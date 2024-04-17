Рашисты ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер", - ОВА
Российские захватчики утром 17 апреля ударили по центру Чернигова тремя крылатыми ракетами "Искандер".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Суспільному глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Россияне ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер", – отметил Чаус.
Ракетный удар по Чернигову 17 апреля
Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.
Известно о 14 погибших и более 60 пострадавших.
Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особо отрицательный резус".
Топ комментарии
+12 Олег Іванів #520461
показать весь комментарий17.04.2024 13:49
+10 Komunalnyk
показать весь комментарий17.04.2024 13:53
+7 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий17.04.2024 14:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їх землячка конгресмена вікторія спарц, яка буде голосувати проти допомоги Україні, не хоче поставити перед голосуванням свічку за загиблими?