Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию законсервированные А-50, но восстановление самолетов – дело непростое, - Игнат

Россияне могут вернуть законсервированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в эксплуатацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Укрінформ, в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Восстановление самолета – дело непростое. Вопрос в том, в каком состоянии его законсервировали. Если там все рабочее, если будет команда сверху, не думаю, что будут очень долго его восстанавливать, снимать с хранения и направлять", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что возможности этих самолетов значительно урезаны благодаря работе украинских защитников.

"Это действительно достижение, которого не было никогда. Потому что А-50 сбили впервые фактически, тогда второй раз такую машину сбили на большом расстоянии и оттеснили их подальше от линии боевого столкновения, что уменьшило возможности А-50 проводить радиолокационную разведку, узнавать ценную для врага информацию о планировании атак украинской авиации", - подчеркнул спикер.

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Напомним, 2 марта британская разведка отметила, что потеря российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно усугубит ситуационную осведомленность экипажей самолетов РФ в небе. Поэтому Россия, вероятно, попытается вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50.

Уничтожение А-50

Ночью 15 февраля 2024 года появилась информация о сбивании над Азовским морем российских самолетов А-50 и ИЛ-22М. Эксперты отмечали, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50 – уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ.

23 февраля украинские военные над акваторией Азовского моря сбили еще один российский самолет А-50.