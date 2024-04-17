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Рашисты ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер", - ОВА

іскандер,балістика

Российские захватчики утром 17 апреля ударили по центру Чернигова тремя крылатыми ракетами "Искандер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Суспільному глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Россияне ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер", – отметил Чаус.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших и более 60 пострадавших.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особо отрицательный резус".

Смотрите также: В Чернигове известно об 11 погибших и 22 травмированных. Погибла 25-летняя лейтенант полиции, - МВД. ВИДЕО

Автор: 

крылатые ракеты (878) Чернигов (883) Чаус Николай (329)


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Топ комментарии
+12
Нелюди.
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17.04.2024 13:49
+10
Царство небесне. Сил близьким все це витримати
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17.04.2024 13:53
+7
R.I.P. загиблим.

Їх землячка конгресмена вікторія спарц, яка буде голосувати проти допомоги Україні, не хоче поставити перед голосуванням свічку за загиблими?
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17.04.2024 14:06
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Нелюди.
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17.04.2024 13:49 Ответить
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17.04.2024 13:50 Ответить
Звичайні фашисти.
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17.04.2024 13:52 Ответить
Царство небесне. Сил близьким все це витримати
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17.04.2024 13:53 Ответить
R.I.P. загиблим.

Їх землячка конгресмена вікторія спарц, яка буде голосувати проти допомоги Україні, не хоче поставити перед голосуванням свічку за загиблими?
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17.04.2024 14:06 Ответить
Допомогу розкрадуть, цивільні мовчать, значить усіх все влаштовує..на жаль
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17.04.2024 17:20 Ответить
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17.04.2024 14:19 Ответить
Тільки не чіпайте їхні НПЗ.
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17.04.2024 14:20 Ответить
А наші єлектостанціі можна.
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17.04.2024 14:21 Ответить
У нас усе можна. А от у них - не можна. Нас і катувати можна. І голодом морити. Бо ми ж повинні носити стандарти гуманізму. Навіть у труні.
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17.04.2024 14:23 Ответить
головне, як вони думають і говорять: гавное, ЧТО ГРАНІЦА НА ЗАМКЕ, нє убєгут!!!
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17.04.2024 14:30 Ответить
... рашисти нелюди,це лайно,яке не має не роду,ні племені,єгипетської кари,цим ублюдкам... .
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17.04.2024 14:29 Ответить
Русские, вы от кровавого имперского нацизма еще 100 лет не отмоетесь. В Украине положите всю свою армию и даже тех, кто и не думал служить. А после вас Китай голыми руками возьмет, порвет на части. Скажите спасибо своей имперской спеси и плешивому фюреру за это.
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17.04.2024 14:39 Ответить
іскандер вроді балістична
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17.04.2024 16:29 Ответить
Ви шо на Гуголі забанені чи шо ?
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17.04.2024 17:26 Ответить
 
 