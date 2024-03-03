Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию законсервированные А-50, но восстановление самолетов – дело непростое, - Игнат
Россияне могут вернуть законсервированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в эксплуатацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Укрінформ, в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Восстановление самолета – дело непростое. Вопрос в том, в каком состоянии его законсервировали. Если там все рабочее, если будет команда сверху, не думаю, что будут очень долго его восстанавливать, снимать с хранения и направлять", - подчеркнул Игнат.
Он добавил, что возможности этих самолетов значительно урезаны благодаря работе украинских защитников.
"Это действительно достижение, которого не было никогда. Потому что А-50 сбили впервые фактически, тогда второй раз такую машину сбили на большом расстоянии и оттеснили их подальше от линии боевого столкновения, что уменьшило возможности А-50 проводить радиолокационную разведку, узнавать ценную для врага информацию о планировании атак украинской авиации", - подчеркнул спикер.
Напомним, 2 марта британская разведка отметила, что потеря российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно усугубит ситуационную осведомленность экипажей самолетов РФ в небе. Поэтому Россия, вероятно, попытается вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50.
Уничтожение А-50
Ночью 15 февраля 2024 года появилась информация о сбивании над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.
23 февраля украинские военные над акваторией Азовского моря сбили еще один российский самолет А-50.
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кацапня собі може дозволити...
віддаю належне промоутеру, креатівнинько так....
А темп втрат в цьому році: 12 літаків на рік.
Та вони просто генії ресурсного управління. Нехай пробують розконсервувати... Якщо вони там в стані танків Т-55 (в категорії "відновлюваний" - менше 30% машин), то вдачі їм.
Мені складно дискутувати на рівні людини, яка не розуміє контексти, а рефлексує на заголовки на Цензорі. Бо лише побачивши в новині слово "телемарафон", я вже можу зрозуміти, яке питання йому задали (прокоментувати заяву "британської розвідки" про законсервовані а-50), як приблизно то було, і що відповів він цілком доречно.
Це при тому що той телефмарафон я ніколи не дививився акцентовано.
Чому інші не вміють читати та розуміти написане - я не знаю.
збитогольотчика - підпалковник "Люся"
Одне не зміниться: для ефективної роботи цим літакам потрібно наближатись до ЛБЗ ближче, ніж 300 км. На більших відстанях - засрашинська наука ще не навчилась "бачити" радаром літаки ЗСУ, що підтримують оборону.
Ну а що трапляється з оцим літаючим радаром на відстанях в 200-250 км - ми добре бачимо. За місяць ЗСУ збило 3 надкоштовні літаки засрашки (2 А-50 та 1 "літаючий командний пункт" Іл-22м-11, яких вони взагалі вже 35 років не виробляють).
Ну і ще не треба забувати про темпи виробництва цих літаків: навіть в "тучні" роки без санкційного тиску, вони вироблялись/модернізувались з темпом "приблизно 1 літак на 2 роки". А втрачають з темпом "12 літаків на рік". Просто генії ресурсного управління!
Якщо в когось ще в голові є мантра фсб-шна про "нескінчені ресурси" - той спочатку нехай відповість на питання, чого вони кожного місяця замість бригадних комплектів новеньких Т-90 "прорив" чи "володимир" гонять на фронт Т-62 т аТ-55... Яких на базах, судячи з супутникових знімків рядів іржавих остовів - теж залишилось не так щоб ще багато. Тобто є конкретні цифри. І вони - ЗНАЧНО менші за ті кількості, які ЗСУ вже попалило...