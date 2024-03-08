Радбез ООН обговорить обстріл Росією Одеси
8 березня Рада безпеки ООН збереться для обговорення обстрілу російськими військами Одеси та розгляду гуманітарних питань, пов’язаних з війною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Засідання ініціювала Україна. На засіданні на тему "Підтримка миру та безпеки України" також обговорять низку гуманітарних питань в Україні. Зазначається, що список доповідачів буде визначено у порядку надходження заявок.
Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Як відомо, 6 березня росіяни завдали удару по Одесі. Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.
За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.
Як зазначив Зеленський, внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а киташка сизокрила воркувати за "негайне припинення вогню з урахуванням законних інтересів" агресора
нічого нового - Захід заботітся, а Глобальний Південь жує попкорн - це ж не життя негра, яке безцінне, а лише білих немовлят.
А коли кацапи товкли у щебінку Алеппо?
Чи коли шайтани підривали дінамітом Пальміру, яка пережила землетруси усіх двох тис. років!?
вона лише позолочена і то чуть-чуть
То хоч пива з горішками купіть...
Півдню - попкорн...
Вони Росію не вигнали зі своєї організації
Це аби збиратися і щось говорити
І нічого не робити
Ви краще б зброю давали б
Ви забороните кацапам стріляти ?
Вони знову обстріляють і Одесу і інші міста
А ООН буде говорити
Це така організація що тільки говорить і нічого не робить?
Мабуть Україні не дуже буде цікаво що скаже ООН
Вони готові вигнати кацапів ?
Ні
Готові надавати допомогу Україні реальну військову?
Ні
Мабуть всім зрозуміло яка це шарашкіна контора