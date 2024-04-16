Интересы Словакии будут под угрозой, если Украина станет членом НАТО, - Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна выступает против вступления Украины в НАТО. Страна не будет ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kresy.

По словам Фицо, если Украина хочет стать членом НАТО, это "чисто ее выбор", но Словакия не поддержит это решение.

"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", – заявил Фицо.

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Словацкий премьер добавил, что его страну "вполне устраивает нейтральная Украина", а ее североатлантическая интеграция "будет в пользу только Третьей мировой войны".

Напомним, ранее Фицо заявлял, что полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз и не будет создавать препятствий на пути Украины в Европейский Союз.

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