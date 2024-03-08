Совбез ООН обсудит обстрел Россией Одессы
8 марта Совбез ООН соберется для обсуждения обстрела российскими войсками Одессы и рассмотрения гуманитарных вопросов, связанных с войной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
Заседание инициировала Украина. На заседании по теме "Поддержка мира и безопасности Украины" также обсудят ряд гуманитарных вопросов в Украине. Отмечается, что список докладчиков будет определен в порядке поступления заявок.
Заседание Совета Безопасности ООН начнется в 22.00 по киевскому времени.
Как известно, 6 марта россияне нанесли удар по Одессе. Во время ракетного удара РФ по Одессе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.
По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.
Как отметил Зеленский, в результате удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненые.
а киташка сизокрила воркувати за "негайне припинення вогню з урахуванням законних інтересів" агресора
нічого нового - Захід заботітся, а Глобальний Південь жує попкорн - це ж не життя негра, яке безцінне, а лише білих немовлят.
А коли кацапи товкли у щебінку Алеппо?
Чи коли шайтани підривали дінамітом Пальміру, яка пережила землетруси усіх двох тис. років!?
вона лише позолочена і то чуть-чуть
То хоч пива з горішками купіть...
Півдню - попкорн...
Вони Росію не вигнали зі своєї організації
Це аби збиратися і щось говорити
І нічого не робити
Ви краще б зброю давали б
Ви забороните кацапам стріляти ?
Вони знову обстріляють і Одесу і інші міста
А ООН буде говорити
Це така організація що тільки говорить і нічого не робить?
Мабуть Україні не дуже буде цікаво що скаже ООН
Вони готові вигнати кацапів ?
Ні
Готові надавати допомогу Україні реальну військову?
Ні
Мабуть всім зрозуміло яка це шарашкіна контора