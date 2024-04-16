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Интересы Словакии будут под угрозой, если Украина станет членом НАТО, - Фицо

роберт,фіцо

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна выступает против вступления Украины в НАТО. Страна не будет ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kresy.

По словам Фицо, если Украина хочет стать членом НАТО, это "чисто ее выбор", но Словакия не поддержит это решение.

"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", – заявил Фицо.

Читайте также: Фицо заявил, что не изменит мнение по поводу войны в Украине и призвал к мирным переговорам

Словацкий премьер добавил, что его страну "вполне устраивает нейтральная Украина", а ее североатлантическая интеграция "будет в пользу только Третьей мировой войны".

Напомним, ранее Фицо заявлял, что полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз и не будет создавать препятствий на пути Украины в Европейский Союз.

Читайте также: Президент Словакии прокомментировала антиукраинскую позицию правительства Фицо: Предшественники выступали за справедливую позицию, но у нынешнего правительства есть другая точка зрения

Автор: 

Словакия (975) членство в НАТО (1503) Фицо (179)


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Топ комментарии
+47
гандон
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16.04.2024 14:34
+35
штопаний
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16.04.2024 14:34
+34
Україна вже була нейтральна і це призвело до війни !
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16.04.2024 14:36
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гандон
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16.04.2024 14:34 Ответить
штопаний
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16.04.2024 14:34 Ответить
тоді треба викинуть словаків і ми зайдем
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16.04.2024 14:43 Ответить
Коли настане питання ратифікаціїї вступу Укрвїни в НАТО, то пана Фіцо не буду вже, не тільки в політичному житті, а в фізичному існуванні його вже не буде. І не тільки Фіцо. На стільки наш вступ туди нагадує просування до горизонту - чим ближче ми до нього приближаємось, на стільки він від нас віддаляється.
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16.04.2024 14:55 Ответить
Інтереси да ви ніхто в тому НАТО ваз прицепом взяли до Польщі , і ви ще там щось будете кукурікати?
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16.04.2024 14:35 Ответить
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16.04.2024 14:35 Ответить
Ще один нацюцюрник збудився по дзвінку з кремля.
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16.04.2024 14:36 Ответить
Україна вже була нейтральна і це призвело до війни !
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16.04.2024 14:36 Ответить
Саме це подобається ***** та його **************.
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16.04.2024 17:31 Ответить
Ви забули про крилатий вислів, який прохрипів один- " я в гості без запрошення не хожу....от,,,ля.."
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16.04.2024 20:33 Ответить
курва, мабуть з Байденом тему перетерли, як відвести небажання США(НА ДОГОДУ І ЗГІДНО ПІДКИЛИМНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ З КУЙЛОМ) бачити Україну в НАТО
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16.04.2024 14:37 Ответить
А якого хера самі в НАТО? Хтілось би щоб Евросоюз розробив механізм підрізати язика таким як оце лайно, Угорщина, тощо.
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16.04.2024 14:37 Ответить
Нігуя собі иого ковбасить - оце заплітає *******
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16.04.2024 14:38 Ответить
Ти, Фіцо, спочатку втримайся в своєму кріслі...
Там видно буде.
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16.04.2024 14:38 Ответить
На жаль, це не тільки особисто Фіцо цього бажає. Це і інші укушені роспропагандою словаки в думці тримають. Ми можемо тільки сподіватись, що будуть зміни до статуту НАТО де можна буде приймати чи виштовхувати накуй раніше прийнятих членів більшістю голосів.
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16.04.2024 14:44 Ответить
Отож! Воно таке тупе, що навіть не змогло сказати які інтереси!
Тупе й куплене.
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16.04.2024 14:46 Ответить
НАТО треба почистити свої ряди від потенційних зрадників
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16.04.2024 14:40 Ответить
Рабочие рты хла озвучивают требования по заморозке войны. Откажитесь от НАТО и мы готовы к заморозке по текущей линии фронта - такой месендж.
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16.04.2024 14:40 Ответить
Уже и в Украине полно таких, кто так или иначе согласен с этим "предложением".
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16.04.2024 14:44 Ответить
нейтральною Україна вже була..,
а в цей час, корисний ідіот фіцо, розводив у себе вдома рф мафію.., корупцію,
та конспіративні пророϟϟійські сайти..
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16.04.2024 14:41 Ответить
Да заїбали цим НАТО. Не буде Україна ніколи членом НАТО. Нам лапшу на вуха повісили, а ми купилися.
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16.04.2024 14:42 Ответить
Можна ще додати - а чи взагалі потрібно Україні ТАКЕ НАТО?
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16.04.2024 18:12 Ответить
Яке таке? З НАТО все добре. Це Україні жопа.
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16.04.2024 19:29 Ответить
а що ви на фіцо накинулись?
воно ніхто, і зробить, що скажуть
а от, що німеччина і сша категорично проти україни в нато, ви не знаєте?
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16.04.2024 14:42 Ответить
Знаємо. Але ж вони так красиво говорять. Спокушають нашу цноту.
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16.04.2024 14:45 Ответить
Чиво? ***
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16.04.2024 14:43 Ответить
Звідки воно знає,що буде у парламенті Словаччини бодай через рік?
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16.04.2024 14:44 Ответить
Щось він як простигосподи шалава, у Евросоюз підримаємо, а у НАТО - ні! Пішов він нах ..., потрібно визначатись він до умних чи до красивих (для москалів)!
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16.04.2024 14:44 Ответить
Маю надію що коли Україна буде вступати до НАТО, тебе єпанько скинуть раніше чим ти думаєш!!!
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16.04.2024 14:44 Ответить
Дай Боже, щоб я помилився...
Гадаю, після того, як наступним президентом Штатів стане Трумп, вступ України до НАТО перетвориться в ненаукову фантастику. Та й існування самого НАТО в такому випадку виглядає, м'яко кажучи, сумнівним.
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16.04.2024 15:29 Ответить
так ставайте ще однією областю рашкі, вони вас захистять...
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16.04.2024 14:45 Ответить
я думав, що тільки інтереси Словаччини раZZії будуть під загрозою, якщо Україна стане членом НАТО... а тут ще фіцо виліз...

чекаємо на заяву орбана....
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16.04.2024 14:46 Ответить
дуже сильна армія словакії аж в 13 тисяч особового складу, дуже потужний внесок зможе зробити в захист нато. Особли з промосковським гандоном на чолі. Якй скаже про кацапів,хай ***** аби не *******.
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16.04.2024 14:46 Ответить
Держави дбають про інтереси та вигоду для власного народу. І лише Українська влада ладна віддати стратегічну зброю та добробут народу на догоду іноземцям. Нічому не вчить аксіома бритів - У Британії немає вічних ворогів та вічних друзів - є вічні інтереси.
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16.04.2024 14:46 Ответить
А Арка Дружби Народав - це що, х. сабачій?!
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16.04.2024 15:17 Ответить
Коли кожна країна дбає про власні інтереси саме через це в світі є купа війн і диктатури утримують владу і знищуються з власних і чужих народів бо в кожного свої інтереси, до речі перша і друга світова війни теж стали можливі через те що власні інтереси всіх тільки цікавили
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16.04.2024 20:34 Ответить
пару днів тому він під час спільної пресухи зі Шмигалем базікав про інше. Мовляв, "не заперечую вступу України в Євросоюз", прекрасно знаючи про те, який шлях проходить кожна країна колишнього ВД (в т.ч. і Словаччина) при вступі в ЄС - тільки через НАТО...
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16.04.2024 14:47 Ответить
Ти спочатку досидь до того моменту в кріслі, кащій невмирущий.
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16.04.2024 14:47 Ответить
************ недобитий.
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16.04.2024 14:48 Ответить
От,******@)
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16.04.2024 14:48 Ответить
От прийде на вашу голову Порох до влади! Будете всі тихо сидіти, як миші в кутку. )))

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16.04.2024 14:48 Ответить
Словаччина завжди може вийти з НАТО і захищати свої інтереси самотужки.
Україна навіть може розказать як це буде...
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16.04.2024 14:50 Ответить
Ще один прокремлівський штопаний презерватив буде бульки через дірки пускати...
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16.04.2024 14:55 Ответить
І дійсно - нахіба така "потуга", як Словаччина, якщо членом НАТО стане Україна. Словаччина і Угорщина - паразити в ЄС і НАТО і гніздо мацковських розвідок. Вони шантажують стару Європу і паразитують. Після того , як Україна стане членом НАТО і ЄС їх користь впаде до нуля.
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16.04.2024 14:59 Ответить
Як добре, що вона (третя світова) почнеться точно раніше нашого вступу куди-небудь. Аргумент відпаде сам по собі =)
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16.04.2024 14:59 Ответить
А до чого тут третя світова? Вона закінчилась - аяттоли іранські ріденько обісрались))
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16.04.2024 15:01 Ответить
а при чому тут Іран до третьої світової? Араби та перси ніколи гарними вояками не були. Вони так, придаток до головних гравців.
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16.04.2024 15:07 Ответить
А хто сказав , що вона почнеться - третя світова? Зараз проходить серія регіональних воїн. Таке вже було.
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16.04.2024 15:12 Ответить
Чого він БРЕШЕ ? Інтереси Словаччинни : отримати нафту й газ кацапів через Україну. І всЬо ! Через нейтральну країну все тече з напором. Але все раптом стане, якщо Україна не помириться з кацапами. і ВІДКАТИ Фіцо закінчаться ! На що жити буде Фіцо ? Біля натівської країни зі сходу. А нащо буде купувати дружина Фіцо лабутени ? А діти американські жвачки ? Це вже не інтерес Фіцо.
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16.04.2024 15:00 Ответить
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16.04.2024 15:00 Ответить
"А я старий піонер..."©
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16.04.2024 15:05 Ответить
Утри соплі, Фіцо. Он Туреччина вибрикувалась відносно Швеції. Нічого, заставили. А Туреччина - це не якась задрипана Словаччина.
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16.04.2024 15:02 Ответить
**********
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16.04.2024 15:03 Ответить
А що ми їм на це відповімо ? А ми їм ще більше кацапського газу , через свою територію , прокачаєм !!!
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16.04.2024 15:03 Ответить
фіца отримала копняка від пуйла та швиденько перевзулася у повітрі. Повія натуральна!
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16.04.2024 15:04 Ответить
От Фіцо -- практично вже відкритим текстом сказав: "інтереси словаччини" -- це х%єсосити у ерзямокш, у самому прямому значенні цього кацапського слова.
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16.04.2024 15:04 Ответить
Фіцо - *****...
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16.04.2024 15:04 Ответить
Якщо Україна не буде в НАТІ, то Словаччина трансформується СНР!
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16.04.2024 15:05 Ответить
Нічого нового. Чого ви хочете від *********** підстилки?
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16.04.2024 15:08 Ответить
один в один слова *****!! ЄС - так, НАТА - нікада!!
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16.04.2024 15:11 Ответить
на наших очах розігрують спектакль. Це якась дешева комедія, фарс на фоні справжньої, кривавої війни в Україні з сотнями тисяч вбитих, скалічених. Захоплююче видовище для байдужих похуістів. Європейські політики - що там у ваших макітрах?
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16.04.2024 15:13 Ответить
напевне Фіцо вважає, що йому спатиметься спокійніше, якщо голодна й гола дружня людожерка Московія з'явиться на кордонах Словаччини..
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16.04.2024 15:13 Ответить
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16.04.2024 15:13 Ответить
Фіцо - це не прізвище, а діагноз.
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16.04.2024 15:14 Ответить
То треба так відверто *уйлу підмахувати.
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16.04.2024 15:18 Ответить
варіанти для нас теж є, наприклад зупинка транзиту рос нафти та газу через обстріли. Також треба буде в такому разі робити ядерну бімбу. Так, буде багато виття від партнерів, але врешті ті самі США і Німеччина, які зараз вмовили Фіцика це заявляти - потім вимушені будуть просити його нас вступити в НАТО, аби лише ми не робили бімбу. Та й сам Фіцо буде обома руками за, разом із угорськими *********, бо їм тут поруч буде дуже некомфортно мати ядерну державу
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16.04.2024 15:21 Ответить
Еще один моральный урод и гаденыш примкнул к венгерскому путенышу Орбану.
Похоже, и здесь кремлевский плешивый карлик успел подмаслить лапку словаку. Позорный говнюк, Как Словакию принимали в НАТО после распада поганого совка
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16.04.2024 15:22 Ответить
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16.04.2024 15:26 Ответить
Пуста мова ! Сьогодні Фіцо є , завтра , Фіцо не має! Моська тявкає , а слон іде !
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16.04.2024 15:26 Ответить
Требо відрізняти того орбана від дрібного фіцо .
Орбан може говорити від імені угорців , бо його підтримуя хача й дрібна , але ж все-таки більшість . Уряд фіцо абсолюно коаліційний , за його від сили 25% словаків . Від їх імені він не має право говорити інакше ніж зібравшись разом у усіма партнерами по коаліції . Але ж там класична "клаптикова ковдра" . Нема серед ціх коаліціянтів жодного узгодження по закордонним справам . Виключно по популястичним . Тому як що Франція домовиться з Німетчиною за ультіматум таким популістам у вигляді скасування допомоги по їх популістичним обіцянкам усякому словацькому бидлу , то вони швидко піджмуть свої хвости й почнуть жалібно скиглити і благати не позбавляти їх грошового забезпечення .
"Тривалість життя" таких "урядів-клаптикових ковдр" від сили один рік й конають вони з ганьбою й на вікі вічні .
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16.04.2024 15:26 Ответить
Ну хто ту Словаччину буде питати? Яка команда надійде з Вашингтона те і будуть виконувати.
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16.04.2024 15:27 Ответить
Ну тоді вийдіть з НАТО
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16.04.2024 15:28 Ответить
Повторює слова кацапів. Але то таке, ще не настав той час, щоб відбулося голосування, до чого часу, коли реально буде вирішуватися членство України в НАТО, то Фіцо буде десь займатися розведеннім рибок на березі гарного озерця. А кацапам не потріюно купувати всіх європейців, їм достатньо купити якогось політика невеличкої країни і через них вимагати свої хотєлки.
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16.04.2024 15:29 Ответить
Мабуть Словаки скучили за "Ванюшками."
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16.04.2024 15:42 Ответить
Цікаво, але в оригіналі статті - https://kresy.pl/wydarzenia/fico-czlonkostwo-ukrainy-w-nato-moze-wywolac-globalny-konflikt-video/#google_vignette написано трохи інше... Про інтереси Словаччини взагалі ні слова. Ось оригінальна цитата - "Członkostwo Ukrainy w NATO jest dobre tylko dla III wojny światowej. Nam wystarczy niepodległa Ukraina". Ось переклад статті в Kresy.pl:"У суботньому інтерв'ю програмі «Суботні діалоги» прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо припустив перспективу примирення з Росією після війни. Фіцо висловив стурбованість тим, що членство України в НАТО може спровокувати глобальний конфлікт, наголосивши на бажанні проводити комплексну зовнішню політику. «На хвилі конфлікту існує велика зацікавленість у відновленні нормальних відносин з Москвою», - зазначив Фіцо, наголошуючи на прихильності до співпраці з державами в усьому світі. «Я хочу проводити політику добрих, дружніх відносин з усіма, хто в такій політиці зацікавлений», - підкреслив Фіцо. Фіцо також висловив свою позицію щодо вступу України в НАТО, заявивши, що буде лобіювати проти цього. «Членство України в НАТО тільки на користь Третій світовій війні. Нам достатньо незалежної України», - запевнив він. Прем'єр-міністр Словаччини раніше на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Словаччині заявив, що його країна хоче швидкого вступу України до Європейського Союзу. Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує амбіції України щодо членства в ЄС. «Це не спекуляція. Абсолютна повна підтримка", - сказав він. «Ми не та країна, яка ускладнить вам шлях. Навпаки, ми хочемо допомогти і поділитися з вами нашим досвідом у переговорах про вступ», - додав Фіцо. Він запевнив, що Словаччина хоче, щоб Україна якнайшвидше стала членом Європейського Союзу, адже «це запорука перспективи країни, розвитку країни та мирного розвитку». «Ми тримаємо за вас кулаки», - запевнив Роберт Фіцо."
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16.04.2024 15:46 Ответить
Воно дурне, але гадості наробить
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16.04.2024 16:24 Ответить
Так і хочеться сказати "не сци Маша, я Дубровський."
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16.04.2024 16:26 Ответить
хто б сумнівався)))
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16.04.2024 16:45 Ответить
Він спроможний аргументувати власну маячню? Чим загрожує Словаччині Україна в НАТО?
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16.04.2024 17:33 Ответить
Гмм. а як не стане, то й Словаччина зникне, кажуть з двох зол вибирають менше, то як там, Фіцо? АРХ М
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16.04.2024 18:54 Ответить
Цього маклая рашка "узяла за хобот" як лоха ще у 2009-му. Хто пам'ятає, був газовий скандал з перекриттям рашкою газового вентилю Україні 01.01.2009р. і недолугою політикою тодішньої прем'єки юлі, яка кажись закрутила газ у Словаччину - той пам'ятає як цього недоумка потім "обігріли" у Кремля і дали йому газ ще й зі знижкою (кажись) і цим взяли його за яйки...
З того часу у прутіна з'явитися ще один корисний ідіот...
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16.04.2024 19:20 Ответить
яка гидота. Пусте місце куплене кацапами і воно буде вирішувати.... За разунок наших життів? хай горить у пеклі
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16.04.2024 23:40 Ответить
Мабуть зарано нам перейматися НАТО, оскільки Україна непередбачувана. Ми, фактично, почали задумуватися про входження до альянсу лише при Ющенку, та й то лише недовгий проміжок часу, допоки не запрацювала медійна інфраструктура, прикормлена фсб.
Тому лише коли закінчиться війна, українці проведуть референдум про вступ до НАТО, ось тоді можна переживати хто що сказав
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17.04.2024 08:46 Ответить
 
 