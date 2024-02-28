Зеленський розповів про деталі своєї участі в саміті "Україна-Південно-Східна Європа"
Президент провів низку зустрічей з лідерами балканських країн в межах саміту "Україна-Південно-Східна Європа".
Як інформує Цензор.НЕТ про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі.
"В межах Саміту "Україна - Південно-Східна Європа" провів низку двосторонніх зустрічей. Зміст усіх переговорів цілком прагматичний. Разом можемо дати нашим народам більше безпеки, більше робочих місць, більше економічного зростання", - написав президент.
Він розповів, що під час зустрічі з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем було досягнуто домвленості щодо сприяння укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями в галузі розмінування, рятувального обладнання та виробництва БпЛА.
Зеленський подякував Президенту Чорногорії Якову Мілатовичу за підтримку Вільнюської декларації "Групи семи" та Української формули миру. Та додав що під час зустрічі з ним обговорювалось лікування та реабілітація українських військових у Чорногорії.
Глава держави зазначив, що під час переговорів із Президентом Північної Македонії Стево Пендаровським говорили про актуальні оборонні потреби України.
"З Президенткою Молдови Маєю Санду обговорили останні події у Придністровському регіоні Молдови та зусилля Росії щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Окрему увагу приділили функціонуванню експортних коридорів для транспортування української продукції територією Молдови", - написав президент.
За його словами, під час зустрічі з Президентом Сербії Александром Вучичем було скоординувано подальші контакти з метою підтримання Формули миру якнайбільшою кількістю країн.
"З Головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Розповів про потреби України в артилерії та засобах ППО. Дякую за готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру", - розповів Володимир Зеленський.
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Європейський "Юґа-Васток"?
Чи то вже прокурору буде доповідати, у допросній камері???
Розповідати він майстер, вже ГЛОБАЛЬНИЙ! 😁
Сейчас Украина и Израиль ведут войну за свое существование, и те силы, против которых они воюют, не только используют военную силу и террор, но и превратили ООН и его структуры в оружие против свободы: "Совбез ООН неспособен выполнять свою базовую обязанность защищать независимые государства от вторжения, осуждать насилие и агрессию, от которой вынуждена защищаться Украина, и террор, от которого снова вынужден защищаться Израиль".
Ни Совбез, ни одна из других структур ООН до сих пор не осудили резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, и отметил, что Россия - едва ли не единственная страна вне Ближнего Востока, которая принимает у себя террористов ХАМАСа и хуситских джихадистов, расстилая им красную дорожку.
Россия углубляет свои связи с глобальными дестабилизирующими силами".
І як би я спати ліг без цієї важливої розповіді...
А блазень показав щось? На там пантоміму якусь. Це було б ще потужніше.