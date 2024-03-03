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Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию законсервированные А-50, но восстановление самолетов – дело непростое, - Игнат

рф,а-50

Россияне могут вернуть законсервированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в эксплуатацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Укрінформ, в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Восстановление самолета – дело непростое. Вопрос в том, в каком состоянии его законсервировали. Если там все рабочее, если будет команда сверху, не думаю, что будут очень долго его восстанавливать, снимать с хранения и направлять", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что возможности этих самолетов значительно урезаны благодаря работе украинских защитников.

"Это действительно достижение, которого не было никогда. Потому что А-50 сбили впервые фактически, тогда второй раз такую машину сбили на большом расстоянии и оттеснили их подальше от линии боевого столкновения, что уменьшило возможности А-50 проводить радиолокационную разведку, узнавать ценную для врага информацию о планировании атак украинской авиации", - подчеркнул спикер.

Читайте также: Российские самолеты больше не могут чувствовать себя свободно в небе, летчики действуют более осторожно, это хороший для нас факт, - Игнат

Напомним, 2 марта британская разведка отметила, что потеря российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно усугубит ситуационную осведомленность экипажей самолетов РФ в небе. Поэтому Россия, вероятно, попытается вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50.

Уничтожение А-50

Ночью 15 февраля 2024 года появилась информация о сбивании над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.

23 февраля украинские военные над акваторией Азовского моря сбили еще один российский самолет А-50.

Автор: 

авиация (2832) самолет (3600) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+7
Игнат, тебе больше заняться нечем кроме раздачи интервью? Неужели все налажено в ПВО, неужели не нужно дополнительно учить личный состав чтоб он был более подготовленным? Что ты как баба болтаешь и болтаешь? У главного клоуна научился? Так клоун ничего и не умеет, кроме болтовни.
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03.03.2024 14:37
+5
болтун? Я примерно понимаю что значит "речник". Тогда вопрос на кой черт вообще такая должность в ПВО. На боеспособность ее отсутствие не влияет.
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03.03.2024 14:40
+5
решать конечно не мне, но идет война, а болтовней ее не выиграть.
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03.03.2024 14:44
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відкрити сіть ресторанів "за обе щекі"
кацапня собі може дозволити...
віддаю належне промоутеру, креатівнинько так....
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03.03.2024 14:36 Ответить
Звісно кацапня "може собі дозволити" все, що завгодно. Але нагадую темп виробництва/модернізації літаків А-50/А-50У/А100 (загальний на всі три моделі): 1 літак на 2 роки.

А темп втрат в цьому році: 12 літаків на рік.

Та вони просто генії ресурсного управління. Нехай пробують розконсервувати... Якщо вони там в стані танків Т-55 (в категорії "відновлюваний" - менше 30% машин), то вдачі їм.
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03.03.2024 22:38 Ответить
Лаптям как нє тужся-нікагда нє стать кроссовкамі...
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03.03.2024 14:37 Ответить
Игнат, тебе больше заняться нечем кроме раздачи интервью? Неужели все налажено в ПВО, неужели не нужно дополнительно учить личный состав чтоб он был более подготовленным? Что ты как баба болтаешь и болтаешь? У главного клоуна научился? Так клоун ничего и не умеет, кроме болтовни.
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03.03.2024 14:37 Ответить
взагалі-то він "речник". Перекласти на нелюдську мову?
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03.03.2024 14:39 Ответить
болтун? Я примерно понимаю что значит "речник". Тогда вопрос на кой черт вообще такая должность в ПВО. На боеспособность ее отсутствие не влияет.
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03.03.2024 14:40 Ответить
то не тобі вирішувати
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03.03.2024 14:42 Ответить
ППО вже давно лідер за комунікацією з суспільством, це вимушена необхідність
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03.03.2024 14:44 Ответить
решать конечно не мне, но идет война, а болтовней ее не выиграть.
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03.03.2024 14:44 Ответить
ось і не болтай
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03.03.2024 14:45 Ответить
я не должностное лицо, я как раз могу болтать сколь угодно, а с военного сейчас двойной спрос.
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03.03.2024 14:46 Ответить
обрати внимание, генералы противника практически ничего не сообщают в эфир. все планы, решения, не озвучивают. вот так и надо.
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03.03.2024 14:48 Ответить
Ну, давай, розповідай вже про "другу армію світу" в якої українцям слід повчитись воювати.
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03.03.2024 15:28 Ответить
Він не генерал, *****. Він речник.
Мені складно дискутувати на рівні людини, яка не розуміє контексти, а рефлексує на заголовки на Цензорі. Бо лише побачивши в новині слово "телемарафон", я вже можу зрозуміти, яке питання йому задали (прокоментувати заяву "британської розвідки" про законсервовані а-50), як приблизно то було, і що відповів він цілком доречно.
Це при тому що той телефмарафон я ніколи не дививився акцентовано.
Чому інші не вміють читати та розуміти написане - я не знаю.
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03.03.2024 15:32 Ответить
Оце 3.14. чи 7.40 плутаюсь... Сказало, що НЕМА, ЧИ НЕ ЗНА ТАКОГО ЛЬОТЧИКА, ЯК СВІТАН. Хотілось би знати, а самого себе ще в дзеркало пізнає?
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03.03.2024 14:52 Ответить
у зешобли знають тільки одного збитого льотчика - підпалковник "Люся"
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03.03.2024 15:01 Ответить
..так Світана виперли з армії 25 років тому! Що може розповідати людина... яка 15 років прослужила у учбовому полку ... навчала курсантів на учбових літаках... якимось чином стала ще й вертольотчиком...)))))) стала полковником ... звільнившись майором...)) була радником !!!??? Тарути....))) Що там міг радити звільнений льотчик учбового полку? Тому і ніхто і не знає цього клоуна.. І для гумору..)) Коли Світан заговорить українською... то багаторічна Слава АзІрова зразу померкне назавжди!! Ну а що несе цей горе льотчик-інструктор... то вже не лізе ні в які ворота. Це Вам скаже любий діючій авіатор. Відверта маячня!
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03.03.2024 18:16 Ответить
Світан льотчик, останній раз літав у 2014- му. І після полону ніякого відношення до ЗСУ не мав. Усе що він розказує- видумки Діда Панаса, це просто його уявлення про світ. Ніяких інсайдів у нього немає.
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03.03.2024 19:37 Ответить
Можуть, але обладнання на них старе і відстале.
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03.03.2024 15:04 Ответить
Скільки їх всього, 8 наче десь я чув? Тобто ще 6 цілей
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03.03.2024 15:08 Ответить
навіть якщо льотні екіпажі будуть підготовлені - то знайти тактичний екіпаж 10 осіб на кожен літак буде важко.....
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03.03.2024 15:17 Ответить
І гнав, Ігнат, і гнав, і гнав, Ігнат
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03.03.2024 15:17 Ответить
жЫрная мишень..
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03.03.2024 15:27 Ответить
Наваристая. С гренками.
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03.03.2024 18:33 Ответить
Не "може спробувати", а "обов'язково буде" це робити. А також модифікувати їх до А-50у і виробляти А-100.
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03.03.2024 15:58 Ответить
Звісно буде.

Одне не зміниться: для ефективної роботи цим літакам потрібно наближатись до ЛБЗ ближче, ніж 300 км. На більших відстанях - засрашинська наука ще не навчилась "бачити" радаром літаки ЗСУ, що підтримують оборону.

Ну а що трапляється з оцим літаючим радаром на відстанях в 200-250 км - ми добре бачимо. За місяць ЗСУ збило 3 надкоштовні літаки засрашки (2 А-50 та 1 "літаючий командний пункт" Іл-22м-11, яких вони взагалі вже 35 років не виробляють).

Ну і ще не треба забувати про темпи виробництва цих літаків: навіть в "тучні" роки без санкційного тиску, вони вироблялись/модернізувались з темпом "приблизно 1 літак на 2 роки". А втрачають з темпом "12 літаків на рік". Просто генії ресурсного управління!
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03.03.2024 22:32 Ответить
Може,але ігигигнат не знає таких професорів щоб могли це реалізувати,та й куди їм до нашого Олещука,сказав юрко,про всяк випадок лизнувши дупу керівника
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03.03.2024 16:05 Ответить
Цей речнік-балабол, то він юра чи ігнат? Краще б був юра юра, або ігнат ігнат, а то заплутали , як колись цапи казали про дрг зоряна і шкіряка.
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03.03.2024 17:34 Ответить
до https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 ТАНТК им. Бєрієва від Вугледара 140 км. Просто захєрачте по цеху, і відновлювати А-50 буде ніде. Але звісно, це складніше, ніж ******* на замовлення шапітолію кожен день. Чи у "чорні скриньки" зовсім не "бобри" скирдуються?
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03.03.2024 17:51 Ответить
Ага, а ще може фарш назад провернути та отримати А-50 (ну, 3 літака "повітряних постановників перешкод" перемодернізувати в А-50). От тільки для "модернізації" в постановники перешкод засрашинцям знадобилось більше 3 років. Ну а для зворотньої (або з від'ємним знаком) модернізації, під час санкційного тиску, впевнений, що знадобиться і часу значно більші, і грошей на комплектуючі витраттять кратно.

Якщо в когось ще в голові є мантра фсб-шна про "нескінчені ресурси" - той спочатку нехай відповість на питання, чого вони кожного місяця замість бригадних комплектів новеньких Т-90 "прорив" чи "володимир" гонять на фронт Т-62 т аТ-55... Яких на базах, судячи з супутникових знімків рядів іржавих остовів - теж залишилось не так щоб ще багато. Тобто є конкретні цифри. І вони - ЗНАЧНО менші за ті кількості, які ЗСУ вже попалило...
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03.03.2024 22:25 Ответить
 
 