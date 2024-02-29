Враг увеличил количество атак на Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, больше всего российских атак украинские военные отразили на Авдеевском и Новопавловском направлениях - 63.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы врага

Всего враг нанес 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, церковь, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка и Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Терны, Раздолевка, Васютинское, Часов Яр, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Нетайлово, Курахово, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 38 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Югк

На Ореховском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Работино Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Удары по противнику

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника.