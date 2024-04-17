Рашисты ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер", - ОВА

Российские захватчики утром 17 апреля ударили по центру Чернигова тремя крылатыми ракетами "Искандер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Суспільному глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Россияне ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер", – отметил Чаус.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших и более 60 пострадавших.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особо отрицательный резус".

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