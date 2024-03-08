УКР
Радбез ООН обговорить обстріл Росією Одеси

8 березня Рада безпеки ООН збереться для обговорення обстрілу російськими військами Одеси та розгляду гуманітарних питань, пов’язаних з війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Засідання ініціювала Україна. На засіданні на тему "Підтримка миру та безпеки України" також обговорять низку гуманітарних питань в Україні. Зазначається, що список доповідачів буде визначено у порядку надходження заявок.

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не можна виключати, що ракетний удар РФ по Одесі був націлений на делегацію Зеленського та Міцотакіса, - ОП

Як відомо, 6 березня росіяни завдали удару по Одесі. Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.

+7
Аби не всралися від стурбованості...
08.03.2024 08:59 Відповісти
+7
От поки по комусь з них не прилетить, не почухаються.
08.03.2024 08:59 Відповісти
+4
"Рада безпеки ООН збереться для обговорення"

То хоч пива з горішками купіть...

То хоч пива з горішками купіть...
08.03.2024 09:01 Відповісти
Аби не всралися від стурбованості...
08.03.2024 08:59 Відповісти
рашка знову буде паяснічать,
а киташка сизокрила воркувати за "негайне припинення вогню з урахуванням законних інтересів" агресора

нічого нового - Захід заботітся, а Глобальний Південь жує попкорн - це ж не життя негра, яке безцінне, а лише білих немовлят.
08.03.2024 09:12 Відповісти
От поки по комусь з них не прилетить, не почухаються.
08.03.2024 08:59 Відповісти
Коли тутсі вирізали міліон мутсі (чи навпаки) десь там у африканських джунглях, ми дуже турбувались!?

А коли кацапи товкли у щебінку Алеппо?
Чи коли шайтани підривали дінамітом Пальміру, яка пережила землетруси усіх двох тис. років!?
08.03.2024 09:18 Відповісти
Є таке. Хоча по Сирії Радбез теж скликали неодноразово.
08.03.2024 09:20 Відповісти
Це не зовсім вірно, порівнювати європейську країну з "золотого мільярда" з шайтанами з сраки світу. Якби не географічне розташування України, то далі занепокоєнь справа б не пішла у наших дорогих чудесних союзничків.
08.03.2024 09:56 Відповісти
нажаль, Україна ще НЕ золотий міліард.
вона лише позолочена і то чуть-чуть
08.03.2024 10:28 Відповісти
Україна - очевидний золотий мільярд, подобається це вам чи ні. Звісно, вам хочеться видавати себе нещасним і обездоленим, але ви насправді не розумієте, яка величезна прірва в рівні життя лежить між нами і сракою світу, наскільки херово, порівняно з нами, живуть люди у всяких болівіях і мєксіках. Це я навіть не беру до ууваги чорний континент, з зрозумілих причин... Ми, ясно, лежимо на дні країн золотого мільярду, але ми безумовно входимо в нього.
08.03.2024 10:36 Відповісти
Тільки сидіти їм треба за трикутним столом .. які трикутні рішення, такі й столи
08.03.2024 09:00 Відповісти
"Рада безпеки ООН збереться для обговорення"

То хоч пива з горішками купіть...

То хоч пива з горішками купіть...
08.03.2024 09:01 Відповісти
Заходу - корвалол, а

Півдню - попкорн...
08.03.2024 09:20 Відповісти
Обговорення не атаки,коли був кортеж, а Обговорення коли загинули діти. Не потрібно писати що 6 березня було,там не було трагедії,
08.03.2024 09:01 Відповісти
бла бла бла до наступного чеку від пуйла
08.03.2024 09:05 Відповісти
Заради импотентного Янелоха целый импотентный Совбез соберётся. 2 импотента- сила.
08.03.2024 09:06 Відповісти
Кацапи, к контраргумент використають кадри обстрілів українцями їхніх міст. Розбиратися, чому українці можуть обстрілювати, а кацапи - ні , не дадуть китайці. Тобто це мало ефективна дія. Набагато потужнішим було б питання розстрілу українських військовополонених, оскільки матеріалу, в тому сислі і відео є багато.
08.03.2024 09:06 Відповісти
Що ООН може змінити?
Вони Росію не вигнали зі своєї організації
Це аби збиратися і щось говорити
І нічого не робити
Ви краще б зброю давали б
Ви забороните кацапам стріляти ?
Вони знову обстріляють і Одесу і інші міста
А ООН буде говорити
Це така організація що тільки говорить і нічого не робить?
Мабуть Україні не дуже буде цікаво що скаже ООН
Вони готові вигнати кацапів ?
Ні
Готові надавати допомогу Україні реальну військову?
Ні
Мабуть всім зрозуміло яка це шарашкіна контора
08.03.2024 09:13 Відповісти
А вони крім обговорення щось роблять? Як вони впливають на ситуацію? Як вони можуть сидіти разом з вбивцями? Навіщо вони взагалі? Ні на що не спроможна нежиттєздатна шобла
08.03.2024 09:50 Відповісти
Ось тут ви неправі, пиляти мільярди на "допомозі" їх вчити не треба, ніяка мафія не дожене цю кодлу стурбовану
08.03.2024 09:57 Відповісти
Сидіти та пи*діти у центрі NY - це не так небезпечно, як спати у ліжку в Одесі. Одесити і так були нервовими , а зараз їх психіка на межі. Але ж звідки про це знати у центрі NY , тим , хто отримує у свою секту гроші від терориста *****.
08.03.2024 10:20 Відповісти
А в онлайне будут передавать? Это ж поприкольнее Дюны2 будет.
08.03.2024 11:10 Відповісти
Це коли дітей вбили , чи коли боневтік обісрався і почав верещати?
08.03.2024 12:14 Відповісти
та ясно, що згадають обидва випадки. І ясно, що каталізатором був обстріл ЄрЗе з Міцотакісом.
08.03.2024 13:19 Відповісти
 
 