміту "Україна - Південно-Східна Європа" провів низку двосторонніх зустрічей. Зміст усіх переговорів цілком прагматичний. Разом можемо дати нашим народам більше безпеки, більше робочих місць, більше економічного зростання", - написав президент.

Він розповів, що під час зустрічі з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем було досягнуто домвленості щодо сприяння укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями в галузі розмінування, рятувального обладнання та виробництва БпЛА.

Зеленський подякував Президенту Чорногорії Якову Мілатовичу за підтримку Вільнюської декларації "Групи семи" та Української формули миру. Та додав що під час зустрічі з ним обговорювалось лікування та реабілітація українських військових у Чорногорії.

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Глава держави зазначив, що під час переговорів із Президентом Північної Македонії Стево Пендаровським говорили про актуальні оборонні потреби України.

"З Президенткою Молдови Маєю Санду обговорили останні події у Придністровському регіоні Молдови та зусилля Росії щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Окрему увагу приділили функціонуванню експортних коридорів для транспортування української продукції територією Молдови", - написав президент.

За його словами, під час зустрічі з Президентом Сербії Александром Вучичем було скоординувано подальші контакти з метою підтримання Формули миру якнайбільшою кількістю країн.

"З Головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Розповів про потреби України в артилерії та засобах ППО. Дякую за готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру", - розповів Володимир Зеленський.

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