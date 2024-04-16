Інтереси Словаччини будуть під загрозою, якщо Україна стане членом НАТО, - Фіцо

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна виступає проти вступу України в НАТО. Країна не ратифікуватиме документи про прийняття України в Альянс у парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kresy.

За словами Фіцо, якщо Україна хоче стати членом НАТО, це "суто її вибір", але Словаччина не підтримає це рішення.

"Ми говоримо, що не будемо ратифікувати документи про прийняття України в Альянс у парламенті. Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО", - заявив Фіцо.

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Словацький прем'єр додав, що його країну "цілком влаштовує нейтральна Україна", а її північноатлантична інтеграція "буде на користь тільки Третій світовій війні".

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що повністю підтримує вступ України в Євросоюз та не буде створювати перешкод на шляху України до Європейського Союзу.

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