Необходимо провести международную мирную конференцию, признанную Украиной и РФ, для урегулирования войны, - глава МИД Китая Ван И

ван

Китай считает, что для урегулирования войны в Украине необходимо провести международную мирную конференцию, на которую согласились бы и Украина, и Россия. По мнению китайского МИД, в ходе ее страны имели бы возможность беспристрастно и честно высказать свои позиции.

Об этом на пресс-конференции в кулуарах сессии законодательного органа КНР заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся и Украина, и Россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы", - сказал Ван И.

Министр напомнил обнародованный в прошлом году "мирный план Китая по 12 пунктам" и миссию спецпредставителя правительства КНР Ли Хуея относительно "челночной дипломатии" для содействия урегулированию в Украине.

Читайте также: РФ начала чаще получать американские беспилотники и компьютерные чипы из Китая, - WSJ

Ван И снова отметил неизменную позицию Китая относительно скорейшего прекращения боевых действий и возвращения к дипломатии в "украинском кризисе" (так в Пекине называют войну в Украине - ред.).

"Все наши усилия направлены на достижение одной цели – проложить путь к прекращению вооруженного конфликта и началу мирных переговоров", – отметил он.

Глава МИД Китая добавил, что его страна продолжит играть конструктивную роль для поиска политического урегулирования конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай отправит спецпредставителя в турне по России, Украине и странам ЕС

глава МЗС Китаю Ван Їбанько
А ці все не угомоняться косорилі з тим своїм баченням миру. Походу колос на глиняних ногах (економіка) і в правду ************ іде в там тарари.
Китайці так зацікавлені, бо це модель приєднання Тайваню до Китаю. Як що ці "мирні" ініціативи вдадуться- наступним буде Тайвань.
07.03.2024 09:31 Ответить
рускій кітай, іді ...
Врахуйте інтереси загарбника. Визнайте його право на те, що він відібрав.
Хто там ближче - пошліть на×уй рисоїда.
Та ми знаємо інтереси парашії і ми не згідні бути знищеними за їхнім планом.
..а можно зекономити купу бабла для Цивілізації, якщо капапи просто покинуть усІ території України..
але китайці "добрі", їм РоZZію шкода і різати її вони хочуть по-шматочку, потихеньку, щоб вона була "свіжою" якнайдовше і Китаю байдуже, що увесь Світ від цього потерпає, бо, натепер, йому поки що так вигідніше...
в яблочко
Міру мір во всьом Мірє! Сіські-масіські. (всі дружно хлопають в ладошкі , встають , махають фонаріками і співають ''аіст на крише'')
Воно шо недосмажених кажанів обжерлося?
Чьому не чую від дурбецелків призиву "не купуй кітайське".Він же пропонує "мир" на умовах рашки.Чи ЭТА ДРУГОЕ.
які сторони, він про що? на думку Китаю в Україні просто криза..., ось на рівному місті - раз й виникла криза, а рашка типу допомагає нам її вирішити, а ми не хочемо..., тому з цієї точки зору навіть не знаю, що можна обговорювати...
Точно, але почнемо з питання окупації Тибету, проведемо мирну конференцію з представниками Китаю і Тибету, послухаємо сторони - поневолених і окупантів....
"човникова дипломатія"?

Гм... у китайців ті човники, схоже, лізуть з найнеочікуваніших місць. Рукі-то помнят!
А хіба на протязі всієї війни країни не висловлюють свої позиції? І в ООН, хоч би яким воно не було. Ще конференції у нас не було з ху..лом, ручкатися з ним будуть і слухати.
китайцы у вас есть хорошая возможность выманить кацапского фюхрера и передать его в международный суд.
тогда война быстро закончится.
сейчас переговоры невозможны, потому что кацапы упёрлись рогами, они не хотят мира, а только заморозки конфликта.
Вонь Ї, від тебе одна вонь і нічого більше!
Звідки такі Ї беруться, із пукінської задниці?!
Китаєць не тупий - ВІН ДУМАЄ ВСІ ІНШІ ТУПІ.

- виведіть війська

- скиньте 1 трлн на рахунок

- відпустіть всіх полонених

а тоді можна поговорити
хай їбаний китай спочатку за ковід відповість
Я угараю з цих дебілів.
Ну прийшли на конференцію. Україна така: "виведіть війська, виплатіть репарації". мразія: "украіни нєт, єто тєріторія расії". Ну, і що тут далі можна обговорювати, ******** жовте чмо?
Всё людоедам сходит с рук. В результате они наглеют.
Необхідно провести міжнародну мирну конференцію члЬЄнами якої буду ****** та фіцики з американськими майка-джонсонами, тоді кацапів це влаштує.
И Украина, и россия уже беспристрастно и честно высказали свои позиции - безо всякой конференции.
на 辉! лицемірні китайські мавпи! На 辉!
На думку китайського МЗС, під час неї країни мали б можливість неупереджено і чесно висловити свої позиції. "дебіляка китайська ".а накуя Вам ООН???
Ну так проводь, як вважаєш це за необхідне. Хто ж заважає?
Ну що ти зробиш, комуніст...
Ой Ван, гляді, какі ви кловани!
Китайська макака все ніяк не вгомониться
