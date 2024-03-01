"Вагнеровец" Медведев не получал подозрения от украинских правоохранителей, поэтому запрос о его экстрадиции Норвегии не направляли, - прокуратура

Сбежавший в Норвегию бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев не получал подозрения от украинских правоохранителей, поэтому норвежскую сторону не просили о его экстрадиции.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В прокуратуре подчеркнули, что Служба безопасности Украины ведет расследование фактов участия вагнеровцев, в том числе и самого Медведева, в войне РФ против Украины. По поводу военных преступлений, свидетелем которых мог быть Медведев, в Офисе прокурора заявили, что трижды направляли запросы в Норвегию о международной правовой помощи с просьбой допроса экс-вагнеровца в качестве свидетеля: по состоянию на 14 февраля 2024 года эти запросы выполнены частично.

Учитывая это, пояснили в прокуратуре, нет оснований для направления запроса об экстрадиции Медведева: ему не сообщали о подозрении, не выбирали меру пресечения, его не объявляли в розыск и обвинительный акт относительно него не направлялся в суд.

На вопрос, известно ли о военных преступлениях Медведева, ведомство не ответило, ссылаясь на тайну следствия.

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Хто такий Андрій Медведєв

Андрей Медведев заключил контракт с ЧВК "Вагнер" в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по его словам, из-за несогласия с "бессмысленной войной и беззаконием командования". 13 января он пересек границу в Мурманской области и попросил политическое убежище в Норвегии. Власти Норвегии предоставили ему защиту и начали допрашивать.

После побега из России у Медведева были проблемы с законом: в Норвегии его судили за драку у бара, а в Швеции, куда он отправился "по более дешевые сигареты", арестовывали за незаконный въезд в страну.

В сентябре 2023 года норвежская полиция задержала Медведева при попытке нелегально попасть в Россию.

В начале февраля 2024 года Норвегия отказала в предоставлении убежища Медведеву, но он получил разрешение на временное проживание в стране.