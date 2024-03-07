Необходимо провести международную мирную конференцию, признанную Украиной и РФ, для урегулирования войны, - глава МИД Китая Ван И
Китай считает, что для урегулирования войны в Украине необходимо провести международную мирную конференцию, на которую согласились бы и Украина, и Россия. По мнению китайского МИД, в ходе ее страны имели бы возможность беспристрастно и честно высказать свои позиции.
Об этом на пресс-конференции в кулуарах сессии законодательного органа КНР заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся и Украина, и Россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы", - сказал Ван И.
Министр напомнил обнародованный в прошлом году "мирный план Китая по 12 пунктам" и миссию спецпредставителя правительства КНР Ли Хуея относительно "челночной дипломатии" для содействия урегулированию в Украине.
Ван И снова отметил неизменную позицию Китая относительно скорейшего прекращения боевых действий и возвращения к дипломатии в "украинском кризисе" (так в Пекине называют войну в Украине - ред.).
"Все наши усилия направлены на достижение одной цели – проложить путь к прекращению вооруженного конфликта и началу мирных переговоров", – отметил он.
Глава МИД Китая добавил, что его страна продолжит играть конструктивную роль для поиска политического урегулирования конфликта.
але китайці "добрі", їм РоZZію шкода і різати її вони хочуть по-шматочку, потихеньку, щоб вона була "свіжою" якнайдовше і Китаю байдуже, що увесь Світ від цього потерпає, бо, натепер, йому поки що так вигідніше...
Воно шо недосмажених кажанів обжерлося?
Гм... у китайців ті човники, схоже, лізуть з найнеочікуваніших місць. Рукі-то помнят!
тогда война быстро закончится.
сейчас переговоры невозможны, потому что кацапы упёрлись рогами, они не хотят мира, а только заморозки конфликта.
Звідки такі Ї беруться, із пукінської задниці?!
- виведіть війська
- скиньте 1 трлн на рахунок
- відпустіть всіх полонених
а тоді можна поговорити
Ну прийшли на конференцію. Україна така: "виведіть війська, виплатіть репарації". мразія: "украіни нєт, єто тєріторія расії". Ну, і що тут далі можна обговорювати, ******** жовте чмо?