Внаслідок атаки росіян в Україні знеструмлено 380 населених пунктів, - "Укренерго"

Через бойові дії та обстріли росіян є знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Сумській, Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень світла. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергомісткими приладами. Для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

В ранкові та вечірні години очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 833 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 494 МВт. В денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ здійснюватиметься експорт до Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови. Загальним обсягом 2 812 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 371 МВт.

Наслідки ракетних обстрілів 11 квітня

11 квітня росіяни вкотре масовано атакували Україну ракетами та дронами. Сили протиповітряної оборони України знищили 18 російських ракет та 39 ударних БПЛА ворога.

Внаслідок масованого обстрілу зазнало серйозного пошкодження обладнання на 2 теплоелектростанціях ДТЕК. Зранку міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

У Львівській області ракетами та дронами атаковано обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському та електропідстанція – у Червоноградському районах.

Ракетами С-300 росіяни обстріляли енергоінфраструктуру Харкова. У місті не працює метро, є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи.

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня ворожі війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.