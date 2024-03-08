Радбез ООН обговорить обстріл Росією Одеси

8 березня Рада безпеки ООН збереться для обговорення обстрілу російськими військами Одеси та розгляду гуманітарних питань, пов’язаних з війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Засідання ініціювала Україна. На засіданні на тему "Підтримка миру та безпеки України" також обговорять низку гуманітарних питань в Україні. Зазначається, що список доповідачів буде визначено у порядку надходження заявок.

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не можна виключати, що ракетний удар РФ по Одесі був націлений на делегацію Зеленського та Міцотакіса, - ОП

Як відомо, 6 березня росіяни завдали удару по Одесі. Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.