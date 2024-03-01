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Новости
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"Вагнеровец" Медведев не получал подозрения от украинских правоохранителей, поэтому запрос о его экстрадиции Норвегии не направляли, - прокуратура

медведєв,вагнерівець

Сбежавший в Норвегию бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев не получал подозрения от украинских правоохранителей, поэтому норвежскую сторону не просили о его экстрадиции.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В прокуратуре подчеркнули, что Служба безопасности Украины ведет расследование фактов участия вагнеровцев, в том числе и самого Медведева, в войне РФ против Украины. По поводу военных преступлений, свидетелем которых мог быть Медведев, в Офисе прокурора заявили, что трижды направляли запросы в Норвегию о международной правовой помощи с просьбой допроса экс-вагнеровца в качестве свидетеля: по состоянию на 14 февраля 2024 года эти запросы выполнены частично.

Учитывая это, пояснили в прокуратуре, нет оснований для направления запроса об экстрадиции Медведева: ему не сообщали о подозрении, не выбирали меру пресечения, его не объявляли в розыск и обвинительный акт относительно него не направлялся в суд.

На вопрос, известно ли о военных преступлениях Медведева, ведомство не ответило, ссылаясь на тайну следствия.

Запит в ОГП стосовно вагнерівця Медведєва

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Хто такий Андрій Медведєв

Андрей Медведев заключил контракт с ЧВК "Вагнер" в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по его словам, из-за несогласия с "бессмысленной войной и беззаконием командования". 13 января он пересек границу в Мурманской области и попросил политическое убежище в Норвегии. Власти Норвегии предоставили ему защиту и начали допрашивать.

После побега из России у Медведева были проблемы с законом: в Норвегии его судили за драку у бара, а в Швеции, куда он отправился "по более дешевые сигареты", арестовывали за незаконный въезд в страну.

В сентябре 2023 года норвежская полиция задержала Медведева при попытке нелегально попасть в Россию.

В начале февраля 2024 года Норвегия отказала в предоставлении убежища Медведеву, но он получил разрешение на временное проживание в стране.

Автор: 

Норвегия (700) экстрадиция (567) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+30
враження що нас уже захопили і керують нами кацапи
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01.03.2024 21:41
+29
Тобто Ермак команди татарову не дав
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01.03.2024 21:35
+27
А по брихадному хенералу сбу Наумову запит в Сербію направили, чи теж проіпали?
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01.03.2024 21:40
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Тобто Ермак команди татарову не дав
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01.03.2024 21:35 Ответить
Властне так. «Сваіх нє брасаєм».
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01.03.2024 21:36 Ответить
ВОРОДКИ ZEПЕРЕВЕРТНІ ТЕРРОРИСТІВ , які вбивали, ґвалтували ,навіть не намагаються покарати, а ПАТРІОТІВ КИДАЮТЬ ЗА ГРАТИ ЗА ОБОРОНУ України - 🆘Роман Червінський, Дудін, комбат Малахов , з генерала Героя Марченко н зняті обвинувачення , з Генерала Сергія Кривоноса, Тетяни Черновол , Ріфмастера ………
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02.03.2024 08:18 Ответить
ZeІУДУ ПІД ТРИБУНАЛ ! Зовсім знахабніли , навіть не шифруються !
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02.03.2024 08:20 Ответить
Проіпалі?
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01.03.2024 21:38 Ответить
⚡️ЧЕРВІНСЬКИЙ ПРОТИ КРОТІВ: ЯК СБУ "ЗАГУБИЛО" КАТА ІЗОЛЯЦІЇ "ПАЛИЧА", А ПОЛКОВНИК ЗНАЙШОВ?
https://www.youtube.com/watch?v=EhB-17ZyYSY
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01.03.2024 21:59 Ответить
українські кривоохоронці --- ЭТО НЕЧТО .. як казав відомий персонаж
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01.03.2024 21:38 Ответить
А по брихадному хенералу сбу Наумову запит в Сербію направили, чи теж проіпали?
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01.03.2024 21:40 Ответить
Це у Вас риторичне питання. Своїх не здають
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02.03.2024 04:59 Ответить
враження що нас уже захопили і керують нами кацапи
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01.03.2024 21:41 Ответить
До 14 року так і було, а з 19 у них реванш. Де факто були колонією кацапляндії
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01.03.2024 21:46 Ответить
Це не враження, це, нажаль, сувора українська реальність.
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01.03.2024 21:46 Ответить
Ще візьме та розповість як їх тоді в Білорусі відпустили під час того, як блаЗЄнськими було злито операцію кацапам. Навіщо блаЗЄням свідок?
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01.03.2024 21:51 Ответить
а нахєра їх там тоді сотні тисяч сидить? може пора всих на фронт блд.
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01.03.2024 21:52 Ответить
Що? "...через незгоду з "безглуздою"...".

Так.не встигли роботяги подати запит. Не до нього.
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01.03.2024 21:55 Ответить
Неможна чіпати бубочкіних партньоров!
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02.03.2024 06:12 Ответить
арестович своїм висловом про Південь України яскраво підкреслив усе те шо робить кровавий режим зеленского, разом і з правовласником вислову.
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01.03.2024 22:06 Ответить
Чим займаються українські правоохоронці? Та нічим. У вільний від кришування час переслідують опозицію. Генерал Марченко був під слідством, тож приде час і Залужного звинуватять у держ. зраді. Петро Олексійович через це вже пройшов.
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01.03.2024 22:07 Ответить
піжди,зараз Пороху ще якусь справу пришиють,щоб точно невиїзний був...
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02.03.2024 00:56 Ответить
все что нужно знать о так называемых "украинских правохранителях"
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01.03.2024 22:09 Ответить
Навіть коментувати гидко.
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01.03.2024 22:14 Ответить
генпрокурора на гіляку
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01.03.2024 23:22 Ответить
Не допитувати суку треба а послати ссо і зажмурити
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01.03.2024 23:50 Ответить
Хто там бив себе в груди як сумлінно працюють правоохоронні органи? Через таку ось "роботу" терористи вільно гуляють по європейським містам ,навіть з януковича санкції зняли через те саме.
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02.03.2024 00:16 Ответить
Тобто прокуратура- не правоохоронці? Ніт. Вони елітні жриці «закону» на Майбахахразом із суддями.
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02.03.2024 00:48 Ответить
Єто ж не майдановец...
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02.03.2024 00:53 Ответить
ну де ті що *******,що "правоохоронців" не можна на фронт,бо вони важливу роботу роблять?
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03.03.2024 04:03 Ответить
 
 