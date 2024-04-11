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Внаслідок атаки росіян в Україні знеструмлено 380 населених пунктів, - "Укренерго"

енергетика,ракети

Через бойові дії та обстріли росіян є знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Сумській, Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень світла. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергомісткими приладами. Для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

В ранкові та вечірні години очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 833 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 494 МВт. В денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ здійснюватиметься експорт до Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови. Загальним обсягом 2 812 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 371 МВт.

Наслідки ракетних обстрілів 11 квітня

11 квітня росіяни вкотре масовано атакували Україну ракетами та дронами. Сили протиповітряної оборони України  знищили 18 російських ракет та 39 ударних БПЛА ворога.

Внаслідок масованого обстрілу зазнало серйозного пошкодження обладнання на 2 теплоелектростанціях ДТЕК. Зранку міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що  росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

У Львівській області ракетами та дронами атаковано обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському та електропідстанція – у Червоноградському районах.

Ракетами С-300 росіяни обстріляли енергоінфраструктуру Харкова. У місті не працює метро, є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи.

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня ворожі війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.

Автор: 

обстріл (28428) Укренерго (2692)


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Так виглядає дефіцит засобів ппо. Це якщо комусь з партнерів здається що у них ( в Україні )все є, були такі заяви.
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11.04.2024 12:25 Відповісти
Дефіцит ППо з'являється ,коли їх за тиждень при новому главкомі знищують більше ніж при старому за 2 роки.
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11.04.2024 12:26 Відповісти
Тільки прильоти по ППО ,а саме по установках Петріот були Іскандерами , з запрограмованими координатами. Вперше за 2 роки після тижня призначення Сирського.
А так да - телепень не може скласти 2+2
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11.04.2024 12:43 Відповісти
У хазяїв цієї країни все Ок.

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11.04.2024 12:31 Відповісти
ППО охороня верховне шапіто. Електростанції не на часі.
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11.04.2024 12:35 Відповісти
 
 