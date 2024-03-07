Необходимо провести международную мирную конференцию, признанную Украиной и РФ, для урегулирования войны, - глава МИД Китая Ван И

Китай считает, что для урегулирования войны в Украине необходимо провести международную мирную конференцию, на которую согласились бы и Украина, и Россия. По мнению китайского МИД, в ходе ее страны имели бы возможность беспристрастно и честно высказать свои позиции.

Об этом на пресс-конференции в кулуарах сессии законодательного органа КНР заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся и Украина, и Россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы", - сказал Ван И.

Министр напомнил обнародованный в прошлом году "мирный план Китая по 12 пунктам" и миссию спецпредставителя правительства КНР Ли Хуея относительно "челночной дипломатии" для содействия урегулированию в Украине.

Ван И снова отметил неизменную позицию Китая относительно скорейшего прекращения боевых действий и возвращения к дипломатии в "украинском кризисе" (так в Пекине называют войну в Украине - ред.).

"Все наши усилия направлены на достижение одной цели – проложить путь к прекращению вооруженного конфликта и началу мирных переговоров", – отметил он.

Глава МИД Китая добавил, что его страна продолжит играть конструктивную роль для поиска политического урегулирования конфликта.

