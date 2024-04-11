В результате атаки россиян в Украине обесточены 380 населенных пунктов, - "Укрэнерго"
Из-за боевых действий и обстрелов россиян есть обесточивание в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
06:31 в Харьковской области введены графики аварийных отключений света. В других регионах ограничения на потребление для бытовых потребителей не применялись. Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами. Для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.
В утренние и вечерние часы ожидается импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 833 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 494 МВт. В дневные часы максимальной активности электростанций на ВИЭ будет осуществляться экспорт в Венгрию, Словакию, Румынию, Молдову. Общим объемом 2812 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 371 МВт.
Последствия ракетных обстрелов 11 апреля
11 апреля россияне еще раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 18 российских ракет и 39 ударных БПЛА врага.
В результате массированного обстрела подверглось серьезному повреждению оборудование на 2 теплоэлектростанциях ДТЭК. Утром министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.
Во Львовской области ракетами и дронами атакован обьект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском и электроподстанции – в Червоноградском районах.
Ракетами С-300 россияне обстреляли энергоинфраструктуру Харькова. В городе не работает метро, есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы.
В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля вражеские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.
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А так да - телепень не може скласти 2+2