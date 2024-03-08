РУС
Совбез ООН обсудит обстрел Россией Одессы

оон,радбез

8 марта Совбез ООН соберется для обсуждения обстрела российскими войсками Одессы и рассмотрения гуманитарных вопросов, связанных с войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

Заседание инициировала Украина. На заседании по теме "Поддержка мира и безопасности Украины" также обсудят ряд гуманитарных вопросов в Украине. Отмечается, что список докладчиков будет определен в порядке поступления заявок.

Заседание Совета Безопасности ООН начнется в 22.00 по киевскому времени.

Также читайте: Китай в Совбезе ООН призвал прекратить помогать Украине оружием

Как известно, 6 марта россияне нанесли удар по Одессе. Во время ракетного удара РФ по Одессе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.

По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.

Как отметил Зеленский, в результате удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненые.

Автор: 

обстрел (29035) Одесса (8007) Совбез ООН (1139)
Топ комментарии
Аби не всралися від стурбованості...
08.03.2024 08:59 Ответить
От поки по комусь з них не прилетить, не почухаються.
08.03.2024 08:59 Ответить
"Рада безпеки ООН збереться для обговорення" Джерело:

То хоч пива з горішками купіть...
08.03.2024 09:01 Ответить
Аби не всралися від стурбованості...
08.03.2024 08:59 Ответить
рашка знову буде паяснічать,
а киташка сизокрила воркувати за "негайне припинення вогню з урахуванням законних інтересів" агресора

нічого нового - Захід заботітся, а Глобальний Південь жує попкорн - це ж не життя негра, яке безцінне, а лише білих немовлят.
08.03.2024 09:12 Ответить
От поки по комусь з них не прилетить, не почухаються.
08.03.2024 08:59 Ответить
Коли тутсі вирізали міліон мутсі (чи навпаки) десь там у африканських джунглях, ми дуже турбувались!?

А коли кацапи товкли у щебінку Алеппо?
Чи коли шайтани підривали дінамітом Пальміру, яка пережила землетруси усіх двох тис. років!?
08.03.2024 09:18 Ответить
Є таке. Хоча по Сирії Радбез теж скликали неодноразово.
08.03.2024 09:20 Ответить
Це не зовсім вірно, порівнювати європейську країну з "золотого мільярда" з шайтанами з сраки світу. Якби не географічне розташування України, то далі занепокоєнь справа б не пішла у наших дорогих чудесних союзничків.
08.03.2024 09:56 Ответить
нажаль, Україна ще НЕ золотий міліард.
вона лише позолочена і то чуть-чуть
08.03.2024 10:28 Ответить
Україна - очевидний золотий мільярд, подобається це вам чи ні. Звісно, вам хочеться видавати себе нещасним і обездоленим, але ви насправді не розумієте, яка величезна прірва в рівні життя лежить між нами і сракою світу, наскільки херово, порівняно з нами, живуть люди у всяких болівіях і мєксіках. Це я навіть не беру до ууваги чорний континент, з зрозумілих причин... Ми, ясно, лежимо на дні країн золотого мільярду, але ми безумовно входимо в нього.
08.03.2024 10:36 Ответить
Тільки сидіти їм треба за трикутним столом .. які трикутні рішення, такі й столи
08.03.2024 09:00 Ответить
"Рада безпеки ООН збереться для обговорення" Джерело:

То хоч пива з горішками купіть...
08.03.2024 09:01 Ответить
Заходу - корвалол, а

Півдню - попкорн...
08.03.2024 09:20 Ответить
Обговорення не атаки,коли був кортеж, а Обговорення коли загинули діти. Не потрібно писати що 6 березня було,там не було трагедії,
08.03.2024 09:01 Ответить
бла бла бла до наступного чеку від пуйла
08.03.2024 09:05 Ответить
Заради импотентного Янелоха целый импотентный Совбез соберётся. 2 импотента- сила.
08.03.2024 09:06 Ответить
Кацапи, к контраргумент використають кадри обстрілів українцями їхніх міст. Розбиратися, чому українці можуть обстрілювати, а кацапи - ні , не дадуть китайці. Тобто це мало ефективна дія. Набагато потужнішим було б питання розстрілу українських військовополонених, оскільки матеріалу, в тому сислі і відео є багато.
08.03.2024 09:06 Ответить
Що ООН може змінити?
Вони Росію не вигнали зі своєї організації
Це аби збиратися і щось говорити
І нічого не робити
Ви краще б зброю давали б
Ви забороните кацапам стріляти ?
Вони знову обстріляють і Одесу і інші міста
А ООН буде говорити
Це така організація що тільки говорить і нічого не робить?
Мабуть Україні не дуже буде цікаво що скаже ООН
Вони готові вигнати кацапів ?
Ні
Готові надавати допомогу Україні реальну військову?
Ні
Мабуть всім зрозуміло яка це шарашкіна контора
08.03.2024 09:13 Ответить
А вони крім обговорення щось роблять? Як вони впливають на ситуацію? Як вони можуть сидіти разом з вбивцями? Навіщо вони взагалі? Ні на що не спроможна нежиттєздатна шобла
08.03.2024 09:50 Ответить
Ось тут ви неправі, пиляти мільярди на "допомозі" їх вчити не треба, ніяка мафія не дожене цю кодлу стурбовану
08.03.2024 09:57 Ответить
Сидіти та пи*діти у центрі NY - це не так небезпечно, як спати у ліжку в Одесі. Одесити і так були нервовими , а зараз їх психіка на межі. Але ж звідки про це знати у центрі NY , тим , хто отримує у свою секту гроші від терориста *****.
08.03.2024 10:20 Ответить
А в онлайне будут передавать? Это ж поприкольнее Дюны2 будет.
08.03.2024 11:10 Ответить
Це коли дітей вбили , чи коли боневтік обісрався і почав верещати?
08.03.2024 12:14 Ответить
та ясно, що згадають обидва випадки. І ясно, що каталізатором був обстріл ЄрЗе з Міцотакісом.
08.03.2024 13:19 Ответить
 
 