Інтереси Словаччини будуть під загрозою, якщо Україна стане членом НАТО, - Фіцо
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна виступає проти вступу України в НАТО. Країна не ратифікуватиме документи про прийняття України в Альянс у парламенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kresy.
За словами Фіцо, якщо Україна хоче стати членом НАТО, це "суто її вибір", але Словаччина не підтримає це рішення.
"Ми говоримо, що не будемо ратифікувати документи про прийняття України в Альянс у парламенті. Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО", - заявив Фіцо.
Словацький прем'єр додав, що його країну "цілком влаштовує нейтральна Україна", а її північноатлантична інтеграція "буде на користь тільки Третій світовій війні".
Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що повністю підтримує вступ України в Євросоюз та не буде створювати перешкод на шляху України до Європейського Союзу.
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Там видно буде.
Тупе й куплене.
а в цей час, корисний ідіот фіцо, розводив у себе вдома рф мафію.., корупцію,
та конспіративні пророϟϟійські сайти..
воно ніхто, і зробить, що скажуть
а от, що німеччина і сша категорично проти україни в нато, ви не знаєте?
Гадаю, після того, як наступним президентом Штатів стане Трумп, вступ України до НАТО перетвориться в ненаукову фантастику. Та й існування самого НАТО в такому випадку виглядає, м'яко кажучи, сумнівним.
СловаччинираZZії будуть під загрозою, якщо Україна стане членом НАТО... а тут ще фіцо виліз...
чекаємо на заяву орбана....
Україна навіть може розказать як це буде...
Похоже, и здесь кремлевский плешивый карлик успел подмаслить лапку словаку. Позорный говнюк, Как Словакию принимали в НАТО после распада поганого совка
Орбан може говорити від імені угорців , бо його підтримуя хача й дрібна , але ж все-таки більшість . Уряд фіцо абсолюно коаліційний , за його від сили 25% словаків . Від їх імені він не має право говорити інакше ніж зібравшись разом у усіма партнерами по коаліції . Але ж там класична "клаптикова ковдра" . Нема серед ціх коаліціянтів жодного узгодження по закордонним справам . Виключно по популястичним . Тому як що Франція домовиться з Німетчиною за ультіматум таким популістам у вигляді скасування допомоги по їх популістичним обіцянкам усякому словацькому бидлу , то вони швидко піджмуть свої хвости й почнуть жалібно скиглити і благати не позбавляти їх грошового забезпечення .
"Тривалість життя" таких "урядів-клаптикових ковдр" від сили один рік й конають вони з ганьбою й на вікі вічні .
З того часу у прутіна з'явитися ще один корисний ідіот...
Тому лише коли закінчиться війна, українці проведуть референдум про вступ до НАТО, ось тоді можна переживати хто що сказав