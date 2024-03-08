Совбез ООН обсудит обстрел Россией Одессы

8 марта Совбез ООН соберется для обсуждения обстрела российскими войсками Одессы и рассмотрения гуманитарных вопросов, связанных с войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

Заседание инициировала Украина. На заседании по теме "Поддержка мира и безопасности Украины" также обсудят ряд гуманитарных вопросов в Украине. Отмечается, что список докладчиков будет определен в порядке поступления заявок.

Заседание Совета Безопасности ООН начнется в 22.00 по киевскому времени.

Как известно, 6 марта россияне нанесли удар по Одессе. Во время ракетного удара РФ по Одессе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.

По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.

Как отметил Зеленский, в результате удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненые.