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Новини
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Зеленський розповів про деталі своєї участі в саміті "Україна-Південно-Східна Європа"

зеленський

Президент провів низку зустрічей з лідерами балканських країн в межах саміту "Україна-Південно-Східна Європа".

Як інформує Цензор.НЕТ про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі.

"В межах Саміту "Україна - Південно-Східна Європа" провів низку двосторонніх зустрічей. Зміст усіх переговорів цілком прагматичний. Разом можемо дати нашим народам більше безпеки, більше робочих місць, більше економічного зростання", - написав президент.

Він розповів, що під час зустрічі з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем було досягнуто домвленості щодо сприяння укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями в галузі розмінування, рятувального обладнання та виробництва БпЛА. 

Зеленський подякував Президенту Чорногорії Якову Мілатовичу за підтримку Вільнюської декларації "Групи семи" та Української формули миру. Та додав що під час зустрічі з ним обговорювалось лікування та реабілітація українських військових у Чорногорії.

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Глава держави зазначив, що під час переговорів із Президентом Північної Македонії Стево Пендаровським говорили про актуальні оборонні потреби України.

"З Президенткою Молдови Маєю Санду обговорили останні події у Придністровському регіоні Молдови та зусилля Росії щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Окрему увагу приділили функціонуванню експортних коридорів для транспортування української продукції територією Молдови", - написав президент.

За його словами, під час зустрічі з Президентом Сербії Александром Вучичем було скоординувано подальші контакти з метою підтримання Формули миру якнайбільшою кількістю країн.

"З Головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Розповів про потреби України в артилерії та засобах ППО. Дякую за готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру", - розповів Володимир Зеленський.

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Автор: 

Балкани (44) Зеленський Володимир (23923) саміт (764)


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Топ коментарі
+6
Он бы лучше рассказал про встречи в Саудовской Аравии с Володиным.
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28.02.2024 22:00
+6
Чувак живе своє краще життя - слава, софіти, оплески, подорожі по усій планеті... Цікаво, він взагалі згадує про "шашлики"? Про те, що підставив свій народ своєю брехнею і віддав катам-кацапам на поталу? Як воно може взагалі з цим жити?
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28.02.2024 22:12
+4
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, выступая перед Советом безопасности ООН:

Сейчас Украина и Израиль ведут войну за свое существование, и те силы, против которых они воюют, не только используют военную силу и террор, но и превратили ООН и его структуры в оружие против свободы: "Совбез ООН неспособен выполнять свою базовую обязанность защищать независимые государства от вторжения, осуждать насилие и агрессию, от которой вынуждена защищаться Украина, и террор, от которого снова вынужден защищаться Израиль".

Ни Совбез, ни одна из других структур ООН до сих пор не осудили резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, и отметил, что Россия - едва ли не единственная страна вне Ближнего Востока, которая принимает у себя террористов ХАМАСа и хуситских джихадистов, расстилая им красную дорожку.
Россия углубляет свои связи с глобальными дестабилизирующими силами".
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28.02.2024 22:08
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Південно-Східна Європа ...
Європейський "Юґа-Васток"?
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28.02.2024 21:55 Відповісти
А про деталі в Омані розкаже?

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28.02.2024 22:16 Відповісти
Диявол в деталях - да Зеля?
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28.02.2024 21:56 Відповісти
Головне,що потужно
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28.02.2024 21:57 Відповісти
Он бы лучше рассказал про встречи в Саудовской Аравии с Володиным.
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28.02.2024 22:00 Відповісти
Коли розповість за деталі оманської угоди???
Чи то вже прокурору буде доповідати, у допросній камері???
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28.02.2024 22:00 Відповісти
Думаю,що не доживе до того моменту,сцикливий свідок не потрібен,всіх здасть
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28.02.2024 22:35 Відповісти
Дякую за готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру", - розповів Володимир Зеленський.

Розповідати він майстер, вже ГЛОБАЛЬНИЙ! 😁
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28.02.2024 22:02 Відповісти
"досягнуто домвленості щодо сприяння укладенню угод" ********* о том, что ******** о том, о чем будем ******* потом
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28.02.2024 22:06 Відповісти
Деятель,просрал нападение рашки.
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28.02.2024 22:07 Відповісти
А деталі про Оман ?
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28.02.2024 22:07 Відповісти
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, выступая перед Советом безопасности ООН:

Сейчас Украина и Израиль ведут войну за свое существование, и те силы, против которых они воюют, не только используют военную силу и террор, но и превратили ООН и его структуры в оружие против свободы: "Совбез ООН неспособен выполнять свою базовую обязанность защищать независимые государства от вторжения, осуждать насилие и агрессию, от которой вынуждена защищаться Украина, и террор, от которого снова вынужден защищаться Израиль".

Ни Совбез, ни одна из других структур ООН до сих пор не осудили резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, и отметил, что Россия - едва ли не единственная страна вне Ближнего Востока, которая принимает у себя террористов ХАМАСа и хуситских джихадистов, расстилая им красную дорожку.
Россия углубляет свои связи с глобальными дестабилизирующими силами".
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28.02.2024 22:08 Відповісти
Бляха!!!
І як би я спати ліг без цієї важливої розповіді...

А блазень показав щось? На там пантоміму якусь. Це було б ще потужніше.
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28.02.2024 22:09 Відповісти
Чувак живе своє краще життя - слава, софіти, оплески, подорожі по усій планеті... Цікаво, він взагалі згадує про "шашлики"? Про те, що підставив свій народ своєю брехнею і віддав катам-кацапам на поталу? Як воно може взагалі з цим жити?
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28.02.2024 22:12 Відповісти
Просил у Сербии подарить недавно поставленные из московии комплексы РЭБ "Репеллент". Не-а.
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28.02.2024 22:13 Відповісти
зєля що з Польшою, обісрався?
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28.02.2024 22:14 Відповісти
Все добре,перемога,але клята польська поліція вилучила у журналіста перемогу задіявши спецслужби.Премога иайже в руках була так близько.В слідуючий раз перемога за нами
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28.02.2024 22:47 Відповісти
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28.02.2024 23:09 Відповісти
 
 