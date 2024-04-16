Интересы Словакии будут под угрозой, если Украина станет членом НАТО, - Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна выступает против вступления Украины в НАТО. Страна не будет ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kresy.
По словам Фицо, если Украина хочет стать членом НАТО, это "чисто ее выбор", но Словакия не поддержит это решение.
"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", – заявил Фицо.
Словацкий премьер добавил, что его страну "вполне устраивает нейтральная Украина", а ее североатлантическая интеграция "будет в пользу только Третьей мировой войны".
Напомним, ранее Фицо заявлял, что полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз и не будет создавать препятствий на пути Украины в Европейский Союз.
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Там видно буде.
Тупе й куплене.
а в цей час, корисний ідіот фіцо, розводив у себе вдома рф мафію.., корупцію,
та конспіративні пророϟϟійські сайти..
воно ніхто, і зробить, що скажуть
а от, що німеччина і сша категорично проти україни в нато, ви не знаєте?
Гадаю, після того, як наступним президентом Штатів стане Трумп, вступ України до НАТО перетвориться в ненаукову фантастику. Та й існування самого НАТО в такому випадку виглядає, м'яко кажучи, сумнівним.
СловаччинираZZії будуть під загрозою, якщо Україна стане членом НАТО... а тут ще фіцо виліз...
чекаємо на заяву орбана....
Україна навіть може розказать як це буде...
Похоже, и здесь кремлевский плешивый карлик успел подмаслить лапку словаку. Позорный говнюк, Как Словакию принимали в НАТО после распада поганого совка
Орбан може говорити від імені угорців , бо його підтримуя хача й дрібна , але ж все-таки більшість . Уряд фіцо абсолюно коаліційний , за його від сили 25% словаків . Від їх імені він не має право говорити інакше ніж зібравшись разом у усіма партнерами по коаліції . Але ж там класична "клаптикова ковдра" . Нема серед ціх коаліціянтів жодного узгодження по закордонним справам . Виключно по популястичним . Тому як що Франція домовиться з Німетчиною за ультіматум таким популістам у вигляді скасування допомоги по їх популістичним обіцянкам усякому словацькому бидлу , то вони швидко піджмуть свої хвости й почнуть жалібно скиглити і благати не позбавляти їх грошового забезпечення .
"Тривалість життя" таких "урядів-клаптикових ковдр" від сили один рік й конають вони з ганьбою й на вікі вічні .
З того часу у прутіна з'явитися ще один корисний ідіот...
Тому лише коли закінчиться війна, українці проведуть референдум про вступ до НАТО, ось тоді можна переживати хто що сказав